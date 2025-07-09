Bot Pulse Ultra DAX
- Uzman Danışmanlar
- Adrian Lara Carrasco
- Sürüm: 1.42
- Güncellendi: 9 Temmuz 2025
- Etkinleştirmeler: 10
Bot Pulse Trading – DAX Bollinger Bantları Robotu
DAX için özel olarak tasarlanmış Bollinger Bantları ticaret algoritması ile piyasa oynaklığından yararlanın! Bu gelişmiş ticaret robotu, kesin giriş ve çıkış noktalarını belirleyerek, piyasa dinamiklerine yapılandırılmış ve disiplinli bir yaklaşımla uyum sağlar.
Temel Özellikler:
- Akıllı Bollinger Bantları Stratejisi – Yüksek olasılıklı işlemler için fiyat aşırılıklarını belirler.
- Aynı Anda Tek İşlem – Kontrollü ve verimli ticaret için odaklanmış işlem yürütme.
- Sıkı Testler & Dayanıklılık – Farklı piyasa koşullarında dayanıklılık testlerinden geçirilmiştir.
- Otomatik & Güvenilir – Manuel müdahale gerektirmez—sadece çalıştırın!
Bu robot, titiz dayanıklılık testlerinden geçirilmiş olup, farklı piyasa senaryolarında tutarlı performans göstermesi sağlanmıştır. Hiçbir strateji gelecekteki sonuçları garanti edemez, ancak bu araç sağlam ve iyi test edilmiş bir metodolojiye dayanmaktadır ve DAX ticaret deneyiminizi geliştirmek için tasarlanmıştır.
Daha akıllıca işlem yapın. Güvenle ticaret yapın.