TW Session

Bu ürün, broker sunucunuzun saat dilimine göre 15 ülkenin işlem seanslarını ve grafik sıkışıklığını önlemek için istediğiniz ayarlara göre çeşitli görüntüleme modlarını görüntülemek ve kullanıcının istediği zamana göre seans ayarlama imkanı sunmak üzere tasarlanmıştır.


Forex piyasasında güneş asla batmaz, ancak ritmi farklı işlem seanslarının ritmine göre dans eder. Bu oturumları, örtüşmelerini ve benzersiz atmosferlerini anlamak, piyasaya karşı değil, piyasaya karşı hareket etmek isteyen herhangi bir forex yatırımcısı için çok önemlidir.


Ana Özellikler:
  1. Oturum süresini piyasa izlenme süresine dönüştürün
  2. Kişiselleştirme olanağıyla 15 ülkenin oturumlarına erişim
  3. Kişisel oturum oluşturma yeteneği
  4. Seansları kişisel ayarlarla 3 görüntüleme modunda gösterin: Osilatör olarak, Grafikte seansın başında ve sonunda bayrak, Grafikte dikey çizgiler
  5. Görüntüleme modlarını kullanıcının istediği zaman dilimiyle sınırlama
  6. Her oturum için özel renk ayarları

Oturum süresini piyasa izlenme süresine dönüştürün:

Her işlem seansı, ülkenin yerel saatindeki bir saate göre yapılır ve ülkenin saat dilimine göre (GMT) ve (Yaz saati uygulaması) temel alınarak farklı bir saat ayarlanır. Ayrıca grafiğiniz, komisyoncunuzun sunucusunun saat dilimindeki mumları izler. Bu nedenle, seansın tam açılış mumunu elde etmek için zaman farkları komisyoncunun saat dilimine göre hesaplanmalıdır. Bu araç bu zaman farkı hesaplamalarını gerçekleştirir ve işinizi kolaylaştırır.

Kişiselleştirme olanağıyla 15 ülkedeki oturumlara erişim:

Farklı para birimlerinin alım satımı için farklı seanslar ve 4'ten fazla ana seans etkilidir. Bu araçta 15 farklı ülkeye ait döviz çiftleri, endeksler ve emtialar üzerinde etkili olan seanslar hazırlanmakta ve kullanıcının ihtiyacına göre aktif hale getirilebilmektedir.

[İNGİLTERE, ABD, HİNDİSTAN, SİNGAPUR, ÇİN, KANADA, AVUSTRALYA, JAPONYA, YENİ ZELANDA, ALMANYA, RUSYA, İSVİÇRE, GÜNEY AFRİKA, BREZİLYA, SUUDİ ARABİSTAN]

Kişisel oturum oluşturma yeteneği:

Belirli bir zaman dilimine bağlı bir işlem stratejiniz varsa ve bu göstergede tanımlanan seansların dışında ise istediğiniz süreyi görüntülemeniz mümkündür.

Oturumları kişisel ayarlarla 3 ekran modunda gösterin:
Kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla bu farklı modlar, dilediğiniz gibi etkinleştirebileceğiniz veya silebileceğiniz oturumları görüntüleyecek şekilde tasarlanmıştır:
- Bir osilatör penceresi olarak:
Grafik alanını işgal etmemek için küçük ve şerit osilatörler kullanılır

- Grafikte seansın başında ve sonunda işaretleyin:
Her oturumun başlangıcını ve bitişini, renkli bayrağı, oturumun başlangıcını ve oturumun siyah beyaz sonunu gösteren ülke bayrağıyla gösterir.

- Grafikteki dikey çizgiler:

Daha fazla doğruluk ve hassas mum çubuğu tanımlaması için grafikte dikey çizgiler görüntülenen her seansın başlangıcı ve bitişi.

Görüntüleme modlarını kullanıcının istediği zaman dilimiyle sınırlama:
Üst zaman dilimlerinde grafiğin kalabalıklaşmasını ve spagetti gibi olmasını önlemek için bayrakların ve dikey çizgilerin gösterimini ayrı ayrı belirli bir zaman dilimiyle sınırlandırabilirsiniz.
Her oturum için özel renk ayarları:
Tüm seanslarda, çalışmak için en rahat olduğunuz rengi seçebilirsiniz.


** Bu ürün diğer göstergeler ve uzman danışmanlarla birlikte grafik üzerinde çalışabilen bir gösterge olarak tasarlanmıştır.
*** Bu ürün genişletilmekte ve güncellenmektedir ve gelecek sürümlerde daha fazla özellik ile sunulacaktır.
**** Ürüne eklenebilecek performans veya faydalı özelliklerin iyileştirilmesine yönelik bir öneriniz varsa lütfen bizimle iletişime geçin.
Trade Wizards işbirliğiniz için şimdiden teşekkür eder.



Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (6)
Göstergeler
**   All Symbols   x   All Timeframes   scan just by pressing scanner button ** Discount: The price is $50$, But now it is just $35, Limited time offer is active. *** Contact me  to send you instruction and add you in "Trend Reversal group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction: Trendlines are the most famous technical analysis in trading . Trendlines continually form on the charts of markets across all the different timeframes providing huge opportunities for traders
WH Ultimate Harmonic Patterns MT5
Wissam Hussein
Göstergeler
Welcome to the Ultimate Harmonic Patterns recognition indicator that is focused to detect advanced patterns. The Gartley pattern, Bat pattern, and Cypher pattern  are popular technical analysis tools used by traders to identify potential reversal points in the market. Our Ultimate Harmonic Patterns recognition Indicator is a powerful tool that uses advanced algorithms to scan the markets and identify these patterns in real-time. With our Ultimate Harmonic Patterns recognition Indicator, you ca
Fibonacci Auto
Makarii Gubaydullin
Göstergeler
Belirtilen zaman dilimindeki Yüksek ve Düşük fiyatlara dayanarak otomatik olarak Fibo seviyelerini çizer Çoklu çubuklar   birleştirilebilir: örneğin, 10 günlük Yüksek ve Düşük fiyatlara dayalı bir Fibo elde edebilirsiniz Benim   #1   Aracım : 66+ özellik, bu gösterge dahil  |   Sorularınız için  iletişime geçin  |    MT4 sürümü Potansiyel dönüş seviyelerini görmeye yardımcı olur; Fibo seviyelerinde oluşan formasyonlar genellikle daha güçlüdür; Manuel   çizim   için   harcanan   zamanı   önemli  
Basic Support and Resistance MT5
Mehran Sepah Mansoor
Göstergeler
Basic Support and Resistance   Göstergimiz, teknik analizinizi artırmak için ihtiyacınız olan çözümdür.Bu gösterge, destek ve direnç seviyelerini grafikte yansıtmanıza olanak tanır/ MT4 sürümü Özellikler Fibonacci seviyelerinin entegrasyonu: Fibonacci seviyelerini destek ve direnç seviyelerinin yanı sıra görüntüleme seçeneğiyle, göstergemiz size piyasa davranışı ve olası tersine dönme alanları hakkında daha derin bir fikir verir. Performans Optimizasyonu: Genişletilmiş satırları yalnızca her ç
Heiken Ashi CE Filtered MT5
Mykola Khandus
Göstergeler
Overview Heiken Ashi CE Filtered MT5 is a technical indicator for the MetaTrader 5 platform. It integrates smoothed candlestick charting with a dynamic exit strategy and a customizable trend filter to deliver clear buy and sell signals. The indicator is designed to improve trend detection and signal reliability by reducing market noise. If you want to see more high-quality products or order the development/conversion of your own products, visit my partners' website: 4xDev Get 10% OFF on manual
DYJ BoS
Daying Cao
Göstergeler
DYJ BoS göstergesi, piyasa yapısındaki değişimlerin temel unsurlarını otomatik olarak belirler ve işaretler, bunlar arasında şunlar yer alır: Yapının Kırılması (BoS): Fiyatın önceki bir yapı noktasını kırarak önemli bir hareket yapması durumunda tespit edilir. Olası yükseliş trendi çizgilerini ve düşüş trendi çizgilerini (UP & DN, yani sürekli yeni zirveler ve yeni dipler) işaretler ve fiyat bu çizgileri aştığında kırmızı (AYI) ve yeşil (BOĞA) okları işaretler BoS genellikle fiyatın önceki f
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.5 (2)
Göstergeler
The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Göstergeler
L'indicatore SMC Venom Model BPR è uno strumento professionale per i trader che operano nell'ambito del concetto di Smart Money (SMC). Identifica automaticamente due modelli chiave sul grafico dei prezzi: FVG   (Fair Value Gap) è una combinazione di tre candele, in cui c'è un gap tra la prima e la terza candela. Forma una zona tra livelli in cui non c'è supporto di volume, il che spesso porta a una correzione dei prezzi. BPR   (Balanced Price Range) è una combinazione di due modelli FVG che for
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Göstergeler
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Göstergeler
Premium seviye, %80'den fazla doğru tahmin doğruluğuna sahip benzersiz bir göstergedir! Bu gösterge en iyi Ticaret Uzmanları tarafından iki aydan uzun süredir test edilmiştir! Yazarın göstergesini başka hiçbir yerde bulamazsınız! Ekran görüntülerinden bu aracın doğruluğunu kendiniz görebilirsiniz! 1, sona erme süresi 1 mum olan ikili opsiyon ticareti için harikadır. 2 tüm döviz çiftleri, hisse senetleri, emtialar, kripto para birimleri üzerinde çalışır Talimatlar: Kırmızı ok göründüğü an
Trading Sessions Indicator Pro
Andrei Sviatlichny
Göstergeler
Grafikteki işlem seanslarını vurgular Trading_Sessions_Indicator_Free ürününün ücretli bir sürümü, oturumların başlangıcını /sonunu özel olarak özelleştirebilme özelliğine sahiptir. İşlem Seansları Göstergesi, her işlem seansının başlangıç ve bitişlerini vurgular. [SEÇENEK:] Asian session Open Asian session Close Asian session OpenSummertime Asian session CloseSummertime European session Open European session Close European session Open European session Close Timeshift En iyi sonuçlar için
