TW Session MT4

Bu ürün, broker sunucunuzun saat dilimine göre 15 ülkenin işlem seanslarını ve grafik sıkışıklığını önlemek için istediğiniz ayarlara göre çeşitli görüntüleme modlarını görüntülemek ve kullanıcının istediği zamana göre seans ayarlama imkanı sunmak üzere tasarlanmıştır.


Forex piyasasında güneş asla batmaz, ancak ritmi farklı işlem seanslarının ritmine göre dans eder. Bu oturumları, örtüşmelerini ve benzersiz atmosferlerini anlamak, piyasaya karşı değil, piyasaya karşı hareket etmek isteyen herhangi bir forex yatırımcısı için çok önemlidir.


 Tokyo China London Canada New York Moscow Saudi Arabia ...
USDJPY   ***   *

  ***


AUDJPY   ***






NZDUSD   *  

  ***


EURAUD

  **




GBPUSD

  ***
  ***


EURCHF

  ***




USDCHF

  *
  ***


GBPJPY  ***      ***           
EURUSD       ***      ***      
USDCAD          ***   ***      
EURCAD          ***        
XAUUSD  *  **   **     ****      
BRN    *       ****   **  **  
WTI    *       ****   **  **   


Ana Özellikler:
  1. Oturum süresini piyasa izlenme süresine dönüştürün
  2. Kişiselleştirme olanağıyla 15 ülkenin oturumlarına erişim
  3. Kişisel oturum oluşturma yeteneği
  4. Seansları kişisel ayarlarla 3 görüntüleme modunda gösterin: Osilatör olarak, Grafikte seansın başında ve sonunda bayrak, Grafikte dikey çizgiler
  5. Görüntüleme modlarını kullanıcının istediği zaman dilimiyle sınırlama
  6. Her oturum için özel renk ayarları

Oturum süresini piyasa izlenme süresine dönüştürün:

Her işlem seansı, ülkenin yerel saatindeki bir saate göre yapılır ve ülkenin saat dilimine göre (GMT) ve (Yaz saati uygulaması) temel alınarak farklı bir saat ayarlanır. Ayrıca grafiğiniz, komisyoncunuzun sunucusunun saat dilimindeki mumları izler. Bu nedenle, seansın tam açılış mumunu elde etmek için zaman farkları komisyoncunun saat dilimine göre hesaplanmalıdır. Bu araç bu zaman farkı hesaplamalarını gerçekleştirir ve işinizi kolaylaştırır.

Kişiselleştirme olanağıyla 15 ülkedeki oturumlara erişim:

Farklı para birimlerinin alım satımı için farklı seanslar ve 4'ten fazla ana seans etkilidir. Bu araçta 15 farklı ülkeye ait döviz çiftleri, endeksler ve emtialar üzerinde etkili olan seanslar hazırlanmakta ve kullanıcının ihtiyacına göre aktif hale getirilebilmektedir.

[İNGİLTERE, ABD, HİNDİSTAN, SİNGAPUR, ÇİN, KANADA, AVUSTRALYA, JAPONYA, YENİ ZELANDA, ALMANYA, RUSYA, İSVİÇRE, GÜNEY AFRİKA, BREZİLYA, SUUDİ ARABİSTAN]

Kişisel oturum oluşturma yeteneği:

Belirli bir zaman dilimine bağlı bir işlem stratejiniz varsa ve bu göstergede tanımlanan seansların dışında ise istediğiniz süreyi görüntülemeniz mümkündür.

Oturumları kişisel ayarlarla 3 ekran modunda gösterin:
Kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla bu farklı modlar, dilediğiniz gibi etkinleştirebileceğiniz veya silebileceğiniz oturumları görüntüleyecek şekilde tasarlanmıştır:
- Bir osilatör penceresi olarak:
Grafik alanını işgal etmemek için küçük ve şerit osilatörler kullanılır

- Grafikte seansın başında ve sonunda işaretleyin:
Her oturumun başlangıcını ve bitişini, renkli bayrağı, oturumun başlangıcını ve oturumun siyah beyaz sonunu gösteren ülke bayrağıyla gösterir.

- Grafikteki dikey çizgiler:

Daha fazla doğruluk ve hassas mum çubuğu tanımlaması için grafikte dikey çizgiler görüntülenen her seansın başlangıcı ve bitişi.

Görüntüleme modlarını kullanıcının istediği zaman dilimiyle sınırlama:
Üst zaman dilimlerinde grafiğin kalabalıklaşmasını ve spagetti gibi olmasını önlemek için bayrakların ve dikey çizgilerin gösterimini ayrı ayrı belirli bir zaman dilimiyle sınırlandırabilirsiniz.
Her oturum için özel renk ayarları:
Tüm seanslarda, çalışmak için en rahat olduğunuz rengi seçebilirsiniz.


** Bu ürün diğer göstergeler ve uzman danışmanlarla birlikte grafik üzerinde çalışabilen bir gösterge olarak tasarlanmıştır.
*** Bu ürün genişletilmekte ve güncellenmektedir ve gelecek sürümlerde daha fazla özellik ile sunulacaktır.
**** Ürüne eklenebilecek performans veya faydalı özelliklerin iyileştirilmesine yönelik bir öneriniz varsa lütfen bizimle iletişime geçin.
Trade Wizards işbirliğiniz için şimdiden teşekkür eder.


