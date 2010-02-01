TW Swing Trading EA: Tutarlı kârlar için Forex trend takip robotu

TW Swing Trading EA, özellikle XAUUSD için M30 ve H1 zaman dilimlerinde tasarlanmış, tamamen otomatik bir swing trading robotudur. Gelişmiş trend filtreleri, uyarlanabilir stop-loss mantığı ve yerleşik sermaye koruması kullanarak, doğruluğu en üst düzeye çıkarırken drawdown’u en aza indirir ve değişen piyasa koşullarında istikrarlı performans sağlar.





Neden TW Swing Trading EA?

Tek işlem, tek odak

EA aynı anda yalnızca bir aktif pozisyon tutar, bu da risk üzerinde hassas kontrol sağlar ve potansiyel drawdown’u en aza indirir.

Daha akıllı piyasa algısı

Üç aşamalı trend filtresi sayesinde yüksek olasılıklı fırsatları belirlerken yanlış sinyalleri filtreler.

Kapsamlı sermaye yönetimi

Take Profit (TP), Stop Loss (SL) ve Trailing Stop ile donatılmıştır; böylece her işlem girişten çıkışa kadar izlenir ve güvence altına alınır.

Seans kontrolü

Tercih edilen işlem seanslarınıza göre aktiviteyi sınırlama yeteneği.

Test edilmiş performans

Yaklaşık %70 başarı oranı ve %10–15 kontrollü drawdown.

Uyarlanabilir koruma

Stop Loss ve Take Profit seviyeleri, piyasa koşullarındaki değişimlere dinamik ve duyarlı şekilde ayarlanır; bu da volatilite dönemlerinde sermayenizi korur.

Altın için optimize edilmiş

XAUUSD için özellikle M30 ve H1 zaman dilimlerinde optimize edilmiştir; swing ve trend hareketlerinin en kârlı olduğu yer.

Sorunsuz deneyim

Hızlı kurulum, ömür boyu ücretsiz güncellemeler ve özel destek ile işlemlerinizin sorunsuz ve güvenilir olmasını sağlar.

İşlem yolculuğunuzu basitleştirin

İster yeni başlayan ister deneyimli bir yatırımcı olun, TW Swing Trading EA işlemlerinizi kolaylaştırır. Bu Expert Advisor, yüksek olasılıklı swing fırsatlarını belirlemek için tarihsel verileri ve canlı piyasa koşullarını analiz eder. Aşırı işlem yapmayı önler, yalnızca kaliteli girişlere ve net, zamanında çıkışlara odaklanır.





Teknik öneriler

Broker: Düşük spreadli herhangi bir broker

Hesap türü: ECN veya ECN_Pro

Minimum depozito: 2000 $

Önerilen kaldıraç: En az 1:500

Tercih edilen enstrüman & zaman dilimi: XAUUSD, M30

VPS: 7/24 performans için gereklidir





Daha fazla bilgi edinin

Bu Expert Advisor’ın kurulumu ve kullanımı hakkında tam rehberlik için lütfen kapsamlı makalemizi ve eğitim videolarımızı inceleyin.

https://www.mql5.com/en/blogs/post/764181

