TW Support Resistance Level MT5

support resistance levels indicator mt5:

Bu araç, insan gözünün aynı doğruluğuyla bir grafikte destek ve direnç çizgilerini, ayrıca Fibonacci seviyelerini tanımlayan ve çizen çok zamanlı bir göstergedir. Forex için TW destek ve direnç seviyeleri, fiyat stabilizasyonu ve sıçramalarının önceki seviyelerini belirlemek için grafiği tarayan karmaşık bir algoritmaya sahiptir ve dokunuş sayısını kaydeder.

Destek ve direnç seviyelerini ve Fibonacci geri çekilmelerini manuel olarak çizmeye mi yoruldunuz?

Bu ürünün özelliklerine göz atın; hayran kalacaksınız.

Ürün Özellikleri:

1. Minör ve Majör Seviyeler: Minör ve majör seviyeleri tercihlerinize göre özelleştirebilir ve gelişmiş algoritmalar kullanarak ek seviyeleri kaldırabilirsiniz.

2. Seviye Dokunuşlarının Sayımı: Tw destek direnç seviyeleri ile kırılmalar mt5, her seviyenin geçmişte kaç kez dokunulduğunu hesaplar ve size sunar, bu da her seviyenin gücünü değerlendirmenizi sağlar.

3. Fibonacci Seviyeleri: Son dalganın Fibonacci seviyeleri dinamik olarak çizilir, bu da bu seviyelerin statik destek ve direnç seviyesi hesaplayıcısından elde edilen değerlerle hizalanmasını kontrol etmenizi sağlar.

4. Geliştiriciler için Buffers: Bu ürün, ticaret stratejileri geliştirmek için gerekli olan buffer'ları içerir.

5. Tüm Para Birimleri ve Zaman Dilimleri için Kullanılabilir: Altın, EUR, GBP, USD vb. için TW destek ve direnç seviyelerini kullanabilirsiniz.

6. Basit ve Özelleştirilebilir Kullanıcı Arayüzü: Bu ürünün kullanıcı arayüzü oldukça basit ve özelleştirilebilir olup, renkleri ve öğeleri tercihinize göre kişiselleştirmenize veya devre dışı bırakmanıza olanak tanır.

Bu ürünü kullanarak şunları yapabilirsiniz:

• Analiz sürenizi azaltın.

• Analizlerinizin doğruluğunu artırın.

• Ticaret stratejilerinizi geliştirin.

• Daha iyi ticaret kararları alın.

Bu ürünü test edicide test etmek için, tik modellemesini "her tik" moduna ayarlayın.

Bu ürünün özellikleri ve uygulamaları hakkında daha derin bir anlayış için makaleyi okuyun ve ücretsiz olarak deneyin.


