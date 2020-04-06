GOD Breakout Ultimate
- 专家
- Adrian Lara Carrasco
- 版本: 2.0
- 更新: 28 八月 2025
- 激活: 5
纳斯达克交易机器人 - 高级突破策略
真实数据验证结果
- 初始存款: $100,000.00
- 净利润: $198,788.56 (198.7% 投资回报率)
- 总交易数: 981笔多头交易 (62.81% 胜率)
- 盈利因子: 1.23
- 最大回撤: 22.79%
- 夏普比率: 2.60
关键优势
经过真实市场条件测试的策略：
- 最大盈利交易: $14,081.13
- 恢复系数4.54
- 正向预期：每笔交易$202.73
- 平均保证金：801.67%
- Z分数1.16 (74.90%统计可靠性)
限时特别优惠
为什么选择这个系统？
凭借1.001的GHPR（0.1%日复合增长率）和6.58的LR相关性，该机器人在各种市场情景中表现一致。策略结合了：
- 精确的突破入场点
- 优化的风险管理
- 高频率的盈利交易
- 全自动化 - 无情绪干扰
立即激活您的市场优势！在促销结束前使用独家20%折扣代码DWZ2328770MGM_20。