Mine Farm
Maryna Kauzova
Uzman Danışmanlar
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
Stratos Pali mt5
Michela Russo
4.43 (7)
Göstergeler
Stratos Pali Indicator is a revolutionary tool designed to enhance your trading strategy by accurately identifying market trends. This sophisticated indicator uses a unique algorithm to generate a complete histogram, which records when the trend is Long or Short. When a trend reversal occurs, an arrow appears, indicating the new direction of the trend. Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 message to receive My Top 5 set files for Stratos Pali at no cost ! Down
Supply Demand And Turncoat Indicator
Muzeyen Yilmaz
Göstergeler
Think of an indicator that instantly shows you all supports, resistances and turncoats and can send a notification to your phone or an alarm on your computer. In addition to all these, it groups how many times it has entered each field and, accordingly, the strength of the field. Supply Demand And Turncoat is at your service. Setup for any TimeFrame and Chart you want and enjoy easy trading. Features: Ability to select the fields to be shown (weak, untested, turncoat, verified, proven) Merge fie
Smart Market Structure Simple
Cao Minh Quang
Göstergeler
Smart Market Structure Simple is a powerful indicator that helps traders identify market structure based on the Smart Money Concept (SMC) . This indicator automatically detects Break of Structure (BOS), Change of Character (CHoCH), Fair Value Gaps (FVG), Order Blocks (OB), Liquidity Zones (LQZ), and key swing points Higher High (HH), Higher Low (HL), Lower High (LH), Lower Low (LL) . Main Objective: Assist traders in tracking institutional flow ( Smart Money ) and finding high-probability trade
Visual CrossPulse Dynamics Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Göstergeler
Visual CrossPulse Dynamics: Trade with the Market's True Rhythm Unlock a new level of market insight with Visual CrossPulse Dynamics, a sophisticated trading indicator designed to adapt to ever-changing volatility and reveal the true direction of the trend. Are you tired of indicators that lag in fast-moving markets or give false signals during consolidation? The Visual CrossPulse Dynamics indicator solves this problem by using an advanced, adaptive algorithm that intelligently adjusts to the m
Support and Resistance Levels on AZZD and EF MT5
Sergey Efimenko
5 (1)
Göstergeler
Bu, fiyat etiketleriyle (devre dışı bırakılabilir)   Gelişmiş ZigZag Dinamik   ve/veya   Genişletilmiş Fraktallar   göstergesi ekstremumlarına dayalı destek ve direnç seviyelerinin bir MTF göstergesidir. MTF modu için daha yüksek TF'ler seçilebilir. Varsayılan olarak, seviyeler ZigZag gösterge noktalarına göre oluşturulur. Fraktal gösterge noktaları da ZigZag ile birlikte veya onun yerine kullanılabilir. Kullanımı basitleştirmek ve CPU zamanından tasarruf etmek için, açılışta her çubuk için bir
Laguerre SuperTrend Clouds MT5
Libertas LLC
Göstergeler
Laguerre SuperTrend Clouds   adds an Adaptive Laguerre averaging algorithm and alerts to the widely popular SuperTrend indicator. As the name suggests,   Laguerre SuperTrend Clouds (LSC)   is a trending indicator which works best in trendy (not choppy) markets. The SuperTrend is an extremely popular indicator for intraday and daily trading, and can be used on any timeframe. Incorporating Laguerre's equation to this can facilitate more robust trend detection and smoother filters. The LSC uses the
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Göstergeler
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Pivot RSI Alert Pro
Nils R M Peleman
Göstergeler
Detailed Description: The Pivot RSI Alert Pro Indicator is a powerful all-in-one indicator that combines five pivot point methods (Classic, Fibonacci, Woodie, Camarilla, DeMark) with a customizable RSI filter. It automatically plots daily pivot levels and midpoints, highlights key reversal zones and sends alerts when price approaches these levels, especially under RSI overbought/oversold conditions. Ideal for intraday and swing traders who rely on dynamic support/resistance and momentum confirm
SBA scalping v75
Umri Azkia Zulkarnaen
Göstergeler
ini adalah indikator khusus digunakan untuk trading di binary.com dengan pair volatility 75. indikator ini sangat simpel dan mudah digunakan baik untuk yang sudah profesional atau pun yang baru dalam dunia trading terutama yang baru di market volatility 75.indikator ini lebih bertujuan untuk scalping trader dan menggunakan timeframe M1 sebagai acuan untuk entry. this is a special indicator used to trade at binary.com with a volatility pair of 75. this indicator is very simple and easy to use bot
ChangePeriod MT5
Kazuya Yamaoka
Göstergeler
