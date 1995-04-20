Pro Weighted Rsi Cci Stoch oscillator mw
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 2.31
- Активации: 10
Crypto_Forex индикатор "Pro Weighted Rsi Cci Stoch Oscillator" для MT4, без перерисовки.
- Этот уникальный индикатор объединяет 3 в 1: RSI, CCI и Stochastic для расчётов!
- Точные возможности для торговли по импульсу с этим программным обеспечением - см. примеры на изображениях.
- Индикатор состоит из 3 линий:
- Сам Pro Weighted Rsi Cci Stoch Oscillator (синий цвет);
- Быстрая скользящая средняя осциллятора (зелёный цвет);
- Медленная скользящая средняя осциллятора (красный цвет);
- Зона выше 50 - зона перекупленности (не ПОКУПАТЬ).
- Зона ниже -50 - зона перепроданности (не ПРОДАВАТЬ).
- Осциллятор (синяя линия) - генерирует сигналы на вход в рынок.
- Имеет функцию отображения текущего спреда и свопа валютной пары, к которой он прикреплён.
- На дисплее также отображаются баланс счёта, средства и маржа.
- Отображение информации о спреде и свопе можно разместить в любом углу графика:
0 - для верхнего левого угла, 1 - верхнего правого, 2 - нижнего левого, 3 - нижнего правого.
СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (пример для длинной позиции, см. изображения):
1. Текущая свеча только что закрылась.
2. Быстрая скользящая средняя (зелёная) выше медленной скользящей средней (красной), а синяя линия осциллятора находится над ними обеими.
3. Значение синей линии осциллятора ниже уровня 50 (не в зоне перекупленности).
4. Синяя линия только что сформировала отскок вверх: отскок вверх означает, что синяя линия подошла близко к зелёной, а затем отскочила вверх, образовав видимый угол.
5. Если шаги 1-4 выполнены, открывайте длинную позицию.
6. Закрывайте длинную позицию с прибылью, как только линия осциллятора окажется в зоне перекупленности. 7. Для коротких позиций наоборот.
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.