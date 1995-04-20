Crypto_Forex MT4用インジケーター「Pro Weighted Rsi Cci Stoch Oscillator」、リペイント不要。





- このユニークなインジケーターは、R​​SI、CCI、ストキャスティクスの3つを1つに統合し、計算を行います。

- このソフトウェアで正確なモメンタムトレードの機会を掴むことができます。画像の例をご覧ください。

- インジケーターは3本の線で構成されています。

- Pro Weighted Rsi Cci Stoch Oscillator本体（青色）

- オシレーターの高速移動平均線（緑色）

- オシレーターの低速移動平均線（赤色）

- 50を超えるゾーン：買われすぎゾーン（このゾーンでは買いを入れないでください）。

- - -50を下回るゾーン：売られすぎゾーン（このゾーンでは売りを入れないでください）。

- オシレーター（青色の線）：エントリーシグナルを生成します。

- スプレッド・スワップ情報表示機能：接続された通貨ペアの現在のスプレッドとスワップを表示します。

- 画面には、口座残高、エクイティ、証拠金も表示されます。

- Info Spread Swap Displayはチャートのどの角にも配置できます。

0 - 左上隅、1 - 右上隅、2 - 左下隅、3 - 右下隅。





使用方法（ロングポジションの例、画像参照）：

1. 現在のローソク足がちょうど閉じたところです。

2. 高速移動平均線（緑）が低速移動平均線（赤）を上回り、オシレーターの青線が両方を上回っています。

3. オシレーターの青線の値が50レベルを下回っています（買われすぎゾーンではありません）。

4. 青線がちょうど上昇フックを形成しています。フックは、青線が緑線に接近した後、上昇し、目に見える角度を形成したことを意味します。

5. 手順1～4が完了したら、ロングポジションを開きます。

6. オシレーターの線が買われすぎゾーンに入ったら、ロングポジションを利益確定でクローズします。

7. ショートポジションの場合はその逆です。





これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。