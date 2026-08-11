内容





引言

在算法交易领域，核心任务之一便是对交易策略参数进行优化。交易者每天都需要调试大量变量：指标周期、止盈止损点位、仓位规模、时间过滤器，以及数十项其他参数。这些参数的不同组合都可能显著改变策略表现。因此业界始终在寻找高效优化算法，力求在合理时间内找到最优参数组合。

本文将介绍另一种优化算法 —— 人工原子算法（A3），这是一种以化学反应为灵感构建的元启发式优化算法。该算法由土耳其学者提出，于 2018 年首次向学术界公开。





算法实现

在研究该算法时，我发现原始文献存在多处表述模糊的问题。部分运算算子描述不够详尽，难以直接用于编程实现。对此，下文会完整引用原始算法定义，但最终代码实现由我自主设计 —— 结合个人开发经验，以及同类智能优化算法通用架构思路完成。原始文献存在明显信息缺口，留给开发者极大的自主解读空间。除此之外，开发过程中我还对基础父类进行了修改，在介绍基础算法逻辑后，我会展开说明相关改动。

该算法通过模拟原子与电子的相互作用寻找最优解。核心单元为原子，每一个原子代表问题的一组候选解。电子表示决策变量。共价键算子负责保存、复制当前最优解；离子键算子用于探索搜索空间，助力算法搜寻全局最优。

算法流程：首先随机生成一组原子种群，通过目标函数评估每个原子对应的解质量；随后调用共价键、离子键算子迭代优化候选解（遗憾的是原始文献并未说明两种算子的具体执行方式）。下一步需要评估电子带来的影响。同样，文献并未给出具体实现方案。文中还要求对电子、原子进行排序。我们可以对原子（候选解）排序，但如何对电子排序完全没有可供参考的逻辑 —— 好比试图把人的四肢排序，区分左右手、左右腿，本身不存在合理依据。之后重复迭代，直至满足终止条件。常言道，巧妇难为无米之炊，但现有资料有限，只能基于现有内容开展工作。我们需要依托原作者提出的核心思想，搭建完整算法框架。

下文给出我修订完善后的 A3 算法伪代码：

初始化输入参数：



popSize — 原子种群数量（默认值：10）

covalentRate — 共价键系数（默认值：0.1）

rangeMin []、rangeMax [] — 各变量搜索上下限

rangeStep [] — 变量离散步长



预计算：



计算精英原子数量：

covalentCount = floor (popSize × covalentRate)

约束条件：最小值 1，最大值不超过 popSize - 1



创建规模为 popSize 的原子种群

对每个原子执行初始化：

坐标数组 c []

局部最差解坐标 cW []

适应度 f，局部最差适应度 fW

基本优化循环：

步骤 1：首次迭代（revision = false）

遍历所有原子 i（0 ~ popSize-1）：

遍历每一个维度坐标 j（0 ~ 维度总数 - 1）：

在区间 [rangeMin [j], rangeMax [j]] 内生成随机数值

按照 rangeStep [j] 执行离散化处理

存入原子 a [i].c [j]



将 revision 标记置为 true

本步骤结束 步骤 2：更新原子位置（移动算子）

遍历所有原子 i（0 ~ popSize-1）：



若 i ≤ covalentCount（当前原子属于精英原子）：

遍历每一个维度坐标 c（0 ~ 维度总数 - 1）：



若 random() < covalentRate（10% 概率）：

// 向全局最优解靠近

步长 step = random() × (cB [c] - a [i].c [c]) × covalentCount

a [i].c [c] = a [i].c [c] + step



否则（90% 概率）：

// 基于幂分布，以全局最优解为中心生成新坐标

a[i]. c[c] = PowerDistribution(center=cB [c], min=rangeMin [c], max=rangeMax [c], degree=20)

对 a [i].c [c] 执行离散化



否则（非精英原子）：

遍历每一个维度坐标 c（0 ~ 维度总数 - 1）：

// 随机选取一个精英原子作为参考样本

ind = 随机整数 (0, covalentCount)



// 从自身局部最差位置向精英原子位置移动

移动方向 direction = a [ind].c [c] − a [i].cW [c]

步长 step = random () × direction × (1.0 − covalentCount)

a [i].c [c] = a [i].c [c] + step

对 a [i].c [c] 执行离散化 步骤 3：适应度计算

遍历每个原子 i：

通过目标函数计算 a [i].f（原子适应度） 步骤 4：记忆更新与种群排序（修正阶段）

// 更新每个原子记录的局部最差解

遍历原子 i（0 ~ popSize-1）：

若 a [i].f < a [i].fW：

a [i].fW = a [i].f

将 a [i].c 复制至 a [i].cW

更新全局最差适应度 fW // 按适应度降序对种群排序

依据适应度字段 f，将原子数组 a [] 从最优到最差排序 // 更新全局最优解

若 a [0].f > fB：

fB = a [0].f

将 a [0].c 复制至全局最优坐标 cB // 更新全局最差解

若 a [popSize-1].f < fW：

fW = a [popSize-1].f

将 a [popSize-1].c 复制至全局最差坐标 cW 步骤 5：终止条件判断

若迭代次数达到最大迭代上限：

算法结束

否则：

跳转至步骤 2 继续循环

接下来我们进入代码实操实现环节。我们将编写一个类，实现基于原子与化学键隐喻的人工原子系统算法。该类继承基础优化父类 C_AO，并且结合 A3 算法特性进行功能扩展。

参数配置方法：SetParams ()，读取参数数组中的数值并赋值给内部变量。这将方便算法运行前灵活地自定义参数。初始化方法：Init ()，完成参数与数据结构初始化，接收变量取值区间、离散步长以及迭代轮数。算法核心运算：Moving ()、Revision () 方法分别实现原子位置移动、种群信息更新两大阶段，对应最优解搜索流程。核心参数说明：

popSize — 原子种群规模，即种群内候选解数量。

covalentRate — 表征原子之间成键概率的系数。

covalentCount — 内部变量，参与成键运算的精英原子数量（内部计算使用）。

该类整体目标：模拟原子系统及其相互作用，依靠上述参数与成员方法完成建模。基于这套原子交互逻辑，即可搭建完整的搜索与优化框架。

class C_AO_A3 : public C_AO { public : ~C_AO_A3 () { } C_AO_A3 () { ao_name = "A3" ; ao_desc = "Artificial Atom Algorithm" ; ao_link = "https://www.mql5.com/en/articles/18958" ; popSize = 10 ; covalentRate = 0.1 ; ArrayResize (params, 2 ); params [ 0 ].name = "popSize" ; params [ 0 ].val = popSize; params [ 1 ].name = "covalentRate" ; params [ 1 ].val = covalentRate; } void SetParams () { popSize = ( int )params [ 0 ].val; covalentRate = params [ 1 ].val; } bool Init ( const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0 ); void Moving (); void Revision (); double covalentRate; private : int covalentCount; };

Init () 方法是启动算法前至关重要的准备环节。其核心任务是：在优化流程正式开始前，完成全部必要参数与数据结构的初始化工作。该方法接收四项输入参数：

rangeMinP [] — 算法待优化各变量的下限。 rangeMaxP [] — 各变量的上限。 rangeStepP [] — 各变量的变化步长。步长用于变量离散化，同时决定搜索精度。 epochsP — 算法执行的迭代轮数（世代数）。

函数会优先调用基类 C_AO 的 StandardInit () 方法，执行所有优化算法通用的初始化流程。若 StandardInit () 执行成功，函数继续计算人工原子算法专属参数。主要计算 covalentCount，即参与成共价键的原子数量。计算公式为种群总原子数量 popSize 乘以共价键系数 covalentRate。计算结果向下取整（MathFloor），保证原子数量为整数。随后执行合法性校验，确保 covalentCount 取值逻辑有效。如果所有初始化步骤顺利完成，方法返回 true，代表算法就绪，可以启动优化。

综上，Init 方法同时完成通用优化参数与这套 “原子 - 化学键” 模型专属参数的初始化，保障人工原子算法可以完整投入运行。

bool C_AO_A3::Init ( const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0 ) { if (!StandardInit (rangeMinP, rangeMaxP, rangeStepP)) return false ; covalentCount = ( int ) MathFloor (popSize * covalentRate); if (covalentCount < 1 ) covalentCount = 1 ; if (covalentCount >= popSize) covalentCount = popSize - 1 ; return true ; }

C_AO_A3 类中的 Moving () 方法是人工原子算法核心步骤之一，实现原子在搜索空间内的 “移动”，也就是位置更新逻辑。该方法模拟原子种群的演化行为，目的是搜寻最优解。每次调用 Moving () 时，首先检查 revision 标记。该标记用于标识种群是否已经完成初始化。

初始化阶段（revision = false）代表首次调用或者算法重置后调用，原子种群尚未初始化。此时程序遍历全部 popSize 个原子、遍历搜索空间所有维度 coords。针对每个原子的每一维坐标，在指定区间内生成随机位置。首次调用完成初始化后，将 revision 设置为 true；后续调用Moving()将执行主体移动逻辑，不再重复初始化，首次调用结束后函数直接返回。

