TW Swing Trading

TW Swing Trading EA: Tutarlı kârlar için Forex trend takip robotu

TW Swing Trading EA, özellikle XAUUSD için M30 ve H1 zaman dilimlerinde tasarlanmış, tamamen otomatik bir swing trading robotudur. Gelişmiş trend filtreleri, uyarlanabilir stop-loss mantığı ve yerleşik sermaye koruması kullanarak, doğruluğu en üst düzeye çıkarırken drawdown’u en aza indirir ve değişen piyasa koşullarında istikrarlı performans sağlar.


Neden TW Swing Trading EA?

  • Tek işlem, tek odak
EA aynı anda yalnızca bir aktif pozisyon tutar, bu da risk üzerinde hassas kontrol sağlar ve potansiyel drawdown’u en aza indirir.

  • Daha akıllı piyasa algısı
Üç aşamalı trend filtresi sayesinde yüksek olasılıklı fırsatları belirlerken yanlış sinyalleri filtreler.

  • Kapsamlı sermaye yönetimi
Take Profit (TP), Stop Loss (SL) ve Trailing Stop ile donatılmıştır; böylece her işlem girişten çıkışa kadar izlenir ve güvence altına alınır.

  • Seans kontrolü
Tercih edilen işlem seanslarınıza göre aktiviteyi sınırlama yeteneği.

  • Test edilmiş performans
Yaklaşık %70 başarı oranı ve %10–15 kontrollü drawdown.

  • Uyarlanabilir koruma
Stop Loss ve Take Profit seviyeleri, piyasa koşullarındaki değişimlere dinamik ve duyarlı şekilde ayarlanır; bu da volatilite dönemlerinde sermayenizi korur.

  • Altın için optimize edilmiş
XAUUSD için özellikle M30 ve H1 zaman dilimlerinde optimize edilmiştir; swing ve trend hareketlerinin en kârlı olduğu yer.

  • Sorunsuz deneyim
Hızlı kurulum, ömür boyu ücretsiz güncellemeler ve özel destek ile işlemlerinizin sorunsuz ve güvenilir olmasını sağlar.

İşlem yolculuğunuzu basitleştirin

İster yeni başlayan ister deneyimli bir yatırımcı olun, TW Swing Trading EA işlemlerinizi kolaylaştırır. Bu Expert Advisor, yüksek olasılıklı swing fırsatlarını belirlemek için tarihsel verileri ve canlı piyasa koşullarını analiz eder. Aşırı işlem yapmayı önler, yalnızca kaliteli girişlere ve net, zamanında çıkışlara odaklanır.

Teknik öneriler

  • Broker: Düşük spreadli herhangi bir broker

  • Hesap türü: ECN veya ECN_Pro

  • Minimum depozito: 2000 $

  • Önerilen kaldıraç: En az 1:500

  • Tercih edilen enstrüman & zaman dilimi: XAUUSD, M30

  • VPS: 7/24 performans için gereklidir


Daha fazla bilgi edinin

Bu Expert Advisor’ın kurulumu ve kullanımı hakkında tam rehberlik için lütfen kapsamlı makalemizi ve eğitim videolarımızı inceleyin.

