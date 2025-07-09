Bot Pulse Breakout PRO

Basit ve Etkili Bir Ticaret Stratejisi Breakout'a Hoş Geldiniz!

Darwinex Zero için %20 indirim kodu: DWZ2328770MGM_20

Bu robot, korelasyon nedenlerinden dolayı Darwinex'te çalışmaz.



Canlı Sinyal

Bu metodoloji ile fırsatlarınızı güvenli ve verimli bir şekilde maksimize edeceksiniz, gerçek dünya ticaret ortamına uyum sağlayarak. İşte, en likit FOREX piyasalarında işlem yaparken stabil ticaretler yapabilmeniz için ihtiyacınız olan her şey, popüler çiftlere odaklanarak:

  • EURUSD
  • GBPUSD
  • USDJPY
  • US30 / DOWJONES 
  • XAUUSD (ALTIN)

 PRESETİ BURADAN İNDİR

Stratejinin Ana Özellikleri:

  • Sağlam Temel: Strateji, anahtar seviyelerin kırılmasına dayanır ve net ve potansiyel olarak karlı fırsatlar sunar.

  • Simultane Ticaret: Bir seferde 1 işlem gerçekleştirin ve birden fazla varlığı kolayca yönetin.

  • Risk Yönetimi: Her işlemde bir stop loss (SL) bulunur ve işlem başına riski tarzınıza göre ayarlayabilirsiniz.

  • Kontrollü Risk: Risk seviyelerini esnek bir şekilde adapte edin, her zaman kontrolü elinizde tutun.

  • Uyumlu Hesaplar: Tüm ticaret hesapları için uygundur, $1000'den başlayan hesaplarla başlamak, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli tüccarlar için mükemmeldir.

  • Hedging veya Netting: Hedging veya netting hesaplarıyla uyumludur, tercihinize göre ayarlanabilir.

  • Fiyat Aralığı Görünürlüğü: Fiyat aralıklarını ve günlük kapanış saatlerini grafik üzerinde kolayca görüntüleyerek karar verme süreçlerinizi optimize edin.

Tam Özelleştirme:

  • Düzenlenebilir Sihirli Numara: Düzenlenebilir sihirli numara özelliği ile stratejiyi birden fazla varlıkta sorunsuz bir şekilde kullanın!

  • Özelleştirilebilir Renkler: Grafik renklerini istediğiniz stile göre ayarlayın, analiz yapmayı daha rahat hale getirin.

  • Ticaret Saati: Tercih ettiğiniz zaman dilimini seçin, Broker Zaman Dilimi veya GMT+0 (Evrensel için).

  • Stopları Özelleştirin: SL, TP ve Trailing Stop ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Neden Bu Stratejiyi Seçmelisiniz?

  • Güvenli Ticaret: Stop loss ve risk yönetim sistemi ile sermayenizi koruyun.

  • Sonuçlarınızı Maksimize Edin: AutoCompound ayarları ile

  • İyi Tanımlanmış Ticaret Seviyeleri: Adım adım sizi yönlendirir, böylece her zaman piyasadaki durumunuzu bilirsiniz.

Bu strateji ile, FOREX piyasasında istikrarlı bir şekilde işlem yapacak, risklerinizi kontrol altında tutacak ve bilgiye dayalı kararlar alacak araçlara sahip olacaksınız. Şimdi başlayın ve ticaretinizi bir sonraki seviyeye taşıyın!



Brokerler:

Herhangi bir brokerda kullanabilirsiniz, ancak önerilen brokerlerimiz şunlardır:

