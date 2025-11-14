Aroon Göstergesi - Tam Açıklama Aroon Göstergesi — Nedir ve Ne İşe Yarar?

Aroon göstergesi, bir trendin gücünü, başlangıcını ve olası zayıflamasını belirlemek için geliştirilmiş teknik bir analiz aracıdır. Aroon Up ve Aroon Down olmak üzere iki çizgiden oluşur ve fiyatın son yüksek veya düşük seviyesinden bu yana geçen süreyi hesaplar.

Aroon Up 100'e yakın seyrederken Aroon Down düşük kalıyorsa güçlü bir yükseliş trendi söz konusudur. Tersi durumda güçlü bir düşüş trendi görülür. Bu nedenle Aroon, trend takibi, breakout stratejileri ve swing trading için çok etkili bir göstergedir.

Aroon’un verdiği sinyaller

Trend dönüşlerinin erken tespiti

Mevcut trend gücünün doğrulanması

Yatay piyasa dönemlerinin belirlenmesi

Trend zayıflığının öngörülmesi

Breakout stratejilerine ek doğrulama

