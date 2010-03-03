Smart Breakout Zones EA – Londra Breakout Basitleştirildi

Lansman Fiyatı: Sadece 50$ (Her satın alımda fiyat artacak – bugünden kopyanı güvenceye al!)

Smart Breakout Zones EA, günün en volatil seansında sürekli fırsatlar yakalamak isteyen traderlar için tasarlanmış, güçlü ve tamamen otomatik bir Londra Breakout işlem sistemidir.

İster yeni başlayan ister deneyimli bir trader olun, bu EA size basit, stressiz ve profesyonel bir işlem avantajı sunar.

Neden Smart Breakout Zones EA?

Londra seansı piyasaların uyandığı andır – güçlü hareketler ve net breakout fırsatları sunar.

Birçok trader fırsatları kaçırır çünkü bölgeleri manuel çizer veya geç girer.

Bu EA tüm işi üstlenir: breakout aralığını otomatik olarak tespit eder, bölgeyi çizer ve işlemleri ışık hızında açar.

Ana Özellikler

✅ Otomatik Londra Seansı Bölgesi Tespiti – EA, ayarlanabilir saatlere göre breakout kutusunu otomatik işaretler.

✅ Çift Breakout Stratejisi – Hem yukarı hem aşağı breakout işlemlerini hassasiyetle yapar.

✅ Akıllı İşlem Filtreleri – Dahili volatilite ve mum filtreleri ile sahte breakout’lardan kaçının.

✅ Dahili Risk Yönetimi – Önceden belirlenmiş SL ile özel trailing.

✅ Bölge Görselleştirmesi – Breakout bölgesi grafikte açıkça gösterilir.

✅ Esnek Ayarlar – İşlem saatleri, risk %, breakout buffer, trailing stop ve daha fazlası.

✅ Her breakout bölgesi için tek işlem – Aşırı işlem yok, sadece temiz uygulama.

✅ Tüm brokerlar ve paritelerle uyumlu – EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, USDJPY ve ENDEKSLER için optimize edilmiştir.

Kimler için uygundur?

Küçük hesaplarla sürekli setup arayan traderlar.

Tüm gün grafiğe bakamayan yarı zamanlı traderlar.

Hazır bir sistem isteyen yeni başlayanlar.

Londra Breakout stratejisini otomatikleştirmek ve ölçeklendirmek isteyen deneyimli traderlar.

Nasıl çalışır?

EA, Londra öncesi seansa (varsayılan 2 saat) dayalı breakout bölgesini çizer.

Fiyat yukarıya veya aşağıya kırıldığında, EA otomatik olarak işleme girer.

Koruma için SL ve TP anında yerleştirilir.

EA, maksimum kâr için trailing stop ve break-even mantığı ile işlemleri yönetebilir.

Neden şimdi satın almalı?

Mevcut Fiyat: 50$

Sonraki Artış: 65$

Fiyat her satın alımda artacaktır – erken alanlar en çok kazanır.

Çok geç olmadan en düşük fiyattan kopyanı al!

Uyumluluk:

Platform: MetaTrader 5

Semboller: GBPUSD, EURUSD, XAUUSD, USDJPY and INDICES için en uygun

Zaman Dilimleri: M15 – H1

📥 Hemen indir ve Londra Breakout işlemini profesyonel gibi yap!



