ArtQuant Gold

4.33

Lansman fiyatı: 199$
Değer bazlı lansman stratejisinin bir parçası olarak her satış bloğundan sonra fiyat kademeli olarak artacaktır.
ArtQuant Gold'u ne kadar erken satın alırsanız o kadar iyi bir fiyat elde edersiniz. (Yapay indirimler veya agresif promosyonlar yok. Fiyat artışı sistemin kalitesini ve uzun vadeli performansını yansıtıyor.)

LIVE SIGNAL

ArtQuant Gold, uzun vadeli istikrara odaklanmış sağlam ve uyarlanabilir bir yapıya sahip, altın (XAUUSD) piyasasında işlem yapmak için özel olarak tasarlanmış profesyonel bir Uzman Danışmandır (EA).

İç mantığı, martingale veya lot çoğaltımı kullanmadan otomatik teknik analiz, dinamik risk kontrolü ve akıllı şebeke yürütme modelini bir araya getiriyor.

ArtQuant Gold, artan hacme veya aşırı ayarlanmış stratejilere dayanan birçok sistemin aksine, akıllı ve tamamen yapılandırılabilir pozisyon yönetimi yoluyla gerçek piyasa davranışına uyum sağlayarak disiplinli ve gerçekçi bir yaklaşım izliyor.

Ana özellikler
  • Sadece XAUUSD için optimize edildi
  • Martingale olmadan grid tabanlı strateji: girdiler arasında lot ölçeklemesi yok
  • Fiyat hareketi, akış davranışı ve dahili filtreleri kullanan çok katmanlı mantık
  • Sermayeyi her zaman korumak için yapılandırılabilir çekim kontrolü
  • Zamanlayıcılara veya sabit döngülere değil, piyasa koşullarına dayalı işlem yürütme
  • Zaman diliminden bağımsız: olay tabanlı mantık, mum tabanlı mantık değil
Giriş parametreleri


Aşağıdaki parametreler EA'da mevcuttur ve ayarlarda göründükleri sırayla açıklanmıştır:

  • EA'yı duraklatma modunda başlat: İşlemler başlamadan önce ayarları güvenli bir şekilde ayarlamak için EA'yı duraklatma modunda başlatmanıza olanak tanır.
  • Altın Sembolü: İşlem yapılacak sembolü tanımlar. Varsayılan değer "XAUUSD"dir, ancak bunu brokerinizin ismine göre uyarlayabilirsiniz.
  • Lot Hesaplama Yöntemi: Sabit lotlar, otomatik lotlar veya bakiye bazlı lot boyutlandırma arasından seçim yapın.
  • Otomatik Toplu Risk Seviyeleri: Otomatik toplu hesaplama kullanıldığında düşükten çok yükseğe kadar uygulanan risk seviyesi.
  • Sabit Parti: Sabit mod seçildiğinde kullanılan kesin parti boyutu.
  • Bakiyeye göre sabit: Her sabit parti için gereken hesap bakiyesi tutarı.
  • Bakiye Yüzdesi: Lot büyüklüğünü mevcut bakiyenizin yüzdesi olarak hesaplar.
  • Bakiye başına minimum hacim: Seçilen hacimde işlem açılmasına izin vermek için gereken minimum bakiye.
  • Derate Kontrol Modu: İsteğe bağlı otomatik kapanma ile dahili derate koruma mantığını etkinleştirir.
  • Azaltma değeri: Yüzde veya mutlak değer olarak izin verilen maksimum azaltma.
  • MQID Push Bildirimleri: MQID sistemi üzerinden mobil bildirimleri etkinleştirir.
  • Büyülü Sayı: Bu EA'nın işlemlerini diğerlerinden ayıran benzersiz bir tanımlayıcı.
  • Maksimum spread: İşlemlerin yürütülmesi için izin verilen maksimum spread.
  • Paneli Göster: Ekrandaki durum panelini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
  • Panel Yazı Tipi ve Yazı Boyutu: Ekran için yazı tipini ve boyutunu özelleştirin.
  • Pano Yorumu: Grafikte ve işlem yorumlarında görüntülenen metin etiketi.
  • Çizgi Stili ve Genişliği: Görsel ızgaranın, TP ve BE çizgilerinin stilini ve kalınlığını seçin.
  • Çizgi Renkleri: Kar Al, Eşit Duruma Gel ve Izgara seviyeleri için renkleri tanımlayın.
Gereksinimler ve öneriler
  • Ticaret sembolü: XAUUSD
  • Hesap Türü: Kapsam
  • Minimum yatırım: 1000$ (1:500 kaldıraçla)
  • Aracı Kurum: IC Markets veya düşük spread'lere ve güvenilir yürütmeye sahip herhangi bir aracı kurum
  • Zaman Aralığı: Herhangi biri (sistem mumlara bağlı değildir)
  • VPS: 7/24 çalışma için şiddetle tavsiye edilir
Destek ve iletişim
  • Destek yalnızca bu sayfanın “Geri Bildirim” bölümünden veya MQL5 platformu içindeki özel mesaj yoluyla sağlanır.
  • Odaklanmış, spam içermeyen ve profesyonel bir destek ortamı sağlamak için Telegram veya Discord gibi harici platformları kullanmıyoruz.