Önerilen ürünler
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Göstergeler
Bu, bir mumun kapanış fiyatını tahmin eden bir göstergedir. Gösterge öncelikle D1 çizelgelerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu gösterge hem geleneksel forex ticareti hem de ikili opsiyon ticareti için uygundur. Gösterge, bağımsız bir ticaret sistemi olarak kullanılabilir veya mevcut ticaret sisteminize ek olarak hareket edebilir. Bu gösterge, mevcut mumu analiz ederek mumun gövdesi içindeki belirli güç faktörlerini ve önceki mumun parametrelerini hesaplar. Böylece gösterge, piyasa hareket
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Göstergeler
SMC Venom Model BPR göstergesi, Akıllı Para (SMC) konseptinde çalışan yatırımcılar için profesyonel bir araçtır. Fiyat grafiğinde iki temel modeli otomatik olarak belirler: FVG   (Adil Değer Açığı), ilk ve üçüncü mum arasında boşluk bulunan üç mumun birleşimidir. Hacim desteğinin olmadığı seviyeler arasında bir bölge oluşturur ve bu da sıklıkla fiyat düzeltmesine yol açar. BPR   (Dengeli Fiyat Aralığı), bir "köprü" oluşturan iki FVG modelinin birleşimidir - bir kırılma bölgesi ve fiyatın düşük
Advanced Automatic Fibonacci Retracements
Ridha Benabdallah
Göstergeler
Fibonacci retracements can be used to draw support lines, identify resistance levels, place stop-loss orders and set target prices. The Advanced Automatic Fibonacci retracements draws automatically all the levels. You have a lot of options to choose. For exemple you can use the tracements of another time frame (MTF) in the current chart, you can also choose between the closest level or less close to draw the retracements. You can also add 2 levels of your choice. You can add levels extensions o
Basic Support and Resistance
Mehran Sepah Mansoor
Göstergeler
Basic Support and Resistance Göstergimiz, teknik analizinizi artırmak için ihtiyacınız olan çözümdür.Bu gösterge, destek ve direnç seviyelerini grafikte yansıtmanıza olanak tanır/ MT5 sürümü Özellikler Fibonacci seviyelerinin entegrasyonu: Fibonacci seviyelerini destek ve direnç seviyelerinin yanı sıra görüntüleme seçeneğiyle, göstergemiz size piyasa davranışı ve olası tersine dönme alanları hakkında daha derin bir fikir verir. Performans Optimizasyonu: Genişletilmiş satırları yalnızca her ç
FXTrader Ariel TakeProfit Stoploss Indicator
Ariel Capja
Göstergeler
This is the FXTraderariel-TakeProfit - Stop Loss Indicator . It provides you 3 potential Take Profits and 1 Stop Loss. These potential targets are computed based on several methods . The indicator can be used on every time frame, but we advise to use it on H1, H4 and D1. Especially if you are a novice trader. Pro Traders can also you use it for scalping in smaller time frames (M1, M5 and M15). This indicator is not a complete trading system. It doesn't provide you a Signal nor can predict the m
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Göstergeler
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Master scalping M1
Nataliia Marchuk
Göstergeler
Master Scalping M1 , trendi hızlı ve doğru bir şekilde belirlemek için bir algoritma kullanan yenilikçi bir göstergedir. Gösterge, pozisyonların açılış ve kapanış zamanını hesaplar, gösterge algoritmaları, bir ticarete girmek (bir varlık satın almak veya satmak) için ideal anları bulmanızı sağlar, bu da çoğu tüccar için işlemlerin başarısını artırır. Göstergenin faydaları: Kullanımı kolaydır, çizelgeyi gereksiz bilgilerle aşırı yüklemez. Herhangi bir strateji için bir filtre olarak kullanılabili
Supply Demand new Strategy
Mohamed yehia Osman
Göstergeler
This is a new strategy for SUPPLY DEMAND areas It is based on a calculation using the tick volume to detect the big price action in market for both bear /bull actions this smart volume action candles are used to determine the supply and demand areas prices in between main supply and demand lines indicate sideway market  up arrows will be shown when prices moves above the main supply and the secondary supply lines Down arrows will be shown when prices moves below the main demand and the secondary
Trend Reversal Scanner Meta4
Reza Aghajanpour
Göstergeler
**   All Symbols   x   All Timeframes   scan just by pressing scanner button ** Discount:  It  will be   $35   for the   first week   or the  tow  purchase !  ***   Contact me  to send you instruction   and add you in "Trend Reversal group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction: Trendlines are the most famous   technical analysis in trading . Trend lines continually form on the charts of markets across all the different timeframes providing huge opportunities for trade
VR Cub
Vladimir Pastushak
Göstergeler
VR Cub , yüksek kaliteli giriş noktaları elde etmenin bir göstergesidir. Gösterge, matematiksel hesaplamaları kolaylaştırmak ve bir pozisyona giriş noktalarının aranmasını basitleştirmek için geliştirildi. Göstergenin yazıldığı ticaret stratejisi uzun yıllardan beri etkinliğini kanıtlamaktadır. Ticaret stratejisinin basitliği, acemi yatırımcıların bile başarılı bir şekilde ticaret yapmasına olanak tanıyan büyük avantajıdır. VR Cub, pozisyon açılış noktalarını ve Kâr Al ve Zararı Durdur hedef sev
