Pro Weighted Rsi Cci Stoch oscillator mw

Indicateur Crypto_Forex « Pro Weighted Rsi Cci Stoch Oscillator » pour MT4, sans retouche.





- Cet indicateur unique combine les fonctions 3 en 1 : RSI, CCI et stochastique pour le calcul !

- Opportunités de trading momentum précises grâce à ce logiciel - exemples en images.

- L'indicateur se compose de 3 lignes :

- Oscillateur Pro Weighted Rsi Cci Stoch (bleu) ;

- Moyenne mobile rapide de l'oscillateur (vert) ;

- Moyenne mobile lente de l'oscillateur (rouge) ;

- Zone supérieure à 50 - zone de surachat (ne pas acheter à cet endroit).

- Zone inférieure à -50 - zone de survente (ne pas vendre à cet endroit).

- Oscillateur (ligne bleue) - génère des signaux d'entrée.

- Affichage des informations sur le spread et les swaps : il affiche le spread et les swaps actuels de la paire de devises à laquelle il est rattaché.

- L'affichage indique également le solde du compte, les capitaux propres et les marges.

L'affichage Info Spread Swap peut être situé dans n'importe quel coin du graphique :

0 - en haut à gauche, 1 - en haut à droite, 2 - en bas à gauche, 3 - en bas à droite.





UTILISATION (Exemple pour une position longue, voir les images) :

1. La bougie actuelle vient de se fermer.

2. La MM rapide (verte) est supérieure à la MM lente (rouge) et la ligne bleue de l'oscillateur les dépasse.

3. La valeur de la ligne bleue de l'oscillateur est inférieure au niveau 50 (hors zone de surachat).

4. La ligne bleue vient de former un crochet haussier de rebond : un crochet signifie que la ligne bleue s'est rapprochée de la ligne verte, puis a rebondi vers le haut, formant un angle visible.

5. Une fois les étapes 1 à 4 terminées, ouvrez une position longue.

6. Clôturez une position longue avec un profit une fois que la ligne de l'oscillateur est en zone de surachat.

7. Inversement pour les positions courtes.





Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5.