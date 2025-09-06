Rebatron
- Uzman Danışmanlar
- Agus Santoso
- Sürüm: 1.6
- Güncellendi: 6 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 5
MQL5 Blogları: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764099
MT4 Sürümü: https://www.mql5.com/en/market/product/135899
MT5 Sürümü: https://www.mql5.com/en/market/product/135900
Rebatron – Düşük Dalgalı Çoklu Parite Stratejisi için Üçgen Hedging EA
Rebatron, üç ana döviz çiftinde (örnek) üçgen bir hedging yöntemi kullanan tamamen otomatik bir Uzman Danışmandır:
EURUSD – GBPUSD – EURGBP
Rebatron, bu pariteler arasında senkronize pozisyonlar açarak kendi kendini dengeleyen bir üçgen oluşturarak genel riski azaltır ve dalgalı düşüşü en aza indirir.
Stratejiye Genel Bakış:
Rebatron piyasa yönüne bağlı değildir.
Bunun yerine, dengeyi korumak için üç parite arasındaki korelasyonu kullanır; bir parite hareket ettiğinde, diğerleri etkiyi dengeler.
Bu, aşağıdakiler için ideal olan nötr bir risk sistemi oluşturur:
Düşük riskli yatırımcılar
Uzun vadeli uygulama
Tutarlı işlem hacmi
Temel Özellikler:
Üçgen Hedging Motoru
Tasarıma Göre Düşük Dalgalı İşlem
Dinamik Ortalama ve Kurtarma
Otomatik Ayarlama Mantığı – parite sapmasına dayalı
Yönsüz İşlem – tüm piyasa koşullarında çalışır
Önerilen Kurulum:
Pariteler: EURUSD, GBPUSD, EURGBP
Hesap Türü: ECN veya düşük spread
Minimum Yatırım: 100$+
VPS: Önerilen (7/24)
Notlar:
Rebatron bir scalper değildir ve piyasa trendlerini takip etmez
Düşük dalgalı işlem ve düzgün hisse senedi eğrisi ile tutarlı işlem aktivitesi isteyen kullanıcılar için en uygunudur
Rebatron, akıllı çoklu parite senkronizasyonu aracılığıyla otomatik işleme yapılandırılmış ve istikrarlı bir yaklaşım sunar.