TW Scalper Shoot MT5

TW Trend Scalper Indicator:

The TW Scalper Shoot, en son ticaret stratejilerini ve yapay zeka teknolojisini kullanarak size benzersiz bir ticaret deneyimi sunar. Bu ürün, iki farklı sinyal kategorisi sağlayarak skaler tüccarların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamaktadır:

Bu olağanüstü ürünü bugün test edin ve bir trend skaler olma yolunda benzersiz deneyiminize başlayın.

Ayrıca, 37 $ değerinde bir ürünü hediye olarak alın.

Sinyal Kategorileri:

1. Uzun vadeli ve Güvenli Sinyaller: Bu sinyaller, fiyat hareketi stratejileri (akıllı para kuralları), Fibonacci seviyeleri, destek ve direnç seviyeleri ile hareketli ortalamalar kullanılarak tanımlanır. Bu kategorideki sinyaller, kırmızı ve mavi oklarla ve belirli hedeflerle görüntülenir ve uzun vadeli ve güvenilir işlemler arayan tüccarlar için idealdir.

2. Scalping Sinyalleri (profesyonel skalerler için): Yukarıda belirtilen stratejilere ek olarak, bu sinyaller aynı zamanda özel Trade Wizards gösterge formülünü ve yapay zeka gürültü azaltma yöntemlerini kullanır. Scalping sinyalleri, güvenilir trendlerde beyaz oklarla birinci kategori sinyallerine eklenir ve forex skalerleri için uygundur.

Skalper Göstergesi'nin Eşsiz Özellikleri:

1. Sinyallerde Renk Değişimi Yok: Sinyaller, SL ve TP hiç değişmez ve yüksek hassasiyete sahiptir.

2. Değişen Trendlerin Doğru Tespiti: Değişen trendler, iki aşamalı bir filtre kullanılarak yüksek hassasiyetle tanımlanır.

3. Görsel ve Sesli Uyarılar: Uyarılar grafik üzerinde flaşlar olarak görüntülenir ve girişler, TPs ve SL'ler için fiyat numaraları grafiğin yanındaki bir pencerede gösterilir.

4. Üç Kar Hedef Alanı: Risk yönetimi ve kar koruma amacıyla üç kar hedef alanı sağlanır.

5. Güvenli SL Noktaları: SL, sermayenizi korumak için güvenli bir konumda sağlanır.

6. Sinyalleri Kapatma Yeteneği: Gerekirse sinyalleri kapatabilirsiniz.

7. Hacim Göstergesi Kullanımı: Hacim göstergesi, trendlerin gücünü belirlemek için kullanılır.

8. Hareketli SL için Uygun Seviyelerin Gösterimi: Uzun vadeli trendlerde hareketli SL için uygun seviyeler görüntülenir.

9. Grafiğin Yanında Tablo: Grafiğin yanında tablo sinyalleri sunar ve geçmiş hedefleri hesaplar (test edilebilir).

10. Altın ve Para Birimlerinde Kullanılabilir: Bu ürün altın üzerinde kullanılabilir ve tüm para birimlerinde etkilidir.

11. Skalerler için Uzmanlaşmış Sinyaller: Çok aşamalı filtrelere sahip ve trendlere uyumlu sinyaller profesyonel skalerler için özel olarak görüntülenir.

En İyi Ticaret Zaman Dilimi:
Bu ürün için en iyi ticaret zaman dilimleri 5 ve 15 dakikadır.

Avantajlar:

• Sinyal tespitinde yüksek hassasiyet

• Trend skalerlerinin çeşitli ihtiyaçlarını karşılama

• Skaler tüccarlar için uzun vadeli ve kısa vadeli sinyaller sağlama

• Yapay zeka teknolojisinin kullanımı

• Forex skalerleri için risk yönetimi ve kar koruma

TW Trend Scalper Indicator, trend skalerlerinin FX scalping pazarında başarıya ulaşmaları için kesin ve güvenilir sinyaller sunar.

Bu ürünü tam olarak tanımak için bu makaleyi ve videoları izleyin.

https://www.mql5.com/en/blogs/post/760983


