Hipercube lynx BTC Scalping

HiperCube Lynx'e hoş geldiniz
Darwinex Zero'da %20 indirim kodu: DWZ2328770MGM_20
Aşağıdaki özellikler göz önünde bulundurularak düşük risk, istikrarlı, yüksek tutarlılık ve bütünlük odaklı olarak geliştirilmiştir:

  • Geçmiş Okuyucu Yok
  • Kritik seviyelerde kopuş ve aşırı işlem yok (çok fazla işlem açma)
  • Her işlem için sabit stop loss
  • Trailing Stop HAZIR!
  • Otomatik olarak AutoCompund
  • Düşük Düşüş
  • Sohbet GPT ve AI geliştirildi

Kurulum:

  • Kolay çalıştırılır, setfile gerekmez
  • Sembol: BTCUSD/ Bitcoin
  • Lot Boyutu: Başlangıçta istediğiniz lotları kullanabilirsiniz, Lynx otomatik bileşiklemeyi otomatik olarak uygular
  • Zaman Çerçevesi: H1, ancak Lynx 3 zaman çerçevesinde otomatik olarak çalışır
  • Sermaye: 0,01 lot kullanarak en az 1000 USD
  • Brokerler: IC Markets gibi Düşük Spread Brokerleri
  • Zaman Dilimi ve Yaz Saati Uygulaması: Gerekli değil

Geri Test:

  • Resimleri izleyin, tüm sonuçları ve ayrıntıları görebilirsiniz
  • Sembol olarak BTCUSD/BitCoin'i seçin
  • Zaman Çerçevesi: H1, H4, D1
  • Başlat'a tıklayın, varsayılan ayarlar doğrudur
  • Test sonunda istatistiği kontrol edin, daha fazla bilgi edinmek için tüm ayrıntılara bakın
  • Farklı sonuçlar elde etmek istiyorsanız yukarıdaki işlemi farklı Ayarlarla tekrarlayın

Prop Firm:

Lütfen prop firm kurallarınızı bu EA'da kontrol edin. Çok yüksek spread, komisyon veya Kripto Piyasasına izin vermeyen şirketler UYUMLU DEĞİLDİR. Lynx çoğu zaman günler arasında işlem yapmaz.

Bu EA'nın bir kopyasını alın veya HiperCube Lynx'in gücünü hissetmek için ücretsiz demoyu indirin!

Bu EA, düşük düşüşlerle istikrarlı kar elde etmek için geliştirildi, bu uzman BTC'nin bir scalper'ıdır, bu nedenle 7/24 işlem yapabilir

7/24 çalışan VPS veya PC gereklidir.