Two Pairs Square Hedge Meter
Mohamed yehia Osman
Göstergeler
TWO PAIRS SQUARE HEDGE METER INDICATOR Try this brilliant 2 pairs square indicator It draws a square wave of the relation between your two inputs symbols when square wave indicates -1 then it is very great opportunity to SELL pair1 and BUY Pair2 when square wave indicates +1 then it is very great opportunity to BUY pair1 and SELL Pair2 the inputs are : 2 pairs of symbols         then index value : i use 20 for M30 charts ( you can try other values : 40/50 for M15 , : 30 for M30 , : 10 for H1 ,
DiNapoli Fibo Overbalance Multi Tool
Jarek Paciorek
Göstergeler
It is a tool for technical analysis. It allows you to make measurements: Fibo, including the search for clusters Fibo levels (by the DiNapoli method) Overbalance Trend line Selecting S/D levels Input parameters Trend_Color - color of the trend line Trend_Width - width of the trend line Trend_info - if true, along with the trend line additional information is displayed (low, high, medium of the trend line) Trend_info_color_up_dn - color of the text describing the trend line Trend_info_font_up_dn
Stratos Pali
Michela Russo
5 (4)
Göstergeler
Stratos Pali Indicator   is a revolutionary tool designed to enhance your trading strategy by accurately identifying market trends. This sophisticated indicator uses a unique algorithm to generate a complete histogram, which records when the trend is Long or Short. When a trend reversal occurs, an arrow appears, indicating the new direction of the trend. Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 message to receive My Top 5 set files for Stratos Pali at no cost! Dow
Wedge Breakage Signaling
Mohamed yehia Osman
Göstergeler
Automatic redrawing of Trend Supports and resistances levels and Possible Wedge pattern formation to indicate price breaking of Rising Wedge (signal SELL) or price breaking of falling Wedge (signal BUY) Very simple and smart indicator  ALERTS AND MOBILE NOTIFICATIONS availavle !!! you can edit the calculation bars of the bars count for formation of the trend lines and the initial shift from current price  Smaller values for bars /shift inputs when using Higher Time frames (D1-H4) and the reverse
Smart Market Structure Simple MT4
Cao Minh Quang
Göstergeler
Smart Market Structure Simple   is a powerful indicator that helps traders identify   market structure   based on the   Smart Money Concept (SMC) . This indicator automatically detects   Break of Structure (BOS), Change of Character (CHoCH), Fair Value Gaps (FVG), Order Blocks (OB), Liquidity Zones (LQZ),   and key swing points   Higher High (HH), Higher Low (HL), Lower High (LH), Lower Low (LL) . Main Objective:   Assist traders in tracking institutional flow ( Smart Money ) and finding high-p
Murrey Math Multi Timeframe Support Resistance
Elmira Memish
Göstergeler
Murrey Math Multi Timeframe Indicator Support/Resistance  Murrey Math Lines are strong tools to plot the support and resistance levels. Murrey Math Multi Timeframe Indicator draws multi timeframe MM lines on a smaller tf chart. General Information: According to Gann, prices move in 1/8's, these 1/8's act as points of price support and resistance as an entity's price changes in time. Given this 1/8 characteristic of price action, Murrey assigns properties to each of the MML's in an a given oc
RTrends
Nikolay Likhovid
Göstergeler
The RTrends indicator does two things: first, it automatically draws the layout of the price chart by plotting trend lines and, secondly, it produces bearish and bullish signals. The layout reflects the fractal nature of the market. Trends from different time horizons are applied simultaneously on the chart. Thus, from a single chart a trader can see trend lines of higher timeframes. The lines, depending on the horizon, differ in color and width: the older the horizon, the thicker the line is. T
Market Bias Indicator
Prabagaran E
Göstergeler
Title : Market Bias Indicator - Oscillator-Based Trading Tool Introduction : Discover the potential of the "Market Bias Indicator," a revolutionary oscillator-based trading tool designed for precise market analysis. If you're in search of a robust alternative to traditional bias indicators, your quest ends here. Market Bias Indicator offers unparalleled accuracy in identifying market sentiment and is your gateway to confident trading decisions. Recommended Trading Pairs : Market Bias Indicator i
Weekly support and resistance levels
Antony Augustine
Göstergeler
In the stock market technical analysis, support and resistance is a concept that the movement of the price of a security will tend to stop and reverse at certain predetermined price levels. Support and resistance levels can be identified on any timeframe. However, the most significant ones are found on the higher time frames, such as daily, weekly, and monthly. This indicator using the weekly OHLC data to identify the relevant levels. This is a support and resistance indicator and providing majo
