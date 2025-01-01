附加物件的图表角落

这里有大量的图形对象 ，为此您可以设置一个图表角落，相对于它指定像素坐标。以下是对象类型（括号中是指定的对象类型标识符）：

标签 (OBJ_LABEL)；

按键 (OBJ_BUTTON)；

位图标签 (OBJ_BITMAP_LABEL)；

编辑(OBJ_EDIT)。

矩形标签(OBJ_RECTANGLE_LABEL)；

对象 ID X/Y 宽度/高度 日期/价格 OBJPROP_CORNER OBJPROP_ANCHOR OBJPROP_ANGLE 文本 OBJ_TEXT ― ― 是的 ― 是的 是的 标签 OBJ_LABEL 是的 是的（只读） ― 是的 是的 是的 按键 OBJ_BUTTON 是的 是的 ― 是的 ― ― 位图 OBJ_BITMAP ― 是的（只读） 是的 ― 是的 ― 位图标签 OBJ_BITMAP_LABEL 是的 是的（只读） ― 是的 是的 ― 编辑 OBJ_EDIT 是的 是的 ― 是的 ― ― 矩形标签 OBJ_RECTANGLE_LABEL 是的 是的 ― 是的 ― ―

以下命名使用在表格中：

为了指定图表内角，X和Y坐标都要测量像素，使用ObjectSetInteger(chartID,name,OBJPROP_CORNER,chart_corner)：

图表ID- 图表标识符；

名字 – 图解对象名称；

OBJPROP_CORNER – 为捆绑指定一角的性质ID ；

chart_corner – 目标图表，可以是 ENUM_BASE_CORNER 计算式中的一个。

ENUM_BASE_CORNER

ID 描述 CORNER_LEFT_UPPER 中央坐标在图表左上角 CORNER_LEFT_LOWER 中央左边在图表左下角 CORNER_RIGHT_LOWER 中央坐标在图表右下角 CORNER_RIGHT_UPPER 中央左边在图表右上角

示例：