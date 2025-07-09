Bot Pulse Ultra DAX

Bot Pulse Trading – DAX Bollinger Bantları Robotu 

DAX için özel olarak tasarlanmış Bollinger Bantları ticaret algoritması ile piyasa oynaklığından yararlanın! Bu gelişmiş ticaret robotu, kesin giriş ve çıkış noktalarını belirleyerek, piyasa dinamiklerine yapılandırılmış ve disiplinli bir yaklaşımla uyum sağlar.

Temel Özellikler:

  • Akıllı Bollinger Bantları Stratejisi – Yüksek olasılıklı işlemler için fiyat aşırılıklarını belirler.
  • Aynı Anda Tek İşlem – Kontrollü ve verimli ticaret için odaklanmış işlem yürütme.
  • Sıkı Testler & Dayanıklılık – Farklı piyasa koşullarında dayanıklılık testlerinden geçirilmiştir.
  • Otomatik & Güvenilir – Manuel müdahale gerektirmez—sadece çalıştırın!
    • Özel Teklif: Kodu kullanın DWZ2328770MGM_20 ve %20 İNDİRİM kazanın Darwinex Zero üzerinde! Bu sınırlı süreli indirimi kaçırmayın!

Bu robot, titiz dayanıklılık testlerinden geçirilmiş olup, farklı piyasa senaryolarında tutarlı performans göstermesi sağlanmıştır. Hiçbir strateji gelecekteki sonuçları garanti edemez, ancak bu araç sağlam ve iyi test edilmiş bir metodolojiye dayanmaktadır ve DAX ticaret deneyiminizi geliştirmek için tasarlanmıştır.

Daha akıllıca işlem yapın. Güvenle ticaret yapın.

HiperCube Pro Gale BTC
Adrian Lara Carrasco
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Tanıtım Trading'in tüm potansiyelini açığa çıkarma zamanı, HiperCube Pro Gale BTC tam ihtiyacınız olan şey , AI ve Chat GPT ile birleşen geliştirme ekibimizin geniş deneyimiyle, güvenilir ve istikrarlı bir kaynak oluşturduk ve şimdi, bu kaynak sizin kullanımınıza sunulmuş durumda! Darwinex Zero'da %20 indirim kodu: DWZ2328770MGM_20 Ürün Özellikleri: Stop Loss ile Risk Yönetimi Her işlem, riskinizin her zaman etkili bir şekilde yönetilmesini sağlamak için yerleşik bir stop loss içerir. Yoğun Tes
HiperCube Auto Trend Lines
Adrian Lara Carrasco
5 (3)
Göstergeler
HiperCube AutoTrend Lines Darwinex Zero'da %20 indirim kodu: DWZ2328770MGM_20 Bu gösterge, destekleri ve dirençleri kolayca belirlemenize, grafikte çizgiler çizmenize ve piyasada önemli bir noktanın nerede olduğunu bilmenize yardımcı olur. Bu araç, işinizin bir kısmını sizin için yaparak, ticaretinizi yarı otomatik hale getirmenin en iyi yoludur. Direnç veya Destek, bazen belirlenmesi zor olan önemli seviyelerdir, ancak artık bu size daha fazla kafa karışıklığı yaratmayacaktır HiperCube Autotre
FREE
GOD Breakout Ultimate
Adrian Lara Carrasco
Uzman Danışmanlar
NASDAQ İşlem Robotu - Premium Breakout Stratejisi Özel fırsat! Şimdi Darwinex Zero'da %20 indirim: DWZ2328770MGM_20 Gerçek Verilerle Doğrulanmış Sonuçlar Başlangıç teminatı: $100,000.00 Net kar: $198,788.56 (198.7% ROI) Toplam işlem: 981 uzun işlem (%62.81 başarı oranı) Kâr faktörü: 1.23 Maksimum çekilme: %22.79 Sharpe oranı: 2.60 Temel Avantajlar Gerçek piyasa koşullarında test edilmiş strateji: En büyük kazançlı işlem: $14,081.13 4.54 kurtarma faktörü Pozitif beklenen getiri: işlem başına $20
