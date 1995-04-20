Pro Weighted Rsi Cci Stoch oscillator mw

Indicador Crypto_Forex "Oscilador Pro Weighted Rsi Cci Stoch" para MT4, sem repintura.





- Este indicador exclusivo combina 3 em 1: RSI, CCI e Estocástico para cálculo!

- Oportunidades precisas de negociação de momentum com este software - veja exemplos nas imagens.

- O indicador consiste em 3 linhas:

- O próprio Oscilador Pro Weighted Rsi Cci Stoch (cor azul);

- Média móvel rápida do oscilador (cor verde);

- Média móvel lenta do oscilador (cor vermelha);

- Zona acima de 50 - zona de sobrecompra (não COMPRE nessa zona).

- Zona abaixo de -50 - zona de sobrevenda (não VENDA nessa zona).

- Oscilador (linha azul) - gera sinais de entrada para negociação.

- Possui Visor de Swap com Spread - mostra o Spread e os Swaps atuais do par de moedas onde está aplicado.

- O visor também mostra o Saldo da conta, Patrimônio Líquido e Margens.

- É possível localizar a Exibição de Swap de Informações em qualquer canto do gráfico:

0 - para o canto superior esquerdo, 1 - superior direito, 2 - inferior esquerdo, 3 - inferior direito.





MODO DE USAR (Exemplo para LONGA, veja as imagens):

1. A vela atual acabou de fechar.

2. A MM Rápida (verde) está acima da MM Lenta (vermelha) e a linha azul do oscilador está sobre ambas.

3. O valor da linha azul do oscilador está abaixo do nível 50 (não está na zona de sobrecompra).

4. A linha azul acabou de formar um Gancho de Rebote para Cima: o gancho significa que a linha azul passou perto da verde e então saltou para cima, formando um ângulo visível.

5. Se os passos 1 a 4 forem concluídos, abra uma operação LONGA.

6. Feche uma operação comprada com lucro assim que a linha do oscilador estiver na zona de sobrecompra.

7. Vice-versa para operações VENDIDAS.





Este é um produto original oferecido apenas neste site MQL5.