  1. Darwinex
  2. IC Markets

Önerilen ürünler
Neuro Start
Dmytryi Voitukhov
4.75 (4)
Uzman Danışmanlar
UPD:   https://t.me/mql5_neuroExt   актуальная версия и обсуждение. - for the successful created training bases I will provide an advisor for temporary use free of charge. - training bases will be laid out as training progresses. - training requires approximately 20 epochs. It is possible to use one of two strategies - either trading in 2 directions, or - using SL. When using SL, the trading results will be identical to the learning outcomes. Since during training, only 1 order is used at a ti
FREE
EurUsd London Breakout Pro
Morgana Brol Mendonca
Uzman Danışmanlar
EURUSD London Breakout Pro Gelişmiş yapay zeka araçlarının desteğiyle geliştirilen EURUSD London Breakout Pro, hız ve stabilite için optimize edilmiş temiz ve verimli bir kod sunar. Bu Uzman Danışman, kurumsal düzeyde bir risk yönetimi çerçevesi uygular ve martingale, grid averaging veya kontrolsüz hedging gibi yüksek riskli stratejilerden kaçınır. Hassasiyet ve güvenlik talep eden traderlar için tasarlanan sistem, kanıtlanmış bir Londra seansı breakout konseptini güçlü giriş filtreleriyle birl
FREE
Centered Target EA
Irina Cherkashina
Uzman Danışmanlar
This universal Expert Advisor is equally good for both scalping and conservative multi-currency trading of simultaneous trading of several pairs. This  Expert Advisor  is based on its own Algorithm, which is an incredibly effective tool due to the simultaneous operation of a trading strategy based on our   Centered Bands  Indicator  and our proprietary signal filter system together with the Martingale method, which together work out a very interesting hedging system. Traders are also given the
Finanix Gold EA MT5
Charles Linzon Dy
Uzman Danışmanlar
Finanix Gold EA   is the result of two years of extensive research and backtesting, ensuring that it is built on a solid foundation of   data-driven insights   and   proven trading strategies. This expert advisor is fine-tuned for trading   XAUUSD/Gold . It is also capable of trading any instrument. Introducing the cutting-edge   Finanix Gold EA , powered by advanced mathematical functions and unparalleled computation capabilities. This revolutionary tool is designed to provide traders with a c
Double Grid Pro
Igor Riabtsev
Uzman Danışmanlar
The EA opens trades based on Fractals indicator signals and uses smart averaging and position volume calculation. Unlike most grid expert advisors, Double Grid Pro opens averaging positions only on signals. The Fractals indicator is considered the most effective in this case. The expert Advisor can be configured for an aggressive and conservative trading style. The key parameter in the strategy is the CorrectionValue parameter, it indicates the size of the correction at which we close the enti
Crash500 Saturno
Ignacio Agustin Mene Franco
Uzman Danışmanlar
Hello traders, This time I'm introducing you to Crash 500 Saturn, which trades short-term trend candles, accompanied by a triple indicator strategy for safer trading, with 2 Moving Averages, 1 RSI, and 1 ADX. With the correct parameters, as shown in the image, you'll be able to trade and let it do its job peacefully. It operates on an M1 timeframe (1 minute). With a minimum balance of $500 recommended to let it trade. In backtesting over the last year, it's been making more than 300% o
Gold HFT MT5
Sami George Saba Zeidan
Uzman Danışmanlar
Find your best setting with the backtest before trade with a real account please! But Default settings should be Very Good. HFT FAST SCALPING EA the High Frequency Trading which use stop orders to enter the trades when market is trending. best use for 1- Low slippage brokers for us30 and DE40 . 2- LOW OR ZERO COMMISSION BROKERS FOR EUR AND GOLD. 3-Prop firms like ftmo ,tff,.......etc This EA UNLIKE Other HFT EAs , You can see that in the parameters ,, CHOOSE LOT SIZE , MAX LOT , CHOOSE TIME
Surf EA MT5
Rustem Gabetdinov
Uzman Danışmanlar
Surf EA  is a fully automatic grid based Expert Advisor that looks for reversal areas on the chart MT4 version:   https://www.mql5.com/ru/market/product/96627 Nature of work: The EA uses several patterns, indicators and other important conditions to search for signals Buy and sell positions are independent of each other Only one order can be opened on one bar of the current period The indicators used in the EA are included in the standard set of the terminal Recommendations: Trading pair: AUDCA
FREE
Algo Edge Boost Buy MT5
Niklas Templin
1 (2)
Uzman Danışmanlar
Algo Edge EA  This EA only BUY download the second EA for SELL and Run it both. -DE40/ Tec100 Self learning EA just set the EA on the Chart and Start no Settings optimization.  AUD/USD, EUR/USD, DE40, US30, Tec100 and much more.  Multifunctional Expert Advisor can trade with every Forex Pair or Indize. EA can Trade with every Broker. M1 high, M30 medium, H1 low Risk. Functions: For other Indize example US30: Change the Robot Worktime in Europe to 16:30-21:30. -inp1_ =Robot Worktime inp_2 and in
FREE
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Uzman Danışmanlar
SRFire Hedge Position - Automated Trading Strategy SRFire Hedge Position is an Expert Advisor (EA) designed to ensure trades always close in profit using a hedging and scaling technique. Here’s how it works: How It Works: Trade Initiation: The EA opens a Buy position within a predefined channel. Simultaneously, it places a Sell Stop order below the channel with double the lot size of the Buy position. If the Buy position hits the Take Profit (TP), the Sell Stop order is canceled, and the proces
Jinn MT5
Francisco Alonso Gonzalez
Uzman Danışmanlar
Jinn - Fair Value Gap Trading Expert Advisor Professional automated trading system that identifies and trades Fair Value Gaps (FVGs) with advanced risk management. What it does: Automatically detects Fair Value Gaps on H1 and M15 timeframes Executes precise entries when price retraces to FVG zones Implements multiple entry modes: Conservative, Moderate, and Aggressive Supports multiple simultaneous positions with customizable limits Key Features: Smart Detection : Identifies both standard and mi
