TW Scalper Robot MT4
- Uzman Danışmanlar
- Altan Karakaya
- Sürüm: 2.4
- Güncellendi: 26 Ağustos 2025
- Etkinleştirmeler: 15
TW Scalper Robot MT4: Profesyonel Bir Scalping Uzmanı Danışman:
Altın piyasasında hızlı ve akıllı kârlılık için profesyonel bir çözüm mü arıyorsunuz?
TW Scalper Robot, özel olarak geliştirilmiş bir scalping botudur. 3 gelişmiş gösterge ve hassas işlem algoritmalarını birleştirerek sizi gerçek bir trend avcısı haline getirir. Gelişmiş risk yönetimi stratejileri ile bu robot, pozisyonlarınızı tam koruma altında gerçekleştirir.
Özel Hediye: Bu ürünle birlikte, 37$ değerinde bonus bir araca ücretsiz sahip olun!
Sadece ilk 10 kullanıcı için özel indirim ve hediye mevcut. Daha sonra fiyat artacaktır!
TW Scalper Robot’un Temel Özellikleri:
1- Aynı Anda Yalnızca Bir Pozisyon:
En yüksek başarı ihtimaline sahip tek bir işleme odaklanır, gereksiz girişleri önler ve risk kontrolünü sağlar.
2- Değişen Trendlerin Doğru Tespiti:
Trendleri yüksek hassasiyetle belirlemek için iki aşamalı filtre kullanır.
3- Tam Sermaye Yönetimi:
Her pozisyon, kar al, zarar durdur, takip eden durdurma ve başabaş yönetimiyle kontrol edilerek sermayenizin güvende kalması sağlanır.
4- İşlem Zamanlaması Yeteneği:
Robotun çalışacağı belirli zamanları ayarlayabilirsiniz.
5- Akıllı ve Güvenli Zarar Durdur:
Zarar durdurma seviyelerini mantıklı ve güvenli noktalara yerleştirerek olası kayıpları en aza indirir.
6-Makul Koşullar Altında Performans:
Kazanma oranı: %70 ile %80 arasında
Drawdown: Yaklaşık %10 ila %30
7- Piyasa Hacim Analizi:
Trendlerin gücünü ve geçerliliğini belirlemek için hacim göstergesi kullanır.
8- Takip Eden Durdurma İçin Uygun Seviyeleri Gösterir:
Uzun vadeli trendlerde teknik seviyeleri belirleyerek takip eden durdurma işlemleri için yön gösterir.
9- Uyarı Yeteneği:
Bu özellik, yüksek riskli işlemlere girmeden önce sizi uyarır, robotu geçici olarak duraklatmanıza ve risk geçtikten sonra tekrar aktif hale getirmenize olanak tanır.
10- Optimize Edilmiş Zarar Durdurma ile Akıllı Girişler:
Zarar durdurma seviyesi, sinyalin gücüne göre ayarlanarak en iyi risk-getiri oranını sağlamayı hedefler.
11- Altın ve Kısa Zaman Dilimlerinde Kullanılabilir (M1 & M5):
Altın sembolü (XAUUSD) üzerinde scalping işlemleri için tamamen optimize edilmiştir.
12- Kolay Kurulum + Ücretsiz Güncellemeler:
Özel destek ve sürekli güncellemelerle piyasaya karşı her zaman bir adım önde olun.
Daha İyi Performans İçin Önerilen Ayarlar:
- Broker: Düşük spread sunan herhangi bir broker
- Hesap Türü: ECN veya ECN_Pro
- Minimum Bakiye: $500
- Önerilen Kaldıraç: En az 1:500
- Tercihen XAUUSD'de ve bir dakikalık zaman diliminde işlem yapın.
- 7/24 çalışma için VPS kullanımı zorunludur
Bu uzman danışmanın kurulumu ve işleyişi hakkında tam rehber için eğitim makalemizi ve detaylı videolarımızı inceleyin.
https://www.mql5.com/en/blogs/post/762670