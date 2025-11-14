Aroon Trend
- Göstergeler
- Adrian Lara Carrasco
- Sürüm: 1.0
Aroon göstergesi, bir trendin gücünü, başlangıcını ve olası zayıflamasını belirlemek için geliştirilmiş teknik bir analiz aracıdır. Aroon Up ve Aroon Down olmak üzere iki çizgiden oluşur ve fiyatın son yüksek veya düşük seviyesinden bu yana geçen süreyi hesaplar.
Aroon Up 100'e yakın seyrederken Aroon Down düşük kalıyorsa güçlü bir yükseliş trendi söz konusudur. Tersi durumda güçlü bir düşüş trendi görülür. Bu nedenle Aroon, trend takibi, breakout stratejileri ve swing trading için çok etkili bir göstergedir.
Aroon’un verdiği sinyaller
- Trend dönüşlerinin erken tespiti
- Mevcut trend gücünün doğrulanması
- Yatay piyasa dönemlerinin belirlenmesi
- Trend zayıflığının öngörülmesi
- Breakout stratejilerine ek doğrulama
Darwinex Zero İndirim Kodu
Aşağıdaki %20 indirim kodunu kullanabilirsiniz:
Kayıt sırasında veya ödeme sayfasında kullanarak indirimi etkinleştirin.