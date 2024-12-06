HiperCube Pro Gale BTC

5

Tanıtım

Trading'in tüm potansiyelini açığa çıkarma zamanı,HiperCube Pro Gale BTC tam ihtiyacınız olan şey, AI ve Chat GPT ile birleşen geliştirme ekibimizin geniş deneyimiyle, güvenilir ve istikrarlı bir kaynak oluşturduk ve şimdi, bu kaynak sizin kullanımınıza sunulmuş durumda!

Darwinex Zero'da %20 indirim kodu: DWZ2328770MGM_20

Ürün Özellikleri:

  • Stop Loss ile Risk Yönetimi
  • Her işlem, riskinizin her zaman etkili bir şekilde yönetilmesini sağlamak için yerleşik bir stop loss içerir.

Yoğun Testler
Robot, yıllar boyunca farklı piyasa koşullarında test edilmiştir ve etkinliği ile güvenilirliği kanıtlanmıştır.

BTC / Bitcoin ile İşlem Yapma
BTC ve Bitcoin'i güvenle işlem yapabileceğiniz kanıtlanmış bir sistemle kripto para piyasasına güvenle erişin.

Forex'te Çok Yönlü İşlem
Robot, EUR/USD, GBP/USD ve USD/JPY gibi paritelerle Forex piyasasında işlem yapmak için de uygundur.

Emtia İşlemleri
Ayrıca, XAU/USD (Altın) paritesini aynı güven ve güvenlik seviyesinde işlem yapabilirsiniz.

Preseti İndir

Aşağıdaki döviz çiftleri ve emtialar için presetleri indirebilirsiniz:

  • EUR/USD, GBP/USD: HiperCube Pro Gale FOREX v2.1 - 1H
  • USD/JPY: HiperCube Pro Gale M15 USDJPY
  • XAU/USD (Altın): HiperCube Pro Gale XAUUSD 1H
  • BTC (Bitcoin): HiperCube Pro Gale BTC 1H - M15

Trading'in TÜM GÜCÜNÜ serbest bırakın!  HiperCube DonChian Pro Gale - Gösterge


İncelemeler 2
Mikael Paul Heinz Jean Beaufume
447
Mikael Paul Heinz Jean Beaufume 2024.12.19 15:52 
 

Très satisfait des résultat de cet EA , 8,1% de gains pour 3 jours d’utilisation sur BTC uniquement. Le dev est super réactif et soucieux de la qualité de son produit. Je conseille fortement cet EA, qui n’a rien à envier à d’autres qui serait bien plus onéreux pour de même résultat. Hâte de pouvoir essayer un autre EA de ce dev prochainement

Anderson Prado
23
Anderson Prado 2025.08.16 23:19 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Adrian Lara Carrasco
7729
Geliştiriciden yanıt Adrian Lara Carrasco 2025.08.17 00:57
Hi! Thanks for your comment. Yes, you need load this preset into the EA, according to symbol to trade. For that balance you must be cautious and install It only in 1 active simultaneous ( forex is recommended un your case , forex example GBP/USD at Minimum of lots(0.01) Other recommendation is withdraw frecuenly to recovery your initial investment, amd keep out of risk
Mikael Paul Heinz Jean Beaufume
447
Mikael Paul Heinz Jean Beaufume 2024.12.19 15:52 
 

Très satisfait des résultat de cet EA , 8,1% de gains pour 3 jours d’utilisation sur BTC uniquement. Le dev est super réactif et soucieux de la qualité de son produit. Je conseille fortement cet EA, qui n’a rien à envier à d’autres qui serait bien plus onéreux pour de même résultat. Hâte de pouvoir essayer un autre EA de ce dev prochainement

Adrian Lara Carrasco
7729
Geliştiriciden yanıt Adrian Lara Carrasco 2024.12.19 16:17
Thanks for the good review, is very important for us provide a good service and quality of our EAs and products, we want grow up with all our clients. Feel free to try other products, ask any question or do any recommendation.
İncelemeye yanıt