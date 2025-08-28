GOD Breakout Ultimate
- Experten
- Adrian Lara Carrasco
- Version: 2.0
- Aktualisiert: 28 August 2025
- Aktivierungen: 5
Exklusives Angebot! Jetzt mit 20% Rabatt auf Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 erhalten
Verifizierte Ergebnisse mit echten Daten
- Anfängliche Einzahlung: $100,000.00
- Nettoertrag: $198,788.56 (198.7% ROI)
- Gesamttrades: 981 Long-Trades (62.81% Win Rate)
- Profitfaktor: 1.23
- Maximaler Drawdown: 22.79%
- Sharpe-Ratio: 2.60
Hauptvorteile
Strategie unter realen Marktbedingungen getestet:
- Größter Gewinntrade: $14,081.13
- Recovery-Faktor von 4.54
- Positive Erwartung: $202.73 pro Trade
- Durchschnittliche Marge: 801.67%
- Z-Score von 1.16 (74.90% statistische Zuverlässigkeit)
Begrenztes Sonderangebot
Warum dieses System wählen?
Mit einem GHPR von 1.001 (0.1% tägliches Wachstum) und einer LR-Korrelation von 6.58 zeigt dieser Roboter Konsistenz über Marktszenarien hinweg. Die Strategie kombiniert:
- Präzise Breakout-Einstiege
- Optimales Risikomanagement
- Hohe Frequenz profitabler Trades
- Vollständige Automatisierung - ohne emotionale Einmischung
Aktivieren Sie jetzt Ihren Marktvorteil! Nutzen Sie den exklusiven 20% Rabatt mit DWZ2328770MGM_20 vor Ablauf der Aktion.