Önemli
  • İndirim, özel anlaşma veya fiyat pazarlığı talepleri dikkate alınmayacaktır.
  • Fiyatlar sabit ve şeffaftır. Gelecekteki fiyat ayarlamaları kamuoyuna duyurulacak, özel olarak teklif edilmeyecek.

Algoritmik ticaretin gerçekliği hakkında bir not
  • Mükemmel sermaye eğrileri, sıfır kayıp veya her koşulda aynı sonuçları vaat eden herhangi bir EA'ya karşı dikkatli olun.
  • Bu davranış aşırı uyumun açık bir işaretidir: geçmiş verilere göre çok hassas bir şekilde kalibre edilmiş ve gerçek piyasalara çok az uyarlanabilirliğe sahip geri testler.
  • Bu sistemler özünde birer saatli bombadır.
ArtQuant Gold gerçekçi olmayan görsellerle etkilemek için tasarlanmamıştır. Sağlam mantık ve sorumlu bir uygulama ile hayatta kalmak, uyum sağlamak ve büyümek üzere tasarlanmıştır.
Tutarlılık, kozmetik geriye dönük testlerle değil, gerçekçi ve iyi yapılandırılmış bir işlem mantığıyla sağlanır.

Telif hakkı ve yetkili dağıtım
  • Bu ürün fikri mülkiyet ve telif hakları yasalarıyla korunan orijinal bir eserdir.
  • ArtQuant Gold'un MQL5.com dışında satışı, yeniden dağıtımı veya çoğaltılması kesinlikle yasaktır.
  • Bu MQL5 ürün sayfası, satın alma ve destek alma konusunda tek resmi ve yetkili kanaldır.
  • Bu ürünün izinsiz olarak paylaşılması, yeniden satılması veya değiştirilmesi doğrudan telif hakkının ihlali olarak değerlendirilecek ve buna göre kovuşturma başlatılacaktır.
İncelemeler 7
Abdullah Uygar Tuna
282
Abdullah Uygar Tuna 2025.09.20 12:12 
 

Legit and profitable so far. The author is available. Quite content with the purchase.

Andrei Koval
110
Andrei Koval 2025.09.05 19:47 
 

Using it for two weeks with live account. Very Nice support. Simple to use (just tune you lot size and DD stop).

Khanh Toan Le
300
Khanh Toan Le 2025.06.02 08:37 
 

Miguel is a real developer. EA's performance is very good. Please follow the product's live signal to evaluate its effectiveness.

