Gold Friday

Altın Piyasasını Doğruluk ve Yüksek Karlılıkla Hakimiyet Altına Alın

Profesyonel bir işlem robotu mu arıyorsunuz? Bu sistem, XAUUSD piyasasında tutarlı ve kazançlı sonuçlar sunmak üzere tasarlandı. İşlemleri otomatikleştirmek ve sermayenizi etkin risk kontrolüyle maksimize etmek isteyen talepkar yatırımcılar için idealdir.

Kanıtlanmış Performans

  • Toplam net kâr: 164.318,02 USD
  • Başlangıç depozitosu: 25.000 USD
  • Toplam getiri: +650%
  • Recovery Factor: 5.18
  • Profit Factor: 1.71
  • Maksimum relatıve drawdown: sadece 28.02%

Bu rakamlar yalnızca etkileyici karları göstermekle kalmaz, aynı zamanda zor piyasa koşullarında da sağlam performans sunduğunu kanıtlar. Robot, akıllı risk yönetimi ve disiplinli işlem mantığı kullanır.

Beklentileriniz

  • Yüksek olasılıklı giriş noktalarında akıllı pozisyon alımı
  • Piyasa sinyallerine göre otomatik risk kontrolü
  • Sadece XAUUSD piyasasına yönelik optimizasyon
  • ECN brokerler ve düşük gecikmeli hesaplarla uyumlu
  • Büyüme odaklı hesaplar veya ölçekleme stratejileri için ideal

Uzun vadeli istikrarı sayesinde, bu robot tam otomasyon ve bağımsızlık arayan yatırımcıların güvenilir bir aracı haline geldi.

%20 Özel İndirim Alın

Darwinex Zero üzerinde aşağıdaki kodu kullanarak satın alımda %20 indirim alın:

Discount Code: DWZ2328770MGM_20

Bugün işlem yapmaya başlayın

Ölçülebilir sonuçlar, gerçek istatistikler ve tam kontrol sunan bu aracı edinme fırsatını kaçırmayın. Kanıtlanmış bir otomatik sistemle altın işlemlerinizi bir üst seviyeye taşımaya hazırsanız, şimdi tam zamanı.

Sözlerin değil, sonuçların peşinde olun. Bugün altın işlemlerini otomatikleştirin.

