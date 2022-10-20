Ea Tw79 Scalping Grid
- Uzman Danışmanlar
- Tufan Gocmen
- Sürüm: 1.1
- Etkinleştirmeler: 12
Merhaba;
Otomatik alım satım sistemimiz hızlı bir algoritma ile çalışır.Grid startejisine sahiptir.Bu otomatik alım satım robotu düşük lot miktarı ile işlemlere başlayıp kısa Tp alım yöntemlerini uygular.Grid aralıkları açıldıkça lot miktarı ufak ufak artar ve sistemi tp almaya zorlar.Aşağıdaki optimizasyon test sonuçlarını dikkatli bir şekilde incelemenizi tavsiye ederim.İstikrarlı bir tp cizgisi oluşur.Aşırı alım ve aşırı satım sinyalleri için rsı indikatörünü kullanır.
Girdi parametre açıklamaları:
Lot:Başlangıç lot miktarını ifade eder.
Rsı Period:Rsı indikatörünün hesaplanan bar sayısını ifade eder.
Rsı value Buy:Rsı buy sinyal seviyesini ifade eder.
Rsı Value Sell: Rsı sell sinyal seviyesini ifade eder.
Grid Distance Pips:Her bir işlem arasındaki mesafeyi pips cinsinden hesaplar.
Close Money:Toplam kazancın dolar cinsinden miktarını ifade eder.