Breadwinner EMA Pro
Isidro Jr Rosalada Dadula
Uzman Danışmanlar
Automated Forex Trading with a Focus on Risk Management (Updated Set Files/Settings in DFX MQL5 Community, link below) Unleash the Power of EMA Crossovers with a Disciplined Approach to Profitability EMA Pro by DFX is a powerful and user-friendly Forex Expert Advisor (EA) designed to automate your trading strategies. It's built on a proven EMA (Exponential Moving Average) crossover strategy, enhanced by robust risk management features and customizable settings. Here's what makes EMA Pro differe
Scalpers MA
Ivan Simonika
Uzman Danışmanlar
This bot is based on the analysis of adaptive moving averages. The expert is distinguished by stable signals, which can be used as accurate short-term signals. This is a semi-scalping system that analyzes the market using reliable indicators. Scalper is a system or not, depends on the parameters TakeProfit and StopLoss. Using this adviser, you need to understand that this bot requires optimization. The bot works both on netting accounts and on hedging accounts. But the settings must be optimize
Sunrise on mars MT5
Marta Gonzalez
Uzman Danışmanlar
Sunrise on Mars - it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. The system operates market breaks, with correction and trend-following algorithms, the algorithms optimize the risk-benefit ratio, to minimize the risks of margin call. The system uses multiple lot depending on the algorithm, the initial lot is double the one marked as the minimum lot and is used as a reference in the algorithm. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of  indepe
Gordian Knot 1
Hidenori Tanaka
Uzman Danışmanlar
This EA is a simple automated trading system for the Meta Trader 5 platform. It uses parabolic SAR to automatically adjust lot size based on market trends. By this, the EA does not take a large amount of risk, but instead steadily accumulates profits. Main Features The EA does not use the martingale method for lot size adjustment. If a position is taken before the forex market closes, the position will be carried over to the weekend. This EA is designed to hold multiple positions at the same t
RageX EA MT5
Radek Reznicek
Uzman Danışmanlar
RageX EA  is an unique fully automated EA which analyses current market trend on time-frame basis. Thanks to that it makes performance of this EA stable regardless the current market condition like slippage, execution speed, etc. Every order is protected by automatically calculated stop-loss. RageX EA successfully passed 100% quality data back-tests in Metatrader 5 with different execution speed as well as back-tests with 99.90% quality historical data and variable spread in Metatrader 4. Link
Let s do it MT5
Marta Gonzalez
1 (1)
Uzman Danışmanlar
Let´s do it   - it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. Can used this EA whit 100$ in your account The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of  independently analyzing the market and making trading decisions  Let´s do it   It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.        It is a 100% automatic system, the system controls both the inputs and the batches, the operator just has to place the robot on the g
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Uzman Danışmanlar
Merhaba Tüccarlar! "Duende" Stratejisini sunuyorum, Duende, iyi girişler yapmak için sabit kaldıkları farklı yüksek ve düşük düzey kalıplarını algılayan, başabaş ve eşler arasında geçişler gibi çeşitli şeyleri sorgulayan bir kurtarma sistemi ile bir algoritmadır. Piyasa sırasında güçlü bir haber kontrolü ile birkaç para birimini sorunsuz bir şekilde kontrol ettiği kanıtlanmıştır. ihtiyacınız olan tüm semboller ile yönetmeniz mümkündür. Stratejim "Tüm Forex Piyasası" için optimize edildi, anca
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Uzman Danışmanlar
Investopedia FIVE EA bu ​​makaleye dayanmaktadır: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/beş-dakika-momo.asp TİCARET KOŞULLARI - Negatif bölgede olmak için X dönemi EMA ve MACD'nin altında döviz çifti ticareti arayın. - Fiyatın X dönemi EMA'sının üzerine çıkmasını bekleyin, ardından MACD'nin negatiften pozitife geçiş sürecinde olduğundan veya beş çubuk içinde pozitif bölgeye geçtiğinden emin olun. - 20 dönemlik EMA'nın 10 pip üzerinde uzun gidin. - Girişteki pozisyonun X'ini artı r
SR Doji EurUsd MT5
Catalin Zachiu
Uzman Danışmanlar
This expert uses suport and resistance in combination with ATR to place pending orders at those levels . For closing it uses Doji candle pattern or the closing at the end of the day . It is mainly built for the EUR/USD pair , M 15 Timeframe . Every position has Stop Loss and Take Profit , does not use grid , martingale or other dangerous trading methods . Test it with the Risk Percent parameter set to 4 and see what it can do. EUR/USD only - M 15  Timeframe .
FREE
Currency Curator Bot
Oleksii Ferbei
Uzman Danışmanlar
Currency Curator: A Modern Multi-Currency Forex Trading Bot Introduction Currency Curator   is an innovative multi-currency trading bot specifically designed to automate and enhance your Forex trading experience. By leveraging cutting-edge algorithms, this expert advisor performs in-depth analysis of market conditions and executes trades with high efficiency. Its primary goal is to equip users with reliable tools for successful trading while minimizing risks and optimizing time management. Flexi
Garuda MT5
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü: https://www.mql5.com/en/market/product/121820 MT5 Sürümü: https://www.mql5.com/en/market/product/121821 Garuda EA – Dinamik Risk Yönetimiyle Kopuş Gücü Garuda EA, belirli zaman tabanlı fiyat bölgelerinden (kutu) kopuş fırsatlarını yakalamak için tasarlanmış güçlü bir Uzman Danışmandır. Zaman filtreli bir strateji ve akıllı risk yönetimiyle Garuda EA, riski kontrol altında tutarken tutarlı karlar sağlamayı hedefler. Temel Özellikler: Akıllı Kopuş Girişi: Fiyat özel zaman tabanlı bi
