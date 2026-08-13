中国国内生产总值(GDP)季率 q/q (China Gross Domestic Product (GDP) q/q)
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中国国内生产总值季率q/q 反映了指定季度与上一季度相比，中国本国居民生产的全部商品和服务的市场价值。GDP是衡量本国经济状况的主要指标，也是衡量国家发展水平的重要指标。
计算GDP的方法有三种：从生产的角度计算，依据所得收入来计算和从产生支出的角度来计算。
- 生产角度计算的方法是基于附加值的计算（从生产产品的最终价格减去中间成本）。
- 基于收入的计算提供了四个要素的附加总值：就业补助，净生产税，固定资产折旧和营业盈余。
- 支出方法使用了生产活动最终结果的前景。这个包含了消费，资本形成总值和商品与服务净出口的最终支出。
中国国家统计局通过生产角度来计算本国GDP。它考虑了国内生产的所有付费产品和服务。GDP计算不包含商品增长潜在的自然因素（例如野生植物或海洋鱼类的自然繁殖）。香港，澳门和台湾GDP数据也被排除在此计算之外。
生产被分为两大类：根据本国产业分类和根据加工水平分类（第一产业——农业，林业和渔业；第二产业——采矿业，工业生产和能源业；第三产业——服务行业）。
GDP是根据来自不同行业统计报告收集的数据以及从管理部门（从税务机关，财政部，保险监督管理委员会，中国人民银行等）获得的数据计算而成。
在不同行业的增加值计算中，使用平减指数。此外，数据根据季节进行调整（例如，该计算不包含假期，气候变化，工作时间不足或年假安排等）。
GDP增长表示利好的经济态势，对人民币报价可以产生积极的影响。
最后值:
真实值
预测值
"中国国内生产总值(GDP)季率 q/q (China Gross Domestic Product (GDP) q/q)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
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