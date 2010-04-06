Pro Weighted Rsi Cci Stoch oscillator mw

MT4 için "Pro Ağırlıklı RSI CCI Stoch Osilatörü" Kripto_Forex Göstergesi, Yeniden Boyama Yok.





- Bu benzersiz gösterge, hesaplama için 3'ü 1 arada: RSI, CCI ve Stokastik!

- Bu yazılımla hassas momentum alım satım fırsatları - resimlerdeki örneklere bakın.

- Gösterge 3 çizgiden oluşur:

- Pro Ağırlıklı RSI CCI Stoch Osilatörü (Mavi renk);

- Osilatörün Hızlı MA'sı (Yeşil renk);

- Osilatörün Yavaş MA'sı (Kırmızı renk);

- 50'nin üzerindeki bölge - aşırı alım bölgesi (Burada SATIN ALMAYIN).

- -50'nin altındaki bölge - aşırı satım bölgesi (Burada SATIN ALMAYIN).

- Osilatör (Mavi çizgi) - giriş işlem sinyalleri üretir.

- Bilgi Spread Swap Ekranı vardır - bağlı olduğu forex çiftinin mevcut Spread ve Swap değerlerini gösterir.

- Ekran ayrıca hesap bakiyesini, öz sermayeyi ve marjları da gösterir. - Info Spread Swap Ekranını grafiğin herhangi bir köşesinde bulmak mümkündür:

0 - sol üst köşe, 1 - sağ üst, 2 - sol alt, 3 - sağ alt.





NASIL KULLANILIR (UZUN için örnek, resimlere bakın):

1. Mevcut mum yeni kapandı.

2. Hızlı MA (yeşil), Yavaş MA'nın (kırmızı) üzerinde ve osilatör mavi çizgisi her ikisinin de üzerinde.

3. Osilatör mavi çizgisinin değeri 50 seviyesinin altında (aşırı alım bölgesinde değil).

4. Mavi çizgi, Yukarı Yönlü Geri Dönüş Kancası oluşturdu: Kanca, mavi çizginin yeşil çizgiye yakın bir değere ulaştığı ve ardından görünür bir açı oluşturarak yukarı sıçradığı anlamına gelir.

5. 1-4 arasındaki adımlar tamamlandıysa - UZUN pozisyon açın.

6. Osilatör çizgisi aşırı alım bölgesinde olduğunda uzun pozisyonu kârla kapatın.

7. KISA pozisyonlar için tam tersi.





Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.