Allgain100
Nissar Ahmed
Uzman Danışmanlar
Key Features Strategy Core EMA Crossover System : Fast EMA (default: 20) and Slow EMA (default: 50) Generates buy signals when Fast EMA crosses above Slow EMA. Generates sell signals when Fast EMA crosses below Slow EMA. Fibonacci Filter : Calculates Fibonacci retrenchment levels (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%) based on recent price swings. Requires price to be near a Fibonacci level (configurable threshold) to validate trades. Risk Management Position Sizing : Dynamically calculates lot size
Xeloria Expert MT5
Ruengrit Loondecha
Uzman Danışmanlar
Xeloria Expert MT5 Working best with GOLD - H1 Require minimal 100-300$ for 0.01 (AutoLot feature inside) --------------------------------------------------------- This is a Single EA, less orders but might more Accuracy. Powerful Portfolio EA Launched NOW with   QuantLynk Engine Series. More information Click here . Indicators and Concepts Williams %R: Williams %R is a momentum oscillator that measures the closing price in relation to the highest high over a specific period. It ranges from -10
Zenithor Expert MT5
Ruengrit Loondecha
Uzman Danışmanlar
Zeithor Expert MT5 Working best with GOLD - M5 Require minimal 100-200$ for 0.01 (AutoLot feature inside) --------------------------------------------------------- This is a Single EA, less orders but might more Accuracy. Powerful Portfolio EA Launched NOW with   QuantLynk Engine Series. More information Click here . Indicators and Concepts Rate of Change (ROC): ROC is a momentum indicator that measures the percentage change in price over a specified period. It helps identify the speed and dire
Fully Automatic Bot BUY
Vladimir Levchenko
Uzman Danışmanlar
A fully automated trading system based on trend analysis and consisting of two interdependent bots: one works when the market rises (Buy-bot), the second - when the market falls (Sell-bot). Link to the second bot (Sell-bot):  https://www.mql5.com/ru/market/product/78678?source=Site+Market+Product+Page The system works on a "set it and forget it" principle. The client does not need to do anything except ensure the round-the-clock operation of the trading terminal. The developer assumes obligation
Nova RSW Trader
Anita Monus
Uzman Danışmanlar
Nova RSW Trader is a contrarian-style Expert Advisor designed around the Reverse Sweep concept — identifying overextended market moves and targeting structured reversals with precision. Instead of following the herd, Nova RSW Trader waits for exhaustion, imbalance, and specific technical triggers before entering trades that seek to fade extremes and capitalize on mean reversion. This EA is built for traders who understand that price doesn’t move in straight lines forever. With strict conditions
FFF Forts
Denis Chebatarev
Uzman Danışmanlar
FFF Forts is a fully automated trading robot designed to trade on futures on the Russian derivatives market FORTS (RTS, Sberbank, Gazprom, the Ruble, etc.). The robot trades only with the trend. Trade entry occurs on roll-backs. The size of the roll-back is determined manually (in points) or automatically based on the volatility of the instrument. Settings Type of trade - trade direction Topping up on a trend - enable/disable adding a trend Use Times Filters - enable/disable time limit for trad
MNG Mt5
TDINVEST LLP
4.3 (10)
Uzman Danışmanlar
IMPORTANT : When testing the EA or running it live, make sure to set "Activate MNG Martingale" to "True" Hello & Welcome To MNG MNG is a martingale EA that allows you to configure a lot of features that I'll detail below. But first, I'd like to insist on the fact that a martingale EA is never safe, no matter if it has a good track record for 5+ years, if it shows incredible backtest results, if it's marketed as the best EA or whatever its price is ($30,000 or $50). A martingale EA might blow
FREE
Crypto Price Action EA
Bjoern Tegetmeyer
Uzman Danışmanlar
Crypto Price Action EA is a trading robot specially designed for forex trading as well as trading crypto-currencies (as soon as the latter ones can be traded for reasonable spreads again). The EA uses the ATR indicator. A trade is opened when the price within a candle moves away from the opening price by an adjustable ATR factor ("Open trade factor"). Many currency pairs have the tendency of continuing a trend once it has started so that exactly the direction the price has exceeded the factored
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (280)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben Quantum Queen, Quantum Uzman Danışmanlar Ailesi'nin en yeni ve en güçlü üyesiyim. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Evet, XAUUSD paritesinde hassasiyet ve güvenle işlem yapıyor ve size göz kamaştırıcı altın piyasasında eşsiz yatırım fırsatları sunuyorum. Şimdiye kadar yaratılmış en gelişmiş Altın Yatırım Uzman Danışmanı olduğumu kanıtlamak için buradayım. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructi
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Bu platformda ilk kez | Piyasayı anlayan bir EA Bu platformda ilk kez, bir Expert Advisor (EA) Deep Seek’in tüm gücünü kullanıyor. Dynamic Reversal Zoning stratejisiyle birleştiğinde, sadece piyasa hareketlerini algılayan değil — aynı zamanda onları anlayan bir sistem ortaya çıkıyor. Canlı Sinyal __________    Ayarlar Zaman Dilimi: H1 Kaldıraç: min. 1:30 Minimum Yatırım: 200$ Sembol: XAUUSD Broker: tümüyle uyumlu Deep Seek ile geri dönüş stratejisinin bu birleşimi yenidir — ve bu da onu özel
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Uzman Danışmanlar
