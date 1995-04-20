Pro Weighted Rsi Cci Stoch oscillator mw
- インディケータ
- DMITRII GRIDASOV
- バージョン: 2.31
- アクティベーション: 10
Crypto_Forex MT4用インジケーター「Pro Weighted Rsi Cci Stoch Oscillator」、リペイント不要。
- このユニークなインジケーターは、RSI、CCI、ストキャスティクスの3つを1つに統合し、計算を行います。
- このソフトウェアで正確なモメンタムトレードの機会を掴むことができます。画像の例をご覧ください。
- インジケーターは3本の線で構成されています。
- Pro Weighted Rsi Cci Stoch Oscillator本体（青色）
- オシレーターの高速移動平均線（緑色）
- オシレーターの低速移動平均線（赤色）
- 50を超えるゾーン：買われすぎゾーン（このゾーンでは買いを入れないでください）。
- - -50を下回るゾーン：売られすぎゾーン（このゾーンでは売りを入れないでください）。
- オシレーター（青色の線）：エントリーシグナルを生成します。
- スプレッド・スワップ情報表示機能：接続された通貨ペアの現在のスプレッドとスワップを表示します。
- 画面には、口座残高、エクイティ、証拠金も表示されます。
- Info Spread Swap Displayはチャートのどの角にも配置できます。
0 - 左上隅、1 - 右上隅、2 - 左下隅、3 - 右下隅。
使用方法（ロングポジションの例、画像参照）：
1. 現在のローソク足がちょうど閉じたところです。
2. 高速移動平均線（緑）が低速移動平均線（赤）を上回り、オシレーターの青線が両方を上回っています。
3. オシレーターの青線の値が50レベルを下回っています（買われすぎゾーンではありません）。
4. 青線がちょうど上昇フックを形成しています。フックは、青線が緑線に接近した後、上昇し、目に見える角度を形成したことを意味します。
5. 手順1～4が完了したら、ロングポジションを開きます。
6. オシレーターの線が買われすぎゾーンに入ったら、ロングポジションを利益確定でクローズします。
7. ショートポジションの場合はその逆です。
これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。