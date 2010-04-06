Pro Weighted Rsi Cci Stoch oscillator mw
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 2.31
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "Oscillatore Stocastico Pro Weighted RSI CCI" per MT4, senza ridisegno.
- Questo indicatore unico combina 3 in 1: RSI, CCI e Stocastico per il calcolo!
- Opportunità di trading di momentum precise con questo software - vedere gli esempi nelle immagini.
- L'indicatore è composto da 3 linee:
- Oscillatore Stocastico Pro Weighted RSI CCI (colore blu);
- Media mobile veloce dell'oscillatore (colore verde);
- Media mobile lenta dell'oscillatore (colore rosso);
- Zona superiore a 50 - zona di ipercomprato (non acquistare in quel punto).
- Zona inferiore a -50 - zona di ipervenduto (non vendere in quel punto).
- Oscillatore (linea blu) - genera segnali di ingresso nel mercato.
- Display Info Spread Swap - mostra lo spread e gli swap correnti della coppia di valute a cui è associato.
- Il display mostra anche il saldo del conto, il patrimonio netto e i margini. - È possibile individuare Info Spread Swap Display in qualsiasi angolo del grafico:
0 - per l'angolo in alto a sinistra, 1 - in alto a destra, 2 - in basso a sinistra, 3 - in basso a destra.
MODALITÀ D'USO (Esempio per LONG, vedi immagini):
1. La candela corrente si è appena chiusa.
2. La MA veloce (verde) è sopra la MA lenta (rossa) e la linea blu dell'oscillatore è sopra entrambe.
3. Il valore della linea blu dell'oscillatore è inferiore al livello 50 (non in zona di ipercomprato).
4. La linea blu ha appena formato un gancio di rimbalzo verso l'alto: il gancio significa che la linea blu si è avvicinata molto a quella verde e poi è rimbalzata formando un angolo visibile.
5. Se i passaggi da 1 a 4 sono stati completati, aprire una posizione LONG.
6. Chiudere la posizione long in profitto una volta che la linea dell'oscillatore è in zona di ipercomprato.
7. Viceversa per le posizioni SHORT.
Si tratta di un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.