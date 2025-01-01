对象定位方法

图形对象文本，标签，位图和位图标签（OBJ_TEXT，OBJ_LABEL，OBJ_BITMAP 和 OBJ_BITMAP_LABEL）可以有9种不同的OBJPROP_ANCHOR属性定义的坐标绑定方法中的一种。

对象 ID X/Y 宽度/高度 日期/价格 OBJPROP_CORNER OBJPROP_ANCHOR OBJPROP_ANGLE 文本 OBJ_TEXT ― ― 是的 ― 是的 是的 标签 OBJ_LABEL 是的 是的（只读） ― 是的 是的 是的 按键 OBJ_BUTTON 是的 是的 ― 是的 ― ― 位图 OBJ_BITMAP ― 是的（只读） 是的 ― 是的 ― 位图标签 OBJ_BITMAP_LABEL 是的 是的（只读） ― 是的 是的 ― 编辑 OBJ_EDIT 是的 是的 ― 是的 ― ― 矩形标签 OBJ_RECTANGLE_LABEL 是的 是的 ― 是的 ― ―

以下命名使用在表格中：

该必要的变量可以使用 ObjectSetInteger函数（chart_handle，object_name， OBJPROP_ANCHOR，anchor_point_mode）来指定，在这里anchor_point_mode是ENUM_ANCHOR_POINT值中的一个。

ENUM_ANCHOR_POINT

ID 描述 ANCHOR_LEFT_UPPER 左上角定位点 ANCHOR_LEFT 左侧定位点 ANCHOR_LEFT_LOWER 左下角定位点 ANCHOR_LOWER 下方定位点 ANCHOR_RIGHT_LOWER 右下方定位点 ANCHOR_RIGHT 右侧定位点 ANCHOR_RIGHT_UPPER 右上角定位点 ANCHOR_UPPER 上方定位点 ANCHOR_CENTER 对象中间严格定位点

OBJ_BUTTON，OBJ_RECTANGLE_LABEL，OBJ_EDIT 和 OBJ_CHART 对象在左上角(ANCHOR_LEFT_UPPER)有一个修正的定位点。

示例：

string text_name="my_OBJ_TEXT_object";

if(ObjectFind(0,text_name)<0)

{

Print("Object ",text_name," not found. Error code = ",GetLastError());

//--- 获得图表最大价格

double chart_max_price=ChartGetDouble(0,CHART_PRICE_MAX,0);

//--- 创建物件标签

ObjectCreate(0,text_name,OBJ_TEXT,0,TimeCurrent(),chart_max_price);

//--- 设置文本颜色

ObjectSetInteger(0,text_name,OBJPROP_COLOR,clrWhite);

//--- 设置背景色

ObjectSetInteger(0,text_name,OBJPROP_BGCOLOR,clrGreen);

//--- 设置标签物件文本

ObjectSetString(0,text_name,OBJPROP_TEXT,TimeToString(TimeCurrent()));

//--- 设置文本字体

ObjectSetString(0,text_name,OBJPROP_FONT,"Trebuchet MS");

//--- 设置字体大小

ObjectSetInteger(0,text_name,OBJPROP_FONTSIZE,10);

//--- 定位右上角

ObjectSetInteger(0,text_name,OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_RIGHT_UPPER);

//--- 顺时针方向旋转90度

ObjectSetDouble(0,text_name,OBJPROP_ANGLE,90);

//--- 禁止鼠标选择物件

ObjectSetInteger(0,text_name,OBJPROP_SELECTABLE,false);

//--- 重画物件

ChartRedraw(0);

}

图解对象箭头(OBJ_ARROW)连接到坐标有两种方式，标识符连接到ENUM_ARROW_ANCHOR。

ENUM_ARROW_ANCHOR

标识符 描述 ANCHOR_TOP 上部定位点 ANCHOR_BOTTOM 下部定位点

示例：

void OnStart()

{

//--- 辅助数组

double Ups[],Downs[];

datetime Time[];

//--- 设置数组为时间序列

ArraySetAsSeries(Ups,true);

ArraySetAsSeries(Downs,true);

ArraySetAsSeries(Time,true);

//--- 创建指标iFractals句柄

int FractalsHandle=iFractals(NULL,0);

Print("FractalsHandle = ",FractalsHandle);

//--- 设置最近的错误值到零

ResetLastError();

//--- 复制指标值

int copied=CopyBuffer(FractalsHandle,0,0,1000,Ups);

if(copied<=0)

{

Print("Unable to copy the upper fractals. Error = ",GetLastError());

return;

}



ResetLastError();

//--- 复制指标值

copied=CopyBuffer(FractalsHandle,1,0,1000,Downs);

if(copied<=0)

{

Print("Unable to copy the bottom fractals. Error = ",GetLastError());

return;

}



ResetLastError();

//--- 复制包括最近1000开盘柱的时间序列

copied=CopyTime(NULL,0,0,1000,Time);

if(copied<=0)

{

Print("Unable to copy the Opening Time of the last 1000 bars");

return;

}



int upcounter=0,downcounter=0; // 数箭头数

bool created;// 接收尝试结果去创建物件

for(int i=2;i<copied;i++)// 运行通过指标iFractals值

{

if(Ups[i]!=EMPTY_VALUE)// 找到上面的分数据

{

if(upcounter<10)// 创建少于10个“向上”箭头

{

//--- 创建 "向上" 物件

created=ObjectCreate(0,string(Time[i]),OBJ_ARROW_THUMB_UP,0,Time[i],Ups[i]);

if(created)// 若设置 - 调节它

{

//--- 定位点在下面为了不覆盖柱

ObjectSetInteger(0,string(Time[i]),OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_BOTTOM);

//--- 最后接触-绘画

ObjectSetInteger(0,string(Time[i]),OBJPROP_COLOR,clrBlue);

upcounter++;

}

}

}

if(Downs[i]!=EMPTY_VALUE)// 发现较低的分数据

{

if(downcounter<10)// 创建少于10个“向下”箭头

{

//--- 创建 "向下" 物件

created=ObjectCreate(0,string(Time[i]),OBJ_ARROW_THUMB_DOWN,0,Time[i],Downs[i]);

if(created)// 若设置 - 调节它

{

//--- 定位点在上面为了不覆盖柱

ObjectSetInteger(0,string(Time[i]),OBJPROP_ANCHOR,ANCHOR_TOP);

//--- 最后接触-绘画

ObjectSetInteger(0,string(Time[i]),OBJPROP_COLOR,clrRed);

downcounter++;

}

}

}

}

}

在脚本执行完毕后，图表看起来像这样。