GOD Breakout Ultimate

Robot de Trading NASDAQ - Stratégie Premium Breakout

Opportunité exclusive ! Obtenez dès maintenant 20% de réduction sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM_20

Résultats vérifiés avec des données réelles

  • Dépôt initial : $100,000.00
  • Bénéfice net : $198,788.56 (198.7% ROI)
  • Total des trades : 981 trades longs (62.81% taux de réussite)
  • Facteur de profit : 1.23
  • Drawdown maximum : 22.79%
  • Ratio de Sharpe : 2.60

Avantages clés

Stratégie testée dans des conditions de marché réelles :

  • Plus gros trade gagnant : $14,081.13
  • Facteur de récupération de 4.54
  • Espérance mathématique positive : $202.73 par trade
  • Marge moyenne : 801.67%
  • Z-Score de 1.16 (74.90% fiabilité statistique)

Offre spéciale limitée

Ne manquez pas cette opportunité : 20% de RÉDUCTION sur Darwinex Zero avec le code DWZ2328770MGM_20

Pourquoi choisir ce système ?

Avec un GHPR de 1.001 (0.1% de croissance quotidienne composée) et une corrélation LR de 6.58, ce robot montre une constance dans divers scénarios de marché. La stratégie combine :

  • Entrées précises sur breakout
  • Gestion optimale du risque
  • Haute fréquence de trades profitables
  • Automatisation totale - sans interférence émotionnelle

Activez dès maintenant votre avantage concurrentiel sur les marchés ! Profitez de la réduction exclusive de 20% avec DWZ2328770MGM_20 avant la fin de la promotion.