https://www.mql5.com/en/blogs/post/764181

Önerilen ürünler
BuckWise
Joel Protusada
Uzman Danışmanlar
BuckWise   is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks
Ea Tw79 Macd Grid Scalping
Tufan Gocmen
Uzman Danışmanlar
Merhaba; Bu otomatik işlem robotu macd indikatörünün yeteneklerini kullanarak bir grid stratejisi oluşturur.Algoritma aşırı alım ve aşırım satım seviyelerinde ve yüksek volatilite zamanlarında bir ızgara stratejisi oluşturur.Bu sayede tüm fiyat dalgalanmalarına karşı duyarlı hale gelir.Close Money girdisi toplam döngüdeki kazanç miktarıdır.Bu girdiyi bir döngüdeki toplam take profit miktarı olarak tanımlarız.Kısa periyotlarda daha çok döngü açma yeteneğine sahiptir.Fakat robotu orta vade ticater
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Uzman Danışmanlar
Matrix Arrow EA MT4 , Matrix Arrow Göstergesinin MT4 sinyallerini grafikteki bir ticaret paneli ile manuel olarak veya %100 otomatik olarak takas edebilen benzersiz bir uzman danışmandır. Matrix Arrow Indicator MT4 , mevcut eğilimi erken aşamalarında belirleyecek ve aşağıdakiler gibi 10'a kadar standart göstergeden bilgi ve veri toplayacaktır: Ortalama Yönlü Hareket Endeksi (ADX) Emtia Kanal Endeksi (CCI) Klasik Heiken Ashi mumları Hareketli ortalama Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklığı (MA
Aussie Precision MT4
Kaloyan Ivanov
Uzman Danışmanlar
Lot büyüklüğünü değiştirme ve EA'yı mümkün olan en düşük fiyata getirme özelliği eklendi. Satın alırsanız destek ve gelecekteki güncellemeleri alırsınız. Lütfen gelişimini destekleyin. Bu EA kullanıma hazırdır. AussiePrecision , MetaTrader 5 için zaman hassasiyetine sahip bir Uzman Danışmandır (EA) ve özellikle AUD/USD döviz çifti için tasarlanmıştır. Belirlenmiş ve kontrol edilen zamanlarda işlem yapmak üzere geliştirilmiştir ve zaman bazlı hassas girişleri otomatikleştirmek isteyen yatırımcıla
Wait and See
Safa Erden
Uzman Danışmanlar
Wait & See Wait & See is a fully automated Expert Advisor. No manual trading is suggested. All screenshots belong to backtests with EURUSD H1 timeframe. WARNING: Wait & See  uses 1,2,3,4 and 5 as magic numbers. If you are using other Expert Advisors to send orders at the same time with  Wait & See , do not use these preserved magic numbers for other orders. Wait & See  is based on three main steps: Open a new order, martingale if needed and take profit. Open new order:  Wait & See uses the MAC
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Uzman Danışmanlar
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
CAP Zone Recovery EA PRO
MEETALGO LLC
3.89 (100)
Uzman Danışmanlar
CAP Zone Recovery EA MT4  is your tool to turn losing trades into winning trades by using a smart "back-and-forth" hedging mechanism. Let the price move to anywhere it likes - the awesome CAP Zone Recovery EA will make profits out of the situation. The secret behind this amazing EA is a famous trading algorithm known as "Zone recovery algorithm" or "The Surefire Forex Hedging Strategy". CAP Zone Recovery EA MT4  is extremely easy to use. You just open a trade in a trending market - no matter wh
Grid EA with Smart mode
Dmitriy Tyunin
Uzman Danışmanlar
The Grid EA (with smart mode) is based on a strategy with a dynamic grid channel that can withstand long absence of rollback. The robot can be used for trading any instruments after a proper optimization. With default parameters, it is recommended for: EURUSD, EURJPY, CADJPY, GBPUSD NZDUSD. Monitoring of EA trading:  https://www.mql5.com/ru/signals/538873 Key Features Fully automated trading Customizable deposit protection Forced order closing and planned trade pauses Virtual Take profit and St
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
Uzman Danışmanlar
Brexit Breakout (GBPUSD H1) This EA has been developed for GBPUSD H1.  Everything is tested for H1 timeframe . Strategy is based on breakout of the This Bar Open indicator after some time of consolidation. It will very well works on these times, when the pound is moving. It uses Stop pending orders with  FIXED Stop Loss and Take Profit . It also uses PROFIT TRAILING to catch from the moves as much as possible. At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust
Oil King Premium
Mehmet Ozhan Hastaoglu
3.5 (2)
Uzman Danışmanlar
This robot works in 15-minute periods. Opens a limited number of transactions when it reaches a specific transaction volume. You can run the following system if you want to open operations. Set the amount of the lot from the set You can start the strategy test by typing the broker name of the Brent or WTI symbol type and selecting the lot amount. Symbol EA = Oils+ ( Sample Symbol Name Your Brokers )  Period : M15 ( Cancellation and Money Back Guarantee within 7 Days )  
GOLD Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.41 (22)
Uzman Danışmanlar
LIMITED TIME OFFER ->> Buy GOLD Scalper PRO with -60% OFF! NOTE: Promo price: $167 (Regular Price: $397) - The offer ends soon! GOLD Scalper PRO is a fully automated trading system which takes much of the work out of trading, leaving you free to do other things! You should not be fooled by the low price – GOLD Scalper Pro is a very effective and profitable trading strategy, professionally developed especially for trading GOLD (XAU/USD) . I have used the most proven trading principle since the m
BBMA Grid Combination
Kahfi Pangariduwan
5 (1)
Uzman Danışmanlar
BBMAGC   BBMAGC  is an automatic trading system with a work strategy obtained from famous BBMA indicator combine with advance grid system . This EA use dangerous trading systems like martingale and grid so please understand the risk before using this EA Time Frame: H1 Symbol: best result on EUR/USD, GBPUSD, GBPCAD VPS recommended 4/5 digit broker Min Deposit 1000$ Low spread always better Since you using Grid system, always trade using money that you are willing to lose. When you use an expert a
Taranus
Viktor Shpakovskiy
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Taranus is a multifunctional EA, a universal assistant to a trader, designed to work under the control of a trader. The EA has a large set of tools and can work: by indicators, by trading levels, by trend lines, by martingale strategy, trade on news. It has: several filters to determine the trend, a multi-level risk management system, money management, virtual stop loss, universal trailing stop, can work with any type of orders. Set files and a guide to the Taranus EA can be found in the "Commen
Project X Pro
Cumhur Yugnuk
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Buy and sell settings fixed M15 (M1-M5-M15). expert advisor does not work in the upper time frames. Important Main Trend Buy and Sell : You can set TP and SL to zero (0). In this case, transactions are automatically closed at maximum level during trend conversion times and continue to trade according to the trend. If you choose to use each TP and SL, each trend opens a process for change. However, the trend continues to trade in the direction of trend in the transformation. Pullback Buy and Sell
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Uzman Danışmanlar
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Gold Farming MT4
Sigit Hariyono
Uzman Danışmanlar
Gold Farming   is a fully automated expert advisor that uses complex algorithm mainly based on Standard Deviation, CCI, and several other indicators as confirmations. This forex EA uses adaptive take profit and stop loss based on price action, and fixed hard stop loss to secure equity drawdown. This forex trading robot works on all timeframes and all pairs, but it is especially designed for   Gold  H1  timeframe. Main Features:  No Martingale. No Hedging.  No Averaging. No Grid.   Setting Param
Reversion Core H1
Fernando Dario Fuentes
Uzman Danışmanlar
ReversionCore H1 – USDCAD Mean Reversion Expert Advisor ReversionCore H1 is a professional-grade trading algorithm that applies a robust mean reversion logic on the USDCAD pair using the H1 timeframe. It is engineered for long-term capital preservation with moderate growth, ideal for traders who prefer reliability over hype. This EA identifies extreme price deviations using Bollinger Bands and confirms entries with RSI and EMA filters. Designed to operate once per day during key market hours, it
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Uzman Danışmanlar
MMM Zig Zag Strategy: The Expert Advisors uses its built-in Zig Zag indicator to determine the prices trends and calculates the signal to decide to open buy or sell positions. It sends an order, closes or moves the Trailing Stop loss position as the indicator works. You can define the time period of each day of the week the EA should not trade (the bad time to trade). Usually the period of day when the impact news are published. General Inputs: Closes orders with any profit of value (currency):
Euro Gift EurUsd M15
Marek Kupka
3 (5)
Uzman Danışmanlar
Euro Gift (EURUSD M15) I am celebrating my birthday, so i will publish some EAs for FREE. This EA has been developed for EURUSD M15.  Strategy is based on ICHIMOKU indicator and has very little parameters - so its VERY ROBUST. It uses Stop pending orders with   ATR   Stop Loss . At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust these times to your broker time. Preset values are for UTC+2 only!!! For every candle the pending orders are modified to adapt the mar
FREE
MavericksProPlus
Langtha Prosanta Daudung
Uzman Danışmanlar
The  MaverickProPlus  is a fully automated EA design for trading EURUSD pair. It is design to trade along the trend and also trade during reversal. It uses adaptive grid strategy. In adaptive grid strategy the distance between the trade is not fixed, the entry of next trade is base on most favorable market condition to close the trade in profit. So the risk associated with normal  grid/Martingale  strategy is considerably reduced by adopting adaptive grid distance strategy.  Back tested for 5 y
Vikopo Value Gaps MT4
Farahbod Nikfar
Uzman Danışmanlar
Dear traders and investors, Introducing   Vikopo Value Gaps MT4 , Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 15 years. MT5 Version :   https://www.mql5.com/en/market/product/114436 products List : https://www.mql5.com/en/users/vikopoadvise/seller Strategy Introduction : When utilizing this robot, we have harnessed the power of cutting-edge neural plugins to enhance its capabilities. By integrating these neural plugins, our trading robot is equipped with a f
Benj hybrid EA mararm
Benjamin Allip
Uzman Danışmanlar
BENJ HYBRID EA (Martingale Arm) Your Professional Trading Cockpit: Mapped ATR • Dual-Limit Logic • Daily P&L Guard Important notice: After purchase, please contact via Telegram @CryptomanPh for installation guide and setting. Why Traders Choose BENJ HYBRID EA BENJ HYBRID EA is more than a simple trading robot—it’s a complete execution, analytics, and risk management system . Built for serious traders, this EA blends institutional-grade automation with manual precision control . Whether you
MEDICI v2
Anaikh Srambickal Nazar
Uzman Danışmanlar
Kindly message me for settings, assistance and for requests to add more functions which way be benificial. Unlock the power of precision trading with EA Medici, the expert advisor meticulously crafted to revolutionize your trading experience. Harnessing the cutting-edge technology of advanced neural networks and sophisticated algorithms, Medici stands as the pinnacle of automated trading solutions. This product is designed for long-term trading. The style of investment recommended is invest fo
TC Poseidon EA
Pablo Leonardo Spata
Uzman Danışmanlar
This is a trading robot to work on USDCHF - Timeframe H1 . It exploits a statistical advantage produced in the Swiss franc. All trades with SL and TP. Backtest now!   Special OFFER for this week Discount price - $ 49. Next price $ 149. BUY NOW!!!   Would you like to see how 100 dollars turn into more than 3 million dollars? Do you already have a robust strategy that works on USDCHF ? TC Poseidon EA is the god of the seas, water, storms, hurricanes, earthquakes, and horses. Use its power to
Trend BtD
Roman Meskhidze
Uzman Danışmanlar
LAUNCH PROMO Next price:        $249 The price will be rise to limit the number of users for this strategy The "Trend BtD" Expert Advisor is a representative of robots trading breakout levels. Levels built automatically. The uniqueness of the advisor is that it work WITHOUT averaging and using the martingale principle. ALL orders have StopLoss and TakeProfit. VERY IMPORTANT: Always load SET Files for each pair! Adjust Lot size to yours deposit! HOW TO TEST: 1. Choose  H1  TimeFrame 2. Load my  
Reiona
Ubaidillah
Uzman Danışmanlar
Reiona is an Expert Advisor (EA) that build based on martingale and hedging method. The main idea is place buy and sell in parallel, save the unprofitable positions with martingale, and keep the profit during trade with hedging. The RSI, iClose, iHighest and iLowest indicators are used for entries. The highest and lowest prices are to indicate the range of new orders, where the next order, with same type must be higher than 75% of difference between this lowest and highest prices. When the bu
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Uzman Danışmanlar
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Asteroid
Evgeniy Zhdan
Uzman Danışmanlar
The basis of the work of the adviser is to use the change in trend strength to determine the optimal entry points to the market. The logic of the advisor’s work combines two strategies: control of price consolidation and its “explosion” and control of the trend end to work in the channel. The EA does NOT use dangerous trading methods. Each trade has a stop loss and take profit. Recommended trading tools (5m): EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD. Settings: MaxRisk - Value for calculating the tradi
Black Arbitrage MT4
Ruslan Pishun
2.1 (10)
Uzman Danışmanlar
Attention!!! Do not try to test the EA in the Tester - it is simply impossible, because the EA opens positions on different 26 instruments. The tester is able to test only one pair. The EA uses 6 strategies. Trading is carried out in a pair of several currencies at the same time, for example, the EA opens orders simultaneously for two or more pairs and closes when a certain profit is reached. The EA trades many major currency pairs.  Monitoring:   https://www.mql5.com/ru/signals/author/profi_m
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Uzman Danışmanlar
Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.76 (21)
Uzman Danışmanlar
Goldex AI: Bugünün başarısı yarının meyvesi olacak SINIRLI SÜRE IÇIN SÜPER INDIRIM! FİYAT ARTMADAN ÖNCE SON 2 KOPYA 299 USD. Canlı Sinyal > IC Markets Real: Goldex AI Yüksek riskli set Kılavuz ve yapılandırma dosyaları: Satın aldıktan sonra kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için benimle iletişime geçin. Fiyat: Başlangıç fiyatı 899$'dır ve her on satıştan sonra 199$ artacaktır. Mevcut kopya sayısı: 2 Goldex AI - Sinir ağları, trend ve fiyat hareketi ile gelişmiş ticaret robotu. Goldex
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Büyüme Doğrulandı
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
4 (4)
Uzman Danışmanlar
Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir. Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 99 USD Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları Önerilen Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yönt
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.9 (20)
Uzman Danışmanlar
Trend Ai EA, trend tanımlamayı eyleme geçirilebilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek kendi piyasa analizini yapan ve göstergenin tüm sinyallerini otomatik olarak devralan Trend Ai indikatörüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır! EA, tamamen ayarlanabilir bir dizi harici parametre içerir ve yatırımcının uzmanını kendi tercihine göre özelleştirmesine olanak tanır. Yeşil nokta belirir belirmez EA, alım işlemine hazır hale gelir. Yükseliş trendi mavi okla onaylandığı anda EA, b
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) PROMO BAŞLAT: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişke
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.37 (19)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.85 (60)
Uzman Danışmanlar
Only 1 copy left for $199 Tomorrow price  --> $249  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced pos
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Uzman Danışmanlar
️ Zaten Boring Pips EA sahibisiniz? Ekstra %30 indirim hakkınız var! Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin: Geri ödemenizi (rebate) nasıl alırsınız Trump’ın ikinci dönemi , küresel piyasaları sarsan kapsamlı gümrük tarifelerinin geri dönüşüyle birlikte, agresif ticaret politikalarında yeni bir dalgayı ateşledi. Orta Doğu’daki gerilimler , özellikle son zamanlarda İsrail ile İran arasında artış gösterdi — bu da petrol fiyatları üzerinde potansiyel bir baskı yaratıyor. Rusya–Uk
Capybara
Sergey Kasirenko
5 (28)
Uzman Danışmanlar
Capybara EA, Hama göstergesini temel alan gelişmiş bir otomatik trend takip sistemidir. Piyasanın düşüş eğilimi göstermesi ve göstergenin kırmızıya dönmesi durumunda EA satış yapacak, piyasa yükselişe geçip göstergenin maviye dönmesi durumunda EA satın alma yapacaktır. EA, yükseliş ve düşüş trendlerinin başlangıcını doğru bir şekilde tespit edebilir ve TP'ye ulaşana kadar açık işlemleri martingale/grid tarzında kontrol edecektir. Önerilen çiftler: Eurosd gibi tüm önemli çiftler; audusd; GBpusD;
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (91)
Uzman Danışmanlar
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (7)
Uzman Danışmanlar
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Uzman Danışmanlar
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Lansman Promosyonu: Mevcut fiyattan sınırlı sayıda kopya mevcuttur Son fiyat: 990$ YENİ: 1 EA'yı ücretsiz alın!   (2 ticaret hesabı için) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files DayTrade Pro Algo'ya hoş geldiniz!   Yıllarca piyasaları inceledikten ve farklı stratejiler programladıktan sonra, iyi bir ticaret sisteminin ihtiyaç duyduğu her şeye sahip bir algoritma buldum: Broker bağımsızdır Bağımsız y
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Gold Trend Scalping'e Hoş Geldiniz LANS MANİPÜLASYONU: Sonraki fiyat: 899$ Son fiyat: 1999$   Gold Trend Scalping, özellikle altın için tasarladığım ilk EA'dir. EA, daha büyük zaman dilimlerine dayanan bir trend takip stratejisi kullanır. Büyük zaman dilimindeki ana trendi tespit etmek için süper trend kullanır ve ardından daha küçük zaman dilimlerinde işlemler açar. EA, her işlem için her zaman 100 pip olarak belirlenmiş sabit bir stop loss kullanır. Ayrıca karı güvence altına almak için bir
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Uzman Danışmanlar
ULTRA-OPTİMİZE EDİLMİŞ SÜRÜM – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , MT4 versiyonunda şimdiye kadarki en güçlü, en kararlı ve en rafine sürümdür. HFT, yalnızca Altın (XAUUSD) üzerinde M1 zaman diliminde işlem yapan yüksek frekanslı bir scalping uzman danışmandır. Günlük olarak çok sayıda işlem gerçekleştirir. Gerçek bir scalping stratejisi için çok makul lot büyüklükleriyle çalışır ve bu nedenle özel scalping hesapları (RAW veya ECN) gerektirir. ICMarkets , özellikle düşük spread ve daha az slippa
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı başlat! 449$'dan sadece birkaç kopya kaldı! Sonraki fiyat: 599$ Son fiyat: 999$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro, Altın ticareti EA'ları kulübüne katılıyor, ancak büyük
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Uzman Danışmanlar
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Uzman Danışmanlar
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
Uzman Danışmanlar
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure GOLD Dahab at the current price before the next
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Uzman Danışmanlar
Expert Advisor, kârsız pozisyonları kurtarmak için tasarlanmış bir sistemdir.   Yazarın algoritması kaybeden bir pozisyonu kilitler, onu birçok ayrı parçaya böler ve her birini ayrı ayrı kapatır. Kolay kurulum, düşüş durumunda gecikmeli başlatma, kilitleme, diğer Uzman Danışmanları devre dışı bırakma, trend filtreleme ile ortalama alma ve kaybedilen bir pozisyonun kısmi kapanması tek bir araçta yerleşiktir. Sadece tüm gruplarda siparişleri kapatan şebeke stratejilerinin aksine, kayıplarla daha g
Croesus Gold EA MT4
Lin Lin Ma
3.43 (7)
Uzman Danışmanlar
Product Introduction to Croesus Gold EA   Croesus Gold EA is a professional automated trading tool developed specifically for the MetaTrader 4 (MT4) trading platform. It focuses primarily on the XAUUSD (gold) trading instrument and is highly optimized for 5-minute (M5) chart scenarios, aiming to provide traders with efficient and precise automated trading solutions. Given the characteristics of gold’s frequent short-term price fluctuations and fast market rhythm, this EA replaces manual monitor
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Uzman Danışmanlar
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Uzman Danışmanlar
️ ÜÇ KÜÇÜK KUŞ EA Kayıptan yaratıldı. Acıyla mükemmelleştirildi. Amaçla serbest bırakıldı. ️ YAPI. SPEKÜLASYON DEĞİL. Üç Küçük Kuş EA sıradan bir ticaret robotu değil. Yıllarca süren gerçek başarısızlıklarla yaratılmış ve tek bir görev için tasarlanmış, savaşta yaratılmış bir motordur:   Piyasa acımasızlaştığında sermayenizi korumak, kurtarmak ve büyütmek.   Üç güçlü stratejiyi   mükemmel bir senkronizasyonla birleştirir : Martingale ile Kayıplara İlişkin Izgara   : Kayıpları ab
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (13)
Uzman Danışmanlar
LIMITED TIME OFFER! ->> Buy Infinity Trader EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $197 (Regular Price: $497) - The offer ends soon! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth fundamental analysis. It actively adapts to ever-changing market conditions, identifying statistically significant price patterns with remarkable predictive pow
Yazarın diğer ürünleri
TW Scalper Robot MT5
Altan Karakaya
Uzman Danışmanlar
TW Scalper Robot MT5 : Altın (XAUUSD) için Profesyonel Scalping Robotu Altın piyasasında kârınızı maksimize etmek için akıllı ve güvenilir bir yol mu arıyorsunuz? TW Scalper Robot MT5, özellikle altın scalping için tasarlanmış güçlü bir uzman danışmandır. Üç gelişmiş indikatörü hassas işlem algoritmalarıyla birleştirerek piyasa trendlerini profesyonel gibi yakalamanıza yardımcı olur. Dahili risk yönetimi stratejileri sayesinde her işlem güvenle gerçekleştirilir. TW Scalper Robot’un Temel Özell
TW Trend Hunter MT5
Altan Karakaya
Uzman Danışmanlar
TW Trend Hunter MT5 – Altın ve Trend Stratejileri için Yüksek Hassasiyetli Scalping EA    TW Trend Hunter MT5, sıradan bir ticaret botu değildir — bu, net trend sinyallerini ve sıkı risk yönetimini kullanarak dalgalı piyasalarda başarılı olmak için geliştirilmiş sofistike ve saha testli bir Uzman Danışmandır. Öne Çıkan Özellikler: Daha iyi risk kontrolü için aynı anda yalnızca bir işlem gerçekleştirir Kısa ve uzun vadeli seviyelerde akıllı trend tanıma Stratejinize uyacak şekilde esnek ticar
TW Scalper Shoot MT5
Altan Karakaya
Göstergeler
TW Trend Scalper Indicator: The TW Scalper Shoot, en son ticaret stratejilerini ve yapay zeka teknolojisini kullanarak size benzersiz bir ticaret deneyimi sunar. Bu ürün, iki farklı sinyal kategorisi sağlayarak skaler tüccarların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamaktadır: Bu olağanüstü ürünü bugün test edin ve bir trend skaler olma yolunda benzersiz deneyiminize başlayın. Ayrıca, 37 $ değerinde bir ürünü hediye olarak alın. Sinyal Kategorileri: 1. Uzun vadeli ve Güvenli Sinyaller: Bu sinyaller
TW Trend Sniper
Altan Karakaya
Göstergeler
TW Trend Sniper: En iyi trend stratejisi Gelişmiş teknik analiz tekniklerinin akıllı bir kombinasyonunu kullanan TW Trend Sniper göstergesi, piyasa trendlerini doğru bir şekilde belirlemenize ve karlı işlemler için zamanında sinyaller almanıza yardımcı olur. Trade Wizards'ın tescilli formülü, Fiyat Hareketi analizi, Fibonacci seviyeleri ve diğer teknik analiz araçlarıyla birlikte size kesin ve güvenilir işlem sinyalleri sağlar. Bu gösterge, profesyonel tüccarlar ve yetenekli programcıların işb
TW Trend Sniper MT4
Altan Karakaya
5 (5)
Göstergeler
TW Trend Sniper: En iyi trend stratejisi Gelişmiş teknik analiz tekniklerinin akıllı bir kombinasyonunu kullanan TW Trend Sniper göstergesi, piyasa trendlerini doğru bir şekilde belirlemenize ve karlı işlemler için zamanında sinyaller almanıza yardımcı olur. Trade Wizards'ın tescilli formülü, Fiyat Hareketi analizi, Fibonacci seviyeleri ve diğer teknik analiz araçlarıyla birlikte size kesin ve güvenilir işlem sinyalleri sağlar. Bu gösterge, profesyonel tüccarlar ve yetenekli programcıların işb
TW Trend Hunter MT4
Altan Karakaya
Uzman Danışmanlar
TW Trend Hunter MT4 – Altın ve Trende Dayalı Alım Satım için Ultra Scalper EA TW Trend Hunter MT4 yalnızca başka bir işlem robotu değildir — temiz trend sinyallerinden ve disiplinli para yönetiminden yararlanarak hızlı hareket eden piyasalarda başarılı olmak için tasarlanmış akıllı ve saha testinden geçmiş bir sistemdir. Temel Özellikler: Aynı anda yalnızca bir aktif pozisyon Kısa ve uzun vadeli trendlerin akıllı algılanması Tercih ettiğiniz işlem seanslarına göre özelleştirilebilir zamanlama
TW Calendar MT5
Altan Karakaya
Göstergeler
Bu haber asistanı, tüccarların ihtiyaç duyduğu ekonomik olayları, çeşitli ve kolay filtrelerle terminalin Piyasa İzlemesine dayalı olarak gerçek zamanlı olarak haber yayınlayan ana yayın kaynaklarından almak için tasarlanmıştır. Forex yatırımcıları, para birimlerinin alım satımı konusunda bilinçli kararlar vermek için makroekonomik göstergeleri kullanır. Örneğin, bir tüccar ABD ekonomisinin Japon ekonomisinden daha hızlı büyüyeceğine inanıyorsa ABD dolarını alıp Japon yenini satabilir. Bu ürü
FREE
TW Volume Signal Pro MT5
Altan Karakaya
Göstergeler
TW Volume Signal Pro MT5 , gelişmiş yapay zeka teknolojileri ve özel akıllı algoritmalar kullanarak altın piyasasında daha güvenli işlem yapmanıza olanak tanır ve size benzersiz ve eşi benzeri olmayan bir işlem deneyimi sunar. Altın piyasasında yüksek doğrulukta ve olağanüstü işlem sinyalleri mi arıyorsunuz? TW Volume Signal Pro MT5 ile profesyonel bir yatırımcı olabilir ve altın piyasasında büyük başarı elde edebilirsiniz. Öyleyse, ücretsiz deneyin! TW Volume Signal Pro MT5'in Temel Özellikl
TW Session
Altan Karakaya
Göstergeler
Bu ürün, broker sunucunuzun saat dilimine göre 15 ülkenin işlem seanslarını ve grafik sıkışıklığını önlemek için istediğiniz ayarlara göre çeşitli görüntüleme modlarını görüntülemek ve kullanıcının istediği zamana göre seans ayarlama imkanı sunmak üzere tasarlanmıştır. Forex piyasasında güneş asla batmaz, ancak ritmi farklı işlem seanslarının ritmine göre dans eder. Bu oturumları, örtüşmelerini ve benzersiz atmosferlerini anlamak, piyasaya karşı değil, piyasaya karşı hareket etmek isteyen herh
FREE
TW Session MT4
Altan Karakaya
Göstergeler
Bu ürün, broker sunucunuzun saat dilimine göre 15 ülkenin işlem seanslarını ve grafik sıkışıklığını önlemek için istediğiniz ayarlara göre çeşitli görüntüleme modlarını görüntülemek ve kullanıcının istediği zamana göre seans ayarlama imkanı sunmak üzere tasarlanmıştır. Forex piyasasında güneş asla batmaz, ancak ritmi farklı işlem seanslarının ritmine göre dans eder. Bu oturumları, örtüşmelerini ve benzersiz atmosferlerini anlamak, piyasaya karşı değil, piyasaya karşı hareket etmek isteyen herh
FREE
TW Volume Signal Pro MT4
Altan Karakaya
Göstergeler
TW Volume Signal Pro MT4 , gelişmiş yapay zeka teknolojileri ve özel akıllı algoritmalar kullanarak altın piyasasında daha güvenli işlem yapmanıza olanak tanır ve size benzersiz ve eşi benzeri olmayan bir işlem deneyimi sunar. Altın piyasasında yüksek doğrulukta ve olağanüstü işlem sinyalleri mi arıyorsunuz? TW Volume Signal Pro MT4   ile profesyonel bir yatırımcı olabilir ve altın piyasasında büyük başarı elde edebilirsiniz. Öyleyse, ücretsiz deneyin! TW Volume Signal Pro MT4'in Temel Özelli
TW Support Resistance Level MT4
Altan Karakaya
Göstergeler
support resistance levels indicator mt4: Bu araç, insan gözünün aynı doğruluğuyla bir grafikte destek ve direnç çizgilerini, ayrıca Fibonacci seviyelerini tanımlayan ve çizen çok zamanlı bir göstergedir. Forex için TW destek ve direnç seviyeleri, fiyat stabilizasyonu ve sıçramalarının önceki seviyelerini belirlemek için grafiği tarayan karmaşık bir algoritmaya sahiptir ve dokunuş sayısını kaydeder. Destek ve direnç seviyelerini ve Fibonacci geri çekilmelerini manuel olarak çizmeye mi yoruldun
TW Scalper Shoot MT4
Altan Karakaya
Göstergeler
TW Trend Scalper Indicator: The TW Scalper Shoot, en son ticaret stratejilerini ve yapay zeka teknolojisini kullanarak size benzersiz bir ticaret deneyimi sunar. Bu ürün, iki farklı sinyal kategorisi sağlayarak skaler tüccarların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamaktadır: Bu olağanüstü ürünü bugün test edin ve bir trend skaler olma yolunda benzersiz deneyiminize başlayın. Ayrıca, 37 $ değerinde bir ürünü hediye olarak alın. Sinyal Kategorileri: 1. Uzun vadeli ve Güvenli Sinyaller: Bu sinyaller
TW Scalper Robot MT4
Altan Karakaya
Uzman Danışmanlar
TW Scalper Robot MT4: Profesyonel Bir Scalping Uzmanı Danışman: Altın piyasasında hızlı ve akıllı kârlılık için profesyonel bir çözüm mü arıyorsunuz? TW Scalper Robot, özel olarak geliştirilmiş bir scalping botudur. 3 gelişmiş gösterge ve hassas işlem algoritmalarını birleştirerek sizi gerçek bir trend avcısı haline getirir. Gelişmiş risk yönetimi stratejileri ile bu robot, pozisyonlarınızı tam koruma altında gerçekleştirir. Özel Hediye: Bu ürünle birlikte, 37$ değerinde bonus bir araca ücrets
TW Sniper EA MT4
Altan Karakaya
Uzman Danışmanlar
TW Sniper EA – XAUUSD Trend Trading için Altın Scalping Expert Advisor TW Sniper EA MT4, altın ticareti için geliştirilmiş gelişmiş bir Forex Expert Advisor’dır. Yüksek volatiliteye sahip piyasa koşullarında bile istikrarlı performans sunmak için hassas trend bazlı mantıkla tasarlanmıştır. Bu güçlü altın scalping robotu, XAUUSD ticaretine ana seanslarda odaklanarak sürekli büyüme sağlar ve sıkı risk kontrolü ile profesyonel para yönetimi sunar. Akıllı otomatik stratejisi sayesinde yatırımcılar g
TW Support Resistance Level MT5
Altan Karakaya
Göstergeler
support resistance levels indicator mt5: Bu araç, insan gözünün aynı doğruluğuyla bir grafikte destek ve direnç çizgilerini, ayrıca Fibonacci seviyelerini tanımlayan ve çizen çok zamanlı bir göstergedir. Forex için TW destek ve direnç seviyeleri, fiyat stabilizasyonu ve sıçramalarının önceki seviyelerini belirlemek için grafiği tarayan karmaşık bir algoritmaya sahiptir ve dokunuş sayısını kaydeder. Destek ve direnç seviyelerini ve Fibonacci geri çekilmelerini manuel olarak çizmeye mi yoruldun
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt