TW Trend Hunter MT4

TW Trend Hunter MT4 – Altın ve Trende Dayalı Alım Satım için Ultra Scalper EA

TW Trend Hunter MT4 yalnızca başka bir işlem robotu değildir — temiz trend sinyallerinden ve disiplinli para yönetiminden yararlanarak hızlı hareket eden piyasalarda başarılı olmak için tasarlanmış akıllı ve saha testinden geçmiş bir sistemdir.

Temel Özellikler:

  1. Aynı anda yalnızca bir aktif pozisyon
  2. Kısa ve uzun vadeli trendlerin akıllı algılanması
  3. Tercih ettiğiniz işlem seanslarına göre özelleştirilebilir zamanlama
  4. Trende dayalı alım satım stratejisi
  5. SL ve TP ile tam sermaye yönetimi
  6. Gizli ve kontrollü zarar durdurma
  7. Kanıtlanmış performans: ~%85 kazanma oranı, %20 sermaye büyümesi
  8. Hassas drawdown kontrolü
  9. Kolay kurulum, ücretsiz güncellemeler ve tam destek


    Yeni başlayan veya profesyonel olun, TW Trend Hunter MT4 size altın scalping ve trende dayalı alım satımda güvenilir bir avantaj sağlar.


    Daha iyi performans için önerilen ayarlar:

    • Broker: Düşük spread sunan herhangi bir broker
    • Hesap türü: ECN veya ECN_Pro
    • Minimum bakiye: $2000
    • Önerilen kaldıraç: en az 1:500
    • Tercihen XAUUSD ve majör döviz çiftleriyle
    • 7/24 çalışması için VPS gereklidir


      Bu Expert Advisor’ın kurulumu ve çalışması hakkında tam talimatlar için, detaylı eğitim makalemizi ve videolarımızı inceleyin.

      https://www.mql5.com/en/blogs/post/763412

