TW Wolf Martingale MT5

Profesyonel Grid & Martingale EA

TW Wolf Martingale MT5, farklı piyasa koşullarında hassas risk kontrolü, esnek yürütme ve güvenli otomatik işlem talep eden trader’lar için tasarlanmış Profesyonel Grid & Martingale EA ve Gelişmiş Akıllı Grid Trading EA’dir.
Bu Gelişmiş Martingale EA, yapılandırılmış grid mantığını akıllı risk yönetimiyle birleştirerek agresif veya sabit ayarlara ihtiyaç duymadan, çoklu sembol ve zaman dilimlerinde düşük riskli grid trading imkânı sunar. Kontrollü yürütme ve uyarlanabilir işlem stratejilerine odaklanan güvenilir bir profesyonel MT5 forex robotudur.


TW Wolf Martingale MT5’in Temel Özellikleri

1- Çift Giriş Sistemi
Maksimum esneklik ve uyarlanabilir işlem stratejileri için hem grid tabanlı hem de indikatör destekli girişleri destekler.

2- Çoklu Zaman Dilimi Desteği
Trader’ın risk ayarlarına ve tercih ettiği grid veya martingale stratejisine bağlı olarak her zaman diliminde çalışabilir.

3- Çoklu Piyasa Uyumluluğu
Forex pariteleri, Altın (XAUUSD), Endeksler ve Kripto Paralar için optimize edilmiştir ve çoklu piyasalar için profesyonel bir işlem çözümü sunar.

4- Grafik Üzerinden İşlem Kontrolü
EA’yı durdurmadan, doğrudan grafik üzerinden gerçek zamanlı işlem modları arasında geçiş yapmanıza olanak tanır.

5- Acil Koruma Modu
Yüksek riskli koşullarda yeni işlemleri anında engellerken açık pozisyonları aktif şekilde yönetir.

6- Akıllı Take Profit Yönetimi
Güvenli martingale stratejilerinde drawdown’ı kontrol altında tutarken kârı optimize etmek için tekli veya birleşik TP seviyeleri kullanır.

7- Esnek Lot Ölçeklendirme
Hassas pozisyon büyüklüğü ve risk yönetimi için tamamen ayarlanabilir lot çarpanı ve grid aralığı sunar.

8- Trend Çatışma Uyarısı
Trend uyumsuzluğunu algılar ve piyasa yönüne karşı agresif grid girişlerinden kaçınmak için trader’ı uyarır.

9- Çoklu Sembol İşlemleri
Gelişmiş portföy kontrolü için zıt yönlü işlemler dahil olmak üzere birden fazla enstrümanı aynı anda yönetir.

10- Gerçek Zamanlı İşlem İstatistikleri
Drawdown, açık pozisyonlar ve işlem hacmi gibi canlı verileri göstererek profesyonel izleme sağlar.

11- Çoklu Giriş Modları
Profesyonel Grid EA MT5 davranışını farklı piyasa koşullarına uyarlamak için dört farklı giriş yöntemi sunar.

12- Spread Filtresi Koruması
Yüksek veya elverişsiz spread koşullarında işlem açılmasını engelleyerek riski azaltır.

13- Tam Risk Özelleştirmesi
Hem yeni başlayanlar hem de profesyonel trader’lar için tamamen ayarlanabilir risk kontrolü sağlar.


Kullanıcılar İçin Bonus

TW Wolf Martingale MT5 satın alındığında, trend ile uyumlu işlemleri destekleyen profesyonel bir trend indikatörü ücretsiz olarak sunulur.


Teknik Öneriler

Broker: Düşük spread ve stabil yürütmeye sahip broker
Hesap Türü: Hedging (ECN önerilir)

Minimum Para Yatırma:
Forex: $500
Altın (XAUUSD): $3000

Kaldıraç: Minimum 1:100
Zaman Dilimi: H1 – H4 (risk ayarlarına bağlı olarak)
VPS: 7/24 stabil çalışma için gereklidir


Neden TW Wolf Martingale MT5?

TW Wolf Martingale MT5, güvenli martingale stratejisi, profesyonel işlem yönetimi ve tam risk kontrolü arayan trader’lar için geliştirilmiş güçlü ve esnek bir Otomatik Grid Trading EA’dir. Akıllı risk yönetimi, çoklu sembol desteği ve uyarlanabilir grid trading yapısı ile MetaTrader 5 kullanıcıları için güvenilir ve profesyonel bir çözüm sunar.

TW Wolf Martingale MT5 ayarlarının detaylı açıklaması ve eksiksiz kurulum rehberi için lütfen kapsamlı eğitim makalemize başvurun.

https://www.mql5.com/en/market/product/159357

