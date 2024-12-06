HiperCube Pro Gale BTC
- Uzman Danışmanlar
- Adrian Lara Carrasco
- Sürüm: 2.5
- Güncellendi: 19 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 10
Tanıtım
Trading'in tüm potansiyelini açığa çıkarma zamanı,HiperCube Pro Gale BTC tam ihtiyacınız olan şey, AI ve Chat GPT ile birleşen geliştirme ekibimizin geniş deneyimiyle, güvenilir ve istikrarlı bir kaynak oluşturduk ve şimdi, bu kaynak sizin kullanımınıza sunulmuş durumda!
Ürün Özellikleri:
- Stop Loss ile Risk Yönetimi
- Her işlem, riskinizin her zaman etkili bir şekilde yönetilmesini sağlamak için yerleşik bir stop loss içerir.
Yoğun Testler
Robot, yıllar boyunca farklı piyasa koşullarında test edilmiştir ve etkinliği ile güvenilirliği kanıtlanmıştır.
BTC / Bitcoin ile İşlem Yapma
BTC ve Bitcoin'i güvenle işlem yapabileceğiniz kanıtlanmış bir sistemle kripto para piyasasına güvenle erişin.
Forex'te Çok Yönlü İşlem
Robot, EUR/USD, GBP/USD ve USD/JPY gibi paritelerle Forex piyasasında işlem yapmak için de uygundur.
Emtia İşlemleri
Ayrıca, XAU/USD (Altın) paritesini aynı güven ve güvenlik seviyesinde işlem yapabilirsiniz.
Preseti İndir
Aşağıdaki döviz çiftleri ve emtialar için presetleri indirebilirsiniz:
- EUR/USD, GBP/USD: HiperCube Pro Gale FOREX v2.1 - 1H
- USD/JPY: HiperCube Pro Gale M15 USDJPY
- XAU/USD (Altın): HiperCube Pro Gale XAUUSD 1H
- BTC (Bitcoin): HiperCube Pro Gale BTC 1H - M15
Très satisfait des résultat de cet EA , 8,1% de gains pour 3 jours d’utilisation sur BTC uniquement. Le dev est super réactif et soucieux de la qualité de son produit. Je conseille fortement cet EA, qui n’a rien à envier à d’autres qui serait bien plus onéreux pour de même résultat. Hâte de pouvoir essayer un autre EA de ce dev prochainement