原子主体移动流程（revision = true）种群初始化完成后，Moving 方法开始更新原子位置，模拟原子运动。依据原子索引 i 与 covalentCount 的大小关系，原子被划分为两组。

第一组：参与共价键作用的原子（i <= covalentCount）组内每一个原子、每一维坐标都会生成随机数；若随机数小于共价键系数，原子按照公式更新坐标，模拟原子向当前最优解 cB [c] 吸引、相互作用；其中 cB 代表种群当前找到的全局最优坐标，计算过程引入 covalentCount。

若随机数大于或等于 covalentRate，则调用 PowerDistribution 函数更新坐标。该函数生成偏向 cB [c] 的随机值，同时保留一定随机扰动、实现更具随机性的搜索或“散射”效果。

无论采用哪种方式更新坐标，都会调用 u.SeInDiSp 函数做后处理，把坐标约束到合法区间，并对齐离散网格。

第二组：不参与共价键作用的原子（i > covalentCount）针对组内每个原子的每一维坐标，在区间 [0, covalentCount] 随机选取一个索引 ind。这意味着非成键原子会与某一个成键原子产生交互。

原子坐标完成更新，模拟原子与选中成键原子之间的吸引或排斥作用，并参考自身历史局部最差位置；更新完成后同样调用 u.SeInDiSp 处理坐标，满足取值约束。

Moving () 方法是整个搜索流程的核心。基于物理模型构建随机位置更新规则。参与共价键的原子倾向向已知最优解靠拢；其余原子持续探索空间，与成键原子产生交互。

void C_AO_A3::Moving () { if (!revision) { for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { for ( int j = 0 ; j < coords; j++) { a [i].c [j] = u.RNDfromCI (rangeMin [j], rangeMax [j]); a [i].c [j] = u.SeInDiSp (a [i].c [j], rangeMin [j], rangeMax [j], rangeStep [j]); } } revision = true ; return ; } int ind = 0 ; for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { if (i <= covalentCount) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { if (u.RNDprobab () < covalentRate) { a [i].c [c] = a [i].c [c] + u.RNDprobab () * (cB [c] - a [i].c [c]) * covalentCount; } else { a [i].c [c] = u.PowerDistribution (cB [c], rangeMin [c], rangeMax [c], 20 ); } a [i].c [c] = u.SeInDiSp (a [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } else { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { ind = u.RNDintInRange ( 0 , covalentCount); a [i].c [c] = a [i].c [c] + u.RNDprobab () * (a [ind].c [c] - a [i].cW [c]) * ( 1.0 - covalentCount); a [i].c [c] = u.SeInDiSp (a [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } } }

C_AO_A3 类的 Revision () 方法负责在算法单次迭代中，更新原子种群内最优解与最差解相关信息。这一步十分关键：全局、个体层面的最优、最差适应度信息，将指导下一轮搜索。首先更新每个原子各自记录的局部最差解。调用 u.Sorting () 函数，依据适应度 f 对全部原子种群数组 a 完成排序。

排序完成后，数组首位原子 a [0] 即为当前种群最优个体。使用 a [0].f 更新全局最优适应度 fB，同时将 a [0].c 坐标复制至全局最优坐标 cB。数组末尾原子 a [popSize - 1] 是排序后种群最差个体。将 a [popSize - 1].f 与全局最差适应度 fW 对比；若该适应度更差，则更新 fW，并把 a [popSize - 1].c 复制到全局最差坐标 cW。

Revision 方法持续系统性追踪优化进展：该方法维护种群的全局最优/最差状态，并更新各原子记录的局部最差历史状态。

void C_AO_A3::Revision () { for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { if (a [i].f < a [i].fW) { fW = a [i].f; ArrayCopy (a [i].cW, a [i].c, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); } } static S_AO_Agent aT []; ArrayResize (aT, popSize); u.Sorting (a, aT, popSize); if (a [ 0 ].f > fB) { fB = a [ 0 ].f; ArrayCopy (cB, a [ 0 ].c, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); } if (a [popSize - 1 ].f < fW) { fW = a [popSize - 1 ].f; ArrayCopy (cW, a [popSize - 1 ].c, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); } }

最终实现代码结构十分精简。接下来我们介绍所有优化算法所继承的基类。上文提到，基类代码经过修改，下面对该基类进行说明。

用于存放算法参数的简易结构体。支持动态管理任意优化算法的配置参数。

struct S_AlgoParam { double val; string name; };