Önerilen ürünler
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Uzman Danışmanlar
Expert XAU is an advanced, precision-focused trading robot designed exclusively for XAUUSD on the 1h  timeframe . This EA uses a proprietary logic to identify high-quality buy opportunities, execute trades with calculated precision, and manage risk dynamically — all while keeping strategy details private to protect its competitive edge. Key Features: – 100% automated – High probability long entries – Built-in risk management – Plug & play: attach to 1h chart and go - in 6.5months will do 11
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Uzman Danışmanlar
SolarTrade Suite Finansal Robot: LaunchPad Market Expert - işlemleri açmak için tasarlanmıştır! Bu, değerlerini hesaplamak için özel yenilikçi ve gelişmiş algoritmalar kullanan bir işlem robotudur, Finans Piyasaları Dünyasındaki Asistanınız. Bu robotu başlatmak için anı daha iyi seçmek için SolarTrade Suite serisindeki gösterge setimizi kullanın. Açıklamanın alt kısmında SolarTrade Suite serisindeki diğer ürünlerimize göz atın. Yatırım ve finans piyasaları dünyasında güvenle gezinmek ister m
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Uzman Danışmanlar
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Uzman Danışmanlar
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Uzman Danışmanlar
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Uzman Danışmanlar
The Inside Bar e one is a reversal/continuation candle formation, and is one of the most traded candle patterns. Robot F1 allows you to configure different trading strategies, Day Trade or swing trade, based on the Inside Bar as a starting point.  This pattern only requires two candles to perform. Robot F1 uses this extremely efficient pattern to identify trading opportunities. To make operations more effective, it has indicators that can be configured according to your strategy. Among the o
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Uzman Danışmanlar
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
EA Perfect Balance EURJPY h1 MT5
Sergey Demin
5 (1)
Uzman Danışmanlar
EURJPY     Timeframe H1.     Metatrader 5 Each trade is protected by a stop loss. Each trade uses Take Profit.    Minimum  initial deposit = $ 1000 with lot = 0.01 It is safer to trade with a $  2,000  deposit with an initial lot = 0.01 Average number of transactions per month = 39 Attention:  the EA is configured for trading with 0.01 lot. If the Trader wants to trade with a lot different from 0.01 then: • If you use a starting lot = 0.02 - Maximum lot size when using Balance = 2.0 (min deposi
Snake EURUSD
Thurau Baerbel
Uzman Danışmanlar
Snake EURUSD Real EA is a fully automatic Forex Trading Expert Advisor. The robot can run on any pair, but the results are better on EURUSD M15. The system can run with any broker that also provides Floating Spread. Advantages The EA does not use systems like martingale, hedging, etc. The EA uses SL and Trailing Stop to make a profit. In addition, you can also set TP (EURUSD at 93 for me). Best test results with 99.0% in the backtest. It is not necessary to close the EA during the press release
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
BTC Scalper X
Aleksandr Makarov
Uzman Danışmanlar
BTC Scalper X   - Your best assistant in trading with Bitcoin. A fully automatic advisor that does not require additional settings, designed for trading on the Bitcoin currency pair. (BTCUSD) M5 Does not use dangerous trading methods, no grid, martingale, etc.The strategy is based on breaking through important levels. (fast scalping). Monitoring -  Soon Bonus: when you buy you get M1 Goldx X as a gift, write in a private message. Recommendations: Trading pair:   Bitcoin (BTCUSD) Timeframe:   M5
Expert Smart Trend
Ruslan Pishun
3 (6)
Uzman Danışmanlar
The trading system operates on seven pairs and one timeframe. The Expert Advisor uses trading systems for trend-based entries with the help of the Envelopes and CCI indicators. Each indicator uses up to five periods for calculating the trends. The EA uses economic news to calculate the prolonged price movements. The EA has the built-in smart adaptive profit taking filter. The robot has been optimized for each currency and timeframe simultaneously. Attention! This EA is only for "hedging" account
Nova WDX Trader
Anita Monus
Uzman Danışmanlar
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Gold One
Habib Gholamali Heidari
2.82 (51)
Uzman Danışmanlar
Gold One  MT5 Forex'teki altın ticaret meraklılarına merhaba, En iyi altın trader'larının arasına katılabileceğiniz robotumuza hoş geldiniz. Forex piyasasında 20 yılı aşkın hassas deneyimle, son nesil ticaret robotumuzu gururla sunuyoruz. Özellikler:  Prop firma zorlukları için ideal. Küçük sermayeler dahil olmak üzere tüm hesap boyutlarına uygundur. Hiç   Grid ve   Hiç   Martingale %100 Tamamen otomatik Bu robot, alış ve satış noktalarını belirlemede eşsiz doğrulukla, altın için en son, yenil
DAX H1 3stars MT5
Marek Kupka
Uzman Danışmanlar
This PORTFOLIO of 3 strategies has been developed, tested and traded live on DAX H1 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 3 not correlated EAs logics for DAX H1 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been b
DAX M30 3Eas MT5
Marek Kupka
Uzman Danışmanlar
This PORTFOLIO of 3 strategies has been developed, tested and traded live on DAX M30 timeframe. Multiple EAs traded together will lead to a BIGGER PROFITS and SMOOTHER EQUITY CURVE. 3 not correlated EAs logics for DAX M30 timeframe merged to a single strategy. Very SIMPLE STRATEGIES with only FEW PARAMETERS.  Every trade has his own logic for STOP LOSS. To catch the profits every strategy uses different approach - some has TAKE PROFIT, some uses TIME BASED EXITS or PROFIT TRAILING. EA has been
Granite Anvil NQ MT5
Marco Mendez Antuña
Uzman Danışmanlar
This system was created for the NASDAQ-100 (NQ) in intraday trading (H1). Its logic is based on detecting breakouts after phases of relative calm and riding the momentum with risk management defined from the very start.The design was validated over 10 years of historical data, using in-sample/out-of-sample analysis, Walk Forward, and various robustness tests.It’s a slow, low-frequency bot that tends to trigger about ~9 times per month on average. It is aimed at experienced algorithmic traders w
PulpoSniper Gold Pro EA
Paul Brayan Mamani Illanes
Uzman Danışmanlar
İsim: Akıllı Para EA – XAUUSDz / XAUUSD Platform: MetaTrader 5 Sembol: XAUUSDz (XAUUSD ile de uyumludur) Zamansallık: M1 (bir dakika) Strateji: Likidite Avı – Akıllı Para Emri Blokları Kar alımı: Çift çıkış (TP1, TP2) Risk yönetimi: TP2'de stop-loss, otomatik breakeven  Lisans: Sembol, hesap veya zamana göre herhangi bir sınırlama olmaksızın çalışır Özellikler Kurumsal blokların (emir blokları) ve likidite taramalarının otomatik tanımlanması. Emir açmadan önce (Alım/Alım Limiti veya Satış/S
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
VectorPrime — Çok Katmanlı Vektör Mantığına Sahip Algoritmik Sistem VectorPrime, çoklu zaman dilimi piyasa koşullarında yapılandırılmış işlem yürütmesi için tasarlanmış otonom bir ticaret sistemidir. Çekirdeğinde fiyat dinamiklerini yönlü impulslar ve matris yapıları şeklinde ayrıştıran vektör analizi kavramı bulunur. Sistem, piyasa akışını izole edilmiş sinyaller olarak değil, bütünsel bir piyasa haritası oluşturan birbirine bağlı vektörler olarak yorumlar. VectorPrime’ın ana modülleri: Vector
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Uzman Danışmanlar
Matrix Arrow EA MT5 , Matrix Arrow Göstergesinin MT5 sinyallerini grafikteki bir ticaret paneli ile manuel olarak veya %100 otomatik olarak takas edebilen benzersiz bir uzman danışmandır.  Matrix Arrow Indicator MT5 , mevcut eğilimi erken aşamalarında belirleyecek ve aşağıdakiler gibi 10'a kadar standart göstergeden bilgi ve veri toplayacaktır: Ortalama Yönlü Hareket Endeksi (ADX) Emtia Kanal Endeksi (CCI) Klasik Heiken Ashi mumları Hareketli ortalama Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaklığı (M
GOLD Scalper PRO MT5
Lachezar Krastev
4.43 (21)
Uzman Danışmanlar
LIMITED TIME OFFER ->> Buy GOLD Scalper PRO with -60% OFF! NOTE: Promo price: $167 (Regular Price: $397) - The offer ends soon! GOLD Scalper Pro  is a very effective and profitable trading strategy, professionally developed especially for trading  GOLD (XAUUSD) . I have used the most proven trading principle since the market exist – namely a position entry in the direction of a distinctive market impulse and a following correction. This principle has been proven rock solid since the markets exi
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
Uzman Danışmanlar
“İki Uzman Danışman, Tek Fiyat: Başarınızı Artırmak!” Brent Petrol Ayırma Uzmanı + Brent Petrol Swingy Uzmanı tek bir Uzman Danışmanda   Live signal Bu fiyat promosyon süresince geçicidir ve kısa sürede artırılacaktır. Nihai Fiyat: 5000 $ Şu anki fiyatla sadece birkaç kopya kaldı, sonraki fiyat -->> 1120 $ Brent Oil'e hoş geldiniz Brent Oil uzman danışmanı, değişken enerji piyasalarına hassasiyet ve çeviklikle hakim olmak için tasarlanmış bir güç merkezidir. Brent Petrol sadece bir sistem de
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Uzman Danışmanlar
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
King Ruay Scalper GOLD Plus
Akapop Srisang
5 (3)
Uzman Danışmanlar
King Ruay Scalper GOLD Plus EA The King Ruay Scalper GOLD Plus EA is built on a real breakout strategy-No AI, No Grid, No Martingale, No Averaging. It identifies key buy and sell levels and places stop buy/sell orders accordingly. Once an order is executed, the scalper engine takes over to manage the position efficiently. This EA is versatile and works on various pairs, including GOLD and more. The default preset is optimized for GOLD, and you can find additional set files for other pairs below
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Uzman Danışmanlar
Investopedia FIVE EA bu ​​makaleye dayanmaktadır: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/beş-dakika-momo.asp TİCARET KOŞULLARI - Negatif bölgede olmak için X dönemi EMA ve MACD'nin altında döviz çifti ticareti arayın. - Fiyatın X dönemi EMA'sının üzerine çıkmasını bekleyin, ardından MACD'nin negatiften pozitife geçiş sürecinde olduğundan veya beş çubuk içinde pozitif bölgeye geçtiğinden emin olun. - 20 dönemlik EMA'nın 10 pip üzerinde uzun gidin. - Girişteki pozisyonun X'ini artı r
BigPIPs MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Uzman Danışmanlar
BigPIPS EA is an Expert Advisor based on special mathematical analysis and smart modeling of market and signals independent of timeframe. The EA has a powerful calculation engine that can predict market movement over 1000 pips (10000 points). The EA signal engine does not need any optimization and there are no settings for signal. All settings of EA are for Money Management. The EA works with a low margin level and thus has low risk. The EA can trade on all Forex Pairs, Cryptos, Stocks, Indice
Spider King 5
Pengfei Zhang
Uzman Danışmanlar
This EA uses a variety of strategies and functions such as neural network grid scalping, mobile stop loss, automatic lot number setting, etc. Use revolutionary price model algorithms, price behavioral trading, and signature collaborative work with artificial intelligence adaptive processing units. The system adopts some kind of reverse sampling development method, which makes the system show a very substantial benefit in the 13-year historical backtesting. Profit drivers to keep profits maximiz
AI Neural Nexus EA MT5
John Dickenson
Uzman Danışmanlar
Introducing the AI Neural Nexus EA A state-of-the-art Expert Advisor tailored for trading Gold (XAUUSD) and GBPUSD. This advanced system leverages the power of artificial intelligence and neural networks to identify profitable trading opportunities with a focus on safety and consistency. Unlike traditional high-risk methods, AI Neural Nexus prioritizes low-risk strategies that adapt to market fluctuations in real time, ensuring a smart trading experience. Important Information Contact us immedia
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (280)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (18)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD Zaman Dilimi H1-M15 (herhangi biri) Tür Yapay Zeka Tek işlem desteği EVET Minimum depozito 50 USD (veya başka bir para birimindeki eşdeğeri) HERHANGİ broker ile uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı brokerleri destekler. Herhangi bir hesap para birimi. Herhangi bir sembol adı. Herhangi bir GMT zamanı.) Önceden ayar yapmadan çalıştırma EVET Eğer trading’de yapay zekaya ilgi duyuyorsanız, kanalıma abone olun. Makine öğrenimindeki en son gelişmeleri inceliyor, ücretsiz modeller paylaşıyo
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun  Doğrulandı Sinyali:     Pr
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Yaz Sonu İndirimi – Sadece Sınırlı Süreyle! Aşamalı fiyatlandırma modeli uygulanmaktadır: Her beşinci satın alma, fiyatı 50 dolar artırır. Her yeni alıcı ile bir sonraki fiyat seviyesine daha da yaklaşılır ve bu da girişinizi daha pahalı hale getirir. Fiyat artışı tetiklenmeden önce SGear'ı mevcut fiyatla güvence altına alın. Bu satış sınırlıdır – hem zaman hem de miktar açısından. Bundan sonra, normal piyasa fiyatı geçerli olacaktır. Buraya tıklayın -> SGear Signal ile canlı sinyali izleyin. S
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Uzman Danışmanlar
MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri güncellemek için MQL5 kanalıma katılın.  Topluluğum MQL5'te 14.000'den fazla üyeden . 10 KOPYADAN SADECE 3 KOPYA KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a çıkarılacak. - GERÇEK SİNYAL  Düşük Risk:  https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Yüksek Risk:   https://www.mql5.com/en/signals/2310008 EA AI Gold Sniper'ın düzgün çalışması için tam kurulum talimatları şu adreste güncellenmiştir:   yorum #3 AI Gold Sniper, çok katmanl
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (19)
Uzman Danışmanlar
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk yönetim
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Uzman Danışmanlar
AlphaCore X AlphaCore X EA, yapay zeka destekli analizlerle veri tabanlı algoritmaları benzersiz bir şekilde birleştirerek finansal piyasaların karmaşıklığını aşan ileri düzey bir alım satım sistemidir. ChatGPT-o1 , en yeni GPT-4.5 , gelişmiş makine öğrenimi modelleri ve güçlü bir büyük veri yaklaşımını entegre ederek AlphaCore X, hassasiyet, uyarlanabilirlik ve verimlilikte yeni bir düzeye ulaşır. Bu Expert Advisor, yenilikçi stratejisi, sorunsuz AI etkileşimi ve geliştirilmiş hedgeleme için a
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Fiyat: 404$ -> 550$ Sinyal:   ENEA Kurulum:  Manual ENEA mt5 – Rejim Değişimi + GPT5 ve Gizli Markov Modelleri (HMM) ENEA mt5 , ChatGPT-5 yapay zekâ gücünü Gizli Markov Modeli (HMM) ile birleştiren, son derece gelişmiş, tamamen otomatik bir alım-satım algoritmasıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak izler, karmaşık ve tespit edilmesi zor piyasa durumlarını (rejimler) belirler ve stratejisini mevcut koşullara göre dinamik olarak ayarlar. Amaç nettir: Trend, yatay hareket veya yüksek volatilite g
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Uzman Danışmanlar
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Uzman Danışmanlar
Kendi tescilli işlem stratejimin ve göstergemin kullanıcılarından gelen çok sayıda talep üzerine geliştirdiğim Expert Advisor'ı (Divergence Bomber) sunmaktan mutluluk duyuyorum. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Bu nedenle, MACD sapmalarını belirlemek ve işlem yapmak için orijinal algoritmamı temel alan "Bomber Corporation" Expert Advisor'ını oluşturdum. Bu, aşağıdakileri sağlayan otomatik bir işlem sistemidir: ABD, Avrupa ve Asya bro
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
Uzman Danışmanlar
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Uzman Danışmanlar
Size, kendi manuel trade sistemim Algo Pumping üzerine kurduğum yepyeni bir uzman danışman (EA) sunuyorum. Bu stratejiyi ciddi şekilde geliştirdim, içine önemli özellikler, filtreler ve ekstra güçler ekledim. Ve şimdi, karşınızda piyasaya sürdüğüm yeni nesil trade botu: Gelişmiş Algo Pumping Swing Trading algoritmasıyla piyasa tarıyor, Depoyu korumak için otomatik Stop Loss emirleri koyuyor, Hem "Prop Firm Trading" hem de "Bireysel Trading" için mükemmel uyum sağlıyor, Martingale yok, agresif or
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on mQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Uzman Danışmanlar
Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi
AiQ
William Brandon Autry
4.84 (32)
Uzman Danışmanlar
AIQ Sürüm 3.0+ Tanıtımı — Şimdiye Kadar Yaratılmış En Gelişmiş Otonom Ticaret Zekası AIQ (Otonom Zeka) Sürüm 3.0+'ı sunmaktan mutluluk duyuyorum. Bu, yapay zeka destekli ticaret teknolojisinde muazzam bir sıçramadır. Bu sürüm, 300'den fazla yapay zeka modeline erişim sağlar; 55'ten fazla ÜCRETSİZ entegre yapay zeka modeli ve güçlü yeni Grok 4 gibi premium modeller, büyük ölçüde geliştirilmiş web arama yetenekleri, yeni Analist/Risk Yöneticisi rolleri, kapsamlı başlangıç piyasa kontrolleri ve Ya
Http EA
Yury Orlov
5 (6)
Uzman Danışmanlar
HTTP EA (How To Trade Pro) — martingale ve ızgara kullanmayan, pozisyonları her gün kapatılan bir MT5 ticaret danışmanıdır. 25 yılı aşkın deneyime profesyonel trader göstergesinin yaratıcısı tarafından. Geçerli fiyatla son kopya! Bundan sonra fiyat 100 $ artacak. Danışman, bekleyen emirler kullanır, her araç için yalnızca bir işlem yapar, her zaman stop-loss ve take-profit kullanır ve pozisyonları her gün kapatır. Aşağıdaki finansal araçlarda çalışır: Döviz çiftleri Kripto paralar Metaller Endek
GbpUsd Commander
Ibrahim Aljaref
4.61 (23)
Uzman Danışmanlar
GBPUSD Commander – M30 Zaman Diliminde Hassas Scalping Stratejisi Bu Expert Advisor (Uzman Danışman), GBP/USD paritesi için özel olarak geliştirilmiştir ve M30 (30 dakikalık) zaman diliminde güçlü ve güvenli bir scalping performansı sunar. Hassas giriş noktaları ile sıkı bir düşük risk yaklaşımını birleştirir — her işlemde yalnızca %2 risk alır — bu da onu sermaye korumasını ve istikrarlı büyümeyi önemseyen yatırımcılar için ideal hale getirir. Dinamik lot büyüklüğü, grafikte net bir şekilde gös
Filtrele:
Abdullah Uygar Tuna
282
Abdullah Uygar Tuna 2025.09.20 12:12 
 

Legit and profitable so far. The author is available. Quite content with the purchase.

Andrei Koval
110
Andrei Koval 2025.09.05 19:47 
 

Using it for two weeks with live account. Very Nice support. Simple to use (just tune you lot size and DD stop).

Jason KST
107
Jason KST 2025.09.03 01:14 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Miroslav9808
64
Miroslav9808 2025.06.25 09:13 
 

Hello!This my first robot from mql5 store and I use ArtQuant for almost 2 weeks and the robot barely makes a trade.in 2 weeks only traded 2 days and the rest of time it is completely sleeping. A robot to trade only 2-3-4 times per month not worth the money, he can barely make profit for VPS cost.I hope seller take this feedback to improve robot to make more trades and profit.thank you and best regards, Miruslav. This EA very dangerous blow my account after a while

Miguel Angel Vico Alba
10361
Geliştiriciden yanıt Miguel Angel Vico Alba 2025.06.25 10:24
Hello Miroslav! Let me be very clear: your review is misleading, unfair, and contradicts everything we discussed privately. You claim you’ve used the EA for “almost two weeks”, yet the purchase was made on June 17, and you posted this review on June 25. That’s barely 8 days, not even close to two weeks. And during that time, you got at least several good trade, confirmed in your own words: "Good trade by ArtQuant robot. Too bad very rare trade maybe can make trade often?" In other words, the EA worked exactly as described, and even made a profitable trade, yet you still decided to leave a low rating because it doesn’t trade every day? That makes no sense. Let’s recall what you asked me, and how I answered you with total honesty: You asked if the EA could make $100/day from a $1,000 account, or give you 5–10% per day with max 5% drawdown. I told you directly that this is unrealistic, and that no EA in the world can deliver that kind of return without blowing the account. You also said: "my first EA and I have big emotions, sorry for this I hope you can forgive me" I understood your situation and, despite not being my obligation, I offered to personally connect to your VPS to check everything for you. That’s far beyond what any seller is required to do, and you know it. You received full support, honest answers, detailed explanations, the user manual, a link to the public signal, and even an offer of remote assistance, all within less than 8 days. In return, you left a 2.5-star review because the EA didn’t “do enough” for your unrealistic expectations. Let’s be honest: this rating says nothing about the EA, and everything about your lack of patience and understanding of how trading works. (Won this May: 12% ... my signal doesn't lie, your review does)
Khanh Toan Le
300
Khanh Toan Le 2025.06.02 08:37 
 

Miguel is a real developer. EA's performance is very good. Please follow the product's live signal to evaluate its effectiveness.

Miguel Angel Vico Alba
10361
Geliştiriciden yanıt Miguel Angel Vico Alba 2025.06.02 08:47
Thank you very much for your kind words, Khanh. I’m glad to know you’re satisfied with the EA’s performance. Your support and recommendation to follow the live signal are greatly appreciated, as it’s one of the best ways for potential users to evaluate the system objectively. Wishing you continued success. 🙏🏻
Ocean
659
Ocean 2025.05.28 11:13 
 

Support for the real developer of the EA. You don't have to buy the most popular, expensive EA. This ea is doing the same. Profitable. Excellent communication. Thanks, thanks.

Miguel Angel Vico Alba
10361
Geliştiriciden yanıt Miguel Angel Vico Alba 2025.05.28 22:02
Thank you so much for your recommendation and for supporting the work behind the EA. Feedback like yours is truly motivating and helps us keep improving every day. If you ever have any questions, suggestions, or just want to share how your experience is going, I’ll be here to help. Wishing you great trades ahead!
mrea59
1631
mrea59 2025.05.21 13:12 
 

Purchased the EA after first doing back tests. Set up the EA on Sunday night ready for markets to open (demo account) Yesterday it opened the first batch of trades and wow results have been amazing. I used a high risk setting as its only on my demo account. This is on a $5K demo account. I have attached my results in the comments section. Will continue to run on demo for a while. The EA is different in a positive way to the countless others that I have tested and bought. I know it was only 1 day - but this could be a game changer. I wanted to buy before the price increases as I am sure it will. Also, support has been amazing, very prompt and detailed replies to all my questions.

Miguel Angel Vico Alba
10361
Geliştiriciden yanıt Miguel Angel Vico Alba 2025.05.21 13:21
Thank you so much for taking the time to share your experience in such detail. We're truly glad to hear the EA exceeded your expectations on its first trading day. While the initial results are encouraging, as you mentioned, it's always wise to continue monitoring performance over time, especially when using higher-risk settings. We also really appreciate your kind words about the support. Providing fast and helpful assistance is a top priority for us, and feedback like yours is incredibly motivating. We're here if you have any further questions or suggestions. Thanks again for your trust, and we wish you continued success in your trading journey!
İncelemeye yanıt