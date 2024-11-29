TW Session

Bu ürün, broker sunucunuzun saat dilimine göre 15 ülkenin işlem seanslarını ve grafik sıkışıklığını önlemek için istediğiniz ayarlara göre çeşitli görüntüleme modlarını görüntülemek ve kullanıcının istediği zamana göre seans ayarlama imkanı sunmak üzere tasarlanmıştır.



Forex piyasasında güneş asla batmaz, ancak ritmi farklı işlem seanslarının ritmine göre dans eder. Bu oturumları, örtüşmelerini ve benzersiz atmosferlerini anlamak, piyasaya karşı değil, piyasaya karşı hareket etmek isteyen herhangi bir forex yatırımcısı için çok önemlidir.



Ana Özellikler:

Oturum süresini piyasa izlenme süresine dönüştürün Kişiselleştirme olanağıyla 15 ülkenin oturumlarına erişim Kişisel oturum oluşturma yeteneği Seansları kişisel ayarlarla 3 görüntüleme modunda gösterin: Osilatör olarak, Grafikte seansın başında ve sonunda bayrak, Grafikte dikey çizgiler Görüntüleme modlarını kullanıcının istediği zaman dilimiyle sınırlama Her oturum için özel renk ayarları





Oturum süresini piyasa izlenme süresine dönüştürün:

Her işlem seansı, ülkenin yerel saatindeki bir saate göre yapılır ve ülkenin saat dilimine göre (GMT) ve (Yaz saati uygulaması) temel alınarak farklı bir saat ayarlanır. Ayrıca grafiğiniz, komisyoncunuzun sunucusunun saat dilimindeki mumları izler. Bu nedenle, seansın tam açılış mumunu elde etmek için zaman farkları komisyoncunun saat dilimine göre hesaplanmalıdır. Bu araç bu zaman farkı hesaplamalarını gerçekleştirir ve işinizi kolaylaştırır.

Kişiselleştirme olanağıyla 15 ülkedeki oturumlara erişim:

Farklı para birimlerinin alım satımı için farklı seanslar ve 4'ten fazla ana seans etkilidir. Bu araçta 15 farklı ülkeye ait döviz çiftleri, endeksler ve emtialar üzerinde etkili olan seanslar hazırlanmakta ve kullanıcının ihtiyacına göre aktif hale getirilebilmektedir. [İNGİLTERE, ABD, HİNDİSTAN, SİNGAPUR, ÇİN, KANADA, AVUSTRALYA, JAPONYA, YENİ ZELANDA, ALMANYA, RUSYA, İSVİÇRE, GÜNEY AFRİKA, BREZİLYA, SUUDİ ARABİSTAN]

Kişisel oturum oluşturma yeteneği:

Belirli bir zaman dilimine bağlı bir işlem stratejiniz varsa ve bu göstergede tanımlanan seansların dışında ise istediğiniz süreyi görüntülemeniz mümkündür.

Oturumları kişisel ayarlarla 3 ekran modunda gösterin:

Kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla bu farklı modlar, dilediğiniz gibi etkinleştirebileceğiniz veya silebileceğiniz oturumları görüntüleyecek şekilde tasarlanmıştır:

- Bir osilatör penceresi olarak:

Grafik alanını işgal etmemek için küçük ve şerit osilatörler kullanılır





- Grafikte seansın başında ve sonunda işaretleyin:

Her oturumun başlangıcını ve bitişini, renkli bayrağı, oturumun başlangıcını ve oturumun siyah beyaz sonunu gösteren ülke bayrağıyla gösterir.





- Grafikteki dikey çizgiler:

Daha fazla doğruluk ve hassas mum çubuğu tanımlaması için grafikte dikey çizgiler görüntülenen her seansın başlangıcı ve bitişi.

Görüntüleme modlarını kullanıcının istediği zaman dilimiyle sınırlama:

Üst zaman dilimlerinde grafiğin kalabalıklaşmasını ve spagetti gibi olmasını önlemek için bayrakların ve dikey çizgilerin gösterimini ayrı ayrı belirli bir zaman dilimiyle sınırlandırabilirsiniz.

Her oturum için özel renk ayarları:

Tüm seanslarda, çalışmak için en rahat olduğunuz rengi seçebilirsiniz.









** Bu ürün diğer göstergeler ve uzman danışmanlarla birlikte grafik üzerinde çalışabilen bir gösterge olarak tasarlanmıştır.

*** Bu ürün genişletilmekte ve güncellenmektedir ve gelecek sürümlerde daha fazla özellik ile sunulacaktır.

**** Ürüne eklenebilecek performans veya faydalı özelliklerin iyileştirilmesine yönelik bir öneriniz varsa lütfen bizimle iletişime geçin.

Trade Wizards işbirliğiniz için şimdiden teşekkür eder.











