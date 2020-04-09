TW Sniper EA – XAUUSD Trend Trading için Altın Scalping Expert Advisor

TW Sniper EA MT4, altın ticareti için geliştirilmiş gelişmiş bir Forex Expert Advisor’dır. Yüksek volatiliteye sahip piyasa koşullarında bile istikrarlı performans sunmak için hassas trend bazlı mantıkla tasarlanmıştır. Bu güçlü altın scalping robotu, XAUUSD ticaretine ana seanslarda odaklanarak sürekli büyüme sağlar ve sıkı risk kontrolü ile profesyonel para yönetimi sunar. Akıllı otomatik stratejisi sayesinde yatırımcılar güvenilir sonuçlar, kolay kurulum ve uzun vadeli portföy güvenliği elde edebilir.





Neden TW Sniper EA’yi Seçmelisiniz?

Trend takip mantığına dayalı özel scalping stratejisi

Optimum risk kontrolü için aynı anda yalnızca bir işlem gerçekleştirir

Ticaret sermayesini korumak için birden fazla koruma algoritması

Gizli SL ve TP ile gelişmiş para yönetimi

Hesap güvenliği için sıkı drawdown kontrolü

%80’e kadar kazanç oranı ve aylık %20 potansiyel sermaye artışı

Londra ve New York seanslarında XAUUSD ticareti için optimize edilmiştir

Kolay kurulum, ömür boyu ücretsiz güncellemeler ve özel destek





İster yeni başlıyor olun ister deneyimli bir trader olun, TW Sniper EA MT4, altın scalping ve trend bazlı ticaret sistemlerinde güvenilir bir avantaj sunar.





Maksimum Performans için Optimum Ayarlar:

Broker: Sürekli düşük spread sunan birini seçin

Hesap türü: ECN veya ECN_Pro önerilir

Minimum başlangıç bakiyesi: $3000

Kaldıraç: Minimum 1:500

XAUUSD ile en iyi performans

Kesintisiz 24/7 işlem için VPS gereklidir





Tam kurulum ve kullanım rehberi için kapsamlı eğitimimiz ve video anlatımlarımıza göz atın.

https://www.mql5.com/en/blogs/post/764500

