TW Swing Trading
- Uzman Danışmanlar
- Altan Karakaya
- Sürüm: 2.3
- Etkinleştirmeler: 20
TW Swing Trading EA: Tutarlı kârlar için Forex trend takip robotu
TW Swing Trading EA, özellikle XAUUSD için M30 ve H1 zaman dilimlerinde tasarlanmış, tamamen otomatik bir swing trading robotudur. Gelişmiş trend filtreleri, uyarlanabilir stop-loss mantığı ve yerleşik sermaye koruması kullanarak, doğruluğu en üst düzeye çıkarırken drawdown’u en aza indirir ve değişen piyasa koşullarında istikrarlı performans sağlar.
Neden TW Swing Trading EA?
- Tek işlem, tek odak
- Daha akıllı piyasa algısı
- Kapsamlı sermaye yönetimi
- Seans kontrolü
- Test edilmiş performans
- Uyarlanabilir koruma
- Altın için optimize edilmiş
- Sorunsuz deneyim
İşlem yolculuğunuzu basitleştirin
İster yeni başlayan ister deneyimli bir yatırımcı olun, TW Swing Trading EA işlemlerinizi kolaylaştırır. Bu Expert Advisor, yüksek olasılıklı swing fırsatlarını belirlemek için tarihsel verileri ve canlı piyasa koşullarını analiz eder. Aşırı işlem yapmayı önler, yalnızca kaliteli girişlere ve net, zamanında çıkışlara odaklanır.
Teknik öneriler
-
Broker: Düşük spreadli herhangi bir broker
-
Hesap türü: ECN veya ECN_Pro
-
Minimum depozito: 2000 $
-
Önerilen kaldıraç: En az 1:500
-
Tercih edilen enstrüman & zaman dilimi: XAUUSD, M30
-
VPS: 7/24 performans için gereklidir
