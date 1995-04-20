Pro Weighted Rsi Cci Stoch oscillator mw
- 指标
- DMITRII GRIDASOV
- 版本: 2.31
- 激活: 10
Crypto_Forex MT4 平台“Pro Weighted Rsi Cci Stoch Oscillator”指标，无需重绘。
- 这款独特的指标集 RSI、CCI 和随机指标于一身，方便计算！
- 使用此软件，您可以获得精准的动量交易机会 - 参见图片示例。
- 指标由三条线组成：
- Pro Weighted Rsi Cci Stoch Oscillator 本身（蓝色）；
- 振荡器的快速移动平均线（绿色）；
- 振荡器的慢速移动平均线（红色）；
- 50 以上区域 - 超买区域（请勿在此区域买入）。
- 低于 -50 区域 - 超卖区域（请勿在此区域卖出）。
- 振荡器（蓝线）- 生成入场交易信号。
- 它具有价差和掉期信息显示 - 显示与其关联的外汇对的当前价差和掉期。
- 显示屏还显示账户余额、净值和保证金。
- 您可以在图表的任意角落找到信息点差掉期显示：
0 - 左上角，1 - 右上角，2 - 左下角，3 - 右下角。
使用方法（多头示例，见图）：
1. 当前 K 线刚刚收盘。
2. 快速移动平均线（绿色）位于慢速移动平均线（红色）上方，且振荡指标蓝线位于两者上方。
3. 振荡指标蓝线值低于 50 水平（不在超买区域）。
4. 蓝线刚刚形成向上反弹钩：钩状线表示蓝线与绿线接近，然后反弹形成可见角度。
5. 如果步骤 1-4 已完成 - 开启多头交易。
6. 一旦振荡指标线进入超买区域，则获利平仓多头。
7. 做空交易反之亦然。
这是仅在 MQL5 网站上提供的原创产品。