Önerilen ürünler
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Uzman Danışmanlar
SolarTrade Suite Finansal Robot: LaunchPad Market Expert - işlemleri açmak için tasarlanmıştır! Bu, değerlerini hesaplamak için özel yenilikçi ve gelişmiş algoritmalar kullanan bir işlem robotudur, Finans Piyasaları Dünyasındaki Asistanınız. Bu robotu başlatmak için anı daha iyi seçmek için SolarTrade Suite serisindeki gösterge setimizi kullanın. Açıklamanın alt kısmında SolarTrade Suite serisindeki diğer ürünlerimize göz atın. Yatırım ve finans piyasaları dünyasında güvenle gezinmek ister m
Nova WDX Trader
Anita Monus
Uzman Danışmanlar
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Uzman Danışmanlar
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
Uzman Danışmanlar
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Uzman Danışmanlar
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
RSI Master PRO EA
Luis Corso
Uzman Danışmanlar
RSI Master PRO – Professional Expert Advisor for MetaTrader 5 Overview: RSI Master PRO is an Expert Advisor (EA) developed for MT5, designed to trade automatically in the financial markets using the Relative Strength Index (RSI) as its core decision-making engine. Its modular design and fully customizable parameters make it a powerful and flexible tool for traders who base their strategy on this momentum indicator. ️ Key Technical Features: • RSI-Based Logic: Uses RSI readings to generate
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Uzman Danışmanlar
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Uzman Danışmanlar
The Market Beast Dominator EA is an automated trading system designed for the Forex market. It operates primarily based on market structure analysis , identifying key structural shifts such as Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH) to determine directional bias and precise entry zones. By focusing on how price behaves around structural breakpoints, the EA captures high-probability setups aligned with institutional order flow. In addition, it incorporates classic breakout patte
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Uzman Danışmanlar
CrossRoad Scalping Pro Sonsuz Denge Noktası, 8 Aralık 2025'e kadar promosyonel lansman fiyatına sahip olacak. Bu Uzman Danışman her türlü varlığa uyum sağlar. Evrenseldir. Çok Varlıklı Scalper EA, MetaTrader 5 platformu için geliştirilmiş, birden fazla varlıkta eş zamanlı olarak scalping işlemleri yapmak üzere tasarlanmış profesyonel bir otomatik işlem sistemidir. 8.2 sürümü, üçlü onay ve entegre risk yönetimi ile çoklu zaman dilimi teknolojisini içerir. Teknik Mimari 1. Akıllı Sinyal Sistem
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Uzman Danışmanlar
Hamster Scalping tam otomatik bir ticaret danışmanıdır. Gece ölçeklendirme stratejisi. Giriş olarak RSI göstergesi ve ATR filtresi kullanılır. Uzman Danışman, bir riskten korunma hesabı türü gerektirir. ÖNEMLİ! Talimatları ve bonusu almak için satın aldıktan hemen sonra benimle iletişime geçin! Gerçek işin izlenmesi ve diğer geliştirmelerim burada görüntülenebilir: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Genel öneriler Minimum para yatırma 100 $, minimum spread ile ECN hesaplarını kul
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.61 (33)
Uzman Danışmanlar
LANSMAN PROMOSYONU: Güncel fiyatla çok sınırlı sayıda kopya satışa sunulacaktır! Son Fiyat: 999$ YENİ (349$'dan başlayan fiyatlarla) --> 1 ADET'İ ÜCRETSİZ ALIN (2 işlem hesap numarası için). En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO BITCOIN REAPER'a hoş geldiniz!   Gold Reaper'ın muazzam başarısından sonra, aynı kazandıran prensipleri Bitcoin Piyasasına uygulamanın zamanının geldiğine karar verdim ve e
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Uzman Danışmanlar
Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; - Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent tradi
Breakout Master Strategy
Ivan Isern Puyuelo
Uzman Danışmanlar
Breakout Master Strategy, endekslerde ve Altın gibi emtialarda yükseliş kırılışlarından faydalanan, yalnızca long pozisyonlar içeren, büyük bir dikkatle oluşturulmuş bir Uzman Danışmandır. Kamuya açık Darwinex stratejisi EWLT’nin arkasındaki gerçek motordur — gerçek para, gerçek sonuçlar ve şimdi MetaTrader 5 terminalinizde otomasyon için kullanılabilir. Bu bir grid ya da martingala EA değildir. Fiyat hareketi ve momentum temelli, tutarlılığı, risk kontrolünü ve şeffaf mantığı değer veren trader
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Uzman Danışmanlar
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
Ultra KZM
Nattapat Jiaranaikarn
Uzman Danışmanlar
Ultra KZM is an Expert Advisor that using the unique trading operation. It's strategy is based on the combination of grid and correlation system which is the new method that I invented and developed for a long time. You can see Live Signal from these links : (delete space) 1.  https: //www .myfxbook.com/portfolio/ultra-kzm-eurjpyeurchf/10224608 2.  https: //www .myfxbook.com/portfolio/ea-ultra-kzm-real-account/10374382 Note that this EA should run in ECN swap-free account. When you backtest yo
FTMO Trading EA MT5
Samuel Kiniu Njoroge
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Enhance your trading with ftmo trading ea , the cutting-edge price action expert advisor designed to elevate your trading experience to new heights. Harnessing the power of advanced algorithms and meticulous analysis of price movements, ftmo trading ea empowers traders with unparalleled insights into the market. Gone are the days of relying solely on indicators or lagging signals. With ftmo trading ea, you gain access to real-time data interpretation, it makes informed decisions swiftly and con