Support and Resistance Levels on AZZD and EF
Sergey Efimenko
5 (4)
Göstergeler
Bu, fiyat etiketleriyle (devre dışı bırakılabilir)   Gelişmiş ZigZag Dinamik   ve/veya   Genişletilmiş Fraktallar   göstergesi ekstremumlarına dayalı destek ve direnç seviyelerinin bir MTF göstergesidir. MTF modu için daha yüksek TF'ler seçilebilir. Varsayılan olarak, seviyeler ZigZag gösterge noktalarına göre oluşturulur. Fraktal gösterge noktaları da ZigZag ile birlikte veya onun yerine kullanılabilir. Kullanımı basitleştirmek ve CPU zamanından tasarruf etmek için, açılışta her çubuk için bir
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Göstergeler
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
Trend Bilio
Ivan Simonika
Göstergeler
Trend Bilio - an arrow indicator without redrawing shows potential market entry points in the form of arrows of the corresponding color: upward red arrows suggest opening a buy, green down arrows - selling. The entrance is supposed to be at the next bar after the pointer. The arrow indicator Trend Bilio visually "unloads" the price chart and saves time for analysis: no signal - no deal, if an opposite signal appears, then the current deal should be closed. It is Trend Bilio that is considered
Laguerre SuperTrend Clouds
Libertas LLC
Göstergeler
Laguerre SuperTrend Clouds adds an Adaptive Laguerre averaging algorithm and alerts to the widely popular SuperTrend indicator. As the name suggests, Laguerre SuperTrend Clouds (LSC) is a trending indicator which works best in trendy (not choppy) markets. The SuperTrend is an extremely popular indicator for intraday and daily trading, and can be used on any timeframe. Incorporating Laguerre's equation to this can facilitate more robust trend detection and smoother filters. The LSC uses the impro
Matrixs
Andriy Sydoruk
Göstergeler
Matrix is a Forex arrow indicator. Displays signals simply and clearly! The arrows show the direction of the transaction, and are colored accordingly, which can be seen in the screenshots. As you can see, trading with such an indicator is easy. I waited for an arrow to appear in the desired direction - I opened a deal. An arrow formed in the opposite direction - closed the deal. The indicator also displays the lines with the help of which the arrow signals are formed, taking into account the int
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Göstergeler
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Göstergeler
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Blahtech Limited presents their Market Profile indicator for the MetaTrader community. In
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Göstergeler
Tanıtımı       Quantum Heiken Ashi PRO   çizelgeleri Pazar eğilimleri hakkında net bilgiler sağlamak için tasarlanan Heiken Ashi mumları, gürültüyü filtreleme ve yanlış sinyalleri ortadan kaldırma yetenekleriyle ünlüdür. Kafa karıştırıcı fiyat dalgalanmalarına veda edin ve daha sorunsuz, daha güvenilir bir grafik sunumuna merhaba deyin. Quantum Heiken Ashi PRO'yu gerçekten benzersiz kılan şey, geleneksel şamdan verilerini okunması kolay renkli çubuklara dönüştüren yenilikçi formülüdür. Kırmızı v
Two Moving Average Crossover Alerts Serie MT4
Boris Armenteros
5 (1)
Göstergeler
MetaTrader 4 (MT4) için "Two Moving Average Crossover" göstergesi, iki hareketli ortalamayı görüntüleyen ve hareketli ortalamalar birbirini geçtiğinde bildirimde bulunan bir teknik analiz aracıdır. Gösterge, biri daha hızlı ve diğeri daha yavaş olan iki hareketli ortalamayı hesaplar ve çizer. Daha hızlı hareketli ortalama daha yavaş hareketli ortalamanın üzerine çıktığında, bu bir yükseliş sinyali olarak kabul edilir ve potansiyel bir trendin tersine döndüğünü veya yeni bir yükseliş trendinin b
Fibonacci Sessions
Nikhil T K
5 (1)
Göstergeler
Fibonacci Sessions Göstergesi, hassas scalping ve gün içi stratejiler için tasarlanmış güçlü bir ticaret aracıdır. New York, Londra ve Asya seansları için otomatik olarak önemli Fibonacci seviyelerini çizer ve yatırımcılara ana piyasa seanslarındaki fiyat hareketlerinin net bir görünümünü sunar. Her seansta fiyatın en çok tepki verdiği benzersiz "Altın Bölgeler" vurgulanır. Bu, dönüşler, kırılmalar ve trend yönlü işlemler için son derece güvenilir bölgeler oluşturur. Gösterge, fiyatın sık sık bi
FREE
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Göstergeler
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (49)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.73 (15)
Göstergeler
M1 SNIPER kullanımı kolay bir işlem göstergesi sistemidir. M1 zaman dilimi için tasarlanmış bir ok göstergesidir. Gösterge, M1 zaman diliminde scalping için bağımsız bir sistem olarak kullanılabilir ve mevcut işlem sisteminizin bir parçası olarak kullanılabilir. Bu işlem sistemi özellikle M1'de işlem yapmak için tasarlanmış olsa da, diğer zaman dilimleriyle de kullanılabilir. Başlangıçta bu yöntemi XAUUSD ve BTCUSD ticareti için tasarladım. Ancak bu yöntemi diğer piyasalarda işlem yaparken de ya
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
5 (8)
Göstergeler