You can change the time period of the chart at the touch of a button. You can also change multiple charts at the touch of a button. You can also change multiple charts at the touch of a button,   saving you the trouble of changing time periods. We are live-streaming the actual operation of the system. Please check for yourself if it is usable. Please check it out for yourself. https://www.youtube.com/@ganesha_forex We do not guarantee your investment results. Investments should be made at you
ProEngulfing For MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
Göstergeler
ProEngulfing'in ücretsiz versiyonu, QualifiedEngulfing, günde bir sinyal sınırlaması ve daha az özellik sunmaktadır. Koala Trading Solution kanalına MQL5 topluluğunda katılmak için, tüm Koala ürünleri hakkında en son haberleri öğrenmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanın: https ://www .mql5 .com /en /channels /koalatradingsolution Bu ürünün MT4 versiyonu aşağıdaki bağlantıdan indirilebilir: https ://www .mql5 .com /en /market /product /52023 ProEngulfing Tanıtımı – MT4 için Profesyonel Engulfing
Gann Squaring Out of Time and Price
Yardley Zuniga
Göstergeler
Gann Time–Price Square Cycles (MT5) This indicator applies the concept of time–price balance introduced by W.D. Gann. It detects price swings on the chart and projects Quarter, Half, and Full cycle time intervals forward, marking them with vertical lines. The tool is designed to help traders study the relationship between swing size and elapsed time directly on MT5 charts. Functions Detects swing highs and lows based on pivot depth and minimum swing size. Projects Quarter, Half, and Full harmon
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.86 (7)
Göstergeler
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for instruction, any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous small price changes. Minimal Market Risk: Limited exposure redu
Fit Line Trending
Ta Thi Thuy Linh
Göstergeler
Fit line supports to extrapolation next movement of market, support for buy/sell decision. Indicator using spline algorithm to extrapolation.  You can change number of spline with parameter "PointsNumber" and number of extrapolation point with "ExtrapolateBars". Eextrapolation points will be save into csv format, with prefix in parameter "PointsPrefix", and store in folder File of Data Folder.
Market Profile FX
Nguyen Duc Quy
Göstergeler
Market profile was developed by Peter Steidlmayer in the second half of last century. This is a very effective tool if you understand the nature and usage. It's not like common tools like EMA, RSI, MACD or Bollinger Bands. It operates independently of price, not based on price but its core is volume. The volume is normal, as the instrument is sung everywhere. But the special thing here is that the Market Profile represents the volume at each price level. 1. Price Histogram The Price Histogram i
Better RSI MT5
KO PARTNERS LTD
Göstergeler
This Indicator enhances the default Relative Strength Index (RSI) by introducing several improvements. First, it visually highlights overbought and oversold regions by changing the RSI color from white to red. Second, it includes additional reference lines at 20, 40, 50, 60, and 80, providing a clearer framework for assessing RSI values. The most notable feature is the use of the middle 50-line to indicate the current market cycle. The color of the 50-line dynamically reflects the cycle: green f
Long island reversal MT5
Dmitry Fedoseev
Göstergeler
An indicator of pattern #31 ("Long Island") from Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas N. Bulkowski. The second gap is in the opposite direction. Parameters: Alerts - show alert when an arrow appears   Push - send a push notification when an arrow appears (requires configuration in the terminal) GapSize - minimum gap size in points ArrowType - a symbol from 1 to 17 ArrowVShift - vertical shift of arrows in points   ShowLevels - show levels ColUp - color of an upward line ColDn - color of a d
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Göstergeler
Bu göstergeyi satın alan herkese aşağıdaki ekstra içerikler ücretsiz olarak sunulmaktadır: Her işlemi otomatik olarak yöneten, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini ayarlayan ve işlemleri strateji kurallarına göre kapatan özel yardımcı araç: "Bomber Utility" Göstergenin farklı varlıklar üzerinde kullanılmasına yönelik ayar dosyaları (set dosyaları) Bomber Utility için 3 farklı modda kullanım sunan ayar dosyaları: "Minimum Risk", "Dengeli Risk" ve "Bekle-Gör Stratejisi" Bu ticaret stratejisini hı
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (91)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. Trend Screener, grafikte noktalarla ok trend sinyalleri sağlayan etkili bir trend trend göstergesidir. Trend analizörü göstergesinde bulunan özellikler: 1.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Göstergeler
