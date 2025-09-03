Hedging Cycle Pro





ATR ve Bollinger Bantlarını kullanan otomatik (veya tercih ederseniz manuel) Hedge & Tersine Dönüş Uzman Danışmanı





Hedging Cycle Pro, kısa vadeli piyasa ters dönüşlerini yakalamak için disiplinli ve kurallara dayalı bir yaklaşım isteyen yatırımcılar için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Sistem, piyasadaki "baskı noktalarını" belirlemek ve bekleyen alım ve satım stop emirlerini önemli volatilite eşiklerine yerleştirmek için Ortalama Gerçek Aralık (ATR) ve Bollinger Bantlarını kullanır.





Temel Özellikler:

• Yalnızca Yakınlık Bant Çapalaması: Emirler yalnızca fiyat Bollinger Bantlarının üst veya alt seviyelerine yakın olduğunda verilir ve bu da gereksiz piyasa girişlerini azaltır.

• Dinamik Lot Boyutlandırma ve Hedging: İlk lotlar yapılandırılabilir ve risk ve maruziyeti yönetmek için ters dönüş döngüsü başına özelleştirilebilir lot ölçeklendirmesi mevcuttur.

• ATR Tabanlı Filtreleme: İşlemler yalnızca piyasa volatilitesi belirli eşikler dahilinde olduğunda yapılır ve bu da düşük likidite dönemlerinden veya aşırı dalgalı koşullardan kaçınmaya yardımcı olur. • Döngü ve Ters İşlem Motoru: Maksimum döngü limiti ile birden fazla korunma döngüsünü destekler ve yapılandırılmış işlem yönetimi sağlar.

• Esnek Oturum Kontrolü: Önceden tanımlanmış işlem pencereleri (Tokyo, NY veya özel UTC) ile otomatik oturum başlatma, ayarlanabilir oturum süresi ve Pazartesi/Cuma seans filtreleri.

• Günde Bir İşlem Seçeneği: İstenirse, ilk yerleştirmeyi oturum/gün başına tek bir döngüyle sınırlayarak aşırı işlem yapılmasını önler.

• Otomatik Ters İşlem Yönetimi: Stop loss'a ulaşıldığında isteğe bağlı olarak ters işlemleri kapatır ve gereksiz düşüşleri azaltır.

• Grafik Üzerinde Durum Etiketi: Kolay izleme için mevcut döngü sayısını, lot boyutunu ve EA durumunu görüntüler.





İşlem Stratejisi:

• EA, üst ve alt Bollinger Bantlarını dinamik destek/direnç seviyeleri olarak izler.

• Bekleyen emirler, ATR tabanlı volatilite koşulları karşılandığında bu bantların yakınına yerleştirilir.

• Ters işlem mantığı, tanımlanmış bir korunma döngüsünü takiben ilk emirler tetiklendiğinde EA'nın pozisyonları akıllıca ölçeklendirmesini sağlar.





Risk Yönetimi:

• Pip cinsinden yapılandırılabilir zarar durdurma (SL) ve kâr alma (TP) emirleri.

• ATR tabanlı geçit, aşırı veya düşük volatilite dönemlerinde işlemleri filtreler.

• Riski azaltmak için seans başına/gün başına isteğe bağlı tek bir başlangıç ​​işlemi.

• Maksimum döngüler, kontrolden çıkan korunma pozisyonlarını önler.





Sistem Parametreleri:

• Lotlar: ilk lot büyüklüğü

• ReversalScalePercent: ters çevirme başına lot ölçeklemesi (%)

• TP_Pips / SL_Pips: pip cinsinden kâr al ve zarar durdur emirleri

• Gap_Pips: alım/satım stop emirleri arasındaki mesafe

• MaxCycles: seans başına maksimum korunma döngüleri

• ATR_Period ve ATRLow/HighThreshold: volatilite filtre parametreleri

• BB_Period, BB_Deviation: Bollinger Bantları ayarları

• PROX_THRESH: bant sabitleme için yakınlık eşiği

• BandBufferPercent: emir yerleştirme için bantların ötesinde mesafe tamponu

• SessionGMT / StartDelayMinutes / SessionWindowMinutes: işlem seansı zamanlaması

• OneTradePerDay: ilk yerleştirme kısıtlamasını etkinleştirme/devre dışı bırakma





Önerilen Çiftler ve Zaman Aralıkları:

• EURUSD, USDJPY, GBPUSD, diğer önemli döviz çiftleri

• H1 için optimize edildi, H4 ve D1 zaman dilimleri





Ek Notlar:

• İşlem tarzınıza göre tamamen yapılandırılabilir ve uyarlanabilir.

• En iyi performans için istikrarlı spread'lere ve düşük kaymaya sahip bir aracı kurum gerektirir.





Satın aldıktan hemen sonra test edilmesi gerekenler

1. Aracı kurumun minimum lot/lot adımını doğrulayın ve SabitLot'u buna göre ayarlayın.

2. En az iki piyasa rejiminde (durgun ve trend haftalar) ileri/geri testler çalıştırın.

3. Seans açılışında aracı kurumunuzun tipik spread'lerine göre MaxSpread'i kontrol edin.

4. Geç kapanış blokajı görürseniz, OneTradePerDay semantiğini onaylayın (EA, ilk yerleştirme zamanını kullanır).





Bu EA yalnızca eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi veya herhangi bir finansal araçta işlem yapma tavsiyesi teşkil etmez. Forex gibi kaldıraçlı ürünlerde işlem yapmak yüksek düzeyde risk taşır ve tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz fonlarla işlem yapmalı ve her zaman kişisel risk toleransınız ve finansal sınırlarınız dahilinde hareket etmelisiniz. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçları garanti etmez.