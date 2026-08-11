人工原子算法（A3）
内容
引言
在算法交易领域，核心任务之一便是对交易策略参数进行优化。交易者每天都需要调试大量变量：指标周期、止盈止损点位、仓位规模、时间过滤器，以及数十项其他参数。这些参数的不同组合都可能显著改变策略表现。因此业界始终在寻找高效优化算法，力求在合理时间内找到最优参数组合。
本文将介绍另一种优化算法 —— 人工原子算法（A3），这是一种以化学反应为灵感构建的元启发式优化算法。该算法由土耳其学者提出，于 2018 年首次向学术界公开。
算法实现
在研究该算法时，我发现原始文献存在多处表述模糊的问题。部分运算算子描述不够详尽，难以直接用于编程实现。对此，下文会完整引用原始算法定义，但最终代码实现由我自主设计 —— 结合个人开发经验，以及同类智能优化算法通用架构思路完成。原始文献存在明显信息缺口，留给开发者极大的自主解读空间。除此之外，开发过程中我还对基础父类进行了修改，在介绍基础算法逻辑后，我会展开说明相关改动。
该算法通过模拟原子与电子的相互作用寻找最优解。核心单元为原子，每一个原子代表问题的一组候选解。电子表示决策变量。共价键算子负责保存、复制当前最优解；离子键算子用于探索搜索空间，助力算法搜寻全局最优。
算法流程：首先随机生成一组原子种群，通过目标函数评估每个原子对应的解质量；随后调用共价键、离子键算子迭代优化候选解（遗憾的是原始文献并未说明两种算子的具体执行方式）。下一步需要评估电子带来的影响。同样，文献并未给出具体实现方案。文中还要求对电子、原子进行排序。我们可以对原子（候选解）排序，但如何对电子排序完全没有可供参考的逻辑 —— 好比试图把人的四肢排序，区分左右手、左右腿，本身不存在合理依据。之后重复迭代，直至满足终止条件。常言道，巧妇难为无米之炊，但现有资料有限，只能基于现有内容开展工作。我们需要依托原作者提出的核心思想，搭建完整算法框架。
下文给出我修订完善后的 A3 算法伪代码：
初始化输入参数：
popSize — 原子种群数量（默认值：10）
covalentRate — 共价键系数（默认值：0.1）
rangeMin []、rangeMax [] — 各变量搜索上下限
rangeStep [] — 变量离散步长
预计算：
计算精英原子数量：
covalentCount = floor (popSize × covalentRate)
约束条件：最小值 1，最大值不超过 popSize - 1
创建规模为 popSize 的原子种群
对每个原子执行初始化：
坐标数组 c []
局部最差解坐标 cW []
适应度 f，局部最差适应度 fW
基本优化循环：
步骤 1：首次迭代（revision = false）
遍历所有原子 i（0 ~ popSize-1）：
遍历每一个维度坐标 j（0 ~ 维度总数 - 1）：
在区间 [rangeMin [j], rangeMax [j]] 内生成随机数值
按照 rangeStep [j] 执行离散化处理
存入原子 a [i].c [j]
将 revision 标记置为 true
本步骤结束
步骤 2：更新原子位置（移动算子）
遍历所有原子 i（0 ~ popSize-1）：
若 i ≤ covalentCount（当前原子属于精英原子）：
遍历每一个维度坐标 c（0 ~ 维度总数 - 1）：
若 random() < covalentRate（10% 概率）：
// 向全局最优解靠近
步长 step = random() × (cB [c] - a [i].c [c]) × covalentCount
a [i].c [c] = a [i].c [c] + step
否则（90% 概率）：
// 基于幂分布，以全局最优解为中心生成新坐标
a[i]. c[c] = PowerDistribution(center=cB [c], min=rangeMin [c], max=rangeMax [c], degree=20)
对 a [i].c [c] 执行离散化
否则（非精英原子）：
遍历每一个维度坐标 c（0 ~ 维度总数 - 1）：
// 随机选取一个精英原子作为参考样本
ind = 随机整数 (0, covalentCount)
// 从自身局部最差位置向精英原子位置移动
移动方向 direction = a [ind].c [c] − a [i].cW [c]
步长 step = random () × direction × (1.0 − covalentCount)
a [i].c [c] = a [i].c [c] + step
对 a [i].c [c] 执行离散化
步骤 3：适应度计算
遍历每个原子 i：
通过目标函数计算 a [i].f（原子适应度）
步骤 4：记忆更新与种群排序（修正阶段）
// 更新每个原子记录的局部最差解
遍历原子 i（0 ~ popSize-1）：
若 a [i].f < a [i].fW：
a [i].fW = a [i].f
将 a [i].c 复制至 a [i].cW
更新全局最差适应度 fW
// 按适应度降序对种群排序
依据适应度字段 f，将原子数组 a [] 从最优到最差排序
// 更新全局最优解
若 a [0].f > fB：
fB = a [0].f
将 a [0].c 复制至全局最优坐标 cB
// 更新全局最差解
若 a [popSize-1].f < fW：
fW = a [popSize-1].f
将 a [popSize-1].c 复制至全局最差坐标 cW
步骤 5：终止条件判断
若迭代次数达到最大迭代上限：
算法结束
否则：
跳转至步骤 2 继续循环
接下来我们进入代码实操实现环节。我们将编写一个类，实现基于原子与化学键隐喻的人工原子系统算法。该类继承基础优化父类 C_AO，并且结合 A3 算法特性进行功能扩展。
参数配置方法：SetParams ()，读取参数数组中的数值并赋值给内部变量。这将方便算法运行前灵活地自定义参数。初始化方法：Init ()，完成参数与数据结构初始化，接收变量取值区间、离散步长以及迭代轮数。算法核心运算：Moving ()、Revision () 方法分别实现原子位置移动、种群信息更新两大阶段，对应最优解搜索流程。核心参数说明：
- popSize — 原子种群规模，即种群内候选解数量。
- covalentRate — 表征原子之间成键概率的系数。
- covalentCount — 内部变量，参与成键运算的精英原子数量（内部计算使用）。