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Uzman Danışmanlar
SRFire Hedge Position - Automated Trading Strategy SRFire Hedge Position is an Expert Advisor (EA) designed to ensure trades always close in profit using a hedging and scaling technique. Here’s how it works: How It Works: Trade Initiation: The EA opens a Buy position within a predefined channel. Simultaneously, it places a Sell Stop order below the channel with double the lot size of the Buy position. If the Buy position hits the Take Profit (TP), the Sell Stop order is canceled, and the proces
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Uzman Danışmanlar
S&P 500 Scalper Advisor, S&P 500 Endeksinde başarılı bir şekilde işlem yapmak isteyen yatırımcılar için tasarlanmış yenilikçi bir araçtır. Endeks, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük 500 şirketi içeren Amerikan borsasının en yaygın kullanılan ve prestijli göstergelerinden biridir. Özellikler: Otomatik işlem çözümleri:       Danışman, stratejiyi değişen piyasa koşullarına otomatik olarak uyarlamak için gelişmiş algoritmalara ve teknik analize dayanmaktadır. Çok yönlü yaklaşım:       Danışm
PairsTrading MT5
Evgenii Kuznetsov
Uzman Danışmanlar
The EA identifies divergences in two correlated currency pairs and trades in the direction where they converge back. Working timeframe: M30 Input parameters MagicNumber - identification number for the EA. OrdersComment - comment to order, automatic if an empty value is set. Lots - lot size. DepoPer001Lot - automatic lot calculation (specify the balance per 0.01 lot) (if 0, the value from 'Lots' parameter is used). TimeFrame - working timeframe. Symbol #2 - correlated currency. Symbol #2 reverse
Smart Breakout Zones EA
Jhay Are Budomo
Uzman Danışmanlar
Smart Breakout Zones EA – Londra Breakout Basitleştirildi Lansman Fiyatı: Sadece 50$ (Her satın alımda fiyat artacak – bugünden kopyanı güvenceye al!) Smart Breakout Zones EA , günün en volatil seansında sürekli fırsatlar yakalamak isteyen traderlar için tasarlanmış, güçlü ve tamamen otomatik bir Londra Breakout işlem sistemidir. İster yeni başlayan ister deneyimli bir trader olun, bu EA size basit, stressiz ve profesyonel bir işlem avantajı sunar. Neden Smart Breakout Zones EA? Londra seansı p
Hybrid Multi Strategy Prop EA
John Muguimi Njue
Uzman Danışmanlar
HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced EA: Precision Multi-Strategy Mastery for FOREX and XAUUSD Unleash the full potential of HYBRID MULTI-STRATEGY PRO-P Enhanced, a cutting-edge Expert Advisor (EA) engineered to conquer the FOREX and XAUUSD markets with surgical precision. Tailored for elite traders, hedge funds, and institutional investors, this AI-powered EA combines advanced hybrid strategies—including breakout, mean reversion, trend following, scalping, and Asian session—with sophisticated
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Uzman Danışmanlar
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Supertrend G5 Prime
Van Minh Nguyen
Uzman Danışmanlar
Trend Trading - Capital Protection - Optimized for Strong Trends Supertrend G5 Prime is an upgraded version of Supertrend G5 for MetaTrader 5. It is designed to exploit strong market trends while protecting capital with professional risk management tools. The EA uses the Supertrend indicator combined with an EMA 200 filter on the D1 timeframe to open trades only in the direction of the main trend. Core strategy - Entry signals: Open BUY when Supertrend shifts to uptrend. Open SELL when Supert
Range Destroyer
Jonathan Daniel Marion
Uzman Danışmanlar
Launch PROMO: --> for a limited time Download the setfile here . This scalping MT5 expert advisor allows you to trade any time defined range breakout in a fully automated way. It works on all Brokers and on all the Symbols, be it forex, indices, commodities, cryptocurrencies etc. It DOES NOT USE: Martingale, Grid trading and Hedging. The EA works as a mechanical range breakout and it has different filters to accommodate your personal trading strategy and to filter out low volatility days. The
Lemm Scalper EA MT5
Fabio Sanna
Uzman Danışmanlar
Lemm is a scalper designed for intraday trading in M1 timeframe, therefore very fast and aggressive. It can be configured in a quieter version with higher timeframes or on different assets simultaneously using different magic numbers. The default configuration is for  forex pairs, but by changing the parameters, it can be used on any pair (it has had excellent results on XauUsd and DjiUsd). It is equipped with a movable and minimized summary panel and push notifications on the smartphone. Recom
Auto sl tp settings MT5
Kaijun Wang
Uzman Danışmanlar
任何交易者的最佳伙伴！ 该EA加载后: 1.可以对无止损止盈的订单自动设置止盈和止损. 2.可以对盈利订单在盈利一定设置幅度后保护盈利 3.可以移动止盈止损 特性 1.可以对无止损止盈的订单自动设置止盈和止损. 2.可以对盈利订单在盈利一定设置幅度后保护盈利 3.可以移动止盈止损 自动止盈止损设置 自动设置止损止盈的开关 固定止损的点数设置 固定止盈的点数设置 自动使用波幅自动计算的TP设置 波幅自动计算的TP的风险系数设置 超过一定开仓时间的订单不再设置止盈止损. 止损保护设置 止损保护开关 止损保护启动点数设置 盈利保护点数设置 止损移动设置 移动止损开关 移动止损启动点数设置 移动止损回撤点数设置 有任何问题,欢迎交流...
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Uzman Danışmanlar
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Uzman Danışmanlar
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
ThanosAlgotrade
Irina Manikeeva
1 (1)
Uzman Danışmanlar
ThanosAlgotrade is an automatic trading advisor for obtaining stable profits over a long period of time. Does not require manual intervention. Designed to work in the MT5 terminal on "hedge" type accounts , the Adviser needs to be installed on the EURUSD currency pair chart on the M1 time frame and enable auto trading. Monitoring of the adviser's work can be viewed here
