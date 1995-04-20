Pro Weighted Rsi Cci Stoch oscillator mw

Indicador Crypto_Forex "Pro Weighted RSI CCI Stoch Oscillator" para MT4, sin repintado.





- Este indicador único combina 3 en 1: RSI, CCI y estocástico para su cálculo.

- Oportunidades precisas de trading con momentum con este software: vea ejemplos en las imágenes.

- El indicador consta de 3 líneas:

- Oscilador Pro Weighted RSI CCI Stoch Oscillator (color azul);

- Media móvil rápida del oscilador (color verde);

- Media móvil lenta del oscilador (color rojo);

- Zona superior a 50: zona de sobrecompra (no comprar).

- Zona inferior a -50: zona de sobreventa (no vender).

- Oscilador (línea azul): genera señales de entrada.

- Incluye pantalla de información de spread y swaps: muestra el spread y los swaps actuales del par de divisas al que está vinculado.

- También muestra el saldo, el capital y los márgenes de la cuenta. Es posible ubicar la visualización del swap de spread de información en cualquier esquina del gráfico:

0 - esquina superior izquierda, 1 - esquina superior derecha, 2 - esquina inferior izquierda, 3 - esquina inferior derecha.





CÓMO USAR (Ejemplo para LARGO, ver imágenes):

1. La vela actual acaba de cerrarse.

2. La media móvil rápida (verde) está por encima de la media móvil lenta (roja) y la línea azul del oscilador las cubre.

3. El valor de la línea azul del oscilador está por debajo del nivel 50 (no en zona de sobrecompra).

4. La línea azul acaba de formar un gancho ascendente de rebote: el gancho significa que la línea azul se acercó a la verde y luego rebotó formando un ángulo visible.

5. Si se completan los pasos 1 a 4, abra una operación LARGA.

6. Cierre la operación larga con ganancias una vez que la línea del oscilador esté en zona de sobrecompra.

7. Viceversa para operaciones CORTAS.





Es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.