AxonShift — Uyarlanabilir Uygulama Mantığına Sahip Algoritmik Ticaret Sistemi AxonShift, XAUUSD (altın) üzerinde H1 zaman diliminde çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış ve optimize edilmiş otonom bir algoritmik ticaret sistemidir. Yapısı, kısa vadeli piyasa dinamikleri ile orta vadeli yapısal hareketleri birleştiren modüler bir mimariye dayanır. Sistem, piyasa gürültüsüne aşırı tepki vermekten kaçınır ve yüksek frekanslı stratejiler kullanmaz; bunun yerine, önceden tanımlanmış yapısal koşullar
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Uzman Danışmanlar
Aria Connector EA – V4 (Öğrenme Makinesi + XGBoost Öğrenme Modeli +112 Ücretli ve Ücretsiz AI + Oylama Sistemi + Harici ve Düzenlenebilir Promptlar) Piyasadaki EA'ların çoğu "AI" veya "sinir ağları" kullandığını iddia ederken gerçekte sadece temel scriptler çalıştırırken, Aria Connector EA V4 gerçek AI güdümlü ticaretin anlamını yeniden tanımlıyor. Bu teori değil, pazarlama abartısı değil, MetaTrader 5 platformunuz ile 112 gerçek AI modeli arasında doğrudan, doğrulanabilir bir bağlantı, yeni n
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (18)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD Zaman Dilimi H1-M15 (herhangi biri) Tür Yapay Zeka Tek işlem desteği EVET Minimum depozito 50 USD (veya başka bir para birimindeki eşdeğeri) HERHANGİ broker ile uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı brokerleri destekler. Herhangi bir hesap para birimi. Herhangi bir sembol adı. Herhangi bir GMT zamanı.) Önceden ayar yapmadan çalıştırma EVET Eğer trading’de yapay zekaya ilgi duyuyorsanız, kanalıma abone olun. Makine öğrenimindeki en son gelişmeleri inceliyor, ücretsiz modeller paylaşıyo
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan   edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun  Doğrulandı Sinyali:     Pr
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Uzman Danışmanlar
Quantum Bitcoin EA   : İmkansız diye bir şey yoktur, önemli olan onu nasıl başaracağınızı bulmaktır! En iyi MQL5 satıcılarından birinin en son şaheseri   olan Quantum Bitcoin EA   ile   Bitcoin   ticaretinin geleceğine adım atın. Performans, kesinlik ve istikrar talep eden yatırımcılar için tasarlanan Quantum Bitcoin, kripto para biriminin değişken dünyasında mümkün olanı yeniden tanımlıyor. ÖNEMLİ!   Satın alma işleminden sonra lütfen kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için ba
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
SGear
Olesia Kusmenko
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Yaz Sonu İndirimi – Sadece Sınırlı Süreyle! Aşamalı fiyatlandırma modeli uygulanmaktadır: Her beşinci satın alma, fiyatı 50 dolar artırır. Her yeni alıcı ile bir sonraki fiyat seviyesine daha da yaklaşılır ve bu da girişinizi daha pahalı hale getirir. Fiyat artışı tetiklenmeden önce SGear'ı mevcut fiyatla güvence altına alın. Bu satış sınırlıdır – hem zaman hem de miktar açısından. Bundan sonra, normal piyasa fiyatı geçerli olacaktır. Buraya tıklayın -> SGear Signal ile canlı sinyali izleyin. S
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Uzman Danışmanlar
MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri güncellemek için MQL5 kanalıma katılın.  Topluluğum MQL5'te 14.000'den fazla üyeden . 10 KOPYADAN SADECE 3 KOPYA KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a çıkarılacak. - GERÇEK SİNYAL  Düşük Risk:  https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - Yüksek Risk:   https://www.mql5.com/en/signals/2310008 EA AI Gold Sniper'ın düzgün çalışması için tam kurulum talimatları şu adreste güncellenmiştir:   yorum #3 AI Gold Sniper, çok katmanl
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (19)
Uzman Danışmanlar
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] Önerilen hesaplar: Yüksek kaldıraçlı Standart, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO etc.) Bu EA’nın geliştiricisi, diğer robotlarının kalitesiyle kendi profesyonelliğini kanıtlamıştır. Volume Hedger EA ile  Custom Indicator ile giriş statejisi belirleme özelliği sayesinde daha fazla EA satın almana ihtiyacın kalmayacak! Bu EA, yüksek volatiliteye sahip piyasalarda Martingale stratejisi ile hedging ve akıllı risk yönetim
Scalp Unscalp
Connor Michael Woodson
3.3 (10)
Uzman Danışmanlar
Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir. Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 199 USD Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları Önerilen Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yön
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Syna Sürüm 3+ Tanıtımı - Devrim Niteliğinde Çift Fonksiyonlu AI Ticaret Sistemi Syna Sürüm 3+'ı tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu, AI destekli ticaret teknolojisinde devrim niteliğinde bir atılımdır. Bu sürüm, OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek ve OpenRouter'ın geniş model ekosistemi dahil olmak üzere önde gelen AI sağlayıcılarına benzeri görülmemiş doğrudan API erişimi sunar. Artık Vision girdi yetenekleri, otomatik API anahtar yönetimi ve rafine edilmiş AI istem
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (9)
Uzman Danışmanlar
EA New Player — Yeni Nesil Yatırım Danışmanı Satışların başlangıcında özel bir teklif geçerlidir: İlk 10 kopya 350$, Sonraki 20 kopya 500$. EA New Player, MT5 için 7 farklı klasik yatırım stratejisi temel alınarak oluşturulmuş benzersiz bir yatırım danışmanıdır. Danışman, yapay zeka kullanılmadan, yalnızca zaman içinde test edilmiş teknik analiz araçları kullanılarak oluşturulmuştur. Başlıca özelliği, mantığın şeffaflığı, basit ayarlar ve her yatırımcı için çok yönlülüktür. Dikkat: Karmaşık bir
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.26 (57)
Uzman Danışmanlar
SmartChoise EA – XAU/USD (Altın) için Sinir Ağı Destekli Ticaret Sistemi M1 Zaman Çerçevesinde Kullanıcı kılavuzu profil sayfamda bulunan bağlantı üzerinden erişilebilir — tüm ayarlar ve seçenekler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Telegram kanalında, farklı bakiyeler, risk seviyeleri ve ayarlarla çalışan birkaç SmartChoise hesabı da bulabilirsiniz. Bu, EA’nın farklı brokerler ve koşullar altındaki gerçek performansını görmenin harika bir yoludur. Fiyat şimdilik düşürüldü. Bu EA, uzun vadeli, kont
