Bot Pulse Breakout PRO
- Uzman Danışmanlar
- Adrian Lara Carrasco
- Sürüm: 3.24
- Güncellendi: 9 Temmuz 2025
- Etkinleştirmeler: 10
Basit ve Etkili Bir Ticaret Stratejisi Breakout'a Hoş Geldiniz!
Bu robot, korelasyon nedenlerinden dolayı Darwinex'te çalışmaz.
Bu metodoloji ile fırsatlarınızı güvenli ve verimli bir şekilde maksimize edeceksiniz, gerçek dünya ticaret ortamına uyum sağlayarak. İşte, en likit FOREX piyasalarında işlem yaparken stabil ticaretler yapabilmeniz için ihtiyacınız olan her şey, popüler çiftlere odaklanarak:
- EURUSD
- GBPUSD
- USDJPY
- US30 / DOWJONES
- XAUUSD (ALTIN)
Stratejinin Ana Özellikleri:
- Sağlam Temel: Strateji, anahtar seviyelerin kırılmasına dayanır ve net ve potansiyel olarak karlı fırsatlar sunar.
- Simultane Ticaret: Bir seferde 1 işlem gerçekleştirin ve birden fazla varlığı kolayca yönetin.
- Risk Yönetimi: Her işlemde bir stop loss (SL) bulunur ve işlem başına riski tarzınıza göre ayarlayabilirsiniz.
- Kontrollü Risk: Risk seviyelerini esnek bir şekilde adapte edin, her zaman kontrolü elinizde tutun.
- Uyumlu Hesaplar: Tüm ticaret hesapları için uygundur, $1000'den başlayan hesaplarla başlamak, hem yeni başlayanlar hem de deneyimli tüccarlar için mükemmeldir.
- Hedging veya Netting: Hedging veya netting hesaplarıyla uyumludur, tercihinize göre ayarlanabilir.
- Fiyat Aralığı Görünürlüğü: Fiyat aralıklarını ve günlük kapanış saatlerini grafik üzerinde kolayca görüntüleyerek karar verme süreçlerinizi optimize edin.
Tam Özelleştirme:
- Düzenlenebilir Sihirli Numara: Düzenlenebilir sihirli numara özelliği ile stratejiyi birden fazla varlıkta sorunsuz bir şekilde kullanın!
- Özelleştirilebilir Renkler: Grafik renklerini istediğiniz stile göre ayarlayın, analiz yapmayı daha rahat hale getirin.
- Ticaret Saati: Tercih ettiğiniz zaman dilimini seçin, Broker Zaman Dilimi veya GMT+0 (Evrensel için).
- Stopları Özelleştirin: SL, TP ve Trailing Stop ayarlarını değiştirebilirsiniz.
Neden Bu Stratejiyi Seçmelisiniz?
- Güvenli Ticaret: Stop loss ve risk yönetim sistemi ile sermayenizi koruyun.
- Sonuçlarınızı Maksimize Edin: AutoCompound ayarları ile
- İyi Tanımlanmış Ticaret Seviyeleri: Adım adım sizi yönlendirir, böylece her zaman piyasadaki durumunuzu bilirsiniz.
Bu strateji ile, FOREX piyasasında istikrarlı bir şekilde işlem yapacak, risklerinizi kontrol altında tutacak ve bilgiye dayalı kararlar alacak araçlara sahip olacaksınız. Şimdi başlayın ve ticaretinizi bir sonraki seviyeye taşıyın!
Herhangi bir brokerda kullanabilirsiniz, ancak önerilen brokerlerimiz şunlardır:
Brokerler:
- Darwinex
- IC Markets