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe , Akıllı Para Konseptleri (Smart Money Concepts - SMC) çerçevesine dayalı olarak geliştirilmiş, gerçek zamanlı piyasa analiz aracıdır. Çoklu zaman dilimlerinde dönüş noktalarını ve önemli bölgeleri otomatik olarak analiz eder, yeniden boyama (repaint) yapmayan sinyaller sağlamaya ve İlgi Noktalarını (Points of Interest - POI) vurgulamaya odaklanır. Ayrıca, geri çekilme ve dönüş noktalarını tespit etmeye yardımcı olmak için otomatik Fibonacci seviyeleri ç
Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.92 (189)
Göstergeler
Gold Stuff mt5, özellikle altın için tasarlanmış bir trend göstergesidir ve herhangi bir finansal enstrümanda da kullanılabilir. Gösterge yeniden çizilmez ve gecikmez. Önerilen zaman dilimi H1. Ayarları ve kişisel bir bonusu almak için satın alma işleminden hemen sonra benimle iletişime geçin!  Güçlü Destek ve Trend Tarayıcı göstergemizin ücretsiz bir kopyasını pm'den alabilirsiniz. Ben!   AYARLAR Ok Çiz - açık kapalı. grafik üzerinde oklar çizmek. Uyarılar - sesli uyarılar kapalı. E-posta b
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Göstergeler
Size mükemmel bir teknik gösterge olan Grabber’ı tanıtıyorum. Bu araç, kullanıma hazır bir “her şey dahil” işlem stratejisi olarak çalışır. Tek bir yazılım kodu içinde güçlü piyasa teknik analiz araçları, işlem sinyalleri (oklar), uyarı işlevleri ve push bildirimleri entegre edilmiştir. Bu göstergeyi satın alan herkes aşağıdaki hediyeleri ücretsiz olarak alır: Açık emirleri otomatik yönetmek için Grabber Yardımcı Aracı Kurulum, yapılandırma ve nasıl işlem yapılacağını adım adım anlatan video kıl
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Göstergeler
FX Volume: Bir Broker’ın Perspektifinden Gerçek Piyasa Duyarlılığını Deneyimleyin Kısa Özet Trading yaklaşımınızı bir adım öteye taşımak ister misiniz? FX Volume , perakende traderlar ile brokerların nasıl konumlandığını gerçek zamanlı olarak sunar—COT gibi gecikmeli raporlardan çok daha önce. İster istikrarlı kazançları hedefliyor olun, ister piyasada daha güçlü bir avantaj arayın, FX Volume önemli dengesizlikleri belirlemenize, kırılmaları (breakout) doğrulamanıza ve risk yönetiminizi iyileş
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.63 (40)
Göstergeler
Öncelikle, bu Ticaret Sistemi'nin Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Göstergesi olduğunu vurgulamak önemlidir, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir. Online kurs, kılavuz ve ön ayarları indir. "Smart Trend Trading System MT5", yeni ve deneyimli tüccarlar için özelleştirilmiş kapsamlı bir ticaret çözümüdür. 10'dan fazla premium göstergeyi birleştiriyor ve 7'den fazla sağlam ticaret stratejisi sunuyor, bu da çeşitli piyasa koşulları için esnek bir seçim yapar. Tr
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (51)
Göstergeler
AtBot: Come funziona e come usarlo ### Come funziona L'indicatore "AtBot" per la piattaforma MT5 genera segnali di acquisto e vendita utilizzando una combinazione di strumenti di analisi tecnica. Integra la Media Mobile Semplice (SMA), la Media Mobile Esponenziale (EMA) e l'indice di Gamma Vero Medio (ATR) per identificare opportunità di trading. Inoltre, può utilizzare le candele Heikin Ashi per migliorare la precisione dei segnali. Lascia una recensione dopo l'acquisto e ricevi un regalo bonu
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Göstergeler
PUMPING STATION – Kişisel “her şey dahil” stratejiniz Karşınızda PUMPING STATION — forex dünyasında işlem yapma şeklinizi heyecan verici ve etkili bir sürece dönüştürecek devrim niteliğinde bir gösterge. Bu sadece bir yardımcı değil, güçlü algoritmalarla donatılmış tam teşekküllü bir ticaret sistemidir ve daha istikrarlı işlem yapmanıza yardımcı olur. Bu ürünü satın aldığınızda ŞUNLARI ÜCRETSİZ olarak alırsınız: Özel ayar dosyaları: Otomatik kurulum ve maksimum performans için. Adım adım video e
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Göstergeler
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Ana işlevler: VERME OLMADAN doğru giriş sinyalleri! Bir sinyal belirirse, alakalı kalır! Bu, bir sinyal sağlayıp daha sonra onu değiştirebilen ve mevduatta fon kaybına yol açabilen yeniden çekme göstergelerinden önemli bir farktır. Artık pazara daha büyük bir olasılık ve doğrulukla girebilirsiniz. Ayrıca, ok göründükten sonra hedefe ulaşılıncaya kadar (kar al) veya bir geri dönüş sinyali görünene kadar mumları renkle
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Göstergeler
Matrix Arrow Indicator MT5 ,   forex ,   emtialar ,   kripto   para birimleri ,   endeksler ,   hisse senetleri   gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen   %100 yeniden boyamayan   çoklu zaman çerçevesi göstergesini izleyen benzersiz bir 10'u 1 arada trenddir.  Matrix Arrow Indicator MT5 , mevcut eğilimi erken aşamalarında belirleyecek ve aşağıdakiler gibi 10'a kadar standart göstergeden bilgi ve veri toplayacaktır: Ortalama Yönlü Hareket Endeksi (ADX) Emtia Kanal Endeksi (CCI) Klasik Hei
