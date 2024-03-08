Innovashion

4

Darwinex Zero'da %20 indirim kodu: DWZ2328770MGM_20

Merhaba Yatırımcılar ve Yatırımcılar


Size HiperCube Innovashion'ı sunmaktan mutluluk duyuyoruz!

Bu EA, Martingala + Grid Sistemini birleştirir ve uzun vadeli bir istikrar sağlamak için tasarlanmıştır

Kullanım önerileri:

  • Para Birimi Çifti: EURSD, EURGBP, USDJPY, GBPUSD
  • Zaman Dilimi: 1H
  • Minimum Mevduat: 1000 USD
  • Hesap Türü: Hedging
  • ABARISC OLMAYIN, Günlük Kar ve TP'leri en az 3 pip ancak 5 pip'ten düşük olacak şekilde kısa kullanın

Özellikler:

  • Ticaret yapmayı durdurmak için günlük hedefler
  • Otomatik Lot Yapılandırması
  • Herhangi bir çifte uyum sağlamak için Farklı Ön Ayar Ayarlayın
  • Geliştirilmiş sohbet GPT ve AI kullanıldı
Lütfen ürünü satın aldıktan sonra yardıma ihtiyacınız olursa kişisel ilgi görmek için bana özel mesaj gönderin.

İncelemeler 1
davidtrade227
137
davidtrade227 2024.08.24 13:20 
 

I bought the bot and tested it, and honestly, I can only recommend it to you