Yazarın diğer ürünleri
TW Scalper Robot MT5
Altan Karakaya
Uzman Danışmanlar
TW Scalper Robot MT5 : Altın (XAUUSD) için Profesyonel Scalping Robotu Altın piyasasında kârınızı maksimize etmek için akıllı ve güvenilir bir yol mu arıyorsunuz? TW Scalper Robot MT5, özellikle altın scalping için tasarlanmış güçlü bir uzman danışmandır. Üç gelişmiş indikatörü hassas işlem algoritmalarıyla birleştirerek piyasa trendlerini profesyonel gibi yakalamanıza yardımcı olur. Dahili risk yönetimi stratejileri sayesinde her işlem güvenle gerçekleştirilir. TW Scalper Robot’un Temel Özell
TW Trend Hunter MT5
Altan Karakaya
Uzman Danışmanlar
TW Trend Hunter MT5 – Altın ve Trend Stratejileri için Yüksek Hassasiyetli Scalping EA    TW Trend Hunter MT5, sıradan bir ticaret botu değildir — bu, net trend sinyallerini ve sıkı risk yönetimini kullanarak dalgalı piyasalarda başarılı olmak için geliştirilmiş sofistike ve saha testli bir Uzman Danışmandır. Öne Çıkan Özellikler: Daha iyi risk kontrolü için aynı anda yalnızca bir işlem gerçekleştirir Kısa ve uzun vadeli seviyelerde akıllı trend tanıma Stratejinize uyacak şekilde esnek ticar
TW Swing Trading
Altan Karakaya
Uzman Danışmanlar
TW Swing Trading EA: Tutarlı kârlar için Forex trend takip robotu TW Swing Trading EA, özellikle XAUUSD için M30 ve H1 zaman dilimlerinde tasarlanmış, tamamen otomatik bir swing trading robotudur. Gelişmiş trend filtreleri, uyarlanabilir stop-loss mantığı ve yerleşik sermaye koruması kullanarak, doğruluğu en üst düzeye çıkarırken drawdown’u en aza indirir ve değişen piyasa koşullarında istikrarlı performans sağlar. Neden TW Swing Trading EA? Tek işlem, tek odak EA aynı anda yalnızca bir aktif p
TW Scalper Shoot MT5
Altan Karakaya
Göstergeler
TW Trend Scalper Indicator: The TW Scalper Shoot, en son ticaret stratejilerini ve yapay zeka teknolojisini kullanarak size benzersiz bir ticaret deneyimi sunar. Bu ürün, iki farklı sinyal kategorisi sağlayarak skaler tüccarların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamaktadır: Bu olağanüstü ürünü bugün test edin ve bir trend skaler olma yolunda benzersiz deneyiminize başlayın. Ayrıca, 37 $ değerinde bir ürünü hediye olarak alın. Sinyal Kategorileri: 1. Uzun vadeli ve Güvenli Sinyaller: Bu sinyaller
TW Trend Sniper
Altan Karakaya
Göstergeler
TW Trend Sniper: En iyi trend stratejisi Gelişmiş teknik analiz tekniklerinin akıllı bir kombinasyonunu kullanan TW Trend Sniper göstergesi, piyasa trendlerini doğru bir şekilde belirlemenize ve karlı işlemler için zamanında sinyaller almanıza yardımcı olur. Trade Wizards'ın tescilli formülü, Fiyat Hareketi analizi, Fibonacci seviyeleri ve diğer teknik analiz araçlarıyla birlikte size kesin ve güvenilir işlem sinyalleri sağlar. Bu gösterge, profesyonel tüccarlar ve yetenekli programcıların işb
TW Trend Sniper MT4
Altan Karakaya
5 (5)
Göstergeler
TW Trend Sniper: En iyi trend stratejisi Gelişmiş teknik analiz tekniklerinin akıllı bir kombinasyonunu kullanan TW Trend Sniper göstergesi, piyasa trendlerini doğru bir şekilde belirlemenize ve karlı işlemler için zamanında sinyaller almanıza yardımcı olur. Trade Wizards'ın tescilli formülü, Fiyat Hareketi analizi, Fibonacci seviyeleri ve diğer teknik analiz araçlarıyla birlikte size kesin ve güvenilir işlem sinyalleri sağlar. Bu gösterge, profesyonel tüccarlar ve yetenekli programcıların işb
TW Trend Hunter MT4
Altan Karakaya
Uzman Danışmanlar
TW Trend Hunter MT4 – Altın ve Trende Dayalı Alım Satım için Ultra Scalper EA TW Trend Hunter MT4 yalnızca başka bir işlem robotu değildir — temiz trend sinyallerinden ve disiplinli para yönetiminden yararlanarak hızlı hareket eden piyasalarda başarılı olmak için tasarlanmış akıllı ve saha testinden geçmiş bir sistemdir. Temel Özellikler: Aynı anda yalnızca bir aktif pozisyon Kısa ve uzun vadeli trendlerin akıllı algılanması Tercih ettiğiniz işlem seanslarına göre özelleştirilebilir zamanlama
TW Calendar MT5
Altan Karakaya
Göstergeler
Bu haber asistanı, tüccarların ihtiyaç duyduğu ekonomik olayları, çeşitli ve kolay filtrelerle terminalin Piyasa İzlemesine dayalı olarak gerçek zamanlı olarak haber yayınlayan ana yayın kaynaklarından almak için tasarlanmıştır. Forex yatırımcıları, para birimlerinin alım satımı konusunda bilinçli kararlar vermek için makroekonomik göstergeleri kullanır. Örneğin, bir tüccar ABD ekonomisinin Japon ekonomisinden daha hızlı büyüyeceğine inanıyorsa ABD dolarını alıp Japon yenini satabilir. Bu ürü
FREE
TW Volume Signal Pro MT5
Altan Karakaya
Göstergeler
TW Volume Signal Pro MT5 , gelişmiş yapay zeka teknolojileri ve özel akıllı algoritmalar kullanarak altın piyasasında daha güvenli işlem yapmanıza olanak tanır ve size benzersiz ve eşi benzeri olmayan bir işlem deneyimi sunar. Altın piyasasında yüksek doğrulukta ve olağanüstü işlem sinyalleri mi arıyorsunuz? TW Volume Signal Pro MT5 ile profesyonel bir yatırımcı olabilir ve altın piyasasında büyük başarı elde edebilirsiniz. Öyleyse, ücretsiz deneyin! TW Volume Signal Pro MT5'in Temel Özellikl
TW Session
Altan Karakaya
Göstergeler
Bu ürün, broker sunucunuzun saat dilimine göre 15 ülkenin işlem seanslarını ve grafik sıkışıklığını önlemek için istediğiniz ayarlara göre çeşitli görüntüleme modlarını görüntülemek ve kullanıcının istediği zamana göre seans ayarlama imkanı sunmak üzere tasarlanmıştır. Forex piyasasında güneş asla batmaz, ancak ritmi farklı işlem seanslarının ritmine göre dans eder. Bu oturumları, örtüşmelerini ve benzersiz atmosferlerini anlamak, piyasaya karşı değil, piyasaya karşı hareket etmek isteyen herh
FREE
TW Session MT4
Altan Karakaya
Göstergeler
Bu ürün, broker sunucunuzun saat dilimine göre 15 ülkenin işlem seanslarını ve grafik sıkışıklığını önlemek için istediğiniz ayarlara göre çeşitli görüntüleme modlarını görüntülemek ve kullanıcının istediği zamana göre seans ayarlama imkanı sunmak üzere tasarlanmıştır. Forex piyasasında güneş asla batmaz, ancak ritmi farklı işlem seanslarının ritmine göre dans eder. Bu oturumları, örtüşmelerini ve benzersiz atmosferlerini anlamak, piyasaya karşı değil, piyasaya karşı hareket etmek isteyen herh
FREE
TW Volume Signal Pro MT4
Altan Karakaya
Göstergeler
TW Volume Signal Pro MT4 , gelişmiş yapay zeka teknolojileri ve özel akıllı algoritmalar kullanarak altın piyasasında daha güvenli işlem yapmanıza olanak tanır ve size benzersiz ve eşi benzeri olmayan bir işlem deneyimi sunar. Altın piyasasında yüksek doğrulukta ve olağanüstü işlem sinyalleri mi arıyorsunuz? TW Volume Signal Pro MT4   ile profesyonel bir yatırımcı olabilir ve altın piyasasında büyük başarı elde edebilirsiniz. Öyleyse, ücretsiz deneyin! TW Volume Signal Pro MT4'in Temel Özelli
TW Support Resistance Level MT4
Altan Karakaya
Göstergeler
support resistance levels indicator mt4: Bu araç, insan gözünün aynı doğruluğuyla bir grafikte destek ve direnç çizgilerini, ayrıca Fibonacci seviyelerini tanımlayan ve çizen çok zamanlı bir göstergedir. Forex için TW destek ve direnç seviyeleri, fiyat stabilizasyonu ve sıçramalarının önceki seviyelerini belirlemek için grafiği tarayan karmaşık bir algoritmaya sahiptir ve dokunuş sayısını kaydeder. Destek ve direnç seviyelerini ve Fibonacci geri çekilmelerini manuel olarak çizmeye mi yoruldun
TW Scalper Shoot MT4
Altan Karakaya
Göstergeler
TW Trend Scalper Indicator: The TW Scalper Shoot, en son ticaret stratejilerini ve yapay zeka teknolojisini kullanarak size benzersiz bir ticaret deneyimi sunar. Bu ürün, iki farklı sinyal kategorisi sağlayarak skaler tüccarların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamaktadır: Bu olağanüstü ürünü bugün test edin ve bir trend skaler olma yolunda benzersiz deneyiminize başlayın. Ayrıca, 37 $ değerinde bir ürünü hediye olarak alın. Sinyal Kategorileri: 1. Uzun vadeli ve Güvenli Sinyaller: Bu sinyaller
TW Scalper Robot MT4
Altan Karakaya
Uzman Danışmanlar
TW Scalper Robot MT4: Profesyonel Bir Scalping Uzmanı Danışman: Altın piyasasında hızlı ve akıllı kârlılık için profesyonel bir çözüm mü arıyorsunuz? TW Scalper Robot, özel olarak geliştirilmiş bir scalping botudur. 3 gelişmiş gösterge ve hassas işlem algoritmalarını birleştirerek sizi gerçek bir trend avcısı haline getirir. Gelişmiş risk yönetimi stratejileri ile bu robot, pozisyonlarınızı tam koruma altında gerçekleştirir. Özel Hediye: Bu ürünle birlikte, 37$ değerinde bonus bir araca ücrets
TW Sniper EA MT4
Altan Karakaya
Uzman Danışmanlar
TW Sniper EA – XAUUSD Trend Trading için Altın Scalping Expert Advisor TW Sniper EA MT4, altın ticareti için geliştirilmiş gelişmiş bir Forex Expert Advisor’dır. Yüksek volatiliteye sahip piyasa koşullarında bile istikrarlı performans sunmak için hassas trend bazlı mantıkla tasarlanmıştır. Bu güçlü altın scalping robotu, XAUUSD ticaretine ana seanslarda odaklanarak sürekli büyüme sağlar ve sıkı risk kontrolü ile profesyonel para yönetimi sunar. Akıllı otomatik stratejisi sayesinde yatırımcılar g