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Göstergeler
Gold Entry Sniper – Altın Scalping & Swing Trading için Profesyonel Çoklu Zaman Çerçeveli ATR Paneli Gold Entry Sniper , XAUUSD ve diğer enstrümanlar için doğru al/sat sinyalleri veren, ATR Trailing Stop mantığı ve çoklu zaman çerçevesi analizi ile geliştirilmiş gelişmiş bir MetaTrader 5 göstergesidir. Temel Özellikler ve Avantajlar Çoklu Zaman Çerçevesi Analizi – M1, M5, M15 trendlerini tek panelde gösterir. ATR Tabanlı Trailing Stop – Volatiliteye göre dinamik olarak ayarlanır. Profesyonel Gra
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Göstergeler
Geri dönüş bölgeleri - seviyeler / Önemli bir oyuncunun aktif bölgeleri TALİMATLAR RUS   /   TALİMATLAR   ENG   /   Sürüm MT4 BU GÖSTERGENİN HER ALICISI       ÜCRETSİZ OLARAK EK   OLARAK   EDİNİN: 3 ay       hizmetten işlem sinyallerine erişim       SÜPER SİNYALLER       — TPSproSYSTEM algoritmasına göre hazır giriş noktaları. 3 ay       Düzenli güncellemelerle eğitim materyallerine erişim - stratejiye ve profesyonel gelişime dalma. Hafta içi 7/24 destek ve kapalı yatırımcı sohbetine erişim - i
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Göstergeler
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Göstergeler
Berma Bantları (BB'ler) göstergesi, piyasa trendlerini belirlemeyi ve bunlardan yararlanmayı amaçlayan yatırımcılar için değerli bir araçtır. Fiyat ile BB'ler arasındaki ilişkiyi analiz ederek, yatırımcılar bir piyasanın trend veya aralıklı fazda olup olmadığını ayırt edebilir. Daha fazla bilgi edinmek için [ Berma Home Blog ] adresini ziyaret edin. Berma Bantları üç belirgin çizgiden oluşur: Üst Berma Bandı, Orta Berma Bandı ve Alt Berma Bandı. Bu çizgiler fiyatın etrafına çizilir ve genel tren
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.3 (10)
Göstergeler
Bu gösterge paneli, seçilen semboller için mevcut en son   harmonik kalıpları   gösterir, böylece zamandan tasarruf edersiniz ve daha verimli olursunuz /   MT4 sürümü . Ücretsiz Gösterge:   Basic Harmonic Pattern Gösterge sütunları Symbol :   seçilen semboller görünecektir Trend:   yükseliş veya düşüş Pattern :   desen türü (gartley, kelebek, yarasa, yengeç, köpekbalığı, cypher veya ABCD) Entry :   giriş fiyatı SL:   zararı durdur fiyatı TP1:   1. kar alma fiyatı TP2:   2. kar alma fiyatı TP
Smart Breakout Channels MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Göstergeler
Özel teklif : ALL TOOLS , her biri yalnızca $35 ! Yeni araçlar   ilk hafta   boyunca veya   ilk 3 satın alma   için   $30 olacaktır!  MQL5’te Trading Tools Kanalı : En son haberlerim için MQL5 kanalıma katılın Bu gösterge, volatiliteye göre normalize edilmiş fiyat hareketine dayanan ve “Smart Breakout Channels” olarak adlandırılan kırılma tespit bölgelerini çizer. Bu bölgeler, hacim bindirmeleriyle birlikte dinamik kutular olarak gösterilir. Araç, özel bir normalize volatilite hesabı kullanarak
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Göstergeler
Support And Resistance Screener, MetaTrader için tek bir gösterge içinde birden fazla araç sağlayan tek bir Düzey göstergesindedir. Kullanılabilir araçlar şunlardır: 1. Piyasa Yapısı Eleme Aracı. 2. Geri Çekilme Bölgesi Boğa. 3. Geri Çekilme Bölgesi Ayı. 4. Günlük Pivot Noktaları 5. haftalık Pivot Noktaları 6. aylık Pivot Puanları 7. Harmonik Modele ve hacme dayalı Güçlü Destek ve Direnç. 8. Banka Seviyesi Bölgeleri. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF : YG Destek ve Direnç Göstergesi sadece 50 $ ve ömür boyu
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (13)
Göstergeler
Öncelikle, bu Ticaret Aracının Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Gösterge olduğunu vurgulamakta fayda var, bu da onu profesyonel ticaret için ideal hale getiriyor. Çevrimiçi kurs, kullanıcı kılavuzu ve demo. Akıllı Fiyat Hareketi Kavramları Göstergesi, hem yeni hem de deneyimli tüccarlar için çok güçlü bir araçtır. İleri ticaret fikirlerini, Inner Circle Trader Analizi ve Smart Money Concepts Ticaret Stratejileri gibi 20'den fazla kullanışlı göstergeyi bir araya getirerek bir araya
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (7)
Göstergeler
FX Levels: Tüm Piyasalar İçin Son Derece Hassas Destek ve Direnç Hızlı Bakış Döviz kurları, endeksler, hisseler veya emtialar gibi herhangi bir piyasada güvenilir destek ve direnç seviyeleri belirlemek mi istiyorsunuz? FX Levels geleneksel “Lighthouse” yöntemini ileri düzey bir dinamik yaklaşımla birleştirerek neredeyse evrensel bir doğruluk sağlar. Gerçek broker deneyimimize ve otomatik günlük güncellemeler ile gerçek zamanlı güncellemelerin birleşimine dayalı olarak, FX Levels size dönüş nok
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Göstergeler
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Risk Killer AI Navigator MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Göstergeler
