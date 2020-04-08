Force index Speed mt
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.5
- Etkinleştirmeler: 10
Crypto_Forex Göstergesi "Force endeksi Hızı" MT4 için, Yeniden boyama yok.
- Bu göstergenin hesaplanması fizik denklemlerine dayanmaktadır. Force endeksi Hızı, Force endeksinin kendisinin 1. türevidir.
- Force endeksi, fiyat ve hacim verilerini tek bir değerde birleştiren en iyi göstergelerden biridir.
- Force endeksi Hızı, ana trend yönündeki girişleri scalping yapmak için iyidir: herhangi bir uygun trend göstergesiyle birlikte kullanın.
- Force endeksi Hızı göstergesi, Force endeksinin yönünü ne kadar hızlı değiştirdiğini gösterir - çok hassastır.
- Force endeksi Hızı göstergesinin değeri < 0 ise: hız negatiftir; Force endeksi göstergesinin değeri > 0 ise: hız pozitiftir.
- Göstergede yerleşik Mobil ve PC uyarıları vardır.
