TW Support Resistance Level MT5

Bu araç, insan gözünün aynı doğruluğuyla bir grafikte destek ve direnç çizgilerini, ayrıca Fibonacci seviyelerini tanımlayan ve çizen çok zamanlı bir göstergedir. Forex için TW destek ve direnç seviyeleri, fiyat stabilizasyonu ve sıçramalarının önceki seviyelerini belirlemek için grafiği tarayan karmaşık bir algoritmaya sahiptir ve dokunuş sayısını kaydeder.





Destek ve direnç seviyelerini ve Fibonacci geri çekilmelerini manuel olarak çizmeye mi yoruldunuz?





Bu ürünün özelliklerine göz atın; hayran kalacaksınız.





Ürün Özellikleri:





1. Minör ve Majör Seviyeler: Minör ve majör seviyeleri tercihlerinize göre özelleştirebilir ve gelişmiş algoritmalar kullanarak ek seviyeleri kaldırabilirsiniz.





2. Seviye Dokunuşlarının Sayımı: Tw destek direnç seviyeleri ile kırılmalar mt5, her seviyenin geçmişte kaç kez dokunulduğunu hesaplar ve size sunar, bu da her seviyenin gücünü değerlendirmenizi sağlar.





3. Fibonacci Seviyeleri: Son dalganın Fibonacci seviyeleri dinamik olarak çizilir, bu da bu seviyelerin statik destek ve direnç seviyesi hesaplayıcısından elde edilen değerlerle hizalanmasını kontrol etmenizi sağlar.





4. Geliştiriciler için Buffers: Bu ürün, ticaret stratejileri geliştirmek için gerekli olan buffer'ları içerir.





5. Tüm Para Birimleri ve Zaman Dilimleri için Kullanılabilir: Altın, EUR, GBP, USD vb. için TW destek ve direnç seviyelerini kullanabilirsiniz.





6. Basit ve Özelleştirilebilir Kullanıcı Arayüzü: Bu ürünün kullanıcı arayüzü oldukça basit ve özelleştirilebilir olup, renkleri ve öğeleri tercihinize göre kişiselleştirmenize veya devre dışı bırakmanıza olanak tanır.





Bu ürünü kullanarak şunları yapabilirsiniz:





• Analiz sürenizi azaltın.





• Analizlerinizin doğruluğunu artırın.





• Ticaret stratejilerinizi geliştirin.





• Daha iyi ticaret kararları alın.





Bu ürünü test edicide test etmek için, tik modellemesini "her tik" moduna ayarlayın.





için makaleyi okuyun ve ücretsiz olarak deneyin. Bu ürünün özellikleri ve uygulamaları hakkında daha derin bir anlayış



