文档部分
MQL5参考标准程序库数学统计子函数MathStandardDeviation 

MathStandardDeviation

返回数组元素的标准偏差。

double  MathStandardDeviation(
   const double&  array[]   // 数值数组
   )

参数

array[]

[in]  数值数组。 

返回值

标准偏差。