RiskKILLER_AI Navigator, AI tabanlı, Çok-Zamanlı Pazar Yönü ve Strateji Asistanıdır. İşlem performansı, piyasayı profesyoneller gibi anlamakla ilgilidir. RiskKILLER_AI Navigator tam olarak bunu sunar: MQL5'in dışında çalışan AI destekli trend, sentiman ve makro analiz ile işlem tarzınıza uygun kurumsal seviyede içgörüler elde edin. Satın alma sonrası, Kullanım Kılavuzu'nu almak için: 1. bir yorum yayınlayarak isteyin 2. bana doğrudan mesaj gönderin. [ Özel grup | Sürüm MT5 - MT4 ] Temel Faydala
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Göstergeler
ACB Breakout Arrows göstergesi, özel bir kırılma modelini tespit ederek piyasada önemli bir giriş sinyali sağlar. Göstergenin algoritması, fiyatın belirli bir yönde ivme kazandığı anları sürekli olarak tarar ve ana hareketten hemen önce doğru giriş sinyali verir. Çok sembollü ve çok zaman dilimli tarayıcıyı buradan alın - ACB Breakout Arrows MT5 için Tarayıcı Temel Özellikler Gösterge, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini otomatik olarak belirler. Tüm zaman dilimlerinde kırılma sinyallerini i
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Göstergeler
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
TW Scalper Robot MT5
Altan Karakaya
Uzman Danışmanlar
TW Scalper Robot MT5 : Altın (XAUUSD) için Profesyonel Scalping Robotu Altın piyasasında kârınızı maksimize etmek için akıllı ve güvenilir bir yol mu arıyorsunuz? TW Scalper Robot MT5, özellikle altın scalping için tasarlanmış güçlü bir uzman danışmandır. Üç gelişmiş indikatörü hassas işlem algoritmalarıyla birleştirerek piyasa trendlerini profesyonel gibi yakalamanıza yardımcı olur. Dahili risk yönetimi stratejileri sayesinde her işlem güvenle gerçekleştirilir. TW Scalper Robot’un Temel Özell
TW Trend Hunter MT5
Altan Karakaya
Uzman Danışmanlar
TW Trend Hunter MT5 – Altın ve Trend Stratejileri için Yüksek Hassasiyetli Scalping EA    TW Trend Hunter MT5, sıradan bir ticaret botu değildir — bu, net trend sinyallerini ve sıkı risk yönetimini kullanarak dalgalı piyasalarda başarılı olmak için geliştirilmiş sofistike ve saha testli bir Uzman Danışmandır. Öne Çıkan Özellikler: Daha iyi risk kontrolü için aynı anda yalnızca bir işlem gerçekleştirir Kısa ve uzun vadeli seviyelerde akıllı trend tanıma Stratejinize uyacak şekilde esnek ticar
TW Swing Trading
Altan Karakaya
Uzman Danışmanlar
TW Swing Trading EA: Tutarlı kârlar için Forex trend takip robotu TW Swing Trading EA, özellikle XAUUSD için M30 ve H1 zaman dilimlerinde tasarlanmış, tamamen otomatik bir swing trading robotudur. Gelişmiş trend filtreleri, uyarlanabilir stop-loss mantığı ve yerleşik sermaye koruması kullanarak, doğruluğu en üst düzeye çıkarırken drawdown’u en aza indirir ve değişen piyasa koşullarında istikrarlı performans sağlar. Neden TW Swing Trading EA? Tek işlem, tek odak EA aynı anda yalnızca bir aktif p
TW Scalper Shoot MT5
Altan Karakaya
Göstergeler
TW Trend Scalper Indicator: The TW Scalper Shoot, en son ticaret stratejilerini ve yapay zeka teknolojisini kullanarak size benzersiz bir ticaret deneyimi sunar. Bu ürün, iki farklı sinyal kategorisi sağlayarak skaler tüccarların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamaktadır: Bu olağanüstü ürünü bugün test edin ve bir trend skaler olma yolunda benzersiz deneyiminize başlayın. Ayrıca, 37 $ değerinde bir ürünü hediye olarak alın. Sinyal Kategorileri: 1. Uzun vadeli ve Güvenli Sinyaller: Bu sinyaller
TW Trend Sniper
Altan Karakaya
Göstergeler
TW Trend Sniper: En iyi trend stratejisi Gelişmiş teknik analiz tekniklerinin akıllı bir kombinasyonunu kullanan TW Trend Sniper göstergesi, piyasa trendlerini doğru bir şekilde belirlemenize ve karlı işlemler için zamanında sinyaller almanıza yardımcı olur. Trade Wizards'ın tescilli formülü, Fiyat Hareketi analizi, Fibonacci seviyeleri ve diğer teknik analiz araçlarıyla birlikte size kesin ve güvenilir işlem sinyalleri sağlar. Bu gösterge, profesyonel tüccarlar ve yetenekli programcıların işb
TW Trend Sniper MT4
Altan Karakaya
5 (5)
Göstergeler
TW Trend Sniper: En iyi trend stratejisi Gelişmiş teknik analiz tekniklerinin akıllı bir kombinasyonunu kullanan TW Trend Sniper göstergesi, piyasa trendlerini doğru bir şekilde belirlemenize ve karlı işlemler için zamanında sinyaller almanıza yardımcı olur. Trade Wizards'ın tescilli formülü, Fiyat Hareketi analizi, Fibonacci seviyeleri ve diğer teknik analiz araçlarıyla birlikte size kesin ve güvenilir işlem sinyalleri sağlar. Bu gösterge, profesyonel tüccarlar ve yetenekli programcıların işb
TW Trend Hunter MT4
Altan Karakaya
Uzman Danışmanlar
TW Trend Hunter MT4 – Altın ve Trende Dayalı Alım Satım için Ultra Scalper EA TW Trend Hunter MT4 yalnızca başka bir işlem robotu değildir — temiz trend sinyallerinden ve disiplinli para yönetiminden yararlanarak hızlı hareket eden piyasalarda başarılı olmak için tasarlanmış akıllı ve saha testinden geçmiş bir sistemdir. Temel Özellikler: Aynı anda yalnızca bir aktif pozisyon Kısa ve uzun vadeli trendlerin akıllı algılanması Tercih ettiğiniz işlem seanslarına göre özelleştirilebilir zamanlama