SAWA Netting Grid EA
Alejandro Funes
Uzman Danışmanlar
This algorithm is based on the grid strategy and performs dynamic position management to make it work on netting accounts. Unlike other robots, this grid system bases its entries on profit over time of the asset instead of using pips. This parameter is the one that corresponds to "Average Distance".  You can trade all 28 major currencies simultaneously.  Parameters: +------------------------------------------------------------------+ :-:-:-:-:-:-:-:EXPERT SETTINGS:-:-:-:-:-:-:-: +---------------
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (364)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben   Quantum Queen   , tüm Quantum ekosisteminin gözbebeği ve MQL5 tarihindeki en yüksek puanlı, en çok satan Uzman Danışmanım. 20 ayı aşkın canlı işlem deneyimim sayesinde, tartışmasız XAUUSD Kraliçesi olarak yerimi kazandım. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Misyonum? Tutarlı, kesin ve akıllı işlem sonuçları sunmak — hem de defalarca. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli   fiyat
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.84 (25)
Uzman Danışmanlar
AOT MT5 - Yeni Nesil Yapay Zeka Çoklu Para Birimi Sistemi Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   ÖNEMLİ! Satın aldıktan sonra, kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için bana özel mesaj gönderin: Kaynak Açıklama AOT'nin Ticaret Sıklığını Anlama Bot neden her gün işlem yapmıyor AOT Bot'u Nasıl Kuracaksınız Adım adım kurulum kılavuzu Set files AOT MT5, Yapay Zeka duygu analizi ve Uyarlanabilir Optimizasyon algoritmaları ile ç
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (61)
Uzman Danışmanlar
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.69 (13)
Uzman Danışmanlar
Canlı sinyal her %10 arttığında, Zenox'un özel kalması ve stratejinin korunması için fiyat artırılacaktır. Nihai fiyat 2.999 ABD doları olacaktır. Canlı Sinyal IC Markets Hesabı, kanıt olarak canlı performansı kendiniz görün! Kullanıcı kılavuzunu indirin (İngilizce) Zenox, trendleri takip eden ve on altı döviz çifti arasında riski dağıtan son teknoloji ürünü bir yapay zeka çoklu parite salınım alım satım robotudur. Yıllar süren özverili geliştirme çalışmaları, güçlü bir alım satım algoritmasıyl
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (79)
Uzman Danışmanlar
Quantum King EA — Her Yatırımcı İçin Geliştirilmiş Akıllı Güç IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Özel Lansman Fiyatı Canlı Sinyal:       BURAYA TIKLAYIN MT4 versiyonu :   TIKLAYIN Quantum King kanalı:       Buraya tıklayın ***Quantum King MT5 satın alın ve Quantum StarMan'i ücretsiz edinin!*** Daha fazla bilgi için özelden sorun! İşlemlerinizi hassasiyet ve disiplinle yönetin. Quantum King EA,
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (73)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD (Altın / ABD Doları) Zaman Aralığı H1-M15 (isteğe bağlı) Tek işlem desteği EVET Minimum Mevduat 500 USD (veya başka bir para biriminde eşdeğeri) Tüm brokerlarla uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı fiyatlandırma, tüm hesap para birimleri, semboller ve GMT zaman dilimi desteklenir) Önceden ayar yapmadan çalışır EVET Makine öğrenimine ilgi duyuyorsanız, kanala abone olun: Abone Ol! Mad Turtle Projesinin Ana Özellikleri: Gerçek Makine Öğrenimi Bu Expert Advisor (EA), herhangi bir GPT si
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.82 (74)
Uzman Danışmanlar
Aura Ultimate — Sinir Ağları ticaretinin zirvesi ve finansal özgürlüğe giden yol. Aura Ultimate, Aura ailesinin bir sonraki evrimsel adımıdır: en son teknoloji yapay zeka mimarisi, pazara uyarlanabilir zeka ve risk kontrollü hassasiyetin bir sentezidir. Aura Black Edition ve Aura Neuron'un kanıtlanmış DNA'sı üzerine inşa edilen bu teknoloji, daha da ileri giderek, bu iki platformun güçlü yönlerini tek bir birleşik çok stratejili ekosistemde birleştirir ve yepyeni bir öngörücü mantık katmanı su
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
5 (15)
Uzman Danışmanlar
Uzun Vadeli Büyüme. Tutarlılık. Dayanıklılık. Pivot Killer EA , hızlı kazançlar elde etmek için tasarlanmış bir sistem değildir — bu, hesabınızı uzun vadede sürdürülebilir bir şekilde büyütmek için oluşturulmuş profesyonel bir ticaret algoritmasıdır . Yalnızca XAUUSD (ALTIN) için geliştirilmiş olan Pivot Killer, yıllar süren araştırma, test ve disiplinli geliştirme çalışmalarının bir sonucudur. Basit bir felsefeye sahiptir: tutarlılık şansı yener . Bu sistem, farklı piyasa döngülerinde, volatili
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Uzman Danışmanlar
GERÇEK İŞLEM HESABIYLA CANLI SİNYAL:  Varsayılan Ayar:  https://www.mql5.com/tr/signals/2344271 Forex EA İşlem Kanalı MQL5:  Benden en son haberleri almak için MQL5 kanalıma katılın.  MQL5'te 14.000'den fazla üyeden oluşan topluluğum . 10 ADETTEN SADECE 3 ADET KALDI, FİYATI 399 DOLAR! Bundan sonra fiyat 499 dolara yükseltilecek. EA, satın alan tüm müşterilerin haklarını güvence altına almak için sınırlı sayıda satılacak. AI Gold Trading, XAU/USD piyasalarında karmaşık trend takip stratejileri
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.67 (3)
Uzman Danışmanlar
Gerçek izleme. Dürüst testler. Sıfır abartı. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Teknik detaylara geçmeden önce bilmeniz gereken iki önemli şey var: PipsHunter, gerçek para ile çalışan bir izleme sinyali tarafından doğrulanmıştır. EA birkaç aydır gerçek bir hesapta (Pepperstone) canlı olarak işlem yapıyor ve tüm izleme tamamen herkese açıktır. Hiçbir simülasyon yok, gizli hesap yok, yalnızca “mükemmel backtest” yok — gerçek işlem sonuçları EA’nın gerçek performansını kanıtlıyor. Backtestler %100 dü
