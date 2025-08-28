GOD Breakout Ultimate
- Uzman Danışmanlar
- Adrian Lara Carrasco
- Sürüm: 2.0
- Güncellendi: 28 Ağustos 2025
- Etkinleştirmeler: 10
NASDAQ İşlem Robotu - Premium Breakout Stratejisi
Özel fırsat! Şimdi Darwinex Zero'da %20 indirim: DWZ2328770MGM_20
Gerçek Verilerle Doğrulanmış Sonuçlar
- Başlangıç teminatı: $100,000.00
- Net kar: $198,788.56 (198.7% ROI)
- Toplam işlem: 981 uzun işlem (%62.81 başarı oranı)
- Kâr faktörü: 1.23
- Maksimum çekilme: %22.79
- Sharpe oranı: 2.60
Temel Avantajlar
Gerçek piyasa koşullarında test edilmiş strateji:
- En büyük kazançlı işlem: $14,081.13
- 4.54 kurtarma faktörü
- Pozitif beklenen getiri: işlem başına $202.73
- Ortalama marj: %801.67
- 1.16 Z-Skoru (%74.90 istatistiksel güvenilirlik)
Sınırlı Özel Teklif
Bu fırsatı kaçırmayın: DWZ2328770MGM_20 koduyla Darwinex Zero'da %20 İNDİRİM
Bu Sistemi Neden Seçmelisiniz?
1.001 GHPR (günlük %0.1 bileşik büyüme) ve 6.58 LR korelasyonu ile bu robot, çeşitli piyasa senaryolarında tutarlılık gösterir. Strateji şunları birleştirir:
- Kesin çıkış giriş noktaları
- Optimal risk yönetimi
- Yüksek karlı işlem sıklığı
- Tam otomasyon - duygusal müdahale yok
Piyasa avantajınızı şimdi etkinleştirin! Kampanya bitmeden özel %20 indirim kodu DWZ2328770MGM_20 ile yararlanın.