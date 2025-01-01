附加物件的图表角落
这里有大量的图形对象 ，为此您可以设置一个图表角落，相对于它指定像素坐标。以下是对象类型（括号中是指定的对象类型标识符）：
- 标签 (OBJ_LABEL)；
- 按键 (OBJ_BUTTON)；
- 位图标签 (OBJ_BITMAP_LABEL)；
- 编辑(OBJ_EDIT)。
- 矩形标签(OBJ_RECTANGLE_LABEL)；
|
对象
|
ID
|
X/Y
|
宽度/高度
|
日期/价格
|
文本
|
―
|
―
|
是的
|
―
|
是的
|
是的
|
标签
|
是的
|
是的（只读）
|
―
|
是的
|
是的
|
是的
|
按键
|
是的
|
是的
|
―
|
是的
|
―
|
―
|
位图
|
―
|
是的（只读）
|
是的
|
―
|
是的
|
―
|
位图标签
|
是的
|
是的（只读）
|
―
|
是的
|
是的
|
―
|
编辑
|
是的
|
是的
|
―
|
是的
|
―
|
―
|
矩形标签
|
是的
|
是的
|
―
|
是的
|
―
|
―
以下命名使用在表格中：
- X/Y – 相对于图表角落，以像素指定的定位点坐标；
- 宽度/高度 – 对象有宽度和高度。对于“只读”，只有对象呈现在图表上时才会计算宽度和高度值；
- 日期/价格 – 使用日期和价格值指定定位点坐标；
- OBJPROP_CORNER – 定义了指定定位点坐标相对的图表角落。可以是4个ENUM_BASE_CORNER 枚举值中的一个；
- OBJPROP_ANCHOR – 定义了对象本身的定位点，可以是9个 ENUM_ANCHOR_POINT 枚举值中的一个。从这个点到选定的图表角指定像素坐标；
- OBJPROP_ANGLE – 定义逆时针对象旋转角度。
为了指定图表内角，X和Y坐标都要测量像素，使用ObjectSetInteger(chartID,name,OBJPROP_CORNER,chart_corner)：
- 图表ID- 图表标识符；
- 名字 – 图解对象名称；
- OBJPROP_CORNER – 为捆绑指定一角的性质ID ；
- chart_corner – 目标图表，可以是 ENUM_BASE_CORNER 计算式中的一个。
|
ID
|
描述
|
CORNER_LEFT_UPPER
|
中央坐标在图表左上角
|
CORNER_LEFT_LOWER
|
中央左边在图表左下角
|
CORNER_RIGHT_LOWER
|
中央坐标在图表右下角
|
CORNER_RIGHT_UPPER
|
中央左边在图表右上角
示例：
|
void CreateLabel(long chart_id,