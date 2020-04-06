GOD Breakout Ultimate

HiperCube SuperVisor Adrian Lara Carrasco Утилиты

Добро пожаловать снова! Код скидки на 20% на Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 Сегодня мы хотим представить новый полезный инструмент, HiperCube SuperVisor, этот инструмент решил проблему, с которой мы сталкивались при запуске разных советников одновременно, выполняя надзор за тем, что было трудно сделать. Благодаря этому мы можем видеть на одном графике до 5 советников одновременно, мы можем видеть, что у каждого из них открытые позиции, прибыль при покупке, прибыль при продаже и общая прибыль.