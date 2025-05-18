Lansman fiyatı: 199$

Değer bazlı lansman stratejisinin bir parçası olarak her satış bloğundan sonra fiyat kademeli olarak artacaktır.

ArtQuant Gold'u ne kadar erken satın alırsanız o kadar iyi bir fiyat elde edersiniz. (Yapay indirimler veya agresif promosyonlar yok. Fiyat artışı sistemin kalitesini ve uzun vadeli performansını yansıtıyor.)

LIVE SIGNAL

ArtQuant Gold, uzun vadeli istikrara odaklanmış sağlam ve uyarlanabilir bir yapıya sahip, altın (XAUUSD) piyasasında işlem yapmak için özel olarak tasarlanmış profesyonel bir Uzman Danışmandır (EA).

İç mantığı, martingale veya lot çoğaltımı kullanmadan otomatik teknik analiz, dinamik risk kontrolü ve akıllı şebeke yürütme modelini bir araya getiriyor.





ArtQuant Gold, artan hacme veya aşırı ayarlanmış stratejilere dayanan birçok sistemin aksine, akıllı ve tamamen yapılandırılabilir pozisyon yönetimi yoluyla gerçek piyasa davranışına uyum sağlayarak disiplinli ve gerçekçi bir yaklaşım izliyor.





Ana özellikler

Sadece XAUUSD için optimize edildi

Martingale olmadan grid tabanlı strateji: girdiler arasında lot ölçeklemesi yok

Fiyat hareketi, akış davranışı ve dahili filtreleri kullanan çok katmanlı mantık

Sermayeyi her zaman korumak için yapılandırılabilir çekim kontrolü

Zamanlayıcılara veya sabit döngülere değil, piyasa koşullarına dayalı işlem yürütme

Zaman diliminden bağımsız: olay tabanlı mantık, mum tabanlı mantık değil

Giriş parametreleri



Aşağıdaki parametreler EA'da mevcuttur ve ayarlarda göründükleri sırayla açıklanmıştır:

EA'yı duraklatma modunda başlat: İşlemler başlamadan önce ayarları güvenli bir şekilde ayarlamak için EA'yı duraklatma modunda başlatmanıza olanak tanır.

Altın Sembolü: İşlem yapılacak sembolü tanımlar. Varsayılan değer "XAUUSD"dir, ancak bunu brokerinizin ismine göre uyarlayabilirsiniz.

Lot Hesaplama Yöntemi: Sabit lotlar, otomatik lotlar veya bakiye bazlı lot boyutlandırma arasından seçim yapın.

Otomatik Toplu Risk Seviyeleri: Otomatik toplu hesaplama kullanıldığında düşükten çok yükseğe kadar uygulanan risk seviyesi.

Sabit Parti: Sabit mod seçildiğinde kullanılan kesin parti boyutu.

Bakiyeye göre sabit: Her sabit parti için gereken hesap bakiyesi tutarı.

Bakiye Yüzdesi: Lot büyüklüğünü mevcut bakiyenizin yüzdesi olarak hesaplar.

Bakiye başına minimum hacim: Seçilen hacimde işlem açılmasına izin vermek için gereken minimum bakiye.

Derate Kontrol Modu: İsteğe bağlı otomatik kapanma ile dahili derate koruma mantığını etkinleştirir.

Azaltma değeri: Yüzde veya mutlak değer olarak izin verilen maksimum azaltma.

MQID Push Bildirimleri: MQID sistemi üzerinden mobil bildirimleri etkinleştirir.

Büyülü Sayı: Bu EA'nın işlemlerini diğerlerinden ayıran benzersiz bir tanımlayıcı.

Maksimum spread: İşlemlerin yürütülmesi için izin verilen maksimum spread.

Paneli Göster: Ekrandaki durum panelini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Panel Yazı Tipi ve Yazı Boyutu: Ekran için yazı tipini ve boyutunu özelleştirin.

Pano Yorumu: Grafikte ve işlem yorumlarında görüntülenen metin etiketi.

Çizgi Stili ve Genişliği: Görsel ızgaranın, TP ve BE çizgilerinin stilini ve kalınlığını seçin.

Çizgi Renkleri: Kar Al, Eşit Duruma Gel ve Izgara seviyeleri için renkleri tanımlayın.

Gereksinimler ve öneriler

Ticaret sembolü: XAUUSD

Hesap Türü: Kapsam

Minimum yatırım: 1000$ (1:500 kaldıraçla)

Aracı Kurum: IC Markets veya düşük spread'lere ve güvenilir yürütmeye sahip herhangi bir aracı kurum

Zaman Aralığı: Herhangi biri (sistem mumlara bağlı değildir)

VPS: 7/24 çalışma için şiddetle tavsiye edilir

Destek ve iletişim

Destek yalnızca bu sayfanın “Geri Bildirim” bölümünden veya MQL5 platformu içindeki özel mesaj yoluyla sağlanır.

Odaklanmış, spam içermeyen ve profesyonel bir destek ortamı sağlamak için Telegram veya Discord gibi harici platformları kullanmıyoruz.





Önemli

İndirim, özel anlaşma veya fiyat pazarlığı talepleri dikkate alınmayacaktır.

Fiyatlar sabit ve şeffaftır. Gelecekteki fiyat ayarlamaları kamuoyuna duyurulacak, özel olarak teklif edilmeyecek.





Algoritmik ticaretin gerçekliği hakkında bir not

Mükemmel sermaye eğrileri, sıfır kayıp veya her koşulda aynı sonuçları vaat eden herhangi bir EA'ya karşı dikkatli olun.

Bu davranış aşırı uyumun açık bir işaretidir: geçmiş verilere göre çok hassas bir şekilde kalibre edilmiş ve gerçek piyasalara çok az uyarlanabilirliğe sahip geri testler.

Bu sistemler özünde birer saatli bombadır.

ArtQuant Gold gerçekçi olmayan görsellerle etkilemek için tasarlanmamıştır. Sağlam mantık ve sorumlu bir uygulama ile hayatta kalmak, uyum sağlamak ve büyümek üzere tasarlanmıştır.

Tutarlılık, kozmetik geriye dönük testlerle değil, gerçekçi ve iyi yapılandırılmış bir işlem mantığıyla sağlanır.





Telif hakkı ve yetkili dağıtım