该类整体目标：模拟原子系统及其相互作用，依靠上述参数与成员方法完成建模。基于这套原子交互逻辑，即可搭建完整的搜索与优化框架。
//———————————————————————————————————————————————————————————————————— class C_AO_A3 : public C_AO { public: //---------------------------------------------------------- ~C_AO_A3 () { } C_AO_A3 () { ao_name = "A3"; ao_desc = "Artificial Atom Algorithm"; ao_link = "https://www.mql5.com/en/articles/18958"; popSize = 10; // number of atoms (m) covalentRate = 0.1; // covalent bond coefficient (β) ArrayResize (params, 2); params [0].name = "popSize"; params [0].val = popSize; params [1].name = "covalentRate"; params [1].val = covalentRate; } void SetParams () { popSize = (int)params [0].val; covalentRate = params [1].val; } bool Init (const double &rangeMinP [], // minimum values const double &rangeMaxP [], // maximum values const double &rangeStepP [], // step change const int epochsP = 0); // number of epochs void Moving (); void Revision (); //------------------------------------------------------------------ double covalentRate; // covalent bond coefficient (β) private: //--------------------------------------------------------- int covalentCount; // number of atoms for covalent bond }; //————————————————————————————————————————————————————————————————————
Init () 方法是启动算法前至关重要的准备环节。其核心任务是：在优化流程正式开始前，完成全部必要参数与数据结构的初始化工作。该方法接收四项输入参数：
- rangeMinP [] — 算法待优化各变量的下限。
- rangeMaxP [] — 各变量的上限。
- rangeStepP [] — 各变量的变化步长。步长用于变量离散化，同时决定搜索精度。
- epochsP — 算法执行的迭代轮数（世代数）。
函数会优先调用基类 C_AO 的 StandardInit () 方法，执行所有优化算法通用的初始化流程。若 StandardInit () 执行成功，函数继续计算人工原子算法专属参数。主要计算 covalentCount，即参与成共价键的原子数量。计算公式为种群总原子数量 popSize 乘以共价键系数 covalentRate。计算结果向下取整（MathFloor），保证原子数量为整数。随后执行合法性校验，确保 covalentCount 取值逻辑有效。如果所有初始化步骤顺利完成，方法返回 true，代表算法就绪，可以启动优化。
综上，Init 方法同时完成通用优化参数与这套 “原子 - 化学键” 模型专属参数的初始化，保障人工原子算法可以完整投入运行。
/———————————————————————————————————————————————————————————————————— //--- Initialization bool C_AO_A3::Init (const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0) { if (!StandardInit (rangeMinP, rangeMaxP, rangeStepP)) return false; //------------------------------------------------------------------ covalentCount = (int)MathFloor (popSize * covalentRate); if (covalentCount < 1) covalentCount = 1; if (covalentCount >= popSize) covalentCount = popSize - 1; return true; } //————————————————————————————————————————————————————————————————————
C_AO_A3 类中的 Moving () 方法是人工原子算法核心步骤之一，实现原子在搜索空间内的 “移动”，也就是位置更新逻辑。该方法模拟原子种群的演化行为，目的是搜寻最优解。每次调用 Moving () 时，首先检查 revision 标记。该标记用于标识种群是否已经完成初始化。
初始化阶段（revision = false）代表首次调用或者算法重置后调用，原子种群尚未初始化。此时程序遍历全部 popSize 个原子、遍历搜索空间所有维度 coords。针对每个原子的每一维坐标，在指定区间内生成随机位置。首次调用完成初始化后，将 revision 设置为 true；后续调用Moving()将执行主体移动逻辑，不再重复初始化，首次调用结束后函数直接返回。
原子主体移动流程（revision = true）种群初始化完成后，Moving 方法开始更新原子位置，模拟原子运动。依据原子索引 i 与 covalentCount 的大小关系，原子被划分为两组。
第一组：参与共价键作用的原子（i <= covalentCount）组内每一个原子、每一维坐标都会生成随机数；若随机数小于共价键系数，原子按照公式更新坐标，模拟原子向当前最优解 cB [c] 吸引、相互作用；其中 cB 代表种群当前找到的全局最优坐标，计算过程引入 covalentCount。
若随机数大于或等于 covalentRate，则调用 PowerDistribution 函数更新坐标。该函数生成偏向 cB [c] 的随机值，同时保留一定随机扰动、实现更具随机性的搜索或“散射”效果。
无论采用哪种方式更新坐标，都会调用 u.SeInDiSp 函数做后处理，把坐标约束到合法区间，并对齐离散网格。
第二组：不参与共价键作用的原子（i > covalentCount）针对组内每个原子的每一维坐标，在区间 [0, covalentCount] 随机选取一个索引 ind。这意味着非成键原子会与某一个成键原子产生交互。
原子坐标完成更新，模拟原子与选中成键原子之间的吸引或排斥作用，并参考自身历史局部最差位置；更新完成后同样调用 u.SeInDiSp 处理坐标，满足取值约束。
Moving () 方法是整个搜索流程的核心。基于物理模型构建随机位置更新规则。参与共价键的原子倾向向已知最优解靠拢；其余原子持续探索空间，与成键原子产生交互。
//———————————————————————————————————————————————————————————————————— //--- The main step of the algorithm void C_AO_A3::Moving () { // Initial population setup if (!revision) { for (int i = 0; i < popSize; i++) { for (int j = 0; j < coords; j++) { a [i].c [j] = u.RNDfromCI (rangeMin [j], rangeMax [j]); a [i].c [j] = u.SeInDiSp (a [i].c [j], rangeMin [j], rangeMax [j], rangeStep [j]); } } revision = true; return; } //------------------------------------------------------------------ int ind = 0; for (int i = 0; i < popSize; i++) { if (i <= covalentCount) { for (int c = 0; c < coords; c++) { if (u.RNDprobab () < covalentRate) { a [i].c [c] = a [i].c [c] + u.RNDprobab () * (cB [c] - a [i].c [c]) * covalentCount;//(1.0 - covalentCount); } else { a [i].c [c] = u.PowerDistribution (cB [c], rangeMin [c], rangeMax [c], 20); } a [i].c [c] = u.SeInDiSp (a [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } else { for (int c = 0; c < coords; c++) { ind = u.RNDintInRange (0, covalentCount); a [i].c [c] = a [i].c [c] + u.RNDprobab () * (a [ind].c [c] - a [i].cW [c]) * (1.0 - covalentCount);//covalentCount; a [i].c [c] = u.SeInDiSp (a [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } } } //————————————————————————————————————————————————————————————————————
C_AO_A3 类的 Revision () 方法负责在算法单次迭代中，更新原子种群内最优解与最差解相关信息。这一步十分关键：全局、个体层面的最优、最差适应度信息，将指导下一轮搜索。首先更新每个原子各自记录的局部最差解。调用 u.Sorting () 函数，依据适应度 f 对全部原子种群数组 a 完成排序。
排序完成后，数组首位原子 a [0] 即为当前种群最优个体。使用 a [0].f 更新全局最优适应度 fB，同时将 a [0].c 坐标复制至全局最优坐标 cB。数组末尾原子 a [popSize - 1] 是排序后种群最差个体。将 a [popSize - 1].f 与全局最差适应度 fW 对比；若该适应度更差，则更新 fW，并把 a [popSize - 1].c 复制到全局最差坐标 cW。
Revision 方法持续系统性追踪优化进展：该方法维护种群的全局最优/最差状态，并更新各原子记录的局部最差历史状态。
//———————————————————————————————————————————————————————————————————— //--- Update the best and worst solutions void C_AO_A3::Revision () { // Update the local worst solution for (int i = 0; i < popSize; i++) { if (a [i].f < a [i].fW) { fW = a [i].f; ArrayCopy (a [i].cW, a [i].c, 0, 0, WHOLE_ARRAY); } } static S_AO_Agent aT []; ArrayResize (aT, popSize); u.Sorting (a, aT, popSize); if (a [0].f > fB) { fB = a [0].f; ArrayCopy (cB, a [0].c, 0, 0, WHOLE_ARRAY); } if (a [popSize - 1].f < fW) { fW = a [popSize - 1].f; ArrayCopy (cW, a [popSize - 1].c, 0, 0, WHOLE_ARRAY); } } //————————————————————————————————————————————————————————————————————
最终实现代码结构十分精简。接下来我们介绍所有优化算法所继承的基类。上文提到，基类代码经过修改，下面对该基类进行说明。
用于存放算法参数的简易结构体。支持动态管理任意优化算法的配置参数。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— struct S_AlgoParam { double val; string name; }; //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
S_AO_Agent 结构体用于描述单个智能体，一个智能体代表优化问题的一组候选解，在多维搜索空间中移动。S_AO_Agent结构体内部字段分为三大类：1. 坐标信息（搜索空间位置）：
- c — 智能体当前坐标数组。存储智能体当前位置。
- cP — 智能体上一轮坐标数组。用于追踪运动轨迹。
- cB — 该智能体历史到达过的最优坐标。智能体依靠该信息 “记住” 最优位置，可回退或以此为基准继续搜索。
- cW — 智能体历史最差坐标。
2. 适应度（解质量）：
- f — 智能体当前适应度。基于当前坐标 c 计算得到目标函数值。
- fP — 上一轮适应度。与 cP 配套，用于观测适应度变化。
- fB — 该智能体历史最优适应度。对应坐标 cB。
- fW — 该智能体历史最差适应度。对应坐标 cW。
3. 辅助变量：cnt — 整型计数器。
结构体内置公开 Init () 方法，用于智能体初始化。入参 coords 为整数，代表搜索空间维度，即智能体拥有的坐标数量。
调用 Init () 时执行以下操作：动态调整坐标数组（c、cP、cB、cW）长度至 coords。保证智能体维度匹配具体优化问题。初始化适应度：f、fP、fB 赋值为 -DBL_MAX（双精度最小值）；fW 赋值为 DBL_MAX（双精度最大值）。这是最大化优化问题的标准初始化范式：f、fP、fB 初始值设为极小值，后续计算值几乎必然大于初始值；fW 初始值设为极大值，任意首次计算结果都会优于初始值。计数器 cnt 初始化为 0。
整体而言，S_AO_Agent 为种群优化算法中的每一个个体提供完整数据结构，同时记录个体当前状态与历史优劣轨迹。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— struct S_AO_Agent { double c []; //coordinates double cP []; //previous coordinates double cB []; //best coordinates double cW []; //worst coordinates double f; //fitness double fP; //previous fitness double fB; //best fitness double fW; //worst fitness int cnt; //counter void Init (int coords) { ArrayResize (c, coords); ArrayResize (cP, coords); ArrayResize (cB, coords); ArrayResize (cW, coords); f = -DBL_MAX; fP = -DBL_MAX; fB = -DBL_MAX; fW = DBL_MAX; cnt = 0; } }; //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
下面介绍基类 C_AO。C_AO 总体结构。公有成员。公有成员为类外部可访问的字段与方法。
全局最优 / 最差解状态数据：
- cB [] — 算法全局最优解坐标数组；
- cW [] — 算法全局最差解坐标数组；
- fB — 全局最优解对应的适应度（与 cB 匹配）；
- fW — 全局最差解对应的适应度（与 cW 匹配）。
注意区分：此处为全局最优 / 最差，S_AO_Agent 内部 fB、fW 仅属于单个智能体。
种群与参数相关数据：
- a [] — S_AO_Agent 数组。代表智能体种群，每个智能体对应一组候选解；
- params [] — S_AlgoParam 数组。存放算法自定义参数（影响系数、概率等），支持外部配置。
- revision — 状态标记，用于控制迭代更新流程。
- SetParams () — 参数配置方法；派生类内部填充 params 参数数组。
- Init () — 算法主初始化方法。接收搜索区间、步长、迭代轮数。初始化成功返回 true。
- Moving () — 实现智能体在搜索空间移动、演化逻辑。它是算法核心。
- Revision () — 算法状态更新、校验阶段。
- Injection () — 向指定智能体的坐标注入指定数值。
搜索空间参数：
- rangeMin [] — 每一维坐标下限；
- rangeMax [] — 每一维坐标上限；
- rangeStep [] — 每一维坐标步长；适用于离散搜索空间，决定搜索粒度。
算法内部参数组：
- coords — 搜索空间维度数量。
- popSize — 种群规模（智能体总数）。
辅助工具对象：u — 工具类实例，封装通用函数，如随机数生成、数学运算等。
受保护标准初始化方法：StandardInit () 供所有派生算法调用，执行通用初始化流程。以系统当前时间作为随机数种子初始化随机生成器；将全局最优适应度 fB 初始化为负无穷、全局最差适应度 fW 初始化为正无穷，用于后续持续追踪最优、最差解；还将 revision 标记置为 false，校验并设置维度数量 coords；根据维度扩容 rangeMin、rangeMax、rangeStep、cB、cW 数组；根据种群规模 popSize 扩容智能体数组 a；逐个调用智能体自身 Init ()，初始化内部坐标数组。它将传入的搜索区间拷贝至内部变量；初始化成功返回 true，数组长度不匹配等异常场景返回 false。
C_AO 作为所有优化算法具体实现的基类。每一款新优化算法（AO 派生实现）都继承自 C_AO，并重写 SetParams、Init、Moving、Revision、Injection 等虚方法，实现专属搜索逻辑，而 StandardInit () 封装通用初始化流程，避免大量重复代码。
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— class C_AO { public: //-------------------------------------------------------------------- C_AO () { } ~C_AO () { } double cB []; //best coordinates double cW []; //worst coordinates double fB; //FF of the best coordinates double fW; //FF of the worst coordinates S_AO_Agent a []; //agents S_AlgoParam params []; //algorithm parameters bool revision; virtual void SetParams () { } virtual bool Init (const double &rangeMinP [], //minimum search range const double &rangeMaxP [], //maximum search range const double &rangeStepP [], //step search const int epochsP = 0) //number of epochs { return false;} virtual void Moving () { } virtual void Revision () { } virtual void Injection (const int popPos, const int coordPos, const double value) { } string GetName () { return ao_name;} string GetDesc () { return ao_desc;} string GetLink () { return ao_link;} string GetParams () { string str = ""; for (int i = 0; i < ArraySize (params); i++) { str += (string)params [i].val + "|"; } return str; } protected: //----------------------------------------------------------------- string ao_name; //ao name; string ao_desc; //ao description string ao_link; //ao link double rangeMin []; //minimum search range double rangeMax []; //maximum search range double rangeStep []; //step search int coords; //coordinates number int popSize; //population size C_AO_Utilities u; //auxiliary functions bool StandardInit (const double &rangeMinP [], //minimum search range const double &rangeMaxP [], //maximum search range const double &rangeStepP []) //step search { int seed = (int)GetTickCount64 (); MathSrand (seed); //reset of the generator fB = -DBL_MAX; fW = DBL_MAX; revision = false; coords = ArraySize (rangeMinP); if (coords == 0 || coords != ArraySize (rangeMaxP) || coords != ArraySize (rangeStepP)) return false; ArrayResize (rangeMin, coords); ArrayResize (rangeMax, coords); ArrayResize (rangeStep, coords); ArrayResize (cB, coords); ArrayResize (cW, coords); ArrayResize (a, popSize); for (int i = 0; i < popSize; i++) a [i].Init (coords); ArrayCopy (rangeMin, rangeMinP, 0, 0, WHOLE_ARRAY); ArrayCopy (rangeMax, rangeMaxP, 0, 0, WHOLE_ARRAY); ArrayCopy (rangeStep, rangeStepP, 0, 0, WHOLE_ARRAY); return true; } }; //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
测试结果
现在让我们看看A3算法的运行结果。小规模种群下的平均结果。
A3|人工原子算法|30.0|0.2|
=============================
5 Hilly's；函数运行次数：10000；结果：0.7074464987418227
25 Hilly's；函数运行次数：10000；结果：0.49461443027863367
500 Hilly's；函数运行次数：10000；结果：0.27674325929370214
=============================
5 Forest's；函数运行次数：10000；结果：0.8910275237236067
25 Forest's；函数运行次数：10000；结果：0.43888040941642725
500 Forest's；函数运行次数：10000；结果：0.17553299655770818
=============================
5 Megacity's；函数运行次数：10000；结果：0.5323076923076923
25 Megacity's；函数运行次数：10000；结果：0.3270769230769231
500 Megacity's；函数运行次数：10000；结果：0.11430769230769337
=============================
总得分：3.95794 (43.98%)
可视化结果显示，在低维函数上结果分布较为分散（绿色线条所示），值得注意的是，这些解对搜索空间的覆盖较好。
A3 在Hilly测试函数上的表现
A3 在Forest测试函数上的表现
A3 在Megacity测试函数上的表现
本文的算法评级表仅作信息参考，不构成结论性评价。
|#
|算法
|说明
|Hilly
|Hilly
最终结果
|Forest
|Forest
最终结果
|Megacity (离散)
|Megacity
最终结果
|最终
结果
|% of
MAX
|10 p (5 F)
|50 p (25 F)
|1000 p (500 F)
|10 p (5 F)
|50 p (25 F)
|1000 p (500 F)
|10 p (5 F)
|50 p (25 F)
|1000 p (500 F)
|1
|ANS
|交叉邻近搜索
|0.94948
|0.84776
|0.43857
|2.23581
|1.00000
|0.92334
|0.39988
|2.32323
|0.70923
|0.63477
|0.23091
|1.57491
|6.134
|68.15
|2
|CLA
|代码锁定算法（JOO）
|0.95345
|0.87107
|0.37590
|2.20042
|0.98942
|0.91709
|0.31642
|2.22294
|0.79692
|0.69385
|0.19303
|1.68380
|6.107
|67.86
|3
|AMOm
|动物迁徙优化M
|0.90358
|0.84317
|0.46284
|2.20959
|0.99001
|0.92436
|0.46598
|2.38034
|0.56769
|0.59132
|0.23773
|1.39675
|5.987
|66.52
|4
|(P+O)ES
|(P+O) 进化策略
|0.92256
|0.88101
|0.40021
|2.20379
|0.97750
|0.87490
|0.31945
|2.17185
|0.67385
|0.62985
|0.18634
|1.49003
|5.866
|65.17
|5
|CTA
|彗尾算法（JOO）
|0.95346
|0.86319
|0.27770
|2.09435
|0.99794
|0.85740
|0.33949
|2.19484
|0.88769
|0.56431
|0.10512
|1.55712
|5.846
|64.96
|6
|TETA
|时间演化旅行算法（JOO）
|0.91362
|0.82349
|0.31990
|2.05701
|0.97096
|0.89532
|0.29324
|2.15952
|0.73462
|0.68569
|0.16021
|1.58052
|5.797
|64.41
|7
|SDSm
|随机扩散搜索 M
|0.93066
|0.85445
|0.39476
|2.17988
|0.99983
|0.89244
|0.19619
|2.08846
|0.72333
|0.61100
|0.10670
|1.44103
|5.709
|63.44
|8
|BOAm
|台球优化算法 M
|0.95757
|0.82599
|0.25235
|2.03590
|1.00000
|0.90036
|0.30502
|2.20538
|0.73538
|0.52523
|0.09563
|1.35625
|5.598
|62.19
|9
|AAm
|射箭算法 M
|0.91744
|0.70876
|0.42160
|2.04780
|0.92527
|0.75802
|0.35328
|2.03657
|0.67385
|0.55200
|0.23738
|1.46323
|5.548
|61.64
|10
|ESG
|社会群体的进化（JOO）
|0.99906
|0.79654
|0.35056
|2.14616
|1.00000
|0.82863
|0.13102
|1.95965
|0.82333
|0.55300
|0.04725
|1.42358
|5.529
|61.44
|11
|SIA
|模拟各向同性退火（JOO）
|0.95784
|0.84264
|0.41465
|2.21513
|0.98239
|0.79586
|0.20507
|1.98332
|0.68667
|0.49300
|0.09053
|1.27020
|5.469
|60.76
|12
|EOm
|极值优化算法_M
|0.76166
|0.77242
|0.31747
|1.85155
|0.99999
|0.76751
|0.23527
|2.00277
|0.74769
|0.53969
|0.14249
|1.42987
|5.284
|58.71
|13
|BBO
|基于生物地理学的优化算法
|0.94912
|0.69456
|0.35031
|1.99399
|0.93820
|0.67365
|0.25682
|1.86867
|0.74615
|0.48277
|0.17369
|1.40261
|5.265
|58.50
|14
|ACS
|人工协同搜索
|0.75547
|0.74744
|0.30407
|1.80698
|1.00000
|0.88861
|0.22413
|2.11274
|0.69077
|0.48185
|0.13322
|1.30583
|5.226
|58.06
|15
|DA
|辩证算法
|0.86183
|0.70033
|0.33724
|1.89940
|0.98163
|0.72772
|0.28718
|1.99653
|0.70308
|0.45292
|0.16367
|1.31967
|5.216
|57.95
|16
|BHAm
|黑洞算法 M
|0.75236
|0.76675
|0.34583
|1.86493
|0.93593
|0.80152
|0.27177
|2.00923
|0.65077
|0.51646
|0.15472
|1.32195
|5.196
|57.73
|17
|ASO
|无政府社会优化
|0.84872
|0.74646
|0.31465
|1.90983
|0.96148
|0.79150
|0.23803
|1.99101
|0.57077
|0.54062
|0.16614
|1.27752
|5.178
|57.54
|18
|RFO
|皇家同花顺优化算法 (JOO)
|0.83361
|0.73742
|0.34629
|1.91733
|0.89424
|0.73824
|0.24098
|1.87346
|0.63154
|0.50292
|0.16421
|1.29867
|5.089
|56.55
|19
|AOSm
|原子轨道搜索 M
|0.80232
|0.70449
|0.31021
|1.81702
|0.85660
|0.69451
|0.21996
|1.77107
|0.74615
|0.52862
|0.14358
|1.41835
|5.006
|55.63
|20
|TSEA
|龟壳进化算法（JOO）
|0.96798
|0.64480
|0.29672
|1.90949
|0.99449
|0.61981
|0.22708
|1.84139
|0.69077
|0.42646
|0.13598
|1.25322
|5.004
|55.60
|21
|BSA
|回溯搜索算法
|0.97309
|0.54534
|0.29098
|1.80941
|0.99999
|0.58543
|0.21747
|1.80289
|0.84769
|0.36953
|0.12978
|1.34700
|4.959
|55.10
|22
|DE
|差分进化
|0.95044
|0.61674
|0.30308
|1.87026
|0.95317
|0.78896
|0.16652
|1.90865
|0.78667
|0.36033
|0.02953
|1.17653
|4.955
|55.06
|23
|SRA
|成功餐饮经营者算法（joo）
|0.96883
|0.63455
|0.29217
|1.89555
|0.94637
|0.55506
|0.19124
|1.69267
|0.74923
|0.44031
|0.12526
|1.31480
|4.903
|54.48
|24
|CRO
|化学反应优化
|0.94629
|0.66112
|0.29853
|1.90593
|0.87906
|0.58422
|0.21146
|1.67473
|0.75846
|0.42646
|0.12686
|1.31178
|4.892
|54.36
|25
|BIO
|血缘遗传优化算法 (JOO)
|0.81568
|0.65336
|0.30877
|1.77781
|0.89937
|0.65319
|0.21760
|1.77016
|0.67846
|0.47631
|0.13902
|1.29378
|4.842
|53.80
|26
|BSA
|鸟群算法
|0.89306
|0.64900
|0.26250
|1.80455
|0.92420
|0.71121
|0.24939
|1.88479
|0.69385
|0.32615
|0.10012
|1.12012
|4.809
|53.44
|27
|DEA
|海豚回声定位算法
|0.75995
|0.67572
|0.34171
|1.77738
|0.89582
|0.64223
|0.23941
|1.77746
|0.61538
|0.44031
|0.15115
|1.20684
|4.762
|52.91
|28
|HS
|和声搜索算法
|0.86509
|0.68782
|0.32527
|1.87818
|0.99999
|0.68002
|0.09590
|1.77592
|0.62000
|0.42267
|0.05458
|1.09725
|4.751
|52.79
|29
|SSG
|树苗播种和生长算法
|0.77839
|0.64925
|0.39543
|1.82308
|0.85973
|0.62467
|0.17429
|1.65869
|0.64667
|0.44133
|0.10598
|1.19398
|4.676
|51.95
|30
|BCOm
|细菌趋化优化算法M
|0.75953
|0.62268
|0.31483
|1.69704
|0.89378
|0.61339
|0.22542
|1.73259
|0.65385
|0.42092
|0.14435
|1.21912
|4.649
|51.65
|31
|ABO
|非洲水牛优化
|0.83337
|0.62247
|0.29964
|1.75548
|0.92170
|0.58618
|0.19723
|1.70511
|0.61000
|0.43154
|0.13225
|1.17378
|4.634
|51.49
|32
|(PO)ES
|(PO) 进化策略
|0.79025
|0.62647
|0.42935
|1.84606
|0.87616
|0.60943
|0.19591
|1.68151
|0.59000
|0.37933
|0.11322
|1.08255
|4.610
|51.22
|33
|FBA
|基于分形的算法
|0.79000
|0.65134
|0.28965
|1.73099
|0.87158
|0.56823
|0.18877
|1.62858
|0.61077
|0.46062
|0.12398
|1.19537
|4.555
|50.61
|34
|TSm
|禁忌搜索优化算法
|0.87795
|0.61431
|0.29104
|1.78330
|0.92885
|0.51844
|0.19054
|1.63783
|0.61077
|0.38215
|0.12157
|1.11449
|4.536
|50.40
|35
|BSO
|头脑风暴优化
|0.93736
|0.57616
|0.29688
|1.81041
|0.93131
|0.55866
|0.23537
|1.72534
|0.55231
|0.29077
|0.11914
|0.96222
|4.498
|49.98
|36
|WOAm
|鲸鱼优化算法M
|0.84521
|0.56298
|0.26263
|1.67081
|0.93100
|0.52278
|0.16365
|1.61743
|0.66308
|0.41138
|0.11357
|1.18803
|4.476
|49.74
|37
|AEFA
|人工电场算法
|0.87700
|0.61753
|0.25235
|1.74688
|0.92729
|0.72698
|0.18064
|1.83490
|0.66615
|0.11631
|0.09508
|0.87754
|4.459
|49.55
|38
|AEO
|基于人工生态系统的优化算法
|0.91380
|0.46713
|0.26470
|1.64563
|0.90223
|0.43705
|0.21400
|1.55327
|0.66154
|0.30800
|0.28563
|1.25517
|4.454
|49.49
|39
|CAm
|骆驼算法 M
|0.78684
|0.56042
|0.35133
|1.69859
|0.82772
|0.56041
|0.24336
|1.63149
|0.64846
|0.33092
|0.13418
|1.11356
|4.444
|49.37
|40
|ACOm
|蚁群优化 M
|0.88190
|0.66127
|0.30377
|1.84693
|0.85873
|0.58680
|0.15051
|1.59604
|0.59667
|0.37333
|0.02472
|0.99472
|4.438
|49.31
|41
|CMAES
|协方差矩阵自适应进化策略
|0.76258
|0.72089
|0.00000
|1.48347
|0.82056
|0.79616
|0.00000
|1.61672
|0.75846
|0.49077
|0.00000
|1.24923
|4.349
|48.33
|42
|BFO-GA
|细菌觅食优化 - ga
|0.89150
|0.55111
|0.31529
|1.75790
|0.96982
|0.39612
|0.06305
|1.42899
|0.72667
|0.27500
|0.03525
|1.03692
|4.224
|46.93
|43
|SOA
|简单优化算法
|0.91520
|0.46976
|0.27089
|1.65585
|0.89675
|0.37401
|0.16984
|1.44060
|0.69538
|0.28031
|0.10852
|1.08422
|4.181
|46.45
|44
|ABHA
|人工蜂巢算法
|0.84131
|0.54227
|0.26304
|1.64663
|0.87858
|0.47779
|0.17181
|1.52818
|0.50923
|0.33877
|0.10397
|0.95197
|4.127
|45.85
|45
|ACMO
|大气云层模型优化
|0.90321
|0.48546
|0.30403
|1.69270
|0.80268
|0.37857
|0.19178
|1.37303
|0.62308
|0.24400
|0.10795
|0.97503
|4.041
|44.90
|A3
|人工原子算法
|0.70744
|0.49461
|0.27674
|1.47879
|0.89102
|0.43888
|0.17553
|1.50543
|0.53230
|0.32707
|0.11431
|0.97368
|3.958
|43.98
|RW
|随机游走
|0.48754
|0.32159
|0.25781
|1.06694
|0.37554
|0.21944
|0.15877
|0.75375
|0.27969
|0.14917
|0.09847
|0.52734
|2.348
|26.09
总结
本文完成了人工原子算法 A3 基于 MQL5 语言的实现，可用于解决交易策略参数优化问题。尽管原论文作者对算法理论描述存在内容缺失，我们仍然完成了一套可正常运行的工程实现版本。测试结果表明，A3 算法在运行速度与解的质量之间取得了良好平衡。该算法仅设置两个可调参数，极大简化了针对具体任务的调参工作，这对于对并非优化专家的交易者而言尤为重要。
A3 算法可能会在优化方法中占据一定的应用位置。人工原子算法证明：即便结构相对简单的元启发式算法，只要针对特定领域合理适配，依然可能相当有效。兼具原理简洁、计算高效、解质量可靠等优势，让 A3 成为算法交易者工具箱中实用的优化工具。
算法源代码以及应用示例附于文章附录，感兴趣的读者可自行验证该算法的运行效率，并开展相关实验。
图 1. 各算法在对应测试下的色彩渐变图。
图 2. 算法测试结果直方图（比例从 0 到 100，越高越好，其中 100 是最大可能的理论结果，存档中有一个用于计算评级表的脚本）
A3 算法的优点和缺点
优点：
- 速度快。
- 参数少。
缺点：
- 收敛精度低。
文章附件中附带包含最新版算法代码的压缩包。作者不对文中经典算法描述的绝对准确性承担责任。其中许多算法均经过修改，以提升搜索能力。文章中表述的结论和论断是基于实验的结果。
本文使用的程序
|#
|名称
|类型
|说明
|1
|#C_AO.mqh
|库
|种群优化算法的父类
|2
|#C_AO_enum.mqh
|库
|种群优化算法枚举
|3
|TestFunctions.mqh
|库
|测试函数库
|4
|TestStandFunctions.mqh
|库
|测试台函数库
|5
|Utilities.mqh
|库
|辅助函数库
|6
|CalculationTestResults.mqh
|库
|用于计算对比表中结果的脚本
|7
|Testing AOs.mq5
|脚本
|所有种群优化算法的统一测试平台
|8
|Simple use of population optimization algorithms.mq5
|脚本
|一个不包含可视化功能的种群优化算法使用示例
|9
|Test_AO_A3.mq5
|脚本
|A3 测试平台
本文由MetaQuotes Ltd译自俄文
原文地址： https://www.mql5.com/ru/articles/18958
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我也是，第一次读的时候确实有点难懂，哈哈。这个想法听起来很有意思，但当共价键/离子键的规则以及电子分配的规则不太明确时，很难正确评估这个算法。
对我来说，最有用的部分应该是一个简单的分步示例，比如包含2个原子和几个变量，然后具体展示一次迭代如何改变解。如果没有这些，这更像是一个概念，而不是交易员能够真正理解或测试的内容。
真是个疯狂的概念。接下来请写写“大爆炸理论”的优化概念吧
我的评价
试想一下，有100个孩子 正在公园里寻找一个藏起来的玩具。
每个孩子从不同的位置出发。
算法是这样运行的：
每当有孩子试图走出公园时，算法就会说：
最终，由于所有孩子都会向那些找到更好路径的孩子学习，整个群体便会越来越接近那个玩具。
简而言之：
真是个疯狂的概念。下次请写写关于大爆炸理论优化的概念吧
;D
https://www.mql5.com/zh/articles/16963