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Uzman Danışmanlar
AlphaCore X AlphaCore X EA, yapay zeka destekli analizlerle veri tabanlı algoritmaları benzersiz bir şekilde birleştirerek finansal piyasaların karmaşıklığını aşan ileri düzey bir alım satım sistemidir. ChatGPT-o1 , en yeni GPT-4.5 , gelişmiş makine öğrenimi modelleri ve güçlü bir büyük veri yaklaşımını entegre ederek AlphaCore X, hassasiyet, uyarlanabilirlik ve verimlilikte yeni bir düzeye ulaşır. Bu Expert Advisor, yenilikçi stratejisi, sorunsuz AI etkileşimi ve geliştirilmiş hedgeleme için a
ENEA mt5
Vitalii Tkachenko
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Fiyat: 404$ -> 550$ Sinyal:   ENEA Kurulum:  Manual ENEA mt5 – Rejim Değişimi + GPT5 ve Gizli Markov Modelleri (HMM) ENEA mt5 , ChatGPT-5 yapay zekâ gücünü Gizli Markov Modeli (HMM) ile birleştiren, son derece gelişmiş, tamamen otomatik bir alım-satım algoritmasıdır. Piyasayı gerçek zamanlı olarak izler, karmaşık ve tespit edilmesi zor piyasa durumlarını (rejimler) belirler ve stratejisini mevcut koşullara göre dinamik olarak ayarlar. Amaç nettir: Trend, yatay hareket veya yüksek volatilite g
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Uzman Danışmanlar
VectorPrime — Çok Katmanlı Vektör Mantığına Sahip Algoritmik Sistem VectorPrime, çoklu zaman dilimi piyasa koşullarında yapılandırılmış işlem yürütmesi için tasarlanmış otonom bir ticaret sistemidir. Çekirdeğinde fiyat dinamiklerini yönlü impulslar ve matris yapıları şeklinde ayrıştıran vektör analizi kavramı bulunur. Sistem, piyasa akışını izole edilmiş sinyaller olarak değil, bütünsel bir piyasa haritası oluşturan birbirine bağlı vektörler olarak yorumlar. VectorPrime’ın ana modülleri: Vector
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Uzman Danışmanlar
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Uzman Danışmanlar
Kendi tescilli işlem stratejimin ve göstergemin kullanıcılarından gelen çok sayıda talep üzerine geliştirdiğim Expert Advisor'ı (Divergence Bomber) sunmaktan mutluluk duyuyorum. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Bu nedenle, MACD sapmalarını belirlemek ve işlem yapmak için orijinal algoritmamı temel alan "Bomber Corporation" Expert Advisor'ını oluşturdum. Bu, aşağıdakileri sağlayan otomatik bir işlem sistemidir: ABD, Avrupa ve Asya bro
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Aurum Sentinel Pro
Christian Da Costa
Uzman Danışmanlar
Aurum Sentinel Pro – Der Multi-Timeframe FVG Jäger für XAUUSD Entfessle die Macht der Fair Value Gaps über mehrere Zeitrahmen hinweg! Der   Aurum Sentinel Pro   ist ein hochspezialisierter Expert Advisor, entwickelt für den König der Devisenmärkte:   XAUUSD (Gold) . Er nutzt eine ausgeklügelte Multi-Timeframe-Strategie, die auf der Identifikation und Ausnutzung von   Fair Value Gaps (FVGs)   basiert – jenen machtvollen Unstetigkeitszonen im Markt, die oft als magnetische Anziehungspunkte für den
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Uzman Danışmanlar
Size, kendi manuel trade sistemim Algo Pumping üzerine kurduğum yepyeni bir uzman danışman (EA) sunuyorum. Bu stratejiyi ciddi şekilde geliştirdim, içine önemli özellikler, filtreler ve ekstra güçler ekledim. Ve şimdi, karşınızda piyasaya sürdüğüm yeni nesil trade botu: Gelişmiş Algo Pumping Swing Trading algoritmasıyla piyasa tarıyor, Depoyu korumak için otomatik Stop Loss emirleri koyuyor, Hem "Prop Firm Trading" hem de "Bireysel Trading" için mükemmel uyum sağlıyor, Martingale yok, agresif or
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.21 (87)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Prometheus MT5
Evgenii Aksenov
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Promo 50% discount. Regular price 1499$. The final price 3999$ All our signals are now available on myfxbook:   click here   The real signal on mQL5: CLICK HERE Unique set files and all recommendations are provided free of charge. All future updates of the adviser are included in the price. After the purchase, contact me and I will help you install and configure the robot correctly. I will also share with you information on how to get a free VPS from a reliable broker. Gold is one of the riskie
Yazarın diğer ürünleri
HiperCube Pro Gale BTC
Adrian Lara Carrasco
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Tanıtım Trading'in tüm potansiyelini açığa çıkarma zamanı, HiperCube Pro Gale BTC tam ihtiyacınız olan şey , AI ve Chat GPT ile birleşen geliştirme ekibimizin geniş deneyimiyle, güvenilir ve istikrarlı bir kaynak oluşturduk ve şimdi, bu kaynak sizin kullanımınıza sunulmuş durumda! Darwinex Zero'da %20 indirim kodu: DWZ2328770MGM_20 Ürün Özellikleri: Stop Loss ile Risk Yönetimi Her işlem, riskinizin her zaman etkili bir şekilde yönetilmesini sağlamak için yerleşik bir stop loss içerir. Yoğun Tes
HiperCube Auto Trend Lines
Adrian Lara Carrasco
5 (3)
Göstergeler
HiperCube AutoTrend Lines Darwinex Zero'da %20 indirim kodu: DWZ2328770MGM_20 Bu gösterge, destekleri ve dirençleri kolayca belirlemenize, grafikte çizgiler çizmenize ve piyasada önemli bir noktanın nerede olduğunu bilmenize yardımcı olur. Bu araç, işinizin bir kısmını sizin için yaparak, ticaretinizi yarı otomatik hale getirmenin en iyi yoludur. Direnç veya Destek, bazen belirlenmesi zor olan önemli seviyelerdir, ancak artık bu size daha fazla kafa karışıklığı yaratmayacaktır HiperCube Autotre
FREE
GOD Breakout Ultimate
Adrian Lara Carrasco
Uzman Danışmanlar
NASDAQ İşlem Robotu - Premium Breakout Stratejisi Özel fırsat! Şimdi Darwinex Zero'da %20 indirim: DWZ2328770MGM_20 Gerçek Verilerle Doğrulanmış Sonuçlar Başlangıç teminatı: $100,000.00 Net kar: $198,788.56 (198.7% ROI) Toplam işlem: 981 uzun işlem (%62.81 başarı oranı) Kâr faktörü: 1.23 Maksimum çekilme: %22.79 Sharpe oranı: 2.60 Temel Avantajlar Gerçek piyasa koşullarında test edilmiş strateji: En büyük kazançlı işlem: $14,081.13 4.54 kurtarma faktörü Pozitif beklenen getiri: işlem başına $20