To celebrate the official release, $65 is the new PROMO price for the first 40 copies (3 left)! After that, the price increases to $120. SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.81 (140)
Göstergeler
Gann Made Easy , bay teorisini kullanarak ticaretin en iyi ilkelerine dayanan, profesyonel ve kullanımı kolay bir Forex ticaret sistemidir. WD Gann. Gösterge, Zararı Durdur ve Kâr Al Seviyeleri dahil olmak üzere doğru SATIN AL ve SAT sinyalleri sağlar. PUSH bildirimlerini kullanarak hareket halindeyken bile işlem yapabilirsiniz. Lütfen satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin! Alım satım ipuçlarımı ve harika bonus göstergelerini ücretsiz olarak sizinle paylaşacağım! Muhtemelen Gann ticaret y
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Göstergeler
Dynamic Forex28 Navigator - Yeni Nesil Forex Ticaret Aracı. ŞU ANDA %49 İNDİRİM. Dynamic Forex28 Navigator, uzun zamandır popüler olan göstergelerimizin evrimidir ve üçünün gücünü tek bir göstergede birleştirir: Gelişmiş Döviz Gücü28 Göstergesi (695 inceleme) + Gelişmiş Döviz İMPULS ve UYARI (520 inceleme) + CS28 Kombo Sinyalleri (Bonus). Gösterge hakkında ayrıntılar https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Yeni Nesil Güç Göstergesi Ne Sunuyor?  Orijinallerde sevdiğiniz her şey, şimdi yeni
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (1)
Göstergeler
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Göstergeler
Day Trader Master , günlük tüccarlar için eksiksiz bir ticaret sistemidir. Sistem iki göstergeden oluşmaktadır. Bir gösterge, satın almak ve satmak için bir ok işaretidir. Aldığınız ok göstergesidir. Size ikinci göstergeyi ücretsiz olarak sağlayacağım. İkinci gösterge, bu oklarla birlikte kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış bir trend göstergesidir. GÖSTERGELER TEKRARLAMAYIN VE GEÇ KALMAYIN! Bu sistemi kullanmak çok basittir. İki renkli bir çizgi olarak görüntülenen mevcut trend yönündeki o
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Göstergeler
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (32)
Göstergeler
ŞU ANDA %20 INDIRIMLI! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge, Egzotik Çiftler Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücünü göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. gerçek para birimi gücünü göstermek için 9. satıra herhangi bir sembol eklenebilir. Bu benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni b
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge paneli yazılımı 28 döviz çifti üzerinde çalışıyor. Ana göstergelerimizden 2'sine (Gelişmiş Para Birimi Gücü 28 ve Gelişmiş Para Birimi Dürtüsü) dayanmaktadır. Tüm Forex piyasasına harika bir genel bakış sağlar. Gelişmiş Para Birimi Gücü değerlerini, para birimi hareket hızını ve tüm (9) zaman dilimlerinde 28 Forex çifti için sinyalleri gösterir. Trendleri ve / veya scalping fırsatlarını belirlemek için
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF: Destek ve Direnç Tarama Göstergesi sadece 50$ ve ömür boyu mevcuttur. (Orijinal fiyat 250$) (teklif uzatıldı) Trend Screener, grafik
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Göstergeler
Volatility Trend System - girişler için sinyaller veren bir ticaret sistemi. Oynaklık sistemi, trend yönünde doğrusal ve noktasal sinyaller ve ayrıca yeniden çizme ve gecikme olmaksızın trendden çıkmak için sinyaller verir. Trend göstergesi, orta vadeli trendin yönünü izler, yönünü ve değişimini gösterir. Sinyal göstergesi volatilitedeki değişikliklere dayalıdır ve piyasa girişlerini gösterir. Gösterge, çeşitli uyarı türleri ile donatılmıştır. Çeşitli alım satım araçlarına ve zaman dilimlerine
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Göstergeler
Currency Strength Wizard , başarılı ticaret için size hepsi bir arada çözüm sağlayan çok güçlü bir göstergedir. Gösterge, birden çok zaman dilimindeki tüm para birimlerinin verilerini kullanarak şu veya bu forex çiftinin gücünü hesaplar. Bu veriler, şu veya bu para biriminin gücünü görmek için kullanabileceğiniz, kullanımı kolay para birimi endeksi ve para birimi güç hatları biçiminde temsil edilir. İhtiyacınız olan tek şey, işlem yapmak istediğiniz tabloya göstergeyi eklemektir ve gösterge size
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Göstergeler
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Göstergeler
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
TPSpro RFI Levels
Roman Podpora
4.85 (27)
Göstergeler
Geri dönüş bölgeleri - seviyeler / Önemli bir oyuncunun aktif bölgeleri TALİMATLAR RUS   /   TALİMATLAR   ENG   /   Sürüm MT5 BU GÖSTERGENİN HER ALICISI       ÜCRETSİZ OLARAK EK   OLARAK   EDİNİN: 3 aylık erişim       hizmetten gelen işlem sinyallerine       SÜPER SİNYALLER       — TPSproSYSTEM algoritmasına göre hazır giriş noktaları. 3 aylık erişim       Düzenli olarak güncellenen eğitim materyallerine - stratejiye ve profesyonel gelişime dalma. Hafta içi 7/24 destek ve kapalı yatırımcı sohbe
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Göstergeler
