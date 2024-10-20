CyNera MT4

2.82

CyNera: Sizin Ticaretiniz, Bizim Teknolojimiz

Kılavuz ve ayar dosyaları: Kılavuz ve ayar dosyalarını almak için satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin

Fiyat: Fiyat, satılan lisanslara göre artar

Mevcut kopya sayısı: 4

Piyasadaki en değişken araçlardan biri olan altın ticareti, hassasiyet, derinlemesine analiz ve güçlü risk yönetimi gerektirir. CyNera Expert Advisor, bu unsurları kusursuz bir şekilde entegre ederek, optimum altın ticareti için tasarlanmış sofistike bir sistem oluşturur. CyNera’nın gelişmiş stratejileri ve teknolojileri, deneyimli yatırımcılara ve yeni başlayanlara altın ticaretinin getirdiği benzersiz zorluklar ve fırsatlar arasında yol göstermeye yardımcı olmak için tasarlanmıştır. CyNera ile altın piyasasının karmaşıklıklarına uygun güvenilir bir çözüme sahipsiniz. Çok zaman dilimli analiz, otomatik ticaret ayarlamaları ve hassas risk yönetimi gibi gelişmiş özelliklerle birlikte adaptif ve akıllı stratejiler sunar. Bu adaptasyon yeteneği, CyNera’yı, piyasanın hızlı değişimlerine yanıt verebilen ve aynı zamanda sermayenizin uzun vadeli korunmasını sağlayan çok yönlü bir araç haline getirir.


Sembol XAUUSD (ALTIN)
Zaman dilimi M30
 
Sermaye min. 100$
Aracı kurum herhangi bir aracı kurum
Hesap türü herhangi biri, daha düşük spread tercih edilir
Kaldıraç 1:20’den itibaren
VPS tercih edilir, ancak şart değil, MQL VPS de olabilir


CyNera’nın Gücünün Çekirdeği

Yapay Zeka Destekli İleri Seviye Stratejiler

CyNera’nın merkezinde, karar verme ve öngörü yeteneklerini geliştirmek için tasarlanmış güçlü bir sinir ağı teknolojileri kombinasyonu yer alır. Sistem, zaman içinde ticaret stratejilerini iyileştirmek için performansa dayalı öğrenme yoluyla evrimleşen nöroevolüsyonel ağları kullanır. Bu yaklaşım, CyNera’nın değişen piyasa koşullarına dinamik olarak uyum sağlamasına, hem risk yönetimini hem de ticaret icrasını optimize etmesine olanak tanır. Buna ek olarak, CyNera, geçmiş verilerin büyük miktarlarını işleme kapasitesine sahip olan Echo State Networks (ESN) ile entegre edilmiştir. Bu ağlar, desenleri tespit etmek ve gelecekteki fiyat hareketlerini büyük bir doğrulukla tahmin etmek için kullanılır. Bu döngüsel sinir ağları, zaman serisi tahminlerinde uzmanlaşmış olup, CyNera’nın gerçek zamanlı olarak kritik piyasa sinyallerini yakalayıp harekete geçebilmesini sağlar.


Piyasa Analizi için Gelişmiş Transformer Ağları

CyNera, doğal dil işleme alanında devrim yaratan Transformer Ağları’nı da kullanır, ancak bu ağlar finansal piyasalara uygulandığında da son derece güçlüdür. Bu ağlar, CyNera’nın haberler, raporlar ve ekonomik olaylardan piyasa duyarlılığını analiz etmesine yardımcı olur, bu da dış faktörlerin altın fiyatlarını nasıl etkileyebileceği hakkında daha derin içgörüler sağlar. Bu, CyNera’nın ticaret kararlarına hayati bir bağlamsal anlayış katmanı ekler.


Risk Senaryoları İçin Generative Adversarial Networks (GANs)

CyNera, daha da sağlam hale gelmek için, nadir ve aşırı senaryolar dahil olmak üzere çeşitli piyasa koşullarını simüle eden Generative Adversarial Networks (GANs) kullanır. Bu simülasyonları çalıştırarak, CyNera stratejilerini stres testine tabi tutabilir ve öngörülemeyen piyasa olaylarına dayanacak şekilde ayarlayarak, dalgalı koşullarda bile tutarlı performans sağlamaya yardımcı olur.


Farklı Piyasa Koşulları İçin Esnek Stratejiler

Piyasa volatil aşamalardan geçiyor olsun ya da konsolidasyon dönemlerinde olsun, CyNera kolayca uyum sağlar. Kritik fiyat hareketlerini yakalamak için breakout stratejilerini, düzeltme dönemlerinde geri çekilme taktiklerini ve uzun vadeli piyasa trendlerini izlemek için trend takip stratejilerini kullanır. Bu kombinasyon, CyNera’nın geniş bir piyasa koşullarından etkin şekilde yararlanmasını sağlar.


Akıllı Risk Yönetimi

Sermayenizi korumak için CyNera, sağlam bir risk yönetimi çerçevesi entegre eder. Sabit Stop-Loss (SL) ve Take-Profit (TP) emirleri ile birlikte, ticaretler olumlu yönde ilerledikçe kazançları korumak için trailing stoplar kullanır. Martingale gibi riskli tekniklerden kaçınarak, CyNera yüksek riskli stratejiler yerine istikrarı ve güvenliği önceliklendirir ve kontrollü bir ticaret yaklaşımı sağlar.


Dinamik Ticaret Sıklığı Ayarlaması

CyNera’nın öne çıkan özelliklerinden biri, ticaret sıklığını piyasa volatilitesine göre ayarlama yeteneğidir. Yüksek volatilite dönemlerinde, CyNera hızlı hareketlerden yararlanmak için ticaret sayısını artırırken, daha sakin dönemlerde ticaret faaliyetini azaltır ve yalnızca en umut verici fırsatlara odaklanır. Bu adaptasyon yeteneği, uzman danışmanın sürekli denetime ihtiyaç duymadan optimum performans göstermesini sağlar.


Yoğun Testlerle Kanıtlanmış Performans

Gerçekçi piyasa simülasyonları kullanılarak yapılan on yılı aşkın bir geçmiş test sürecinde, CyNera zor piyasa koşullarında bile sağlamlığını ve karlılığını kanıtlamıştır. Uzman danışman, kontrollü geri çekilmelerle sürekli büyüme eğrileri göstermiş ve ekonomik krizler gibi volatil dönemlerde bile farklı broker veri akışlarında istikrarını kanıtlamıştır.


Kullanıcı Dostu ve Özelleştirilebilir

CyNera’nın varsayılan ayarları kullanım kolaylığı için optimize edilmiştir, bu da onu yeni başlayanlar için bile erişilebilir kılar. Ancak deneyimli trader’lar, ticaret sıklığı ve risk seviyeleri gibi ayarları ince ayar yapma seçeneğine sahiptir. Kapsamlı bir kullanıcı kılavuzu ve özel bir destek ekibi, CyNera’nın potansiyelini minimum zahmetle maksimize etmenizi sağlar.

CyNera, sadece bir ticaret aracı değil, altın ticaretinde güvenilir bir ortağınızdır. İster deneyimli ister algoritmik ticarette yeni olun, CyNera, doğruluğu uzun vadeli sermaye koruması ile birleştiren kişiye özel ve esnek bir çözüm sunar. CyNera, ileri düzey analiz ve kanıtlanmış stratejileri entegre ederek, karlı fırsatlardan yararlanmanızı sağlarken altın piyasasının karmaşıklıklarında yol almanıza yardımcı olur.

CyNera’yı portföyünüze entegre ederek ticaret yolculuğunuzda bir sonraki adımı atın ve altın ticaretinde yeni bir doğruluk, güvenlik ve verimlilik seviyesinin kilidini açın.


İncelemeler 18
yeffong77
35
yeffong77 2025.07.06 15:02 
 

Very good with last update

anaito8268
72
anaito8268 2025.01.24 08:33 
 

Best EA!

Ngo Manh Quan
289
Ngo Manh Quan 2024.11.22 10:55 
 

Trusted EA. Normally there will only be 1-2 transactions/day in the evening. However, the AI ​​seemed unfinished, so I turned that function off. It would be great to be able to minimize SL while still maintaining win rate.

Yazarın diğer ürünleri
CyNeron MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.5 (4)
Uzman Danışmanlar
CyNeron: Hassas Ticaret ve Yapay Zeka İnovasyonu Kılavuz ve ayar dosyaları : Satın alma işleminden sonra benimle iletişime geçin, kılavuz ve ayar dosyalarını alın Fiyat : Satılan kopya sayısına bağlı olarak fiyat artar Mevcut kopyalar : 5 Yapay Zeka Destekli Anlık Analiz: Piyasada Bir İlk CyNeron, gelişmiş yapay zekayı yenilikçi bir ticaret yaklaşımıyla entegre eden piyasadaki ilk EA'dir, piyasa koşullarının ayrıntılı anlık görüntülerini yakalayarak ve işleyerek. Yapay zeka destekli gelişmiş si
CyNera MT5
Svetlana Pawlowna Grosshans
3.34 (74)
Uzman Danışmanlar
CyNera: Sizin Ticaretiniz, Bizim Teknolojimiz Kılavuz ve ayar dosyaları: Kılavuz ve ayar dosyalarını almak için satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Fiyat: Fiyat, satılan lisanslara göre artar Mevcut kopya sayısı: 4 Piyasadaki en değişken araçlardan biri olan altın ticareti, hassasiyet, derinlemesine analiz ve güçlü risk yönetimi gerektirir. CyNera Expert Advisor, bu unsurları kusursuz bir şekilde entegre ederek, optimum altın ticareti için tasarlanmış sofistike bir sistem oluşturur. Cy
CyNeron MT5
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.95 (20)
Uzman Danışmanlar
CyNeron: Hassas Ticaret ve Yapay Zeka İnovasyonu Kılavuz ve ayar dosyaları : Satın alma işleminden sonra benimle iletişime geçin, kılavuz ve ayar dosyalarını alın Fiyat : Satılan kopya sayısına bağlı olarak fiyat artar Mevcut kopyalar : 5 Yapay Zeka Destekli Anlık Analiz: Piyasada Bir İlk CyNeron, gelişmiş yapay zekayı yenilikçi bir ticaret yaklaşımıyla entegre eden piyasadaki ilk EA'dir, piyasa koşullarının ayrıntılı anlık görüntülerini yakalayarak ve işleyerek. Yapay zeka destekli gelişmiş si
