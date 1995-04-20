Pro Weighted Rsi Cci Stoch oscillator mw
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versão: 2.31
- Ativações: 10
Indicador Crypto_Forex "Oscilador Pro Weighted Rsi Cci Stoch" para MT4, sem repintura.
- Este indicador exclusivo combina 3 em 1: RSI, CCI e Estocástico para cálculo!
- Oportunidades precisas de negociação de momentum com este software - veja exemplos nas imagens.
- O indicador consiste em 3 linhas:
- O próprio Oscilador Pro Weighted Rsi Cci Stoch (cor azul);
- Média móvel rápida do oscilador (cor verde);
- Média móvel lenta do oscilador (cor vermelha);
- Zona acima de 50 - zona de sobrecompra (não COMPRE nessa zona).
- Zona abaixo de -50 - zona de sobrevenda (não VENDA nessa zona).
- Oscilador (linha azul) - gera sinais de entrada para negociação.
- Possui Visor de Swap com Spread - mostra o Spread e os Swaps atuais do par de moedas onde está aplicado.
- O visor também mostra o Saldo da conta, Patrimônio Líquido e Margens.
- É possível localizar a Exibição de Swap de Informações em qualquer canto do gráfico:
0 - para o canto superior esquerdo, 1 - superior direito, 2 - inferior esquerdo, 3 - inferior direito.
MODO DE USAR (Exemplo para LONGA, veja as imagens):
1. A vela atual acabou de fechar.
2. A MM Rápida (verde) está acima da MM Lenta (vermelha) e a linha azul do oscilador está sobre ambas.
3. O valor da linha azul do oscilador está abaixo do nível 50 (não está na zona de sobrecompra).
4. A linha azul acabou de formar um Gancho de Rebote para Cima: o gancho significa que a linha azul passou perto da verde e então saltou para cima, formando um ângulo visível.
5. Se os passos 1 a 4 forem concluídos, abra uma operação LONGA.
6. Feche uma operação comprada com lucro assim que a linha do oscilador estiver na zona de sobrecompra.
7. Vice-versa para operações VENDIDAS.
Este é um produto original oferecido apenas neste site MQL5.