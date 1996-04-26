Pro Weighted Rsi Cci Stoch oscillator mw

MT4용 Crypto_Forex 지표 "Pro Weighted RSI CCI Stoch Oscillator", 리페인트 불필요.





- 이 독특한 지표는 RSI, CCI, Stochastic의 3가지 기능을 하나로 결합하여 계산합니다!

- 이 소프트웨어를 통해 정확한 모멘텀 트레이딩 기회를 확보하세요 - 그림 예시를 참조하세요.

- 지표는 3개의 선으로 구성됩니다.

- Pro Weighted RSI CCI Stoch Oscillator 자체(파란색);

- 오실레이터의 빠른 이동평균(녹색);

- 오실레이터의 느린 이동평균(빨간색);

- 50 이상 영역 - 과매수 영역(매수하지 마세요).

- -50 미만 영역 - 과매도 영역(매도하지 마세요).

- 오실레이터(파란색 선) - 진입 매매 신호를 생성합니다.

- Info Spread Swap Display - 해당 외환 통화쌍의 현재 스프레드와 스왑을 표시합니다.

- 계좌 잔액, 자본금, 증거금도 표시됩니다.

- 차트의 어느 모서리에서나 Info Spread Swap Display를 찾을 수 있습니다.

0 - 좌측 상단, 1 - 우측 상단, 2 - 좌측 하단, 3 - 우측 하단





사용 방법 (LONG의 예, 그림 참조):

1. 현재 캔들이 막 마감되었습니다.

2. Fast MA(녹색)가 Slow MA(빨간색) 위에 있고 오실레이터의 파란색 선이 두 선 모두 위에 있습니다.

3. 오실레이터의 파란색 선 값이 50 레벨 아래에 있습니다(과매수 영역에 있지 않음).

4. 파란색 선이 방금 반등 상승 후크를 형성했습니다. 후크는 파란색 선이 녹색 선과 가깝게 상승한 후 반등하여 가시적인 각도를 형성했음을 의미합니다.

5. 1~4단계가 완료되면 LONG 거래를 시작합니다.

6. 오실레이터 선이 과매수 영역에 있으면 수익을 내고 롱 거래를 종료합니다.

7. SHORT 거래의 경우 그 반대입니다.





