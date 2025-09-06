Rebatron


Rebatron – Düşük Dalgalı Çoklu Parite Stratejisi için Üçgen Hedging EA
Rebatron, üç ana döviz çiftinde (örnek) üçgen bir hedging yöntemi kullanan tamamen otomatik bir Uzman Danışmandır:

EURUSD – GBPUSD – EURGBP

Rebatron, bu pariteler arasında senkronize pozisyonlar açarak kendi kendini dengeleyen bir üçgen oluşturarak genel riski azaltır ve dalgalı düşüşü en aza indirir.

Stratejiye Genel Bakış:
Rebatron piyasa yönüne bağlı değildir.
Bunun yerine, dengeyi korumak için üç parite arasındaki korelasyonu kullanır; bir parite hareket ettiğinde, diğerleri etkiyi dengeler.

Bu, aşağıdakiler için ideal olan nötr bir risk sistemi oluşturur:

Düşük riskli yatırımcılar

Uzun vadeli uygulama

Tutarlı işlem hacmi

Temel Özellikler:
Üçgen Hedging Motoru

Tasarıma Göre Düşük Dalgalı İşlem

Dinamik Ortalama ve Kurtarma

Otomatik Ayarlama Mantığı – parite sapmasına dayalı

Yönsüz İşlem – tüm piyasa koşullarında çalışır

Önerilen Kurulum:
Pariteler: EURUSD, GBPUSD, EURGBP

Hesap Türü: ECN veya düşük spread

Minimum Yatırım: 100$+

VPS: Önerilen (7/24)

Notlar:
Rebatron bir scalper değildir ve piyasa trendlerini takip etmez

Düşük dalgalı işlem ve düzgün hisse senedi eğrisi ile tutarlı işlem aktivitesi isteyen kullanıcılar için en uygunudur

Rebatron, akıllı çoklu parite senkronizasyonu aracılığıyla otomatik işleme yapılandırılmış ve istikrarlı bir yaklaşım sunar.
Uzman Danışmanlar
The Meat EA is a fully automatic, 24-hour trading system. It trades based on analysis of market movement on the basis of a built-in indicator and the Moving Average trend indicator. The system is optimized for working with the EURUSD currency pair on the M30 timeframe. It is recommended to use an ECN/STP broker with low spread, low commission and fast execution. Signal monitoring Working currency pair/timeframe: EURUSD M30. Advantages never trades against the market; the higher the risk, the hi