Innovashion
Adrian Lara Carrasco
4 (1)
Uzman Danışmanlar
Darwinex Zero'da %20 indirim kodu: DWZ2328770MGM_20 Merhaba Yatırımcılar ve Yatırımcılar Size HiperCube Innovashion'ı sunmaktan mutluluk duyuyoruz! Bu EA, Martingala + Grid Sistemini birleştirir ve uzun vadeli bir istikrar sağlamak için tasarlanmıştır Kullanım önerileri: Para Birimi Çifti: EURSD, EURGBP, USDJPY, GBPUSD Zaman Dilimi: 1H Minimum Mevduat: 1000 USD Hesap Türü: Hedging ABARISC OLMAYIN, Günlük Kar ve TP'leri en az 3 pip ancak 5 pip'ten düşük olacak şekilde kısa kullanın Özellikle
FREE
HiperCube Market Profile
Adrian Lara Carrasco
Göstergeler
HiperCube Piyasa Profili! Darwinex Zero'da %20 indirim kodu: DWZ2328770MGM_20 Piyasa Profili, fiyat ve zaman bilgilerini bir dağıtım biçiminde birleştiren grafiksel bir gösterimdir. Fiyat bilgilerini dikey ölçekte (y ekseni) ve hacim bilgilerini yatay ölçekte (x ekseni) görüntüler. Bu grafik türü, piyasa aktivitesine ilişkin içgörüler sunarak, yatırımcıların adil piyasa değerini gerçek zamanlı olarak görselleştirmelerine ve değerlendirmelerine olanak tanır. Özellikler: Özel Renkler Özel Grafik
FREE
Bot Pulse Ultra DAX
Adrian Lara Carrasco
Uzman Danışmanlar
Bot Pulse Trading – DAX Bollinger Bantları Robotu  DAX için özel olarak tasarlanmış Bollinger Bantları ticaret algoritması ile piyasa oynaklığından yararlanın! Bu gelişmiş ticaret robotu, kesin giriş ve çıkış noktalarını belirleyerek, piyasa dinamiklerine yapılandırılmış ve disiplinli bir yaklaşımla uyum sağlar. Temel Özellikler: Akıllı Bollinger Bantları Stratejisi – Yüksek olasılıklı işlemler için fiyat aşırılıklarını belirler. Aynı Anda Tek İşlem – Kontrollü ve verimli ticaret için odaklanmı
HiperCube Renko Candles
Adrian Lara Carrasco
Göstergeler
HiperCube Renko Mumlarına Hoş Geldiniz Darwinex Zero'da %25 indirim kodu: DWZ2328770MGM Bu gösterge size gerçek piyasa bilgisi sağlar ve onu Renko Mum Stiline dönüştürür. Tanım Renko grafikleri, fiyat hareketlerini temsil etmek için tuğlalar (veya çubuklar) kullanarak fiyat değişimlerini ölçen ve çizen bir tür finansal grafiktir. Geleneksel mum grafiklerinin aksine, Renko grafikleri yalnızca fiyat dalgalanmalarına odaklanarak zaman tabanlı bilgileri görüntülemez. Özellikler: Ayrı pencerelerde
FREE
HiperCube ADX Histogram
Adrian Lara Carrasco
Göstergeler
HiperCube ADX Histogramı burada! Darwinex Zero'da %25 indirim kodu: DWZ2328770MGM Bu göstergeler piyasada güçlü bir trend olup olmadığını anlamanıza yardımcı olur. ADX çok popüler ve kullanışlı bir göstergedir, bu nedenle birçok üst düzey yatırımcı kötü işlemlere filtre olarak veya diğer analizlerin kombinasyonlarında kullanılmasını önermektedir. HiperCube ADX ile ticaretiniz için güzel ve harika bir gösterge kullanarak birinci sınıf bir deneyim yaşayacaksınız. ÖZELLİKLER: Tamamen Özelleştiril
FREE
HiperCube USD Index
Adrian Lara Carrasco
Göstergeler
"HiperCube USD ENDEKSİ (DXY /USDX) ", hisse senetleri, tahviller veya emtialar gibi belirli bir varlık grubunun performansını temsil eden ve değerleri ABD doları cinsinden olan bir finansal kıyaslama ölçütüdür. Bu endeksler yatırımcıların belirli sektörlerin veya piyasaların performansını zaman içinde takip etmelerine ve karşılaştırmalarına yardımcı olur. Endeks, ABD doları cinsinden ifade edilerek, varlıkların yerel para birimi veya coğrafi konumundan bağımsız olarak yatırımları değerlendirmek
FREE
Hipercube lynx BTC Scalping
Adrian Lara Carrasco
Uzman Danışmanlar
HiperCube Lynx'e hoş geldiniz Darwinex Zero'da %20 indirim kodu: DWZ2328770MGM_20 Aşağıdaki özellikler göz önünde bulundurularak düşük risk, istikrarlı, yüksek tutarlılık ve bütünlük odaklı olarak geliştirilmiştir: Geçmiş Okuyucu Yok Kritik seviyelerde kopuş ve aşırı işlem yok (çok fazla işlem açma) Her işlem için sabit stop loss Trailing Stop HAZIR! Otomatik olarak AutoCompund Düşük Düşüş Sohbet GPT ve AI geliştirildi Kurulum: Kolay çalıştırılır, setfile gerekmez Sembol: BTCUSD/ Bitcoin Lot B
HiperCube DonChain
Adrian Lara Carrasco
Göstergeler
HiperCube DonChian'a hoş geldiniz Darwinex Zero'da %20 indirim kodu: DWZ2328770MGM_20 Bu gösterge, fiyatın muhtemelen ne zaman yukarı veya aşağı gideceğini gösteren çok kullanışlı bir fiyat bilgisi sağlar. Özellikler: Ana pencerelerdeki gösterge Mumlarınızın Renklerini özelleştirin Göstergenin Özel Dönemi Set Off Ayar parametreleri Nasıl yorumlanır: Yukarı trend: Bazı mumlar üst banttan yukarı çıkarsa, bir boğa koşusunun gelmesi olasıdır. Düşüş trendi: Bazı mumlar alt banttan aşağı inerse, bi
FREE
HiperCube DonChian Pro Gale
Adrian Lara Carrasco
Göstergeler
BU GÖSTERGE, EA'NİN BİR PARÇASIDIR:  HIPERCUBE PRO GALE BTC Darwinex Zero için %20 indirim kodu: DWZ2328770MGM_20  Donchian Göstergesinin Yeni Sürümünü Tanıtıyoruz Donchian göstergesinin yeni sürümünü sunmaktan heyecan duyuyoruz. En son geliştirmeler ve artırılmış hassasiyetle tasarlandı. Artık tamamen HiperCube Pro Gale için uyarlanmış olan bu güncellenmiş araç, daha etkili ticaret için sorunsuz bir deneyim sunuyor. Bu sürüm neden bir dönüm noktasıdır: HiperCube Pro Gale için uyarlanmıştı
FREE
HiperCube Tornado Momentum
Adrian Lara Carrasco
Göstergeler
HiperCube Tornado burada! Darwinex Zero'da %20 indirim kodu: DWZ2328770MGM_20 HiperCube Tornado, yeni bir boğa veya ayı gücünün yaklaştığını belirlemenize yardımcı olan basit ama etkili bir göstergedir. Kullanımı kolay Özel Renkler Ayrı pencere göstergesi TEMA hesaplamalar yapmak için kullanılır Özel Dönemler Özel Yöntem Sohbet GPT ve AI geliştirildi Strateji TI+'nın TI-'yi geçmesini bekleyin Bu, satın alma sinyali anlamına gelir TI-'nin TI+'yı geçmesini bekleyin Bu, satış sinyali anlamına gel
FREE
HiperCube Protector
Adrian Lara Carrasco
Yardımcı programlar