Bu gösterge, 2 ürünümüz Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics  'in süper bir kombinasyonudur. Tüm zaman dilimleri için çalışır ve 8 ana para birimi artı bir Sembol için grafiksel olarak güç veya zayıflık dürtüsünü gösterir! Bu Gösterge, Altın, Egzotik Çiftler, Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücü ivmesini göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. içi
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Göstergeler
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (6)
Göstergeler
Apollo Secret Trend , herhangi bir çift ve zaman dilimindeki trendleri bulmak için kullanılabilecek profesyonel bir trend göstergesidir. Gösterge, işlem yapmayı tercih ettiğiniz çift veya zaman dilimi ne olursa olsun, piyasa trendlerini tespit etmek için kullanabileceğiniz birincil işlem göstergeniz olabilir. Göstergede özel bir parametre kullanarak sinyalleri kişisel ticaret tarzınıza uyarlayabilirsiniz. Gösterge, PUSH bildirimleri dahil her türlü uyarıyı sağlar. Göstergenin sinyalleri YENİDEN
Trend Reversal Indicator for MT4
Nicola Capatti
Göstergeler
Trend Reversal – MT4'te Trend Dönüşlerini Belirlemek İçin Yardımcınız Piyasa analizinizi geliştirmek ve daha bilinçli kararlar almak için güçlü ve sezgisel bir araç mı arıyorsunuz? Trend Reversal göstergesi, MetaTrader 4 platformunda trend dönüş noktalarını doğru bir şekilde belirlemek isteyen yatırımcılar için özel olarak tasarlanmıştır. Gelişmiş algoritmalar ve kanıtlanmış tekniklerin birleşimi sayesinde, Trend Reversal, piyasadaki önemli anları tanımanıza yardımcı olmak için net ve görünür s
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (487)
Göstergeler
ŞU ANDA %31 INDIRIMLI !!! Yeni Başlayanlar veya Uzman Tüccarlar için En İyi Çözüm! Bu gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özellik ve gizli bir formül ekledik. Yalnızca BİR grafikle 28 döviz çiftinin tümü için Uyarılar verir. Yeni bir trendin veya scalping fırsatının tam tetik noktasını belirleyebildiğiniz için ticaretinizin nasıl gelişeceğini hayal edin! Yeni temel algoritmalar üzerine inşa edilen bu sistem, potansiyel işlemlerin
Dark Support Resistance
Marco Solito
5 (3)
Göstergeler
Dark Support Resistance  is an Indicator for intraday trading. This Indicator is programmed to identify  Support and Resistance Lines , providing a high level of accuracy and reliability. Key benefits Easily visible lines Only the most important levels will be displayed Automated adjustment for each timeframe and instrument Easy to use even for beginners Never repaints, never backpaints, Not Lag 100% compatible with Expert Advisor development All types of alerts available: Pop-up, Email, Push
RSI Shift Zone MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Göstergeler
Özel teklif : ALL TOOLS , her biri sadece $35 ! Yeni araçlar   ilk   hafta   veya   ilk 3 satın alma   için   $30 olacaktır!  Trading Tools Channel on MQL5 : en son haberler için katılın RSI Shift Zone Scanner, RSI sinyallerini fiyat hareketi ile ilişkilendirerek piyasa duyarlılığının değişebileceği anları belirler. RSI, önceden ayarlanmış seviyeleri (varsayılan: aşırı alım 70, aşırı satım 30) aştığında veya altına indiğinde gösterge doğrudan grafikte bir kanal çizer. Bu kanallar, duyarlılığın
M1 Easy Scalper
Martin Alejandro Bamonte
4 (3)
Göstergeler
M1 EASY SCALPER is a scalping indicator specifically designed for the 1-minute (M1) timeframe, compatible with any currency pair or instrument available on your MT4 terminal. Of course, it can also be used on any other timeframe, but it works exceptionally well on M1 (which is challenging!) for scalping. Note: if you're going to scalp, make sure you have an account suitable for it. Do not use Cent or Standard accounts as they have too much spread! (use ECN, RAW, or Zero Spread accounts) Robustn
The 1 2 3 Pattern Scanner
Reza Aghajanpour
4.77 (60)
Göstergeler
** All Symbols x All Timeframes scan just by pressing scanner button ** After 18 years of experience in the markets and programming, Winner indicator is ready. I would like to share with you! *** Contact me  to send you instruction  and add you in "123 scanner group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction The 123 Pattern Scanner indicator with a special enhanced algorithm is a very repetitive common pattern finder with a high success rate . Interestingly, this Winner in
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (2)
Göstergeler
Otomatik Optimize Edilmiş Bollinger Bantları – Gerçek Piyasa Davranışına Dayalı Uyarlanabilir Volatilite Aracı Bu gelişmiş MT4 göstergesi, geçmiş veriler üzerinde işlem simülasyonu yaparak en iyi dönem ve standart sapma değerlerini otomatik olarak bulur. Sabit parametreler yerine, piyasa değişimlerine ve fiyat yapısına dinamik olarak uyum sağlar; böylece gerçek zamanlı volatiliteyi daha doğru yansıtan bantlar oluşturur. Manuel ayar gerekmez. Temel Özellikler: Tarihsel verilere dayalı otomatik Bo
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (4)
Göstergeler
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Download Metatra
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (1)
Göstergeler
The official release price is 65$ for the first 10 copies only,the next price is 95$,the final price will be 250$ Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers — and to find precise entry points based on the actions of major market participants. This tool represents a unique style of
Support Resistance screnner
STE S.S.COMPANY
4.95 (37)
Göstergeler
Support And Resistance Screener, MetaTrader için tek bir gösterge içinde birden fazla araç sağlayan tek bir Düzey göstergesindedir. Kullanılabilir araçlar şunlardır: 1. Piyasa Yapısı Eleme Aracı. 2. Geri Çekilme Bölgesi Boğa. 3. Geri Çekilme Bölgesi Ayı. 4. Günlük Pivot Noktaları 5. haftalık Pivot Noktaları 6. aylık Pivot Puanları 7. Harmonik Modele ve hacme dayalı Güçlü Destek ve Direnç. 8. Banka Seviyesi Bölgeleri. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF : YG Destek ve Direnç Göstergesi sadece 50 $ ve ömür boy
Yazarın diğer ürünleri
TW Scalper Robot MT5
Altan Karakaya
Uzman Danışmanlar
TW Scalper Robot MT5 : Altın (XAUUSD) için Profesyonel Scalping Robotu Altın piyasasında kârınızı maksimize etmek için akıllı ve güvenilir bir yol mu arıyorsunuz? TW Scalper Robot MT5, özellikle altın scalping için tasarlanmış güçlü bir uzman danışmandır. Üç gelişmiş indikatörü hassas işlem algoritmalarıyla birleştirerek piyasa trendlerini profesyonel gibi yakalamanıza yardımcı olur. Dahili risk yönetimi stratejileri sayesinde her işlem güvenle gerçekleştirilir. TW Scalper Robot’un Temel Özell
TW Trend Hunter MT5
Altan Karakaya
Uzman Danışmanlar
TW Trend Hunter MT5 – Altın ve Trend Stratejileri için Yüksek Hassasiyetli Scalping EA    TW Trend Hunter MT5, sıradan bir ticaret botu değildir — bu, net trend sinyallerini ve sıkı risk yönetimini kullanarak dalgalı piyasalarda başarılı olmak için geliştirilmiş sofistike ve saha testli bir Uzman Danışmandır. Öne Çıkan Özellikler: Daha iyi risk kontrolü için aynı anda yalnızca bir işlem gerçekleştirir Kısa ve uzun vadeli seviyelerde akıllı trend tanıma Stratejinize uyacak şekilde esnek ticar
TW Swing Trading
Altan Karakaya
Uzman Danışmanlar
TW Swing Trading EA: Tutarlı kârlar için Forex trend takip robotu TW Swing Trading EA, özellikle XAUUSD için M30 ve H1 zaman dilimlerinde tasarlanmış, tamamen otomatik bir swing trading robotudur. Gelişmiş trend filtreleri, uyarlanabilir stop-loss mantığı ve yerleşik sermaye koruması kullanarak, doğruluğu en üst düzeye çıkarırken drawdown’u en aza indirir ve değişen piyasa koşullarında istikrarlı performans sağlar. Neden TW Swing Trading EA? Tek işlem, tek odak EA aynı anda yalnızca bir aktif p
TW Scalper Shoot MT5
Altan Karakaya
Göstergeler
TW Trend Scalper Indicator: The TW Scalper Shoot, en son ticaret stratejilerini ve yapay zeka teknolojisini kullanarak size benzersiz bir ticaret deneyimi sunar. Bu ürün, iki farklı sinyal kategorisi sağlayarak skaler tüccarların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamaktadır: Bu olağanüstü ürünü bugün test edin ve bir trend skaler olma yolunda benzersiz deneyiminize başlayın. Ayrıca, 37 $ değerinde bir ürünü hediye olarak alın. Sinyal Kategorileri: 1. Uzun vadeli ve Güvenli Sinyaller: Bu sinyaller
TW Trend Sniper
Altan Karakaya
Göstergeler
TW Trend Sniper: En iyi trend stratejisi Gelişmiş teknik analiz tekniklerinin akıllı bir kombinasyonunu kullanan TW Trend Sniper göstergesi, piyasa trendlerini doğru bir şekilde belirlemenize ve karlı işlemler için zamanında sinyaller almanıza yardımcı olur. Trade Wizards'ın tescilli formülü, Fiyat Hareketi analizi, Fibonacci seviyeleri ve diğer teknik analiz araçlarıyla birlikte size kesin ve güvenilir işlem sinyalleri sağlar. Bu gösterge, profesyonel tüccarlar ve yetenekli programcıların işb
TW Trend Sniper MT4
Altan Karakaya
5 (5)
Göstergeler
TW Trend Sniper: En iyi trend stratejisi Gelişmiş teknik analiz tekniklerinin akıllı bir kombinasyonunu kullanan TW Trend Sniper göstergesi, piyasa trendlerini doğru bir şekilde belirlemenize ve karlı işlemler için zamanında sinyaller almanıza yardımcı olur. Trade Wizards'ın tescilli formülü, Fiyat Hareketi analizi, Fibonacci seviyeleri ve diğer teknik analiz araçlarıyla birlikte size kesin ve güvenilir işlem sinyalleri sağlar. Bu gösterge, profesyonel tüccarlar ve yetenekli programcıların işb
TW Trend Hunter MT4
Altan Karakaya
Uzman Danışmanlar
TW Trend Hunter MT4 – Altın ve Trende Dayalı Alım Satım için Ultra Scalper EA TW Trend Hunter MT4 yalnızca başka bir işlem robotu değildir — temiz trend sinyallerinden ve disiplinli para yönetiminden yararlanarak hızlı hareket eden piyasalarda başarılı olmak için tasarlanmış akıllı ve saha testinden geçmiş bir sistemdir. Temel Özellikler: Aynı anda yalnızca bir aktif pozisyon Kısa ve uzun vadeli trendlerin akıllı algılanması Tercih ettiğiniz işlem seanslarına göre özelleştirilebilir zamanlama
TW Calendar MT5
Altan Karakaya
Göstergeler
Bu haber asistanı, tüccarların ihtiyaç duyduğu ekonomik olayları, çeşitli ve kolay filtrelerle terminalin Piyasa İzlemesine dayalı olarak gerçek zamanlı olarak haber yayınlayan ana yayın kaynaklarından almak için tasarlanmıştır. Forex yatırımcıları, para birimlerinin alım satımı konusunda bilinçli kararlar vermek için makroekonomik göstergeleri kullanır. Örneğin, bir tüccar ABD ekonomisinin Japon ekonomisinden daha hızlı büyüyeceğine inanıyorsa ABD dolarını alıp Japon yenini satabilir. Bu ürü
FREE
TW Volume Signal Pro MT5
Altan Karakaya
Göstergeler
TW Volume Signal Pro MT5 , gelişmiş yapay zeka teknolojileri ve özel akıllı algoritmalar kullanarak altın piyasasında daha güvenli işlem yapmanıza olanak tanır ve size benzersiz ve eşi benzeri olmayan bir işlem deneyimi sunar. Altın piyasasında yüksek doğrulukta ve olağanüstü işlem sinyalleri mi arıyorsunuz? TW Volume Signal Pro MT5 ile profesyonel bir yatırımcı olabilir ve altın piyasasında büyük başarı elde edebilirsiniz. Öyleyse, ücretsiz deneyin! TW Volume Signal Pro MT5'in Temel Özellikl
TW Session
Altan Karakaya
Göstergeler
Bu ürün, broker sunucunuzun saat dilimine göre 15 ülkenin işlem seanslarını ve grafik sıkışıklığını önlemek için istediğiniz ayarlara göre çeşitli görüntüleme modlarını görüntülemek ve kullanıcının istediği zamana göre seans ayarlama imkanı sunmak üzere tasarlanmıştır. Forex piyasasında güneş asla batmaz, ancak ritmi farklı işlem seanslarının ritmine göre dans eder. Bu oturumları, örtüşmelerini ve benzersiz atmosferlerini anlamak, piyasaya karşı değil, piyasaya karşı hareket etmek isteyen herh
FREE
TW Volume Signal Pro MT4
Altan Karakaya
Göstergeler
TW Volume Signal Pro MT4 , gelişmiş yapay zeka teknolojileri ve özel akıllı algoritmalar kullanarak altın piyasasında daha güvenli işlem yapmanıza olanak tanır ve size benzersiz ve eşi benzeri olmayan bir işlem deneyimi sunar. Altın piyasasında yüksek doğrulukta ve olağanüstü işlem sinyalleri mi arıyorsunuz? TW Volume Signal Pro MT4   ile profesyonel bir yatırımcı olabilir ve altın piyasasında büyük başarı elde edebilirsiniz. Öyleyse, ücretsiz deneyin! TW Volume Signal Pro MT4'in Temel Özelli
TW Support Resistance Level MT4
Altan Karakaya
Göstergeler
support resistance levels indicator mt4: Bu araç, insan gözünün aynı doğruluğuyla bir grafikte destek ve direnç çizgilerini, ayrıca Fibonacci seviyelerini tanımlayan ve çizen çok zamanlı bir göstergedir. Forex için TW destek ve direnç seviyeleri, fiyat stabilizasyonu ve sıçramalarının önceki seviyelerini belirlemek için grafiği tarayan karmaşık bir algoritmaya sahiptir ve dokunuş sayısını kaydeder. Destek ve direnç seviyelerini ve Fibonacci geri çekilmelerini manuel olarak çizmeye mi yoruldun
TW Scalper Shoot MT4
Altan Karakaya
Göstergeler
TW Trend Scalper Indicator: The TW Scalper Shoot, en son ticaret stratejilerini ve yapay zeka teknolojisini kullanarak size benzersiz bir ticaret deneyimi sunar. Bu ürün, iki farklı sinyal kategorisi sağlayarak skaler tüccarların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamaktadır: Bu olağanüstü ürünü bugün test edin ve bir trend skaler olma yolunda benzersiz deneyiminize başlayın. Ayrıca, 37 $ değerinde bir ürünü hediye olarak alın. Sinyal Kategorileri: 1. Uzun vadeli ve Güvenli Sinyaller: Bu sinyaller
TW Scalper Robot MT4
Altan Karakaya
Uzman Danışmanlar
TW Scalper Robot MT4: Profesyonel Bir Scalping Uzmanı Danışman: Altın piyasasında hızlı ve akıllı kârlılık için profesyonel bir çözüm mü arıyorsunuz? TW Scalper Robot, özel olarak geliştirilmiş bir scalping botudur. 3 gelişmiş gösterge ve hassas işlem algoritmalarını birleştirerek sizi gerçek bir trend avcısı haline getirir. Gelişmiş risk yönetimi stratejileri ile bu robot, pozisyonlarınızı tam koruma altında gerçekleştirir. Özel Hediye: Bu ürünle birlikte, 37$ değerinde bonus bir araca ücrets
TW Sniper EA MT4
Altan Karakaya
Uzman Danışmanlar
TW Sniper EA – XAUUSD Trend Trading için Altın Scalping Expert Advisor TW Sniper EA MT4, altın ticareti için geliştirilmiş gelişmiş bir Forex Expert Advisor’dır. Yüksek volatiliteye sahip piyasa koşullarında bile istikrarlı performans sunmak için hassas trend bazlı mantıkla tasarlanmıştır. Bu güçlü altın scalping robotu, XAUUSD ticaretine ana seanslarda odaklanarak sürekli büyüme sağlar ve sıkı risk kontrolü ile profesyonel para yönetimi sunar. Akıllı otomatik stratejisi sayesinde yatırımcılar g
TW Support Resistance Level MT5
Altan Karakaya
Göstergeler
support resistance levels indicator mt5: Bu araç, insan gözünün aynı doğruluğuyla bir grafikte destek ve direnç çizgilerini, ayrıca Fibonacci seviyelerini tanımlayan ve çizen çok zamanlı bir göstergedir. Forex için TW destek ve direnç seviyeleri, fiyat stabilizasyonu ve sıçramalarının önceki seviyelerini belirlemek için grafiği tarayan karmaşık bir algoritmaya sahiptir ve dokunuş sayısını kaydeder. Destek ve direnç seviyelerini ve Fibonacci geri çekilmelerini manuel olarak çizmeye mi yoruldun
Filtrele:
Nikola Behaein
149
Nikola Behaein 2024.10.28 16:18 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Wolf2021
135
Wolf2021 2024.10.15 09:54 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

JAN.MAQREBI
14
JAN.MAQREBI 2024.02.03 13:11 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

dr.dadak
103
dr.dadak 2024.02.01 09:11 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

İncelemeye yanıt