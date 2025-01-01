对象定位方法
图形对象文本，标签，位图和位图标签（OBJ_TEXT，OBJ_LABEL，OBJ_BITMAP 和 OBJ_BITMAP_LABEL）可以有9种不同的OBJPROP_ANCHOR属性定义的坐标绑定方法中的一种。
|
对象
|
ID
|
X/Y
|
宽度/高度
|
日期/价格
|
文本
|
―
|
―
|
是的
|
―
|
是的
|
是的
|
标签
|
是的
|
是的（只读）
|
―
|
是的
|
是的
|
是的
|
按键
|
是的
|
是的
|
―
|
是的
|
―
|
―
|
位图
|
―
|
是的（只读）
|
是的
|
―
|
是的
|
―
|
位图标签
|
是的
|
是的（只读）
|
―
|
是的
|
是的
|
―
|
编辑
|
是的
|
是的
|
―
|
是的
|
―
|
―
|
矩形标签
|
是的
|
是的
|
―
|
是的
|
―
|
―
以下命名使用在表格中：
- X/Y – 相对于图表角落，以像素指定的定位点坐标；
- 宽度/高度 – 对象有宽度和高度。对于“只读”，只有对象呈现在图表上时才会计算宽度和高度值；
- 日期/价格 – 使用日期和价格值指定定位点坐标；
- OBJPROP_CORNER – 定义了指定定位点坐标相对的图表角落。可以是4个ENUM_BASE_CORNER 枚举值中的一个；
- OBJPROP_ANCHOR – 定义了对象本身的定位点，可以是9个 ENUM_ANCHOR_POINT 枚举值中的一个。从这个点到选定的图表角指定像素坐标；
- OBJPROP_ANGLE – 定义逆时针对象旋转角度。
该必要的变量可以使用 ObjectSetInteger函数（chart_handle，object_name， OBJPROP_ANCHOR，anchor_point_mode）来指定，在这里anchor_point_mode是ENUM_ANCHOR_POINT值中的一个。
|
ID
|
描述
|
ANCHOR_LEFT_UPPER
|
左上角定位点
|
ANCHOR_LEFT
|
左侧定位点
|
ANCHOR_LEFT_LOWER
|
左下角定位点
|
ANCHOR_LOWER
|
下方定位点
|
ANCHOR_RIGHT_LOWER
|
右下方定位点
|
ANCHOR_RIGHT
|
右侧定位点
|
ANCHOR_RIGHT_UPPER
|
右上角定位点
|
ANCHOR_UPPER
|
上方定位点
|
ANCHOR_CENTER
|
对象中间严格定位点
OBJ_BUTTON，OBJ_RECTANGLE_LABEL，OBJ_EDIT 和 OBJ_CHART 对象在左上角(ANCHOR_LEFT_UPPER)有一个修正的定位点。
示例：
|
string text_name="my_OBJ_TEXT_object";
图解对象箭头(OBJ_ARROW)连接到坐标有两种方式，标识符连接到ENUM_ARROW_ANCHOR。
|
标识符
|
描述
|
ANCHOR_TOP
|
上部定位点
|
ANCHOR_BOTTOM
|
下部定位点
示例：
|
void OnStart()
在脚本执行完毕后，图表看起来像这样。