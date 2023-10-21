TPSpro RFI Levels
- Göstergeler
- Roman Podpora
- Sürüm: 5.5
- Güncellendi: 7 Nisan 2025
- Etkinleştirmeler: 5
Geri dönüş bölgeleri - seviyeler / Önemli bir oyuncunun aktif bölgeleri
TALİMATLAR RUS / TALİMATLAR ENG / Sürüm MT5
- 3 aylık erişim hizmetten gelen işlem sinyallerine SÜPER SİNYALLER — TPSproSYSTEM algoritmasına göre hazır giriş noktaları.
- 3 aylık erişim Düzenli olarak güncellenen eğitim materyallerine - stratejiye ve profesyonel gelişime dalma.
- Hafta içi 7/24 destek ve kapalı yatırımcı sohbetine erişim - iletişim, yardım ve piyasa durumlarının analizi.
Ana fonksiyonları:
- Satıcı ve alıcıların aktif bölgelerini görüntüler!
- LOGIC AI - Bir şablonu etkinleştirirken giriş noktalarını aramak için bölgelerin (dairelerin) görüntülenmesi
Gösterge, satın alma ve satışlar için tüm doğru ilk dürtü seviyelerini/bölgelerini görüntüler. Giriş noktaları arayışının başladığı bu seviyeler/bölgeler etkinleştirildiğinde, seviyeler renk değiştirir ve belirli renklerle doldurulur. Ayrıca, durumun daha sezgisel bir şekilde algılanması için oklar görünür.
Görsel netliği artırmak için yapay zeka kullanılarak giriş noktalarının arandığı bölgelerin görüntülenmesi fonksiyonu eklendi.
- Daha yüksek bir zaman dilimindeki seviyeleri/bölgeleri görüntüleme (MTF modu)
Seviyeleri/bölgeleri daha yüksek bir zaman aralığı kullanarak görüntüleme işlevi eklendi. Ayrıca, göstergeye otomatik trend algılama işlevi ( TPSproTREND PRO ) eklendi.
- Ticaret için ayrı bir profesyonel adım adım algoritma
Algoritma, hem trend yönünde hem de trendin tersine günlük işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. Her aktif şablon için ayrıntılı talimatlar verilmiştir.
- Farklı zaman dilimlerinde çalışır TPSpro RFI Seviyeleri göstergesi, grafikte dakikadan (M1) aya (MN) kadar herhangi bir zaman aralığında kullanılabilir.
- Grafik ve sesli uyarılar Gösterge, işlem giriş sinyallerini kaçırmamanızı sağlayan grafiksel ve sesli göstergeler sunar. Cep telefonuna bildirim özelliği de mevcuttur.
- Basit ve etkili aktif şablon tarayıcısı Bu, tüm zaman aralıklarında bir yönde desenler etkinleştirildiğinde otomatik olarak uyarı veren ve telefonunuza bildirim gönderen çok kompakt bir aktif desen tarayıcısıdır.
- Uzmanlar ve yeni başlayanlar için
İlk defa yapıyor olsanız bile, adım adım video rehberi ve talimatlar, göstergeyle nasıl çalışacağınızı belirli bir örnek üzerinden açıklayacaktır.
Bu gösterge ile şunları yapabilirsiniz:
- - Piyasaya giriş noktalarının hem trend yönünde hem de trende karşı seviyelerini belirlemek kolaydır.
- - Herhangi bir zaman diliminde hedefleri (çıkış noktalarını) yüksek doğrulukla belirleyin.
- - Daha yüksek bir zaman diliminden seviyeleri dahil et (RFI) - MTF modu.
- - İşlem önceliğini belirlemek için sadece üç şablon.
Kısayol tuşları:
- R - Geçmişteki tüm RFI seviyelerini göster
- Z - Paneli gizle/göster
- L - Seviyelerin başlangıcının görüntülenmesi (MTF-2 modu)
Всем привет! Совершенно случайно на глаза попался этот индикатор и мне стало интересно, что это за "зверь" После ознакомления с инструкцией, решил что надо брать сейчас - возможно в дальнейшем будет дороже - а почему? 1. Уникальность продукта, действительно такой логики работы индикаторов больше нет. По крайней мере, я лично такое не встречал. 2. Простота освоения индикатора, работы, инструкции. Автор действительно очень хорошо постарался и изъяснил что и как работает 3. Есть такая тема "Волновой Анализ Эллиота" Так вот эта такая же имба. Если понимать одно, то это будет как дополнение или наоборот 4. К этому индикатору обязательно к покупке нужен второй TPSproTREND PrO - они как хлеб с маслецем друг друга дополняют. Друг без друга конечно, можно но это не то... 5. Логика работы индикатора действительно позволяет очень хорошо зарабатывать на дистанции! Все ваши траты обязательно окупятся! И что хотелось бы сказать от себя, это конечно, огромное спасибо автору и его команде. Я в восторге от индикатора, от удобства пользования: начиная с перетаскивания окошек индикатора мышкой по окну чартера, и не надо мучаться в настройках по X-Y, заканчивая оптимизацией работы индикатора - получилось очень хорошо. Работа проделана колоссальная. И конечно, всем успеха и больших профитов!