S_AO_Agent 结构体用于描述单个智能体，一个智能体代表优化问题的一组候选解，在多维搜索空间中移动。S_AO_Agent结构体内部字段分为三大类：1. 坐标信息（搜索空间位置）：

c — 智能体当前坐标数组。存储智能体当前位置。

cP — 智能体上一轮坐标数组。用于追踪运动轨迹。

cB — 该智能体历史到达过的最优坐标。智能体依靠该信息 “记住” 最优位置，可回退或以此为基准继续搜索。

cW — 智能体历史最差坐标。

2. 适应度（解质量）：

f — 智能体当前适应度。基于当前坐标 c 计算得到目标函数值。

fP — 上一轮适应度。与 cP 配套，用于观测适应度变化。

fB — 该智能体历史最优适应度。对应坐标 cB。

fW — 该智能体历史最差适应度。对应坐标 cW。

3. 辅助变量：cnt — 整型计数器。

结构体内置公开 Init () 方法，用于智能体初始化。入参 coords 为整数，代表搜索空间维度，即智能体拥有的坐标数量。

调用 Init () 时执行以下操作：动态调整坐标数组（c、cP、cB、cW）长度至 coords。保证智能体维度匹配具体优化问题。初始化适应度：f、fP、fB 赋值为 -DBL_MAX（双精度最小值）；fW 赋值为 DBL_MAX（双精度最大值）。这是最大化优化问题的标准初始化范式：f、fP、fB 初始值设为极小值，后续计算值几乎必然大于初始值；fW 初始值设为极大值，任意首次计算结果都会优于初始值。计数器 cnt 初始化为 0。

整体而言，S_AO_Agent 为种群优化算法中的每一个个体提供完整数据结构，同时记录个体当前状态与历史优劣轨迹。

struct S_AO_Agent { double c []; double cP []; double cB []; double cW []; double f; double fP; double fB; double fW; int cnt; void Init ( int coords) { ArrayResize (c, coords); ArrayResize (cP, coords); ArrayResize (cB, coords); ArrayResize (cW, coords); f = - DBL_MAX ; fP = - DBL_MAX ; fB = - DBL_MAX ; fW = DBL_MAX ; cnt = 0 ; } };

下面介绍基类 C_AO。C_AO 总体结构。公有成员。公有成员为类外部可访问的字段与方法。

全局最优 / 最差解状态数据：

cB [] — 算法 全局 最优解坐标数组；

最优解坐标数组； cW [] — 算法 全局 最差解坐标数组；

最差解坐标数组； fB — 全局最优解对应的适应度（与 cB 匹配）；

fW — 全局最差解对应的适应度（与 cW 匹配）。

注意区分：此处为全局最优 / 最差，S_AO_Agent 内部 fB、fW 仅属于单个智能体。

种群与参数相关数据：

a [] — S_AO_Agent 数组。代表智能体种群，每个智能体对应一组候选解；

params [] — S_AlgoParam 数组。存放算法自定义参数（影响系数、概率等），支持外部配置。

revision — 状态标记，用于控制迭代更新流程。

SetParams () — 参数配置方法；派生类内部填充 params 参数数组。

Init () — 算法主初始化方法。接收搜索区间、步长、迭代轮数。初始化成功返回 true。

Moving () — 实现智能体在搜索空间移动、演化逻辑。它是算法核心。

Revision () — 算法状态更新、校验阶段。

Injection () — 向指定智能体的坐标注入指定数值。

：虚方法使用 virtual 声明，派生类可重写，实现不同算法独有的逻辑：

搜索空间参数：

rangeMin [] — 每一维坐标下限；

rangeMax [] — 每一维坐标上限；

rangeStep [] — 每一维坐标步长；适用于离散搜索空间，决定搜索粒度。

算法内部参数组：

coords — 搜索空间维度数量。

popSize — 种群规模（智能体总数）。

辅助工具对象：u — 工具类实例，封装通用函数，如随机数生成、数学运算等。

受保护标准初始化方法：StandardInit () 供所有派生算法调用，执行通用初始化流程。以系统当前时间作为随机数种子初始化随机生成器；将全局最优适应度 fB 初始化为负无穷、全局最差适应度 fW 初始化为正无穷，用于后续持续追踪最优、最差解；还将 revision 标记置为 false，校验并设置维度数量 coords；根据维度扩容 rangeMin、rangeMax、rangeStep、cB、cW 数组；根据种群规模 popSize 扩容智能体数组 a；逐个调用智能体自身 Init ()，初始化内部坐标数组。它将传入的搜索区间拷贝至内部变量；初始化成功返回 true，数组长度不匹配等异常场景返回 false。