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (15)
Uzman Danışmanlar
GERÇEK İŞLEM HESABIYLA CANLI SİNYAL:  Varsayılan MT4 (7 aydan fazla canlı işlem):  https://www.mql5.com/tr/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 aydan fazla canlı işlem):  https://www.mql5.com/tr/sinyaller/2340132 MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri almak için MQL5 kanalıma katılın.  MQL5'te 14.000'den fazla üyeye sahip topluluğum . 10 ADETTEN SADECE 3 ADET KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a yükseltilecek. EA, satın alan tüm müşterilerin haklarını güvence altına almak iç
GoldSky
Alno Markets Ltd
5 (3)
Uzman Danışmanlar
yanılsama       GoldSKY EA,   XAUUSD (altın) paritesi için güçlü bir günlük işlem programıdır. Ekibimiz tarafından geliştirilmiştir...       Cari hesap, ticari hesap, ticari çağrı!     Tüm ürünleri görüntüle:       https://www.mql5.com/tr/kullanıcılar/fxmanagedforexltd/satıcı IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  Şirketin gerçek kârı 60.000 sterlinin üzerinde gerçekleşti. Güç Sinyali:   https://www.mql5.com/
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
5 (20)
Uzman Danışmanlar
Yeni bir ileri adım | Yapay zekâ destekli hassasiyet, piyasa mantığıyla buluşuyor Argos Rage ile yeni bir otomatik alım-satım seviyesi sunuluyor – piyasadaki davranışları gerçek zamanlı analiz eden entegre DeepSeek AI sistemi tarafından desteklenir. Argos Fury’nin güçlü yönleri üzerine kurulsa da, bu EA farklı bir stratejik yol izler: daha fazla esneklik, daha geniş yorumlama ve daha güçlü piyasa katılımı. Live Signal Zaman Dilimi: M30 Kaldıraç:  min. 1:20 Minimum Yatırım:  $100 Semboller: 
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (2)
Uzman Danışmanlar
KARA CUMA %50 İNDİRİM - NANO MACHINE GPT Normal fiyat: $997'den Kara Cuma: $498.50 (İndirimli fiyat promosyon sırasında yansıtılacaktır.) Satış başlangıcı: 27 Kasım 2025 - sınırlı süreli Kara Cuma etkinliği. Kara Cuma Çekilişi: Kara Cuma etkinliği sırasında Nano Machine GPT satın alan tüm alıcılar şunları kazanmak için rastgele bir çekilişe katılabilir: 1 x Syna aktivasyonu 1 x AiQ aktivasyonu 1 x Mean Machine GPT aktivasyonu Nasıl katılılır: 1) Satın aldıktan sonra, Nano Machine GPT kılavuzl
Prop Firm Gold EA
Jimmy Peter Eriksson
4.16 (19)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ BİLGİ! Bu EA, aşırı optimize edilmiş veya eğriye uydurulmuş mükemmel bir geri test yapmak için oluşturulmamıştır ve riskli martingale veya grid stratejileri kullanmaz. Asıl amaç gerçek zamanlı kârlılıktır.    Bu EA'da kullanılan stratejiler, doğrulanmış sinyallerimde canlı olarak işlem yaptığım, 15 ayı aşkın kârlılık geçmişine sahip, kanıtlanmış Altın stratejilerimin bir karışımıdır ve bunların tümü herhangi bir martingale veya grid sistemi olmadan elde edilmiştir. Bu, piyasada bulunma
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.46 (87)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
The ORB Master
Profalgo Limited
4.86 (22)
Uzman Danışmanlar
PROP FIRM READY!  LANSMAN PROMOSYONU: MEVCUT FİYATTAN ÇOK SINIRLI SAYIDA KOPYA MEVCUTTUR! Son fiyat: 990$ 349$'dan başlayan fiyatlarla: 1 EA'yı ücretsiz seçin! (en fazla 2 ticari hesap numarası için) En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   LIVE RESULTS BAĞIMSIZ İNCELEME "ORB Master"a Hoş Geldiniz   :   Açılış Aralığı Çıkışlarında Avantajınız Açılış Aralığı Kopuş (ORB) stratejisinin gücünü, modern yatırımcılar için tasarlanmış, gelişmiş ve yü
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (125)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (492)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Doğrulanmış Sinyal:   Buraya
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (7)
Uzman Danışmanlar
ABS EA Lansmanını Kutluyoruz: Sonraki 2 kopya için yeni ABS EA (XAUUSD)'yi özel lansman fiyatı olan 109$  (normal fiyat: 365$) ile satın alabilirsiniz. Kurulum ve Kullanım Kılavuzu:   ABS Kanalı . Gerçek Zamanlı İzleme:   ABS Sinyali .  Canlı sinyalden kurulum dosyası Temel kurulum dosyası ABS EA Nedir? ABS EA, XAUUSD (Altın) için H1 zaman diliminde özel olarak geliştirilmiş profesyonel bir ticaret robotudur. Martingale sistemi üzerine kuruludur ve dahili risk kontrolleri ile traderların kâr
Weltrix
Guilherme Jose Mattes
5 (7)
Uzman Danışmanlar
Introducing Weltrix – The Ultimate Gold Trading Solution (XAUUSD) PRICE $499 –Last 2 copies avaiable - Final price-> $1999 USD IMPORTANT: USE THE EA ONLY WITH THIS SET FILE:  DOWNLOAD  (UPDATE V1.4 - 23.11.2025)  Seven Strategies. One Powerful EA. High Trading Activity. Live Signal  USER GUIDE What you will NOT find in this EA: Long-term floating trades Grid system Martingale Overfitted strategies Manipulated backtests IMPORTANT:  -> you must add the URL "http : // worldtimeapi . org"  (remove
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (10)
Uzman Danışmanlar
XAUUSD için Hibrit Ticaret Stratejisi – Haber Duyarlılığı & Emir Defteri Dengesizliği Kombinasyonu Bu strateji, nadiren kullanılan ancak son derece etkili iki ticaret yaklaşımını birleştirerek yalnızca XAUUSD (altın) için 30 dakikalık grafik te kullanılmak üzere geliştirilmiş hibrit bir sistem sunar. Geleneksel uzman danışmanlar genellikle sabit tanımlı göstergelere veya basit teknik yapılara dayanırken, bu sistem güncel verileri ve bağlama dayalı analizleri karar verme sürecine entegre eden akı
Autorithm AI
Zaha Feiz