Innovashion
Adrian Lara Carrasco
4 (1)
Uzman Danışmanlar
Darwinex Zero'da %20 indirim kodu: DWZ2328770MGM_20 Merhaba Yatırımcılar ve Yatırımcılar Size HiperCube Innovashion'ı sunmaktan mutluluk duyuyoruz! Bu EA, Martingala + Grid Sistemini birleştirir ve uzun vadeli bir istikrar sağlamak için tasarlanmıştır Kullanım önerileri: Para Birimi Çifti: EURSD, EURGBP, USDJPY, GBPUSD Zaman Dilimi: 1H Minimum Mevduat: 1000 USD Hesap Türü: Hedging ABARISC OLMAYIN, Günlük Kar ve TP'leri en az 3 pip ancak 5 pip'ten düşük olacak şekilde kısa kullanın Özellikle
FREE
HiperCube Market Profile
Adrian Lara Carrasco
Göstergeler
HiperCube Piyasa Profili! Darwinex Zero'da %20 indirim kodu: DWZ2328770MGM_20 Piyasa Profili, fiyat ve zaman bilgilerini bir dağıtım biçiminde birleştiren grafiksel bir gösterimdir. Fiyat bilgilerini dikey ölçekte (y ekseni) ve hacim bilgilerini yatay ölçekte (x ekseni) görüntüler. Bu grafik türü, piyasa aktivitesine ilişkin içgörüler sunarak, yatırımcıların adil piyasa değerini gerçek zamanlı olarak görselleştirmelerine ve değerlendirmelerine olanak tanır. Özellikler: Özel Renkler Özel Grafik
FREE
HiperCube Renko Candles
Adrian Lara Carrasco
Göstergeler
HiperCube Renko Mumlarına Hoş Geldiniz Darwinex Zero'da %25 indirim kodu: DWZ2328770MGM Bu gösterge size gerçek piyasa bilgisi sağlar ve onu Renko Mum Stiline dönüştürür. Tanım Renko grafikleri, fiyat hareketlerini temsil etmek için tuğlalar (veya çubuklar) kullanarak fiyat değişimlerini ölçen ve çizen bir tür finansal grafiktir. Geleneksel mum grafiklerinin aksine, Renko grafikleri yalnızca fiyat dalgalanmalarına odaklanarak zaman tabanlı bilgileri görüntülemez. Özellikler: Ayrı pencerelerde
FREE
HiperCube ADX Histogram
Adrian Lara Carrasco
Göstergeler
HiperCube ADX Histogramı burada! Darwinex Zero'da %25 indirim kodu: DWZ2328770MGM Bu göstergeler piyasada güçlü bir trend olup olmadığını anlamanıza yardımcı olur. ADX çok popüler ve kullanışlı bir göstergedir, bu nedenle birçok üst düzey yatırımcı kötü işlemlere filtre olarak veya diğer analizlerin kombinasyonlarında kullanılmasını önermektedir. HiperCube ADX ile ticaretiniz için güzel ve harika bir gösterge kullanarak birinci sınıf bir deneyim yaşayacaksınız. ÖZELLİKLER: Tamamen Özelleştiril
FREE
HiperCube USD Index
Adrian Lara Carrasco
Göstergeler
"HiperCube USD ENDEKSİ (DXY /USDX) ", hisse senetleri, tahviller veya emtialar gibi belirli bir varlık grubunun performansını temsil eden ve değerleri ABD doları cinsinden olan bir finansal kıyaslama ölçütüdür. Bu endeksler yatırımcıların belirli sektörlerin veya piyasaların performansını zaman içinde takip etmelerine ve karşılaştırmalarına yardımcı olur. Endeks, ABD doları cinsinden ifade edilerek, varlıkların yerel para birimi veya coğrafi konumundan bağımsız olarak yatırımları değerlendirmek
FREE
Hipercube lynx BTC Scalping
Adrian Lara Carrasco
Uzman Danışmanlar