C_AO 作为所有优化算法具体实现的基类。每一款新优化算法（AO 派生实现）都继承自 C_AO，并重写 SetParams、Init、Moving、Revision、Injection 等虚方法，实现专属搜索逻辑，而 StandardInit () 封装通用初始化流程，避免大量重复代码。

class C_AO { public : C_AO () { } ~C_AO () { } double cB []; double cW []; double fB; double fW; S_AO_Agent a []; S_AlgoParam params []; bool revision; virtual void SetParams () { } virtual bool Init ( const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0 ) { return false ;} virtual void Moving () { } virtual void Revision () { } virtual void Injection ( const int popPos, const int coordPos, const double value) { } string GetName () { return ao_name;} string GetDesc () { return ao_desc;} string GetLink () { return ao_link;} string GetParams () { string str = "" ; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (params); i++) { str += ( string )params [i].val + "|" ; } return str; } protected : string ao_name; string ao_desc; string ao_link; double rangeMin []; double rangeMax []; double rangeStep []; int coords; int popSize; C_AO_Utilities u; bool StandardInit ( const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP []) { int seed = ( int ) GetTickCount64 (); MathSrand (seed); fB = - DBL_MAX ; fW = DBL_MAX ; revision = false ; coords = ArraySize (rangeMinP); if (coords == 0 || coords != ArraySize (rangeMaxP) || coords != ArraySize (rangeStepP)) return false ; ArrayResize (rangeMin, coords); ArrayResize (rangeMax, coords); ArrayResize (rangeStep, coords); ArrayResize (cB, coords); ArrayResize (cW, coords); ArrayResize (a, popSize); for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) a [i].Init (coords); ArrayCopy (rangeMin, rangeMinP, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); ArrayCopy (rangeMax, rangeMaxP, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); ArrayCopy (rangeStep, rangeStepP, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); return true ; } };





测试结果

现在让我们看看A3算法的运行结果。小规模种群下的平均结果。

A3|人工原子算法|30.0|0.2|

=============================

5 Hilly's；函数运行次数：10000；结果：0.7074464987418227

25 Hilly's；函数运行次数：10000；结果：0.49461443027863367

500 Hilly's；函数运行次数：10000；结果：0.27674325929370214

=============================

5 Forest's；函数运行次数：10000；结果：0.8910275237236067

25 Forest's；函数运行次数：10000；结果：0.43888040941642725

500 Forest's；函数运行次数：10000；结果：0.17553299655770818

=============================

5 Megacity's；函数运行次数：10000；结果：0.5323076923076923

25 Megacity's；函数运行次数：10000；结果：0.3270769230769231

500 Megacity's；函数运行次数：10000；结果：0.11430769230769337

=============================

总得分：3.95794 (43.98%)

可视化结果显示，在低维函数上结果分布较为分散（绿色线条所示），值得注意的是，这些解对搜索空间的覆盖较好。

A3 在Hilly测试函数上的表现

A3 在Forest测试函数上的表现

A3 在Megacity测试函数上的表现

本文的算法评级表仅作信息参考，不构成结论性评价。





总结

本文完成了人工原子算法 A3 基于 MQL5 语言的实现，可用于解决交易策略参数优化问题。尽管原论文作者对算法理论描述存在内容缺失，我们仍然完成了一套可正常运行的工程实现版本。测试结果表明，A3 算法在运行速度与解的质量之间取得了良好平衡。该算法仅设置两个可调参数，极大简化了针对具体任务的调参工作，这对于对并非优化专家的交易者而言尤为重要。

A3 算法可能会在优化方法中占据一定的应用位置。人工原子算法证明：即便结构相对简单的元启发式算法，只要针对特定领域合理适配，依然可能相当有效。兼具原理简洁、计算高效、解质量可靠等优势，让 A3 成为算法交易者工具箱中实用的优化工具。

算法源代码以及应用示例附于文章附录，感兴趣的读者可自行验证该算法的运行效率，并开展相关实验。

图 1. 各算法在对应测试下的色彩渐变图。

图 2. 算法测试结果直方图（比例从 0 到 100，越高越好，其中 100 是最大可能的理论结果，存档中有一个用于计算评级表的脚本）

A3 算法的优点和缺点

优点：

速度快。 参数少。

缺点：

收敛精度低。

文章附件中附带包含最新版算法代码的压缩包。作者不对文中经典算法描述的绝对准确性承担责任。其中许多算法均经过修改，以提升搜索能力。文章中表述的结论和论断是基于实验的结果。



本文使用的程序