Innovashion
- Uzman Danışmanlar
- Adrian Lara Carrasco
- Sürüm: 3.0
- Güncellendi: 10 Eylül 2024
Darwinex Zero'da %20 indirim kodu: DWZ2328770MGM_20
Merhaba Yatırımcılar ve Yatırımcılar
Size HiperCube Innovashion'ı sunmaktan mutluluk duyuyoruz!
Bu EA, Martingala + Grid Sistemini birleştirir ve uzun vadeli bir istikrar sağlamak için tasarlanmıştır
Kullanım önerileri:
- Para Birimi Çifti: EURSD, EURGBP, USDJPY, GBPUSD
- Zaman Dilimi: 1H
- Minimum Mevduat: 1000 USD
- Hesap Türü: Hedging
- ABARISC OLMAYIN, Günlük Kar ve TP'leri en az 3 pip ancak 5 pip'ten düşük olacak şekilde kısa kullanın
Özellikler:
- Ticaret yapmayı durdurmak için günlük hedefler
- Otomatik Lot Yapılandırması
- Herhangi bir çifte uyum sağlamak için Farklı Ön Ayar Ayarlayın
- Geliştirilmiş sohbet GPT ve AI kullanıldı
Lütfen ürünü satın aldıktan sonra yardıma ihtiyacınız olursa kişisel ilgi görmek için bana özel mesaj gönderin.
I bought the bot and tested it, and honestly, I can only recommend it to you