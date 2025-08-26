TW Scalper Robot MT4: Profesyonel Bir Scalping Uzmanı Danışman:





Altın piyasasında hızlı ve akıllı kârlılık için profesyonel bir çözüm mü arıyorsunuz?

TW Scalper Robot, özel olarak geliştirilmiş bir scalping botudur. 3 gelişmiş gösterge ve hassas işlem algoritmalarını birleştirerek sizi gerçek bir trend avcısı haline getirir. Gelişmiş risk yönetimi stratejileri ile bu robot, pozisyonlarınızı tam koruma altında gerçekleştirir.





Özel Hediye: Bu ürünle birlikte, 37$ değerinde bonus bir araca ücretsiz sahip olun! Sadece ilk 10 kullanıcı için özel indirim ve hediye mevcut. Daha sonra fiyat artacaktır!





TW Scalper Robot’un Temel Özellikleri:





1- Aynı Anda Yalnızca Bir Pozisyon:

En yüksek başarı ihtimaline sahip tek bir işleme odaklanır, gereksiz girişleri önler ve risk kontrolünü sağlar.

2- Değişen Trendlerin Doğru Tespiti:

Trendleri yüksek hassasiyetle belirlemek için iki aşamalı filtre kullanır.

3- Tam Sermaye Yönetimi:

Her pozisyon, kar al, zarar durdur, takip eden durdurma ve başabaş yönetimiyle kontrol edilerek sermayenizin güvende kalması sağlanır.

4- İşlem Zamanlaması Yeteneği:

Robotun çalışacağı belirli zamanları ayarlayabilirsiniz.

5- Akıllı ve Güvenli Zarar Durdur:

Zarar durdurma seviyelerini mantıklı ve güvenli noktalara yerleştirerek olası kayıpları en aza indirir.

6-Makul Koşullar Altında Performans:

Kazanma oranı: %70 ile %80 arasında

Drawdown: Yaklaşık %10 ila %30

7- Piyasa Hacim Analizi:

Trendlerin gücünü ve geçerliliğini belirlemek için hacim göstergesi kullanır.

8- Takip Eden Durdurma İçin Uygun Seviyeleri Gösterir:

Uzun vadeli trendlerde teknik seviyeleri belirleyerek takip eden durdurma işlemleri için yön gösterir.

9- Uyarı Yeteneği:

Bu özellik, yüksek riskli işlemlere girmeden önce sizi uyarır, robotu geçici olarak duraklatmanıza ve risk geçtikten sonra tekrar aktif hale getirmenize olanak tanır.

10- Optimize Edilmiş Zarar Durdurma ile Akıllı Girişler:

Zarar durdurma seviyesi, sinyalin gücüne göre ayarlanarak en iyi risk-getiri oranını sağlamayı hedefler.

11- Altın ve Kısa Zaman Dilimlerinde Kullanılabilir (M1 & M5):

Altın sembolü (XAUUSD) üzerinde scalping işlemleri için tamamen optimize edilmiştir.

12- Kolay Kurulum + Ücretsiz Güncellemeler:

Özel destek ve sürekli güncellemelerle piyasaya karşı her zaman bir adım önde olun.





Daha İyi Performans İçin Önerilen Ayarlar:





Broker: Düşük spread sunan herhangi bir broker

Hesap Türü: ECN veya ECN_Pro

Minimum Bakiye: $500

Önerilen Kaldıraç: En az 1:500

Tercihen XAUUSD'de ve bir dakikalık zaman diliminde işlem yapın.



7/24 çalışma için VPS kullanımı zorunludur





Bu uzman danışmanın kurulumu ve işleyişi hakkında tam rehber için eğitim makalemizi ve detaylı videolarımızı inceleyin.

https://www.mql5.com/en/blogs/post/762670