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Autorithm AI Teknik Açıklama AUTORITHM, MetaTrader 5 için tasarlanmış, kapsamlı piyasa analizi amacıyla 10 özel yapay zeka katmanı uygulayan gelişmiş bir yapay zeka destekli alım‐satım sistemidir. Expert Advisor, piyasa verilerini işlemek, alım‐satım fırsatlarını belirlemek ve akıllı risk yönetim protokolleriyle işlemleri yürütmek için uyum içinde çalışan sofistike yapay zeka algoritmalarını kullanır. [guide line]     Temel Özellikler Sistem, piyasa koşullarını analiz etmek ve işlemleri yürütme
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.78 (37)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.62 (39)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Uzman Danışmanlar
BLACK FRIDAY - %20 INDIRIM Sadece 24 saat geçerlidir. Kampanya 29 Kasım'da sona erer. Bu ürün için yapilacak tek indirim kampanyasi budur. Syna Sürüm 4'ün Tanıtımı - Dünyanın İlk Ajansal AI Ticaret Ekosistemi Forex ticaret endüstrisinin ilk gerçek çoklu EA ajan koordinasyon sistemi olan Syna Sürüm 4'ü tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu çığır açan yenilik, birden fazla Expert Advisor'ın farklı MT5 terminalleri ve broker hesaplarında birleşik bir istihbarat ağı olarak çalışmasını sağlar -
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.19 (70)
Uzman Danışmanlar
SmartChoise EA – XAU/USD (Altın) için Sinir Ağı Destekli Ticaret Sistemi M1 Zaman Çerçevesinde Kullanıcı kılavuzu profil sayfamda bulunan bağlantı üzerinden erişilebilir — tüm ayarlar ve seçenekler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Telegram kanalında, farklı bakiyeler, risk seviyeleri ve ayarlarla çalışan birkaç SmartChoise hesabı da bulabilirsiniz. Bu, EA’nın farklı brokerler ve koşullar altındaki gerçek performansını görmenin harika bir yoludur. Fiyat şimdilik düşürüldü. Bu EA, uzun vadeli, kont
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.89 (102)
Uzman Danışmanlar
Herkese merhaba, kendimi tanıtayım: Ben   Quantum EAs   ailesinin heyecan verici, en yeni üyesi   Quantum StarMan'im   . 5 dinamik pariteye kadar işlem yapma kapasitesine sahip, tamamen otomatik, çoklu para birimi destekli bir EA'yım:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD ve USDCAD   . En üst düzey hassasiyet ve sarsılmaz sorumlulukla, işlem oyununuzu bir üst seviyeye taşıyacağım. İşte can alıcı nokta: Martingale stratejilerine güvenmiyorum. Bunun yerine, en yüksek performans için tasarlanmış geliş
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (121)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
Yazarın diğer ürünleri
HiperCube Pro Gale BTC
Adrian Lara Carrasco
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Tanıtım Trading'in tüm potansiyelini açığa çıkarma zamanı, HiperCube Pro Gale BTC tam ihtiyacınız olan şey , AI ve Chat GPT ile birleşen geliştirme ekibimizin geniş deneyimiyle, güvenilir ve istikrarlı bir kaynak oluşturduk ve şimdi, bu kaynak sizin kullanımınıza sunulmuş durumda! Darwinex Zero'da %20 indirim kodu: DWZ2328770MGM_20 Ürün Özellikleri: Stop Loss ile Risk Yönetimi Her işlem, riskinizin her zaman etkili bir şekilde yönetilmesini sağlamak için yerleşik bir stop loss içerir. Yoğun Tes
HiperCube Auto Trend Lines
Adrian Lara Carrasco
5 (3)
Göstergeler
HiperCube AutoTrend Lines Darwinex Zero'da %20 indirim kodu: DWZ2328770MGM_20 Bu gösterge, destekleri ve dirençleri kolayca belirlemenize, grafikte çizgiler çizmenize ve piyasada önemli bir noktanın nerede olduğunu bilmenize yardımcı olur. Bu araç, işinizin bir kısmını sizin için yaparak, ticaretinizi yarı otomatik hale getirmenin en iyi yoludur. Direnç veya Destek, bazen belirlenmesi zor olan önemli seviyelerdir, ancak artık bu size daha fazla kafa karışıklığı yaratmayacaktır HiperCube Autotre
FREE
Aroon Trend
Adrian Lara Carrasco
Göstergeler
Aroon Göstergesi - Tam Açıklama Aroon Göstergesi — Nedir ve Ne İşe Yarar? Aroon göstergesi, bir trendin gücünü, başlangıcını ve olası zayıflamasını belirlemek için geliştirilmiş teknik bir analiz aracıdır. Aroon Up ve Aroon Down olmak üzere iki çizgiden oluşur ve fiyatın son yüksek veya düşük seviyesinden bu yana geçen süreyi hesaplar. Aroon Up 100'e yakın seyrederken Aroon Down düşük kalıyorsa güçlü bir yükseliş trendi söz konusudur. Tersi durumda güçlü bir düşüş trendi görülür. Bu nedenle Aroo
FREE
HiperCube Renko Candles
Adrian Lara Carrasco
Göstergeler
HiperCube Renko Mumlarına Hoş Geldiniz Darwinex Zero'da %25 indirim kodu: DWZ2328770MGM Bu gösterge size gerçek piyasa bilgisi sağlar ve onu Renko Mum Stiline dönüştürür. Tanım Renko grafikleri, fiyat hareketlerini temsil etmek için tuğlalar (veya çubuklar) kullanarak fiyat değişimlerini ölçen ve çizen bir tür finansal grafiktir. Geleneksel mum grafiklerinin aksine, Renko grafikleri yalnızca fiyat dalgalanmalarına odaklanarak zaman tabanlı bilgileri görüntülemez. Özellikler: Ayrı pencerelerde
FREE
GannHiLo
Adrian Lara Carrasco
Göstergeler
Gann Hilo — Trendde Hassasiyet ve Netlik YouTube Kanalı: @BotPulseTrading GannHilo , piyasa trend değişimlerini kesin ve görsel olarak tanımlamak için tasarlanmış teknik bir göstergedir. Fiyat yapısını Gann teorisiyle birleştirerek, yön ve destek için akıllı rehberler olarak işlev gören dinamik çizgiler çizer. Minimalist tasarımı ve optimize edilmiş algoritması sayesinde temiz ve etkili bir okuma sağlar, ivmenin ne zaman yön değiştirdiğini gürültüsüz ve gecikmesiz olarak gösterir. Hem gün içi he
FREE
HiperCube Market Profile
Adrian Lara Carrasco
Göstergeler
HiperCube Piyasa Profili! Darwinex Zero'da %20 indirim kodu: DWZ2328770MGM_20 Piyasa Profili, fiyat ve zaman bilgilerini bir dağıtım biçiminde birleştiren grafiksel bir gösterimdir. Fiyat bilgilerini dikey ölçekte (y ekseni) ve hacim bilgilerini yatay ölçekte (x ekseni) görüntüler. Bu grafik türü, piyasa aktivitesine ilişkin içgörüler sunarak, yatırımcıların adil piyasa değerini gerçek zamanlı olarak görselleştirmelerine ve değerlendirmelerine olanak tanır. Özellikler: Özel Renkler Özel Grafik
