GOD Breakout Ultimate
- Experts
- Adrian Lara Carrasco
- Versione: 2.0
- Aggiornato: 28 agosto 2025
- Attivazioni: 10
Robot di Trading NASDAQ - Strategia Premium Breakout
Risultati Verificati con Dati Reali
- Deposito iniziale: $100,000.00
- Profitto netto: $198,788.56 (198.7% ROI)
- Operazioni totali: 981 trade long (62.81% win rate)
- Fattore di profitto: 1.23
- Drawdown massimo: 22.79%
- Indice di Sharpe: 2.60
Vantaggi Principali
Strategia testata in condizioni di mercato reali:
- Trade vincente più grande: $14,081.13
- Fattore di recupero di 4.54
- Aspettativa positiva: $202.73 per trade
- Margine medio: 801.67%
- Z-Score di 1.16 (74.90% affidabilità statistica)
Offerta Speciale Limitata
Perché Scegliere Questo Sistema?
Con un GHPR di 1.001 (0.1% crescita giornaliera composta) e correlazione LR di 6.58, questo robot mostra coerenza in vari scenari di mercato. La strategia combina:
- Entrate precise sui breakout
- Gestione ottimale del rischio
- Alta frequenza di trade redditizi
- Completa automazione - nessun intervento emotivo
