Linear Trend Predictor
- Göstergeler
- Vitalyi Belyh
- Sürüm: 1.50
- Güncellendi: 9 Nisan 2025
- Etkinleştirmeler: 10
Linear Trend Predictor - Giriş noktalarını ve yön destek çizgilerini birleştiren bir trend göstergesi. Yüksek/Düşük fiyat kanalını kırma prensibiyle çalışır.
Gösterge algoritması piyasa gürültüsünü filtreler, oynaklığı ve piyasa dinamiklerini dikkate alır.
Gösterge yetenekleri
Ana parametreler
Volatility Smoothing Level - Göstergenin rahat çalışması için göstergeyi yapılandırmanıza olanak tanıyan göstergenin ana parametresi.
1'den 100'e kadar bir sayı aralığına sahip olduğundan, daha uzun trend hareketleri elde edebilmeniz için yumuşaklığı artırır.
Küçük rakamlarla kısa vadeli hareketler elde edebilir, işlemlerden hızlı çıkış sağlayabilirsiniz.
Gösterge ile işlem anları:
- Düşüş trendi ve Satış açılış sinyalleri için kırmızı çizgiler ve oklar. Stop loss, bir önceki üst fraktala göre ayarlanmalıdır.
- Yükseliş trendi ve Alım açılış sinyalleri için sarı çizgiler ve oklar. Stop loss bir önceki alt fraktala göre ayarlanmalıdır.
- Fraktallar göstergesi MT4 terminaline entegre edilmiştir.
- Uzun vadeli ve orta vadeli işlemlerde, ters sinyal gelene kadar pozisyonları açık tutun. (Büyük düzeltme kullanarak)
- Kısa vadeli işlemler için farklı düzeltme parametrelerine sahip 2 gösterge kullanın: Trendi belirlemek için yüksek düzeltme ve pozisyon açıp kapatmak için minimum düzeltme.