FREE
HiperCube USD Index
Adrian Lara Carrasco
5 (1)
Göstergeler
"HiperCube USD ENDEKSİ (DXY /USDX) ", hisse senetleri, tahviller veya emtialar gibi belirli bir varlık grubunun performansını temsil eden ve değerleri ABD doları cinsinden olan bir finansal kıyaslama ölçütüdür. Bu endeksler yatırımcıların belirli sektörlerin veya piyasaların performansını zaman içinde takip etmelerine ve karşılaştırmalarına yardımcı olur. Endeks, ABD doları cinsinden ifade edilerek, varlıkların yerel para birimi veya coğrafi konumundan bağımsız olarak yatırımları değerlendirmek
FREE
HiperCube ADX Histogram
Adrian Lara Carrasco
Göstergeler
HiperCube ADX Histogramı burada! Darwinex Zero'da %25 indirim kodu: DWZ2328770MGM Bu göstergeler piyasada güçlü bir trend olup olmadığını anlamanıza yardımcı olur. ADX çok popüler ve kullanışlı bir göstergedir, bu nedenle birçok üst düzey yatırımcı kötü işlemlere filtre olarak veya diğer analizlerin kombinasyonlarında kullanılmasını önermektedir. HiperCube ADX ile ticaretiniz için güzel ve harika bir gösterge kullanarak birinci sınıf bir deneyim yaşayacaksınız. ÖZELLİKLER: Tamamen Özelleştiril
FREE
GOD Breakout Ultimate
Adrian Lara Carrasco
Uzman Danışmanlar
NASDAQ İşlem Robotu - Premium Breakout Stratejisi Özel fırsat! Şimdi Darwinex Zero'da %20 indirim: DWZ2328770MGM_20 Gerçek Verilerle Doğrulanmış Sonuçlar Başlangıç teminatı: $100,000.00 Net kar: $198,788.56 (198.7% ROI) Toplam işlem: 981 uzun işlem (%62.81 başarı oranı) Kâr faktörü: 1.23 Maksimum çekilme: %22.79 Sharpe oranı: 2.60 Temel Avantajlar Gerçek piyasa koşullarında test edilmiş strateji: En büyük kazançlı işlem: $14,081.13 4.54 kurtarma faktörü Pozitif beklenen getiri: işlem başına $20
HiperCube DonChian Pro Gale
Adrian Lara Carrasco
4 (1)
Göstergeler
BU GÖSTERGE, EA'NİN BİR PARÇASIDIR:  HIPERCUBE PRO GALE BTC Darwinex Zero için %20 indirim kodu: DWZ2328770MGM_20  Donchian Göstergesinin Yeni Sürümünü Tanıtıyoruz Donchian göstergesinin yeni sürümünü sunmaktan heyecan duyuyoruz. En son geliştirmeler ve artırılmış hassasiyetle tasarlandı. Artık tamamen HiperCube Pro Gale için uyarlanmış olan bu güncellenmiş araç, daha etkili ticaret için sorunsuz bir deneyim sunuyor. Bu sürüm neden bir dönüm noktasıdır: HiperCube Pro Gale için uyarlanmıştı
FREE
HiperCube VIX
Adrian Lara Carrasco
Göstergeler
HiperCube VIX'e hoş geldiniz Darwinex Zero'da %25 indirim kodu: DWZ2328770MGM Bu gösterge size sp500 / us500 hacimli piyasa hakkında gerçek bilgi sağlar Tanım HiperCube VIX, CBOE Volatilite Endeksi olarak bilinir ve piyasa korkusu veya stresinin yaygın olarak bilinen bir ölçüsüdür. Geniş piyasa için bir vekil olarak S&P 500 endeksini kullanarak hisse senedi piyasasındaki belirsizlik ve volatilite seviyesini işaret eder. VIX Endeksi, S&P 500 endeksindeki opsiyon sözleşmelerinin fiyatlarına göre
FREE
HiperCube MTF MA
Adrian Lara Carrasco
Göstergeler
Merhaba yatırımcılar, HiperCube size yeni bir gösterge olan MTF MA'yı sunmaktan mutluluk duyuyorum! Darwinex Zero'da %25 indirim kodu: DWZ2328770MGM HiperCube Çoklu Zaman Çerçevesi Hareketli Ortalaması veya MTF MA, MA'yı daha yüksek zaman çerçevesinden ve diğer daha düşük zaman çerçevesinden görüntülemenize izin veren bir göstergedir, çok basit. Özellikler: Açılır menüden Zaman Çerçevesini seçin Özel Dönem MA Özel MA türü (EMA, SMA...) MTF MA'nın Özel Rengi Geliştirmek için Chat gpt ve AI kull
FREE
HiperCube Protector
Adrian Lara Carrasco
Yardımcı programlar
HiperCube Protector burada! Codice sconto del 20% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 HiperCube Protector hesabınızın kontrolünü ele geçirmeniz için en basit ve kolay DrawDown Limiter'dır! Bu araçlar hesabınızı gerçek zamanlı olarak korumayı hedefler, Maksimum DrawDown veya StopLoss ayarı kullanın. Özellikler: Hesabınızın Bakiyesine göre DrawDown'ı Yüzde veya Para ile Kontrol Edin Verileri gerçek zamanlı olarak görmek için kullanıcı dostu ve zarif arayüz Telegram'a Bildirimler Gönderin, MT5 uyg
FREE
HiperCube DonChain
Adrian Lara Carrasco
Göstergeler
HiperCube DonChian'a hoş geldiniz Darwinex Zero'da %20 indirim kodu: DWZ2328770MGM_20 Bu gösterge, fiyatın muhtemelen ne zaman yukarı veya aşağı gideceğini gösteren çok kullanışlı bir fiyat bilgisi sağlar. Özellikler: Ana pencerelerdeki gösterge Mumlarınızın Renklerini özelleştirin Göstergenin Özel Dönemi Set Off Ayar parametreleri Nasıl yorumlanır: Yukarı trend: Bazı mumlar üst banttan yukarı çıkarsa, bir boğa koşusunun gelmesi olasıdır. Düşüş trendi: Bazı mumlar alt banttan aşağı inerse, bi
FREE
HiperCube Tornado Momentum
Adrian Lara Carrasco
Göstergeler
HiperCube Tornado burada! Darwinex Zero'da %20 indirim kodu: DWZ2328770MGM_20 HiperCube Tornado, yeni bir boğa veya ayı gücünün yaklaştığını belirlemenize yardımcı olan basit ama etkili bir göstergedir. Kullanımı kolay Özel Renkler Ayrı pencere göstergesi TEMA hesaplamalar yapmak için kullanılır Özel Dönemler Özel Yöntem Sohbet GPT ve AI geliştirildi Strateji TI+'nın TI-'yi geçmesini bekleyin Bu, satın alma sinyali anlamına gelir TI-'nin TI+'yı geçmesini bekleyin Bu, satış sinyali anlamına gel
FREE
HiperCube SuperVisor
Adrian Lara Carrasco
Yardımcı programlar
Tekrar Hoş Geldiniz! Darwinex Zero'da %20 indirim kodu: DWZ2328770MGM_20 Bugün yeni ve kullanışlı bir araç olan HiperCube SuperVisor'ı tanıtmak istiyoruz.Bu araç, aynı anda farklı EA'ları çalıştırdığımızda karşılaştığımız sorunu çözdü, bu zor bir şeyin denetimini yaptı.Bu sayede 1 Grafikte aynı anda en fazla 5 EA görebiliyoruz, her birinin açık pozisyonları, alımda karları, satışta karları ve toplam karları olup olmadığını görebiliyoruz. Özellikler Her EA için özel adlar Renkleri istediğiniz g
FREE