HiperCube Lynx'e hoş geldiniz Darwinex Zero'da %20 indirim kodu: DWZ2328770MGM_20 Aşağıdaki özellikler göz önünde bulundurularak düşük risk, istikrarlı, yüksek tutarlılık ve bütünlük odaklı olarak geliştirilmiştir: Geçmiş Okuyucu Yok Kritik seviyelerde kopuş ve aşırı işlem yok (çok fazla işlem açma) Her işlem için sabit stop loss Trailing Stop HAZIR! Otomatik olarak AutoCompund Düşük Düşüş Sohbet GPT ve AI geliştirildi Kurulum: Kolay çalıştırılır, setfile gerekmez Sembol: BTCUSD/ Bitcoin Lot B
HiperCube DonChain
Adrian Lara Carrasco
Göstergeler
HiperCube DonChian'a hoş geldiniz Darwinex Zero'da %20 indirim kodu: DWZ2328770MGM_20 Bu gösterge, fiyatın muhtemelen ne zaman yukarı veya aşağı gideceğini gösteren çok kullanışlı bir fiyat bilgisi sağlar. Özellikler: Ana pencerelerdeki gösterge Mumlarınızın Renklerini özelleştirin Göstergenin Özel Dönemi Set Off Ayar parametreleri Nasıl yorumlanır: Yukarı trend: Bazı mumlar üst banttan yukarı çıkarsa, bir boğa koşusunun gelmesi olasıdır. Düşüş trendi: Bazı mumlar alt banttan aşağı inerse, bi
FREE
HiperCube DonChian Pro Gale
Adrian Lara Carrasco
Göstergeler
BU GÖSTERGE, EA'NİN BİR PARÇASIDIR:  HIPERCUBE PRO GALE BTC Darwinex Zero için %20 indirim kodu: DWZ2328770MGM_20  Donchian Göstergesinin Yeni Sürümünü Tanıtıyoruz Donchian göstergesinin yeni sürümünü sunmaktan heyecan duyuyoruz. En son geliştirmeler ve artırılmış hassasiyetle tasarlandı. Artık tamamen HiperCube Pro Gale için uyarlanmış olan bu güncellenmiş araç, daha etkili ticaret için sorunsuz bir deneyim sunuyor. Bu sürüm neden bir dönüm noktasıdır: HiperCube Pro Gale için uyarlanmıştı
FREE
HiperCube Tornado Momentum
Adrian Lara Carrasco
Göstergeler
HiperCube Tornado burada! Darwinex Zero'da %20 indirim kodu: DWZ2328770MGM_20 HiperCube Tornado, yeni bir boğa veya ayı gücünün yaklaştığını belirlemenize yardımcı olan basit ama etkili bir göstergedir. Kullanımı kolay Özel Renkler Ayrı pencere göstergesi TEMA hesaplamalar yapmak için kullanılır Özel Dönemler Özel Yöntem Sohbet GPT ve AI geliştirildi Strateji TI+'nın TI-'yi geçmesini bekleyin Bu, satın alma sinyali anlamına gelir TI-'nin TI+'yı geçmesini bekleyin Bu, satış sinyali anlamına gel
FREE
HiperCube Protector
Adrian Lara Carrasco
Yardımcı programlar
HiperCube Protector burada! Codice sconto del 20% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 HiperCube Protector hesabınızın kontrolünü ele geçirmeniz için en basit ve kolay DrawDown Limiter'dır! Bu araçlar hesabınızı gerçek zamanlı olarak korumayı hedefler, Maksimum DrawDown veya StopLoss ayarı kullanın. Özellikler: Hesabınızın Bakiyesine göre DrawDown'ı Yüzde veya Para ile Kontrol Edin Verileri gerçek zamanlı olarak görmek için kullanıcı dostu ve zarif arayüz Telegram'a Bildirimler Gönderin, MT5 uyg
FREE
HiperCube MTF MA
Adrian Lara Carrasco
Göstergeler
Merhaba yatırımcılar, HiperCube size yeni bir gösterge olan MTF MA'yı sunmaktan mutluluk duyuyorum! Darwinex Zero'da %25 indirim kodu: DWZ2328770MGM HiperCube Çoklu Zaman Çerçevesi Hareketli Ortalaması veya MTF MA, MA'yı daha yüksek zaman çerçevesinden ve diğer daha düşük zaman çerçevesinden görüntülemenize izin veren bir göstergedir, çok basit. Özellikler: Açılır menüden Zaman Çerçevesini seçin Özel Dönem MA Özel MA türü (EMA, SMA...) MTF MA'nın Özel Rengi Geliştirmek için Chat gpt ve AI kull
FREE
HiperCube VIX
Adrian Lara Carrasco
Göstergeler
HiperCube VIX'e hoş geldiniz Darwinex Zero'da %25 indirim kodu: DWZ2328770MGM Bu gösterge size sp500 / us500 hacimli piyasa hakkında gerçek bilgi sağlar Tanım HiperCube VIX, CBOE Volatilite Endeksi olarak bilinir ve piyasa korkusu veya stresinin yaygın olarak bilinen bir ölçüsüdür. Geniş piyasa için bir vekil olarak S&P 500 endeksini kullanarak hisse senedi piyasasındaki belirsizlik ve volatilite seviyesini işaret eder. VIX Endeksi, S&P 500 endeksindeki opsiyon sözleşmelerinin fiyatlarına göre
FREE
HiperCube Nasdaq Index Volatility
Adrian Lara Carrasco
Göstergeler
VXN Göstergesi Tanıtımı Darwinex Zero'da %25 İndirim Kodu: DWZ2328770MGM Nasdaq-100 Endeksinin dalgalı sularında gezinmek için nihai ortağınız. Hassasiyet ve güvenilirlik talep eden yatırımcılar için tasarlanan VXN Göstergesi, piyasa hissiyatı ve potansiyel fiyat dalgalanmaları hakkında gerçek zamanlı bilgiler sunar. VXN Göstergesi ile şunları yapabilirsiniz: Dalgalanmayı Tahmin Edin : Piyasa hareketlerini doğru bir şekilde tahmin ederek rekabet avantajı kazanın. Stratejilerinizi Optimize Edin
FREE
HiperCube SuperVisor
Adrian Lara Carrasco
Yardımcı programlar
Tekrar Hoş Geldiniz! Darwinex Zero'da %20 indirim kodu: DWZ2328770MGM_20 Bugün yeni ve kullanışlı bir araç olan HiperCube SuperVisor'ı tanıtmak istiyoruz.Bu araç, aynı anda farklı EA'ları çalıştırdığımızda karşılaştığımız sorunu çözdü, bu zor bir şeyin denetimini yaptı.Bu sayede 1 Grafikte aynı anda en fazla 5 EA görebiliyoruz, her birinin açık pozisyonları, alımda karları, satışta karları ve toplam karları olup olmadığını görebiliyoruz. Özellikler Her EA için özel adlar Renkleri istediğiniz g
FREE
HiperCube Index PRO
Adrian Lara Carrasco
Uzman Danışmanlar
Akıllı Ticaretin Gücünü Gelişmiş Ticaret Robotumuzla Ortaya Çıkarın! Ticaret stratejinizi bir sonraki seviyeye taşımaya hazır mısınız? Hassasiyet ve güvenilirlikle tutarlı performans sunmak için tasarlanmış en son teknoloji ürünü Ticaret Robotu 'nu keşfedin. Neden Ticaret Robotumuzu Seçmelisiniz?  Özel Teklif: Darwinex Zero 'da inanılmaz %25 İndirim için DWZ2328770MGM kodunu kullanın! Bu sınırlı süreli indirimi kaçırmayın! 1. Kanıtlanmış Performans: Güvenilir bir ticaret arkadaşı edinmenizi sa
Bot Pulse Index Turnaround
Adrian Lara Carrasco
Uzman Danışmanlar
Pulse Trading Botu Darwinex Zero için %20 İndirim Kodu: DWZ2328770MGM_20 US30, NASDAQ ve GER40 İçin Otomatik Ticaret Stratejisi US30, NASDAQ ve GER40 endeksleri için özel olarak tasarlanmış gelişmiş ticaret botumuz ile uzun vadeli büyüme potansiyelini açığa çıkarın. Bu strateji, yıllarca süren titiz testlerden geçerek tutarlı ve güvenilir performans sergilemiştir. Yaklaşımımız, istikrar ve sürdürülebilirliği ön planda tutan sağlam bir uzun vadeli stratejiye dayanmaktadır. Hızlı kazançlar vadetm
Bot Pulse Breakout PRO
Adrian Lara Carrasco
Uzman Danışmanlar
Basit ve Etkili Bir Ticaret Stratejisi Breakout'a Hoş Geldiniz! Darwinex Zero için %20 indirim kodu: DWZ2328770MGM_20 Bu robot, korelasyon nedenlerinden dolayı Darwinex'te çalışmaz. Canlı Sinyal Bu metodoloji ile fırsatlarınızı güvenli ve verimli bir şekilde maksimize edeceksiniz, gerçek dünya ticaret ortamına uyum sağlayarak. İşte, en likit FOREX piyasalarında işlem yaparken stabil ticaretler yapabilmeniz için ihtiyacınız olan her şey, popüler çiftlere odaklanarak: EURUSD GBPUSD USDJPY US30
Bot Pulse GOLD UP
Adrian Lara Carrasco
Uzman Danışmanlar
Altın (XAUUSD) Ticaretinizi En İyi Robot ile Devrim Yaratın Güçlü, akıllı ve tamamen otomatik bir altın (XAUUSD) ticaret çözümü arıyorsanız, arayışınız burada sona eriyor. Altın Ticaret Robotumuz, akıllı ve uyarlanabilir bir strateji kullanarak kazancınızı en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmıştır. Yıllarca gerçek piyasa verileri ve geriye dönük testler ile optimize edilmiştir. Olağanüstü performans geçmişi ve güçlü risk yönetimiyle bu robot, finans piyasalarındaki en likit ve en çok tercih edi
Bot Pulse BTC BreakOut
Adrian Lara Carrasco
Uzman Danışmanlar
BTC Breakout – Akıllı Swing Trading Robotu Darwinex Zero'da %20 indirim kodu: DWZ2328770MGM_20 ÖNEMLİ! Bu göstergeyi indirmeniz gerekiyor, buradan:    HiperCube DonChian Pro Gale - Gösterge BTC Breakout , BTC/USD gibi paritelerde fiyat kırılmalarını kullanarak işlem yapan gerçek swing trading mantığıyla çalışan otomatik bir ticaret sistemidir. Martingale veya grid gibi agresif teknikleri kullanmaz, kalite ve risk kontrolüne odaklanır. %65 kazanma oranı gerçek testlerle kanıtlanmıştır. Daha fazla
Gold Friday
Adrian Lara Carrasco
Uzman Danışmanlar
Altın Piyasasını Doğruluk ve Yüksek Karlılıkla Hakimiyet Altına Alın Profesyonel bir işlem robotu mu arıyorsunuz? Bu sistem, XAUUSD piyasasında tutarlı ve kazançlı sonuçlar sunmak üzere tasarlandı. İşlemleri otomatikleştirmek ve sermayenizi etkin risk kontrolüyle maksimize etmek isteyen talepkar yatırımcılar için idealdir. Kanıtlanmış Performans Toplam net kâr: 164.318,02 USD Başlangıç depozitosu: 25.000 USD Toplam getiri: +650% Recovery Factor: 5.18 Profit Factor: 1.71 Maksimum relatıve drawdo
Trade Assistant X Light
Adrian Lara Carrasco
Yardımcı programlar
Trade Assistant X Light — Kararlarınızı tek tıkla güçlendirin Trade Assistant X Light’ı keşfedin: hassasiyet, hız ve sorunsuz kontrol arayan trader’lar için tasarlanmış bir araç. Platformunuza doğrudan entegre edilen bu sezgisel arayüz sayesinde piyasa ve bekleyen emirler verebilir, stop ve hedefleri ayarlayabilir, kısmi kapatmaları yönetebilir ve breakeven ile kısmi kapatma gibi otomatik işlevleri yalnızca birkaç tıklamayla etkinleştirebilirsiniz. Yavaş işlemleri unutun: her adım güvenli ve hız
