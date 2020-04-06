GOD Breakout Ultimate
- エキスパート
- Adrian Lara Carrasco
- バージョン: 2.0
- アップデート済み: 28 8月 2025
- アクティベーション: 5
NASDAQ取引ロボット - プレミアムブレイクアウト戦略
限定オファー！Darwinex Zeroで20%割引: DWZ2328770MGM_20
実データによる検証結果
- 初期入金額: $100,000.00
- 純利益: $198,788.56 (198.7% ROI)
- 総取引数: 981ロング取引 (62.81% 勝率)
- プロフィットファクター: 1.23
- 最大ドローダウン: 22.79%
- シャープレシオ: 2.60
主な利点
実市場条件でテストされた戦略:
- 最大勝利取引: $14,081.13
- リカバリーファクター4.54
- ポジティブな期待値: 1取引あたり$202.73
- 平均マージン: 801.67%
- Zスコア1.16 (74.90% 統計的信頼性)
期間限定特別オファー
この機会をお見逃しなく: コードDWZ2328770MGM_20でDarwinex Zeroを20%割引
このシステムを選ぶ理由
GHPR1.001（0.1%の日次複利成長）とLR相関6.58を備えたこのロボットは、さまざまな市場シナリオで一貫性を示します。戦略は以下を組み合わせます:
- 正確なブレイクアウトエントリー
- 最適なリスク管理
- 高頻度の利益取引
- 完全自動化 - 感情的な干渉なし
今すぐ市場競争力を活性化！プロモーション終了前に独占的な20%割引コードDWZ2328770MGM_20をご利用ください。