HiperCube Nasdaq Index Volatility
Adrian Lara Carrasco
Göstergeler
VXN Göstergesi Tanıtımı Darwinex Zero'da %25 İndirim Kodu: DWZ2328770MGM Nasdaq-100 Endeksinin dalgalı sularında gezinmek için nihai ortağınız. Hassasiyet ve güvenilirlik talep eden yatırımcılar için tasarlanan VXN Göstergesi, piyasa hissiyatı ve potansiyel fiyat dalgalanmaları hakkında gerçek zamanlı bilgiler sunar. VXN Göstergesi ile şunları yapabilirsiniz: Dalgalanmayı Tahmin Edin : Piyasa hareketlerini doğru bir şekilde tahmin ederek rekabet avantajı kazanın. Stratejilerinizi Optimize Edin
FREE
Innovashion
Adrian Lara Carrasco
4 (1)
Uzman Danışmanlar
Darwinex Zero'da %20 indirim kodu: DWZ2328770MGM_20 Merhaba Yatırımcılar ve Yatırımcılar Size HiperCube Innovashion'ı sunmaktan mutluluk duyuyoruz! Bu EA, Martingala + Grid Sistemini birleştirir ve uzun vadeli bir istikrar sağlamak için tasarlanmıştır Kullanım önerileri: Para Birimi Çifti: EURSD, EURGBP, USDJPY, GBPUSD Zaman Dilimi: 1H Minimum Mevduat: 1000 USD Hesap Türü: Hedging ABARISC OLMAYIN, Günlük Kar ve TP'leri en az 3 pip ancak 5 pip'ten düşük olacak şekilde kısa kullanın Özellikle
Hipercube lynx BTC Scalping
Adrian Lara Carrasco
Uzman Danışmanlar
HiperCube Lynx'e hoş geldiniz Darwinex Zero'da %20 indirim kodu: DWZ2328770MGM_20 Aşağıdaki özellikler göz önünde bulundurularak düşük risk, istikrarlı, yüksek tutarlılık ve bütünlük odaklı olarak geliştirilmiştir: Geçmiş Okuyucu Yok Kritik seviyelerde kopuş ve aşırı işlem yok (çok fazla işlem açma) Her işlem için sabit stop loss Trailing Stop HAZIR! Otomatik olarak AutoCompund Düşük Düşüş Sohbet GPT ve AI geliştirildi Kurulum: Kolay çalıştırılır, setfile gerekmez Sembol: BTCUSD/ Bitcoin Lot B
HiperCube Index PRO
Adrian Lara Carrasco
Uzman Danışmanlar
Akıllı Ticaretin Gücünü Gelişmiş Ticaret Robotumuzla Ortaya Çıkarın! Ticaret stratejinizi bir sonraki seviyeye taşımaya hazır mısınız? Hassasiyet ve güvenilirlikle tutarlı performans sunmak için tasarlanmış en son teknoloji ürünü Ticaret Robotu 'nu keşfedin. Neden Ticaret Robotumuzu Seçmelisiniz?  Özel Teklif: Darwinex Zero 'da inanılmaz %25 İndirim için DWZ2328770MGM kodunu kullanın! Bu sınırlı süreli indirimi kaçırmayın! 1. Kanıtlanmış Performans: Güvenilir bir ticaret arkadaşı edinmenizi sa
Bot Pulse Index Turnaround
Adrian Lara Carrasco
Uzman Danışmanlar
Pulse Trading Botu Darwinex Zero için %20 İndirim Kodu: DWZ2328770MGM_20 US30, NASDAQ ve GER40 İçin Otomatik Ticaret Stratejisi US30, NASDAQ ve GER40 endeksleri için özel olarak tasarlanmış gelişmiş ticaret botumuz ile uzun vadeli büyüme potansiyelini açığa çıkarın. Bu strateji, yıllarca süren titiz testlerden geçerek tutarlı ve güvenilir performans sergilemiştir. Yaklaşımımız, istikrar ve sürdürülebilirliği ön planda tutan sağlam bir uzun vadeli stratejiye dayanmaktadır. Hızlı kazançlar vadetm
Bot Pulse Breakout PRO
Adrian Lara Carrasco
Uzman Danışmanlar
Basit ve Etkili Bir Ticaret Stratejisi Breakout'a Hoş Geldiniz! Darwinex Zero için %20 indirim kodu: DWZ2328770MGM_20 Bu robot, korelasyon nedenlerinden dolayı Darwinex'te çalışmaz. Canlı Sinyal Bu metodoloji ile fırsatlarınızı güvenli ve verimli bir şekilde maksimize edeceksiniz, gerçek dünya ticaret ortamına uyum sağlayarak. İşte, en likit FOREX piyasalarında işlem yaparken stabil ticaretler yapabilmeniz için ihtiyacınız olan her şey, popüler çiftlere odaklanarak: EURUSD GBPUSD USDJPY US30
Bot Pulse GOLD UP
Adrian Lara Carrasco
Uzman Danışmanlar
Altın (XAUUSD) Ticaretinizi En İyi Robot ile Devrim Yaratın Güçlü, akıllı ve tamamen otomatik bir altın (XAUUSD) ticaret çözümü arıyorsanız, arayışınız burada sona eriyor. Altın Ticaret Robotumuz, akıllı ve uyarlanabilir bir strateji kullanarak kazancınızı en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmıştır. Yıllarca gerçek piyasa verileri ve geriye dönük testler ile optimize edilmiştir. Olağanüstü performans geçmişi ve güçlü risk yönetimiyle bu robot, finans piyasalarındaki en likit ve en çok tercih edi
Bot Pulse Ultra DAX
Adrian Lara Carrasco
Uzman Danışmanlar
Bot Pulse Trading – DAX Bollinger Bantları Robotu  DAX için özel olarak tasarlanmış Bollinger Bantları ticaret algoritması ile piyasa oynaklığından yararlanın! Bu gelişmiş ticaret robotu, kesin giriş ve çıkış noktalarını belirleyerek, piyasa dinamiklerine yapılandırılmış ve disiplinli bir yaklaşımla uyum sağlar. Temel Özellikler: Akıllı Bollinger Bantları Stratejisi – Yüksek olasılıklı işlemler için fiyat aşırılıklarını belirler. Aynı Anda Tek İşlem – Kontrollü ve verimli ticaret için odaklanmı
Bot Pulse BTC BreakOut
Adrian Lara Carrasco
Uzman Danışmanlar
BTC Breakout – Akıllı Swing Trading Robotu Darwinex Zero'da %20 indirim kodu: DWZ2328770MGM_20 ÖNEMLİ! Bu göstergeyi indirmeniz gerekiyor, buradan:    HiperCube DonChian Pro Gale - Gösterge BTC Breakout , BTC/USD gibi paritelerde fiyat kırılmalarını kullanarak işlem yapan gerçek swing trading mantığıyla çalışan otomatik bir ticaret sistemidir. Martingale veya grid gibi agresif teknikleri kullanmaz, kalite ve risk kontrolüne odaklanır. %65 kazanma oranı gerçek testlerle kanıtlanmıştır. Daha fazla
Trade Assistant X Light
Adrian Lara Carrasco
Yardımcı programlar
Trade Assistant X Light — Kararlarınızı tek tıkla güçlendirin Trade Assistant X Light’ı keşfedin: hassasiyet, hız ve sorunsuz kontrol arayan trader’lar için tasarlanmış bir araç. Platformunuza doğrudan entegre edilen bu sezgisel arayüz sayesinde piyasa ve bekleyen emirler verebilir, stop ve hedefleri ayarlayabilir, kısmi kapatmaları yönetebilir ve breakeven ile kısmi kapatma gibi otomatik işlevleri yalnızca birkaç tıklamayla etkinleştirebilirsiniz. Yavaş işlemleri unutun: her adım güvenli ve hız
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt