Pro Weighted Rsi Cci Stoch oscillator mw

Crypto_Forex Indikator „Pro Weighted Rsi Cci Stoch Oscillator“ für MT4, ohne Repainting.





– Dieser einzigartige Indikator kombiniert 3 in 1: RSI, CCI und Stochastik zur Berechnung!

– Präzise Momentum-Trading-Möglichkeiten mit dieser Software – siehe Beispiele in den Bildern.

– Der Indikator besteht aus 3 Linien:

– Pro Weighted Rsi Cci Stoch Oscillator selbst (blau);

– Schneller gleitender Durchschnitt des Oszillators (grün);

– Langsamer gleitender Durchschnitt des Oszillators (rot);

– Bereich über 50 – überkaufter Bereich (nicht kaufen).

– Bereich unter -50 – überverkaufter Bereich (nicht verkaufen).

– Oszillator (blaue Linie) – generiert Einstiegssignale.

– Info-Spread-Swap-Anzeige – zeigt den aktuellen Spread und die Swaps des Forex-Paares an, an das er gebunden ist.

– Anzeige zeigt außerdem Kontostand, Eigenkapital und Margins.

Die Info-Spread-Swap-Anzeige kann in jeder Ecke des Charts platziert werden:

0 – für die obere linke Ecke, 1 – für die obere rechte Ecke, 2 – für die untere linke Ecke, 3 – für die untere rechte Ecke.





ANWENDUNG (Beispiel für LONG, siehe Bilder):

1. Die aktuelle Kerze ist gerade geschlossen.

2. Der schnelle gleitende Durchschnitt (grün) liegt über dem langsamen gleitenden Durchschnitt (rot) und die blaue Oszillatorlinie befindet sich über beiden.

3. Der Wert der blauen Oszillatorlinie liegt unter 50 (nicht im überkauften Bereich).

4. Die blaue Linie hat gerade einen Rebound-Upward-Hook gebildet: Ein Hook bedeutet, dass die blaue Linie sich der grünen Linie genähert hat und dann nach oben gesprungen ist und dabei einen sichtbaren Winkel gebildet hat.

5. Wenn die Schritte 1–4 abgeschlossen sind, eröffnen Sie eine LONG-Position.

6. Schließen Sie eine Long-Position mit Gewinn, sobald die Oszillatorlinie im überkauften Bereich liegt.

7. Umgekehrt gilt das Gleiche für SHORT-Positionen.





Es handelt sich um ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.