Trade Assistant X Light — Kararlarınızı tek tıkla güçlendirin

Trade Assistant X Light’ı keşfedin: hassasiyet, hız ve sorunsuz kontrol arayan trader’lar için tasarlanmış bir araç. Platformunuza doğrudan entegre edilen bu sezgisel arayüz sayesinde piyasa ve bekleyen emirler verebilir, stop ve hedefleri ayarlayabilir, kısmi kapatmaları yönetebilir ve breakeven ile kısmi kapatma gibi otomatik işlevleri yalnızca birkaç tıklamayla etkinleştirebilirsiniz. Yavaş işlemleri unutun: her adım güvenli ve hızlı işlem yapmanız için optimize edilmiştir.

Hem yeni başlayanlar hem de profesyoneller için tasarlanan Trade Assistant X Light, net ve görsel bir arayüzü gelişmiş parametrelerle birleştirir: riski bakiye yüzdesine göre ayarlayın, kesin SL/TP seviyeleri belirleyin, limit girişlerini önizleyin ve açık pozisyonları anında değiştirin. Panel, sembol, magic number ve breakeven/kısmi kapatma tetikleyicileri gibi temel bilgileri düzenli bir şekilde göstererek daha bilinçli ve tutarlı kararlar almanızı kolaylaştırır.

Avantajlar ve Faydalar Şık arayüz

3 özelleştirilebilir tema

Piyasa, STOP ve LIMIT emirleri

Kısmi kapatma ve Breakeven ayarları

Önizleme seçenekleri ve görsel ayarlamalar

Basit ve kullanışlı olacak şekilde tasarlanmıştır

olacak şekilde tasarlanmıştır SADECE GEREKLİ FONKSİYONLAR — asla kullanmayacağınız karmaşık özellikler yok

Güvenlik ve kontrol tasarımın temel taşlarıdır: emir iptal etme ve kapatma seçenekleri, kontrolü kaybetmeden stratejiyi değiştirmenizi sağlar; otomatik işlevler operasyonel stresi azaltır ve kritik anlarda insan hatasını en aza indirir. Ayrıca önizleme sistemi, uygulamadan önce seviyeleri onaylamanıza yardımcı olur, hatalı girişleri önler ve risk yönetimini iyileştirir.