中国国内生产总值季率q/q 反映了指定季度与上一季度相比，中国本国居民生产的全部商品和服务的市场价值。GDP是衡量本国经济状况的主要指标，也是衡量国家发展水平的重要指标。

计算GDP的方法有三种：从生产的角度计算，依据所得收入来计算和从产生支出的角度来计算。

生产角度计算的方法是基于附加值的计算（从生产产品的最终价格减去中间成本）。

基于收入的计算提供了四个要素的附加总值：就业补助，净生产税，固定资产折旧和营业盈余。

支出方法使用了生产活动最终结果的前景。这个包含了消费，资本形成总值和商品与服务净出口的最终支出。

中国国家统计局通过生产角度来计算本国GDP。它考虑了国内生产的所有付费产品和服务。GDP计算不包含商品增长潜在的自然因素（例如野生植物或海洋鱼类的自然繁殖）。香港，澳门和台湾GDP数据也被排除在此计算之外。

生产被分为两大类：根据本国产业分类和根据加工水平分类（第一产业——农业，林业和渔业；第二产业——采矿业，工业生产和能源业；第三产业——服务行业）。

GDP是根据来自不同行业统计报告收集的数据以及从管理部门（从税务机关，财政部，保险监督管理委员会，中国人民银行等）获得的数据计算而成。

在不同行业的增加值计算中，使用平减指数。此外，数据根据季节进行调整（例如，该计算不包含假期，气候变化，工作时间不足或年假安排等）。

GDP增长表示利好的经济态势，对人民币报价可以产生积极的影响。

最后值: