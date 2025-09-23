TW Trend Hunter MT4 – Altın ve Trende Dayalı Alım Satım için Ultra Scalper EA





TW Trend Hunter MT4 yalnızca başka bir işlem robotu değildir — temiz trend sinyallerinden ve disiplinli para yönetiminden yararlanarak hızlı hareket eden piyasalarda başarılı olmak için tasarlanmış akıllı ve saha testinden geçmiş bir sistemdir.





Temel Özellikler:

Aynı anda yalnızca bir aktif pozisyon Kısa ve uzun vadeli trendlerin akıllı algılanması Tercih ettiğiniz işlem seanslarına göre özelleştirilebilir zamanlama Trende dayalı alım satım stratejisi SL ve TP ile tam sermaye yönetimi Gizli ve kontrollü zarar durdurma Kanıtlanmış performans: ~%85 kazanma oranı, %20 sermaye büyümesi Hassas drawdown kontrolü Kolay kurulum, ücretsiz güncellemeler ve tam destek



Yeni başlayan veya profesyonel olun, TW Trend Hunter MT4 size altın scalping ve trende dayalı alım satımda güvenilir bir avantaj sağlar.



Daha iyi performans için önerilen ayarlar:

Broker: Düşük spread sunan herhangi bir broker

Hesap türü: ECN veya ECN_Pro

Minimum bakiye: $2000

Önerilen kaldıraç: en az 1:500

Tercihen XAUUSD ve majör döviz çiftleriyle

ve majör döviz çiftleriyle 7/24 çalışması için VPS gereklidir



Bu Expert Advisor’ın kurulumu ve çalışması hakkında tam talimatlar için, detaylı eğitim makalemizi ve videolarımızı inceleyin.



https://www.mql5.com/en/blogs/post/763412

