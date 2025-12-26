中国工业生产指数年率 y/y (China Industrial Production y/y)
国家：
中国
CNY, 人民币（元）
部门：
业务
|中级别
|4.8%
|5.6%
|
4.9%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
中国工业生产指数年率 y/y 反映了指定月份与去年同月相比，所制造工业产品附加值的增长率。这个指标也被视为产出增长率。
使用以下组件来评估工业生产：
- 销售比率（销售的产品和所制造产品之间的比率）；
- 出口供应成本（这部分涉及出口业务）；
- 每日产量；
- 年产量增长率。
该计算是基于从年营业额不低于2000万人民币的公司获得的数据。这些企业根据地域分布和产业类别进行划分。中国工业的三大支柱产业包括采矿业，制造业和能源业。
这个指标用于评估目前的生产状况和近期前景，以及分析经济扩张规模。工业生产仍然是中国出口的最大组成部分，因此，中国政府在制定和调整国家经济政策时会使用这个指标。
工业生产指数增长意味着经济活动水平有所提高，对本国GDP有积极的影响。因此，该值增长表示对人民币报价有利。
最后值:
真实值
预测值
"中国工业生产指数年率 y/y (China Industrial Production y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
4.8%
5.6%
4.9%
10月 2025
4.9%
6.2%
6.5%
9月 2025
6.5%
4.4%
5.2%
8月 2025
5.2%
6.5%
5.7%
7月 2025
5.7%
6.1%
6.8%
6月 2025
6.8%
6.0%
5.8%
5月 2025
5.8%
6.5%
6.1%
4月 2025
6.1%
7.0%
7.7%
3月 2025
7.7%
6.2%
5.9%
2月 2025
5.9%
5.9%
6.2%
12月 2024
6.2%
4.0%
5.4%
11月 2024
5.4%
3.9%
5.3%
10月 2024
5.3%
4.7%
5.4%
9月 2024
5.4%
4.1%
4.5%
8月 2024
4.5%
4.6%
5.1%
7月 2024
5.1%
4.3%
5.3%
6月 2024
5.3%
6.3%
5.6%
5月 2024
5.6%
6.7%
6.7%
4月 2024
6.7%
4.2%
4.5%
3月 2024
4.5%
6.0%
7.0%
2月 2024
7.0%
4.5%
6.8%
12月 2023
6.8%
4.6%
6.6%
11月 2023
6.6%
4.1%
4.6%
10月 2023
4.6%
4.1%
4.5%
9月 2023
4.5%
4.0%
4.5%
8月 2023
4.5%
4.1%
3.7%
7月 2023
3.7%
4.0%
4.4%
6月 2023
4.4%
3.4%
3.5%
5月 2023
3.5%
2.9%
5.6%
4月 2023
5.6%
2.6%
3.9%
3月 2023
3.9%
3.1%
2.4%
2月 2023
2.4%
3.9%
1.3%
12月 2022
1.3%
4.4%
2.2%
11月 2022
2.2%
4.4%
5.0%
10月 2022
5.0%
3.7%
6.3%
9月 2022
6.3%
2.4%
4.2%
8月 2022
4.2%
1.5%
3.8%
7月 2022
3.8%
2.1%
3.9%
6月 2022
3.9%
3.0%
0.7%
5月 2022
0.7%
4.0%
-2.9%
4月 2022
-2.9%
4.7%
5.0%
3月 2022
5.0%
4.2%
7.5%
2月 2022
7.5%
3.7%
4.3%
12月 2021
4.3%
4.2%
3.8%
11月 2021
3.8%
5.0%
3.5%
10月 2021
3.5%
6.3%
3.1%
9月 2021
3.1%
9.4%
5.3%
8月 2021
5.3%
11.8%
6.4%
7月 2021
6.4%
14.7%
8.3%
6月 2021
8.3%
16.4%
8.8%