TW Calendar MT5
Altan Karakaya
Göstergeler
Bu haber asistanı, tüccarların ihtiyaç duyduğu ekonomik olayları, çeşitli ve kolay filtrelerle terminalin Piyasa İzlemesine dayalı olarak gerçek zamanlı olarak haber yayınlayan ana yayın kaynaklarından almak için tasarlanmıştır. Forex yatırımcıları, para birimlerinin alım satımı konusunda bilinçli kararlar vermek için makroekonomik göstergeleri kullanır. Örneğin, bir tüccar ABD ekonomisinin Japon ekonomisinden daha hızlı büyüyeceğine inanıyorsa ABD dolarını alıp Japon yenini satabilir. Bu ürü
FREE
TW Volume Signal Pro MT5
Altan Karakaya
Göstergeler
TW Volume Signal Pro MT5 , gelişmiş yapay zeka teknolojileri ve özel akıllı algoritmalar kullanarak altın piyasasında daha güvenli işlem yapmanıza olanak tanır ve size benzersiz ve eşi benzeri olmayan bir işlem deneyimi sunar. Altın piyasasında yüksek doğrulukta ve olağanüstü işlem sinyalleri mi arıyorsunuz? TW Volume Signal Pro MT5 ile profesyonel bir yatırımcı olabilir ve altın piyasasında büyük başarı elde edebilirsiniz. Öyleyse, ücretsiz deneyin! TW Volume Signal Pro MT5'in Temel Özellikl
TW Session MT4
Altan Karakaya
Göstergeler
Bu ürün, broker sunucunuzun saat dilimine göre 15 ülkenin işlem seanslarını ve grafik sıkışıklığını önlemek için istediğiniz ayarlara göre çeşitli görüntüleme modlarını görüntülemek ve kullanıcının istediği zamana göre seans ayarlama imkanı sunmak üzere tasarlanmıştır. Forex piyasasında güneş asla batmaz, ancak ritmi farklı işlem seanslarının ritmine göre dans eder. Bu oturumları, örtüşmelerini ve benzersiz atmosferlerini anlamak, piyasaya karşı değil, piyasaya karşı hareket etmek isteyen herh
FREE
TW Volume Signal Pro MT4
Altan Karakaya
Göstergeler
TW Volume Signal Pro MT4 , gelişmiş yapay zeka teknolojileri ve özel akıllı algoritmalar kullanarak altın piyasasında daha güvenli işlem yapmanıza olanak tanır ve size benzersiz ve eşi benzeri olmayan bir işlem deneyimi sunar. Altın piyasasında yüksek doğrulukta ve olağanüstü işlem sinyalleri mi arıyorsunuz? TW Volume Signal Pro MT4   ile profesyonel bir yatırımcı olabilir ve altın piyasasında büyük başarı elde edebilirsiniz. Öyleyse, ücretsiz deneyin! TW Volume Signal Pro MT4'in Temel Özelli
TW Support Resistance Level MT4
Altan Karakaya
Göstergeler
support resistance levels indicator mt4: Bu araç, insan gözünün aynı doğruluğuyla bir grafikte destek ve direnç çizgilerini, ayrıca Fibonacci seviyelerini tanımlayan ve çizen çok zamanlı bir göstergedir. Forex için TW destek ve direnç seviyeleri, fiyat stabilizasyonu ve sıçramalarının önceki seviyelerini belirlemek için grafiği tarayan karmaşık bir algoritmaya sahiptir ve dokunuş sayısını kaydeder. Destek ve direnç seviyelerini ve Fibonacci geri çekilmelerini manuel olarak çizmeye mi yoruldun
TW Scalper Shoot MT4
Altan Karakaya
Göstergeler
TW Trend Scalper Indicator: The TW Scalper Shoot, en son ticaret stratejilerini ve yapay zeka teknolojisini kullanarak size benzersiz bir ticaret deneyimi sunar. Bu ürün, iki farklı sinyal kategorisi sağlayarak skaler tüccarların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamaktadır: Bu olağanüstü ürünü bugün test edin ve bir trend skaler olma yolunda benzersiz deneyiminize başlayın. Ayrıca, 37 $ değerinde bir ürünü hediye olarak alın. Sinyal Kategorileri: 1. Uzun vadeli ve Güvenli Sinyaller: Bu sinyaller
TW Scalper Robot MT4
Altan Karakaya
Uzman Danışmanlar
TW Scalper Robot MT4: Profesyonel Bir Scalping Uzmanı Danışman: Altın piyasasında hızlı ve akıllı kârlılık için profesyonel bir çözüm mü arıyorsunuz? TW Scalper Robot, özel olarak geliştirilmiş bir scalping botudur. 3 gelişmiş gösterge ve hassas işlem algoritmalarını birleştirerek sizi gerçek bir trend avcısı haline getirir. Gelişmiş risk yönetimi stratejileri ile bu robot, pozisyonlarınızı tam koruma altında gerçekleştirir. Özel Hediye: Bu ürünle birlikte, 37$ değerinde bonus bir araca ücrets
TW Sniper EA MT4
Altan Karakaya
Uzman Danışmanlar
TW Sniper EA – XAUUSD Trend Trading için Altın Scalping Expert Advisor TW Sniper EA MT4, altın ticareti için geliştirilmiş gelişmiş bir Forex Expert Advisor’dır. Yüksek volatiliteye sahip piyasa koşullarında bile istikrarlı performans sunmak için hassas trend bazlı mantıkla tasarlanmıştır. Bu güçlü altın scalping robotu, XAUUSD ticaretine ana seanslarda odaklanarak sürekli büyüme sağlar ve sıkı risk kontrolü ile profesyonel para yönetimi sunar. Akıllı otomatik stratejisi sayesinde yatırımcılar g
TW Support Resistance Level MT5
Altan Karakaya
Göstergeler
support resistance levels indicator mt5: Bu araç, insan gözünün aynı doğruluğuyla bir grafikte destek ve direnç çizgilerini, ayrıca Fibonacci seviyelerini tanımlayan ve çizen çok zamanlı bir göstergedir. Forex için TW destek ve direnç seviyeleri, fiyat stabilizasyonu ve sıçramalarının önceki seviyelerini belirlemek için grafiği tarayan karmaşık bir algoritmaya sahiptir ve dokunuş sayısını kaydeder. Destek ve direnç seviyelerini ve Fibonacci geri çekilmelerini manuel olarak çizmeye mi yoruldun
