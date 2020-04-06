GOD Breakout Ultimate
- Эксперты
- Adrian Lara Carrasco
- Версия: 2.0
- Обновлено: 28 августа 2025
- Активации: 5
Эксклюзивная возможность! Получите сейчас со скидкой 20% на Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20
Проверенные результаты с реальными данными
- Начальный депозит: $100,000.00
- Чистая прибыль: $198,788.56 (198.7% ROI)
- Всего сделок: 981 длинных сделок (62.81% win rate)
- Профит фактор: 1.23
- Максимальная просадка: 22.79%
- Коэффициент Шарпа: 2.60
Ключевые преимущества
Стратегия, проверенная в реальных рыночных условиях:
- Самая крупная прибыльная сделка: $14,081.13
- Фактор восстановления 4.54
- Положительное матожидание: $202.73 на сделку
- Средняя маржа: 801.67%
- Z-Score 1.16 (74.90% статистическая надежность)
Ограниченное специальное предложение
Не упустите возможность: СКИДКА 20% на Darwinex Zero по коду DWZ2328770MGM_20
Почему стоит выбрать эту систему?
С GHPR 1.001 (0.1% ежедневного сложного роста) и корреляцией LR 6.58, этот робот демонстрирует стабильность в различных рыночных сценариях. Стратегия сочетает:
- Точные точки входа на пробоях
- Оптимальное управление рисками
- Высокую частоту прибыльных сделок
- Полную автоматизацию - без эмоционального вмешательства
Активируйте свое конкурентное преимущество на рынках сейчас! Воспользуйтесь эксклюзивной скидкой 20% по коду DWZ2328770MGM_20 до окончания акции.