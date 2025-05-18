ArtQuant Gold
- Uzman Danışmanlar
- Miguel Angel Vico Alba
- Sürüm: 1.5
- Güncellendi: 6 Ağustos 2025
- Etkinleştirmeler: 10
ArtQuant Gold, uzun vadeli istikrara odaklanmış sağlam ve uyarlanabilir bir yapıya sahip, altın (XAUUSD) piyasasında işlem yapmak için özel olarak tasarlanmış profesyonel bir Uzman Danışmandır (EA).
- Sadece XAUUSD için optimize edildi
- Martingale olmadan grid tabanlı strateji: girdiler arasında lot ölçeklemesi yok
- Fiyat hareketi, akış davranışı ve dahili filtreleri kullanan çok katmanlı mantık
- Sermayeyi her zaman korumak için yapılandırılabilir çekim kontrolü
- Zamanlayıcılara veya sabit döngülere değil, piyasa koşullarına dayalı işlem yürütme
- Zaman diliminden bağımsız: olay tabanlı mantık, mum tabanlı mantık değil
Aşağıdaki parametreler EA'da mevcuttur ve ayarlarda göründükleri sırayla açıklanmıştır:
- EA'yı duraklatma modunda başlat: İşlemler başlamadan önce ayarları güvenli bir şekilde ayarlamak için EA'yı duraklatma modunda başlatmanıza olanak tanır.
- Altın Sembolü: İşlem yapılacak sembolü tanımlar. Varsayılan değer "XAUUSD"dir, ancak bunu brokerinizin ismine göre uyarlayabilirsiniz.
- Lot Hesaplama Yöntemi: Sabit lotlar, otomatik lotlar veya bakiye bazlı lot boyutlandırma arasından seçim yapın.
- Otomatik Toplu Risk Seviyeleri: Otomatik toplu hesaplama kullanıldığında düşükten çok yükseğe kadar uygulanan risk seviyesi.
- Sabit Parti: Sabit mod seçildiğinde kullanılan kesin parti boyutu.
- Bakiyeye göre sabit: Her sabit parti için gereken hesap bakiyesi tutarı.
- Bakiye Yüzdesi: Lot büyüklüğünü mevcut bakiyenizin yüzdesi olarak hesaplar.
- Bakiye başına minimum hacim: Seçilen hacimde işlem açılmasına izin vermek için gereken minimum bakiye.
- Derate Kontrol Modu: İsteğe bağlı otomatik kapanma ile dahili derate koruma mantığını etkinleştirir.
- Azaltma değeri: Yüzde veya mutlak değer olarak izin verilen maksimum azaltma.
- MQID Push Bildirimleri: MQID sistemi üzerinden mobil bildirimleri etkinleştirir.
- Büyülü Sayı: Bu EA'nın işlemlerini diğerlerinden ayıran benzersiz bir tanımlayıcı.
- Maksimum spread: İşlemlerin yürütülmesi için izin verilen maksimum spread.
- Paneli Göster: Ekrandaki durum panelini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- Panel Yazı Tipi ve Yazı Boyutu: Ekran için yazı tipini ve boyutunu özelleştirin.
- Pano Yorumu: Grafikte ve işlem yorumlarında görüntülenen metin etiketi.
- Çizgi Stili ve Genişliği: Görsel ızgaranın, TP ve BE çizgilerinin stilini ve kalınlığını seçin.
- Çizgi Renkleri: Kar Al, Eşit Duruma Gel ve Izgara seviyeleri için renkleri tanımlayın.
- Ticaret sembolü: XAUUSD
- Hesap Türü: Kapsam
- Minimum yatırım: 1000$ (1:500 kaldıraçla)
- Aracı Kurum: IC Markets veya düşük spread'lere ve güvenilir yürütmeye sahip herhangi bir aracı kurum
- Zaman Aralığı: Herhangi biri (sistem mumlara bağlı değildir)
- VPS: 7/24 çalışma için şiddetle tavsiye edilir
Legit and profitable so far. The author is available. Quite content with the purchase.