文档部分
MQL5参考标准程序库数学统计子函数MathArccos 

MathArccos

计算数组元素的arccos(x)函数值。

新数组的输出结果版本：

bool  MathArccos(
   const double&   array[],    // 数值数组
   double&         result[]    // 结果数组
   )

原始数组的输出结果版本：

bool  MathArccos(
   double&         array[]    // 数值数组
   )

参数

array[]

[in]  数值数组。   

result[]

[out] 输出值数组。   

array[]

[out] 输出值数组。   

返回值

如果成功返回true，否则返回false。