HiperCube Protector burada! Codice sconto del 20% su Darwinex Zero: DWZ2328770MGM_20 HiperCube Protector hesabınızın kontrolünü ele geçirmeniz için en basit ve kolay DrawDown Limiter'dır! Bu araçlar hesabınızı gerçek zamanlı olarak korumayı hedefler, Maksimum DrawDown veya StopLoss ayarı kullanın. Özellikler: Hesabınızın Bakiyesine göre DrawDown'ı Yüzde veya Para ile Kontrol Edin Verileri gerçek zamanlı olarak görmek için kullanıcı dostu ve zarif arayüz Telegram'a Bildirimler Gönderin, MT5 uyg
FREE
HiperCube MTF MA
Adrian Lara Carrasco
Göstergeler
Merhaba yatırımcılar, HiperCube size yeni bir gösterge olan MTF MA'yı sunmaktan mutluluk duyuyorum! Darwinex Zero'da %25 indirim kodu: DWZ2328770MGM HiperCube Çoklu Zaman Çerçevesi Hareketli Ortalaması veya MTF MA, MA'yı daha yüksek zaman çerçevesinden ve diğer daha düşük zaman çerçevesinden görüntülemenize izin veren bir göstergedir, çok basit. Özellikler: Açılır menüden Zaman Çerçevesini seçin Özel Dönem MA Özel MA türü (EMA, SMA...) MTF MA'nın Özel Rengi Geliştirmek için Chat gpt ve AI kull
FREE
HiperCube VIX
Adrian Lara Carrasco
Göstergeler
HiperCube VIX'e hoş geldiniz Darwinex Zero'da %25 indirim kodu: DWZ2328770MGM Bu gösterge size sp500 / us500 hacimli piyasa hakkında gerçek bilgi sağlar Tanım HiperCube VIX, CBOE Volatilite Endeksi olarak bilinir ve piyasa korkusu veya stresinin yaygın olarak bilinen bir ölçüsüdür. Geniş piyasa için bir vekil olarak S&P 500 endeksini kullanarak hisse senedi piyasasındaki belirsizlik ve volatilite seviyesini işaret eder. VIX Endeksi, S&P 500 endeksindeki opsiyon sözleşmelerinin fiyatlarına göre
FREE
HiperCube Nasdaq Index Volatility
Adrian Lara Carrasco
Göstergeler
VXN Göstergesi Tanıtımı Darwinex Zero'da %25 İndirim Kodu: DWZ2328770MGM Nasdaq-100 Endeksinin dalgalı sularında gezinmek için nihai ortağınız. Hassasiyet ve güvenilirlik talep eden yatırımcılar için tasarlanan VXN Göstergesi, piyasa hissiyatı ve potansiyel fiyat dalgalanmaları hakkında gerçek zamanlı bilgiler sunar. VXN Göstergesi ile şunları yapabilirsiniz: Dalgalanmayı Tahmin Edin : Piyasa hareketlerini doğru bir şekilde tahmin ederek rekabet avantajı kazanın. Stratejilerinizi Optimize Edin
FREE
HiperCube SuperVisor
Adrian Lara Carrasco
Yardımcı programlar
Tekrar Hoş Geldiniz! Darwinex Zero'da %20 indirim kodu: DWZ2328770MGM_20 Bugün yeni ve kullanışlı bir araç olan HiperCube SuperVisor'ı tanıtmak istiyoruz.Bu araç, aynı anda farklı EA'ları çalıştırdığımızda karşılaştığımız sorunu çözdü, bu zor bir şeyin denetimini yaptı.Bu sayede 1 Grafikte aynı anda en fazla 5 EA görebiliyoruz, her birinin açık pozisyonları, alımda karları, satışta karları ve toplam karları olup olmadığını görebiliyoruz. Özellikler Her EA için özel adlar Renkleri istediğiniz g
FREE
HiperCube Index PRO
Adrian Lara Carrasco
Uzman Danışmanlar
Akıllı Ticaretin Gücünü Gelişmiş Ticaret Robotumuzla Ortaya Çıkarın! Ticaret stratejinizi bir sonraki seviyeye taşımaya hazır mısınız? Hassasiyet ve güvenilirlikle tutarlı performans sunmak için tasarlanmış en son teknoloji ürünü Ticaret Robotu 'nu keşfedin. Neden Ticaret Robotumuzu Seçmelisiniz?  Özel Teklif: Darwinex Zero 'da inanılmaz %25 İndirim için DWZ2328770MGM kodunu kullanın! Bu sınırlı süreli indirimi kaçırmayın! 1. Kanıtlanmış Performans: Güvenilir bir ticaret arkadaşı edinmenizi sa
Bot Pulse Index Turnaround
Adrian Lara Carrasco
Uzman Danışmanlar
Pulse Trading Botu Darwinex Zero için %20 İndirim Kodu: DWZ2328770MGM_20 US30, NASDAQ ve GER40 İçin Otomatik Ticaret Stratejisi US30, NASDAQ ve GER40 endeksleri için özel olarak tasarlanmış gelişmiş ticaret botumuz ile uzun vadeli büyüme potansiyelini açığa çıkarın. Bu strateji, yıllarca süren titiz testlerden geçerek tutarlı ve güvenilir performans sergilemiştir. Yaklaşımımız, istikrar ve sürdürülebilirliği ön planda tutan sağlam bir uzun vadeli stratejiye dayanmaktadır. Hızlı kazançlar vadetm
Bot Pulse GOLD UP
Adrian Lara Carrasco
Uzman Danışmanlar
Altın (XAUUSD) Ticaretinizi En İyi Robot ile Devrim Yaratın Güçlü, akıllı ve tamamen otomatik bir altın (XAUUSD) ticaret çözümü arıyorsanız, arayışınız burada sona eriyor. Altın Ticaret Robotumuz, akıllı ve uyarlanabilir bir strateji kullanarak kazancınızı en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmıştır. Yıllarca gerçek piyasa verileri ve geriye dönük testler ile optimize edilmiştir. Olağanüstü performans geçmişi ve güçlü risk yönetimiyle bu robot, finans piyasalarındaki en likit ve en çok tercih edi
Bot Pulse BTC BreakOut
Adrian Lara Carrasco
Uzman Danışmanlar
BTC Breakout – Akıllı Swing Trading Robotu Darwinex Zero'da %20 indirim kodu: DWZ2328770MGM_20 ÖNEMLİ! Bu göstergeyi indirmeniz gerekiyor, buradan:    HiperCube DonChian Pro Gale - Gösterge BTC Breakout , BTC/USD gibi paritelerde fiyat kırılmalarını kullanarak işlem yapan gerçek swing trading mantığıyla çalışan otomatik bir ticaret sistemidir. Martingale veya grid gibi agresif teknikleri kullanmaz, kalite ve risk kontrolüne odaklanır. %65 kazanma oranı gerçek testlerle kanıtlanmıştır. Daha fazla
Gold Friday
Adrian Lara Carrasco
Uzman Danışmanlar
Altın Piyasasını Doğruluk ve Yüksek Karlılıkla Hakimiyet Altına Alın Profesyonel bir işlem robotu mu arıyorsunuz? Bu sistem, XAUUSD piyasasında tutarlı ve kazançlı sonuçlar sunmak üzere tasarlandı. İşlemleri otomatikleştirmek ve sermayenizi etkin risk kontrolüyle maksimize etmek isteyen talepkar yatırımcılar için idealdir. Kanıtlanmış Performans Toplam net kâr: 164.318,02 USD Başlangıç depozitosu: 25.000 USD Toplam getiri: +650% Recovery Factor: 5.18 Profit Factor: 1.71 Maksimum relatıve drawdo
Trade Assistant X Light
Adrian Lara Carrasco
Yardımcı programlar
Trade Assistant X Light — Kararlarınızı tek tıkla güçlendirin Trade Assistant X Light’ı keşfedin: hassasiyet, hız ve sorunsuz kontrol arayan trader’lar için tasarlanmış bir araç. Platformunuza doğrudan entegre edilen bu sezgisel arayüz sayesinde piyasa ve bekleyen emirler verebilir, stop ve hedefleri ayarlayabilir, kısmi kapatmaları yönetebilir ve breakeven ile kısmi kapatma gibi otomatik işlevleri yalnızca birkaç tıklamayla etkinleştirebilirsiniz. Yavaş işlemleri unutun: her adım güvenli ve hız
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt